 Без країн-партнерів угоди з Іраном у справі про загибель літака МАУ не буде, - глава МЗС Кулеба

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Керівник МЗС прокоментував повідомлення, що Україна може обговорювати з Іраном меморандум щодо виплати компенсацій та надання доступу до бортових самописців в обмін на відмову родичів загиблих від позовів.
"Наша позиція не змінилася. Ми працюємо на результат у тісній співпраці з колегами з Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи. Це міністри закордонних справ Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії – всіх країн, чиї громадяни загинули 8 січня. Лише вчора ми всі вп’ятьох знову розмовляли на телефонній конференції, координували наші подальші кроки.
Мета залишається незмінною: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, повне, незалежне і прозоре розслідування та відповідальність за збиття літака згідно з нормами міжнародного права… Нікому навіть на думку не може спасти якось зрадити цих людей чи діяти нескоординовано з іншими партнерами", – наголосив Кулеба.
Раніше ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Око за око??
без стран - партнеров?
дерьмо зеленое никчемное.....
я б тебя туфли мне на работу чистить ве взял,
бо будешь вечно кивать на стран-партнеров....
а я оказался *****, бо вирусняк предугадать не сумел....
я бы уже и китайчатину долбанул - всем бы передых был...
научитесь отличать патриотизм, от дидов на 9е мая ворочять....
Иран предложил заплатить Украине, а остальных послать?