 "Будемо ухвалювати деякі рішення", - головний санлікар Ляшко перевірив алгоритми тестування на COVID-19 на Київщині. ФОТО

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Перевіряв сьогодні як працюють алгоритми тестування (і не тільки) в Київській області. Скрізь їхав без попередження. Маршрут складав з огляду на спілкування з медичними працівниками та отримані сигнали, де не працюють алгоритми", - написав Ляшко.

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Чиновник також відвідав вірусологічну лабораторію, де проводиться дослідження зразків на коронавірусну хворобу.

"У Васильківській центральній районній лікарні записався на прийом до сімейного лікаря. Прийняли на підставі озвучених симптомів, хоча живу не у Васильківському районі та не мав з собою паспорта", - зазначив Ляшко. Також він поговорив з мобільною бригадою лікарів, створеною для забору зразків на ПЛР-дослідження.

Крім того, Ляшко відвідав інфекційне відділення в Боярці.

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"Спілкувався з медичними працівниками. Їм складно. Роботи багато. Велика частина медичних працівників вже живуть або в готелі, або в орендованій квартирі", - написав головний санлікар.

"Підсумки перевірки обговорили з Міністром охорони здоров'я, будемо ухвалювати деякі рішення", - підсумував перевірку Ляшко.