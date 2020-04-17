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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
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 Середній вік померлих від COVID-19 у Польщі - 73 роки

У Польщі від коронавірусу вмирають частіше чоловіки (57,9%), ніж жінки (42,1%), а середній вік померлих від COVID-19 становить 72,9 року.

Про це повідомляє Головна санітарна інспекція Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Середній вік померлих у Польщі від COVID-19 становить 72,9 року…Наймолодша померла особа мала 32 роки, найстарша – 98 років", - йдеться в повідомленні.

Найбільше померлих у Польщі є у вікових групах 70-79 років (33%) та 80-89 років (29,5%), найменше – у групах 30-39 років (2,7%) та 40-49 років (4,6%).

За останньою інформацією МОЗ Польщі, кількість заражених коронавірусом у країні зросла до 7582 осіб, з яких 286 осіб померли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 20 квітня в Польщі розпочнеться поступове ослаблення карантину, - прем'єр Моравецький

Загалом у Польщі проведено вже понад 156 тис. тестів, з яких за останню добу - понад 8 тис.

У польських лікарнях загалом зараз перебуває близько 2,5 тис. осіб, заражених коронавірусом, майже 146 тис. – на карантині, понад 28 тис. – під епідеміологічним наглядом. Кількість тих, хто переміг коронавірус, у Польщі становить 668 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 143 тис. українців-заробітчан покинули Польщу з початку епідемії коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189675
 
 
 Топ коментарі
 
Виявлені на сьогодні заражені, - це лише верхівка айсберга.
Тестують, в основному, тільки людей з вираженими симптомами.
Безсимптомно заражених приблизно у 10 разів більше, ніж виявлених.
Тому, для оцінки справжньої небезпеки COVID-19 треба орієнтуватися на один справді ТОТАЛЬНИЙ випадок тестування ізольованої групи людей, - на круїзному лайнері "Diamond Princess".
Із загального числа пасажирів і членів екіпажу (разом майже 4 тисячі) захворіли 705 (17,6%).
Із 705 померло 7 людей (1%).
При цьому треба враховувати, що пасажирами були, в основному, люди похилого віку.
Серед померлих наймолодшому було 70 років, а найстаршому, - 87.
Тобто, реальна смертність від коронавірусу насправді значно менша 1%, - бо на судні кількість людей похилого віку була набагато більшою відсотково, ніж вона є у суспільстві.
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пля, дебилы обсирающиеся от страха,
средняя продолжительность жизни в Украине 71,78 года

а середній вік померлих від COVID-19 становить 72,9

При заражении COVID-19 вы будете дольше жить!
(точнее - продлите своё жалкое существование)
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может и мы проскочим...
хотя верится с трудом..
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Уявляю як тепер дихати в Києві хворим на короновірус, якщо і здоровим цим димом неможливо дихати😞
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У Києві через забруднення повітря будуть посилено мити вулиці.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко на сторінці у Facebook.

"Зараз вже виїхали спецавто "Київавтодору" для миття столичних вулиць. У зв'язку із задимленістю в місті, пов'язаною із пожежами в зоні відчуження, вночі і наступними днями будуть збільшені маршрути і кількість поливо-мийної техніки на вулицях столиці", - написав він.

Кличко вчергове закликав киян залишатися вдома.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 16 квітня Київ очолив рейтинг міст світу із найбруднішим повітрям, складений компанією IQAir. До цього у КМДА закликали мешканців столиці не виходити з дому та зачинити вікна через виявлення у повітрі продуктів горіння. Їх причиною стали пожежі у Чорнобильській зоні та навколишніх регіонах, а також північно-західний вітер.
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А совковый маразматик так просто не возьмешь, они нам еще парочку президентов выберут, а депутатов, сколько-ни счесть. 🙂
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это Вы так мило намекаете, что старики умирают недостаточно интенсивно? Средний возраст умерших от COVID-19 в Польше - 73 года - Цензор.НЕТ 9862
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Виявлені на сьогодні заражені, - це лише верхівка айсберга.
Тестують, в основному, тільки людей з вираженими симптомами.
Безсимптомно заражених приблизно у 10 разів більше, ніж виявлених.
Тому, для оцінки справжньої небезпеки COVID-19 треба орієнтуватися на один справді ТОТАЛЬНИЙ випадок тестування ізольованої групи людей, - на круїзному лайнері "Diamond Princess".
Із загального числа пасажирів і членів екіпажу (разом майже 4 тисячі) захворіли 705 (17,6%).
Із 705 померло 7 людей (1%).
При цьому треба враховувати, що пасажирами були, в основному, люди похилого віку.
Серед померлих наймолодшому було 70 років, а найстаршому, - 87.
Тобто, реальна смертність від коронавірусу насправді значно менша 1%, - бо на судні кількість людей похилого віку була набагато більшою відсотково, ніж вона є у суспільстві.
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немецкий профессор предложил формулу: заражённые = умершие * 800
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Аналізуючи доступну інформацію, я дійшов майже до тих самих висновків.
Німецький професор підрахував, що з 10 000 заражених помирає 12-13 людей.
Я вважаю, що помирає з 10 000, - 10 людей.
Від звичайного сезонного грипу помирає з 10 000, - 1 людина.
Тобто, коронавірус небезпечніший за звичайний грип тільки у 10 разів.
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ЗМІ неофіційно поспілкувався з високопоставленими чиновниками з РНБО та Кабміну й публікує головні сценарії розвитку ситуації.

В Україні вже ухвалили рішення продовжити карантин щонайменше до травня. Вірогідно, що дрібні підприємства відкриють тільки 12 травня (дата ще обговорюється), водночас левова частка обмежень продовжить діяти до кінця червня, оскільки у владі бояться другої хвилі захворювань.

OBOZREVATEL неофіційно поспілкувався з високопоставленими чиновниками з РНБО та Кабміну й публікує головні сценарії розвитку ситуації.

Отже: частину підприємств можуть відкрити 12 травня (передусім малий бізнес);

більшість обмежень діятиме до липня;

остаточне рішення ухвалять і оголосять тільки після Великодня;

громадський транспорт можуть запустити після травня, імовірно, за виключенням метрополітену;

якщо карантин буде повноцінно діяти в ЄС, в Україні його також скасовувати не стануть. Повідомляється, що рішення оголосять після Великодня

Перше - зараз влада очікує, що спалах захворювань відбудеться на Великдень або відразу після нього. Саме упродовж цього періоду можуть проявитися симптоми у всіх, хто вже заражений, але поки про це не знає.
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На островах все были здоровы и щасливы пока не появились белые люди с хорошей имуной системой. Вопрос мы хотим быть дикарями которые вымерли и деградировали или белыми людьми.Тогда укрепляем имунную систему а не ждем вакцину и следующий баранавирус делающий нас дикаарями.
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Средний возраст умерших от COVID-19 (в Польше) составляет 72,9 года.

У нас столько не живут. Средний возраст умерших от COVID-19 в Польше - 73 года - Цензор.НЕТ 3420
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все життя працюй,плати податки,а тут і вік пенсійний підійшов,-сюрприз--ти зайвий ....на тобі вірус рукотворний ...і нікому ти не потрібний,-кожен за себе.Ну хіба,що рідні і близькі знімуть останню сорочку і будуть рятувать....Всім здоров'я.
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пля, дебилы обсирающиеся от страха,
средняя продолжительность жизни в Украине 71,78 года

а середній вік померлих від COVID-19 становить 72,9

При заражении COVID-19 вы будете дольше жить!
(точнее - продлите своё жалкое существование)
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У на возраст наибольшого количества умерших 40 - 60 лет, т. е трудоспособного населения.
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Ни мои родственники, ни друзья, ни знакомые, ни знакомые знакомых, ни знакомые знакомых моих знакомых не наблюдают ни малейших симптомов "короновируса" . А говорящий ящик извергает потоки ужаса, дабы слабо умные не выходили из палат, это напрягает "докторов".
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