EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Фоторепортаж, Здоров'я
  7138  33
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3046) Київська область (1203) Ляшко Віктор (258) COVID-19 (3924) коронавірус (2593)

 "Будемо ухвалювати деякі рішення", - головний санлікар Ляшко перевірив алгоритми тестування на COVID-19 на Київщині. ФОТО

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко провів у лікарнях Київської області перевірку алгоритмів тестування на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Будемо ухвалювати деякі рішення, - головний санлікар Ляшко перевірив алгоритми тестування на COVID-19 на Київщині 01

"Перевіряв сьогодні як працюють алгоритми тестування (і не тільки) в Київській області. Скрізь їхав без попередження. Маршрут складав з огляду на спілкування з медичними працівниками та отримані сигнали, де не працюють алгоритми", - написав Ляшко.

Також читайте: Проблема з тестуванням на COVID-19 є на Київщині, плануємо туди відрядження найближчим часом, - Ляшко

Чиновник також відвідав вірусологічну лабораторію, де проводиться дослідження зразків на коронавірусну хворобу.

Будемо ухвалювати деякі рішення, - головний санлікар Ляшко перевірив алгоритми тестування на COVID-19 на Київщині 02

"У Васильківській центральній районній лікарні записався на прийом до сімейного лікаря. Прийняли на підставі озвучених симптомів, хоча живу не у Васильківському районі та не мав з собою паспорта", - зазначив Ляшко. Також він поговорив з мобільною бригадою лікарів, створеною для забору зразків на ПЛР-дослідження.

Будемо ухвалювати деякі рішення, - головний санлікар Ляшко перевірив алгоритми тестування на COVID-19 на Київщині 03

Крім того, Ляшко відвідав інфекційне відділення в Боярці.

Також читайте: Пік захворюваності та смертності від СOVID-19 випаде на перші числа травня, вмиратимуть до 20 осіб щодня, - епідеміолог Задорожна

"Спілкувався з медичними працівниками. Їм складно. Роботи багато. Велика частина медичних працівників вже живуть або в готелі, або в орендованій квартирі", - написав головний санлікар.

"Підсумки перевірки обговорили з Міністром охорони здоров'я, будемо ухвалювати деякі рішення", - підсумував перевірку Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189676
 
 
 Топ коментарі
 
я как-то писал что когда в США только появились первые больные но не было еще смертей то ихний типо ответственный главврач-миеистр за борьбу с коронавирусом сказал (почти дословно) - все, мы упустили время и теперь придется собирать урожай короны...

А эти клоуны апокалипсиса пургу несут - мол по списку у нас осталось только нашествие саранчи..
 показати весь коментар
 
А стояти перед жінкою руки-в-брюки - це нова зелена мода?
Що за байстрюків ви понабирали? На яких помийках ви їх знайшли?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Будемо приймати "деякі рішення". Це не Ляшко-лікар, а Цицерон із СН!
 показати весь коментар
 
 
я как-то писал что когда в США только появились первые больные но не было еще смертей то ихний типо ответственный главврач-миеистр за борьбу с коронавирусом сказал (почти дословно) - все, мы упустили время и теперь придется собирать урожай короны...

А эти клоуны апокалипсиса пургу несут - мол по списку у нас осталось только нашествие саранчи..
 показати весь коментар
 
 
Приходит еврей к раввину:
- Ребе, взял партию цыплят на откорм. Стали дохнуть... Что делать?
- Пои их кипячёной водой...
Приходит опять.
- Ребе, дохнут дальше...
- Корми их рисом...
Приходит опять.
- Ребе, продолжают дохнуть...
- Давай им рубленые яйца с тысячелистником...
Прошла неделя. В субботу встречает ребе еврея в синагоге.
- Ну, как куры?
- Передохли все...
- Жаль, жаль... У меня столько хороших идей ещё осталось...
 показати весь коментар
 
 
интересный протокол - " некоторые" это какие???
 показати весь коментар
 
 
А с маленькой буквы начинать текст, это считается как? Хотя вы тут такой не один на форуме
("Будем принимать некоторые решения", - главный санврач Ляшко проверил алгоритмы тестирования на Covid-19 на Киевщине - Цензор.НЕТ 6061 Микола Двбень

ненадо ляша ненадо),но тут возможно и скорее всего чел добряче пьян "Будем принимать некоторые решения", - главный санврач Ляшко проверил алгоритмы тестирования на Covid-19 на Киевщине - Цензор.НЕТ 9613 Я к тому что если кого то критикуешь, то и выгляди достойно со всех сторон ,что бы не подкопались и без обид "Будем принимать некоторые решения", - главный санврач Ляшко проверил алгоритмы тестирования на Covid-19 на Киевщине - Цензор.НЕТ 9613
 показати весь коментар
 
Бул такой человек - Алан Пиз. Работал он коммивояжёром - ездил по стране и предлагал людям различные товары. И был он человеком очень наблюдательным. Свои наблюдения он изложил в книге "Язык телодвижений". Так вот, руки в карманах брюк у мужчины - подсознательный признак попытки доминирования... Наши "родственники" - приматы, делают это проще - стоя вертикально или сидя, расставляют ноги и демонстрируют гениталии...
Так что "обезьяна в костюме" просто заявляет - "я тут хозяин!"...
 показати весь коментар
 
