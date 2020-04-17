 "Будемо ухвалювати деякі рішення", - головний санлікар Ляшко перевірив алгоритми тестування на COVID-19 на Київщині. ФОТО

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Перевіряв сьогодні як працюють алгоритми тестування (і не тільки) в Київській області. Скрізь їхав без попередження. Маршрут складав з огляду на спілкування з медичними працівниками та отримані сигнали, де не працюють алгоритми", - написав Ляшко.
Чиновник також відвідав вірусологічну лабораторію, де проводиться дослідження зразків на коронавірусну хворобу.
"У Васильківській центральній районній лікарні записався на прийом до сімейного лікаря. Прийняли на підставі озвучених симптомів, хоча живу не у Васильківському районі та не мав з собою паспорта", - зазначив Ляшко. Також він поговорив з мобільною бригадою лікарів, створеною для забору зразків на ПЛР-дослідження.
Крім того, Ляшко відвідав інфекційне відділення в Боярці.
"Спілкувався з медичними працівниками. Їм складно. Роботи багато. Велика частина медичних працівників вже живуть або в готелі, або в орендованій квартирі", - написав головний санлікар.
"Підсумки перевірки обговорили з Міністром охорони здоров'я, будемо ухвалювати деякі рішення", - підсумував перевірку Ляшко.
А эти клоуны апокалипсиса пургу несут - мол по списку у нас осталось только нашествие саранчи..
- Ребе, взял партию цыплят на откорм. Стали дохнуть... Что делать?
- Пои их кипячёной водой...
Приходит опять.
- Ребе, дохнут дальше...
- Корми их рисом...
Приходит опять.
- Ребе, продолжают дохнуть...
- Давай им рубленые яйца с тысячелистником...
Прошла неделя. В субботу встречает ребе еврея в синагоге.
- Ну, как куры?
- Передохли все...
- Жаль, жаль... У меня столько хороших идей ещё осталось...
( Микола Двбень
ненадо ляша ненадо),но тут возможно и скорее всего чел добряче пьян Я к тому что если кого то критикуешь, то и выгляди достойно со всех сторон ,что бы не подкопались и без обид
Так что "обезьяна в костюме" просто заявляет - "я тут хозяин!"...
СЕС- та ще штучка була коррупційна...
Супрунша з соєвим її знищили-рехформа..
А нічого новового не придумали..
Совок млин
Що за байстрюків ви понабирали? На яких помийках ви їх знайшли?
грипа. Расправлялись с ними быстро легко и жестко. Что делали ? А ни что не делали. Максимум до месяца все кому надо переболели у остальных был имунитет.Работала имунная система.А сейчас работает система ,Санжары' Чтоб скрыть наворованое и еще хапнуть. Но главное заразить барановирусом превращающая людей в баранов и на долго.
А зараз транспорт і трц як консервна банка і без обміну повітря. жлобсьтво завжди нарешті жорстко кусає за дупу.
Тобто, до 12 в магазини за їжею можуть ходити лише тсарі люди. А після 12 - молодші.
Тому що вони поважають своїх старших. І ніхто не змушує міліцію охотитись за старшими як нацисти за евреями під час другої світової.
А в Україні, як і в московії, до старших вже давно було скотське хамське відношення. Тому країна не може мати майбутнього коли не поважає старість.
І хто кому чурка?