 Середній вік померлих від COVID-19 у Польщі - 73 роки

Про це повідомляє Головна санітарна інспекція Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Середній вік померлих у Польщі від COVID-19 становить 72,9 року…Наймолодша померла особа мала 32 роки, найстарша – 98 років", - йдеться в повідомленні.
Найбільше померлих у Польщі є у вікових групах 70-79 років (33%) та 80-89 років (29,5%), найменше – у групах 30-39 років (2,7%) та 40-49 років (4,6%).
За останньою інформацією МОЗ Польщі, кількість заражених коронавірусом у країні зросла до 7582 осіб, з яких 286 осіб померли.
Загалом у Польщі проведено вже понад 156 тис. тестів, з яких за останню добу - понад 8 тис.
У польських лікарнях загалом зараз перебуває близько 2,5 тис. осіб, заражених коронавірусом, майже 146 тис. – на карантині, понад 28 тис. – під епідеміологічним наглядом. Кількість тих, хто переміг коронавірус, у Польщі становить 668 осіб.
хотя верится с трудом..
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко на сторінці у Facebook.
"Зараз вже виїхали спецавто "Київавтодору" для миття столичних вулиць. У зв'язку із задимленістю в місті, пов'язаною із пожежами в зоні відчуження, вночі і наступними днями будуть збільшені маршрути і кількість поливо-мийної техніки на вулицях столиці", - написав він.
Кличко вчергове закликав киян залишатися вдома.
Як повідомляв УНІАН, ввечері 16 квітня Київ очолив рейтинг міст світу із найбруднішим повітрям, складений компанією IQAir. До цього у КМДА закликали мешканців столиці не виходити з дому та зачинити вікна через виявлення у повітрі продуктів горіння. Їх причиною стали пожежі у Чорнобильській зоні та навколишніх регіонах, а також північно-західний вітер.
Тестують, в основному, тільки людей з вираженими симптомами.
Безсимптомно заражених приблизно у 10 разів більше, ніж виявлених.
Тому, для оцінки справжньої небезпеки COVID-19 треба орієнтуватися на один справді ТОТАЛЬНИЙ випадок тестування ізольованої групи людей, - на круїзному лайнері "Diamond Princess".
Із загального числа пасажирів і членів екіпажу (разом майже 4 тисячі) захворіли 705 (17,6%).
Із 705 померло 7 людей (1%).
При цьому треба враховувати, що пасажирами були, в основному, люди похилого віку.
Серед померлих наймолодшому було 70 років, а найстаршому, - 87.
Тобто, реальна смертність від коронавірусу насправді значно менша 1%, - бо на судні кількість людей похилого віку була набагато більшою відсотково, ніж вона є у суспільстві.
Німецький професор підрахував, що з 10 000 заражених помирає 12-13 людей.
Я вважаю, що помирає з 10 000, - 10 людей.
Від звичайного сезонного грипу помирає з 10 000, - 1 людина.
Тобто, коронавірус небезпечніший за звичайний грип тільки у 10 разів.
В Україні вже ухвалили рішення продовжити карантин щонайменше до травня. Вірогідно, що дрібні підприємства відкриють тільки 12 травня (дата ще обговорюється), водночас левова частка обмежень продовжить діяти до кінця червня, оскільки у владі бояться другої хвилі захворювань.
OBOZREVATEL неофіційно поспілкувався з високопоставленими чиновниками з РНБО та Кабміну й публікує головні сценарії розвитку ситуації.
Отже: частину підприємств можуть відкрити 12 травня (передусім малий бізнес);
більшість обмежень діятиме до липня;
остаточне рішення ухвалять і оголосять тільки після Великодня;
громадський транспорт можуть запустити після травня, імовірно, за виключенням метрополітену;
якщо карантин буде повноцінно діяти в ЄС, в Україні його також скасовувати не стануть. Повідомляється, що рішення оголосять після Великодня
Перше - зараз влада очікує, що спалах захворювань відбудеться на Великдень або відразу після нього. Саме упродовж цього періоду можуть проявитися симптоми у всіх, хто вже заражений, але поки про це не знає.
Раб царя я или рыцарь Речи Посполитой.
Пишет между строк и слез Ивану смелый Курбский,
Этими ли плачами все земли польские политы? (с)
У нас столько не живут.
средняя продолжительность жизни в Украине 71,78 года
а середній вік померлих від COVID-19 становить 72,9
При заражении COVID-19 вы будете дольше жить!
(точнее - продлите своё жалкое существование)