 
Если хорошо подумать, лучше в карманах, чем скрещенные на груди...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
мені от цікаво-бидлоту залякують страшним і жахливим коронавірусом.в мене питання. чому аж цілий САНІТАРНИЙ ЛІКАР ВСІЯ УКРАЇНИ тільки в жалюгідній масочці? Чи цей світоч медицини не знає .що також життєво важливо .мати захист слизової очей.якщо вже цей фейковий вірус такий смертельний .?
 показати весь коментар
 
 
На собі перевіряв, блохастік??
СЕС- та ще штучка була коррупційна...
Супрунша з соєвим її знищили-рехформа..
А нічого новового не придумали..
 показати весь коментар
 
Он конечно красавчег. Но у людей и так работы много, чтобы отвлекать их ненужными визитами и ложными вызовами и пиариться на этом.
Совок млин
 показати весь коментар
 
Людям не угодишь, будет проверять значит мешает или пиар , не будет значит бездельник "Будем принимать некоторые решения", - главный санврач Ляшко проверил алгоритмы тестирования на Covid-19 на Киевщине - Цензор.НЕТ 9347
 показати весь коментар
 
 
Поки не повиздихує 60% влади від короновірусу,ні в яку епідемію не вірю. "Будем принимать некоторые решения", - главный санврач Ляшко проверил алгоритмы тестирования на Covid-19 на Киевщине - Цензор.НЕТ 1302
 показати весь коментар
 
 
Не понятно. У него что, нет штата, чтобы регулярно планово, ездили по больницам и проводили тренинг выполнения анализов и ношения защитной экипировки со всеми там мерами безопасности? Какой-то странный санврач - как не работал нигде никогда, или работал где-нибудь ветеринаром - обслуживал верховых ишаков.
 показати весь коментар
 
 
Нет у него штата, нет!!! Я об этом писал ещё при его назначении... Это "фигура пиара", для "запудривания мозгов" людям, чтобы поменьше "гавкали"... Получится с эпидемией справиться - хорошо... Не получится - будет на кого "стрелки перевести "блазенятам". А когда возмущённая "обчественность" возьмёт его за грудки, он "вылупит бараньи глаза" и скажет: "А что я мог сделать один? У меня штата контролирующего, не было...". И все заткнутся, потому что тогда нужно задавать вопрос Верховной Раде - а это, в подобном случае, бессмысленно... Вот и всё...
 показати весь коментар
 
 
Я.... И моя молодая ********....Что-то делаем....
 показати весь коментар
 
 
А стояти перед жінкою руки-в-брюки - це нова зелена мода?
Що за байстрюків ви понабирали? На яких помийках ви їх знайшли?
 показати весь коментар
 
 
Це мабуть чемпіон зе команди з більярду бовтунами.
 показати весь коментар
 
 
Идет целенаправленое замбування.Кто помнит при совке были в 60- е настоящие эпидемии
грипа. Расправлялись с ними быстро легко и жестко. Что делали ? А ни что не делали. Максимум до месяца все кому надо переболели у остальных был имунитет.Работала имунная система.А сейчас работает система ,Санжары' Чтоб скрыть наворованое и еще хапнуть. Но главное заразить барановирусом превращающая людей в баранов и на долго.
 показати весь коментар
 
 
Тоди виконувались правила гігіени - перевітрювання приміщень - всіх - по годинам, перевітрювання транспорту, миття рук, якщо кашляешь то сиди вдома, в магазинах двері відчинялись, і таке інше.

А зараз транспорт і трц як консервна банка і без обміну повітря. жлобсьтво завжди нарешті жорстко кусає за дупу.
 показати весь коментар
 
Стосовно рішень. В маленький країні Вірменії введена спеціальна година - для людей за 60 років вони, наприклад, до 12 дня можуть пройтись і ріти в магазини і супермаркети. А от молодняк до 12ти немає права йти в магазин.

Тобто, до 12 в магазини за їжею можуть ходити лише тсарі люди. А після 12 - молодші.

Тому що вони поважають своїх старших. І ніхто не змушує міліцію охотитись за старшими як нацисти за евреями під час другої світової.

А в Україні, як і в московії, до старших вже давно було скотське хамське відношення. Тому країна не може мати майбутнього коли не поважає старість.

І хто кому чурка?
 показати весь коментар
 
100 пудов будем "перебздеть" ещё месяц или два.
 показати весь коментар
 
Зачем, всё и так классно. Заразившихся даже меньше чем в Беларуси.
 показати весь коментар
 
Только учти, что в Украине около 40 миллионов живёт, а в Беларуси - меньше 10... И обследованных в Беларуси вдвое больше, чем в Украине... "Ширше" надо смотреть, как говаривал известный персонаж Гайдая...
 показати весь коментар
 
Кацапы бесплатно дали белорусам 10 тысяч тестов на корону своего изготовления.Бульбашы их за 2,5 суток использовали. По 4 тыс в сутки расход. Это не наш тупорылый метод. Только для депутатов и их родственников, попов, для 100 процентных больных пневмонией.
 показати весь коментар
 
Ну, и?... Кацап и "бесплатно"? Хозяин скотину тоже "бесплатно" кормит...
 показати весь коментар
 
Нагадую: це все, шо ми маємо знати про епідемію.

"Будем принимать некоторые решения", - главный санврач Ляшко проверил алгоритмы тестирования на Covid-19 на Киевщине - Цензор.НЕТ 9905
 показати весь коментар
 
Инструкция, протокол, правила, правильность выполнения, обучение - нет: алгоритмы, алгоритмы, невозможно уже слушать эти алгоритмы. Можно не употреблять слово алгоритмы каждые пять минут. Есть много слов разных.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору