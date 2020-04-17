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 Політика України
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Все про:Іран (553) Кулеба Дмитро (306)

 Без країн-партнерів угоди з Іраном у справі про загибель літака МАУ не буде, - глава МЗС Кулеба

На переговорах з Іраном у справі про катастрофу літака авіакомпанії МАУ Україна діятиме скоординовано з іншими країнами, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Керівник МЗС прокоментував повідомлення, що Україна може обговорювати з Іраном меморандум щодо виплати компенсацій та надання доступу до бортових самописців в обмін на відмову родичів загиблих від позовів.

"Наша позиція не змінилася. Ми працюємо на результат у тісній співпраці з колегами з Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи. Це міністри закордонних справ Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії – всіх країн, чиї громадяни загинули 8 січня. Лише вчора ми всі вп’ятьох знову розмовляли на телефонній конференції, координували наші подальші кроки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори з Іраном тривають, працюємо над отриманням чорних скриньок, - Кулеба

Мета залишається незмінною: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, повне, незалежне і прозоре розслідування та відповідальність за збиття літака згідно з нормами міжнародного права… Нікому навіть на думку не може спасти якось зрадити цих людей чи діяти нескоординовано з іншими партнерами", – наголосив Кулеба.

Раніше ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Також читайте: ОГП призначив проведення комплексної криміналістичної експертизи щодо катастрофи літака МАУ і наполягає на створенні міжнародної слідчої групи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189674
 
   
 Топ коментарі
 
Готовы слиться, ждем отмашки. Блин, ну и власть.
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Интересно МАУ экипажу хоть сколько выплатила?
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жри уже свою лапшу сам, ботаник, - ласты сложил?
без стран - партнеров?
дерьмо зеленое никчемное.....

я б тебя туфли мне на работу чистить ве взял,
бо будешь вечно кивать на стран-партнеров....
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Готовы слиться, ждем отмашки. Блин, ну и власть.
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Интересно МАУ экипажу хоть сколько выплатила?
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Логично- сбить иранский самопад..
Око за око??
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Да пийдет наш дядя Ваилий-дворник с метелкой - и всех нах... разгонит! Опять намусорили, понимаешь ли, мать вашу!
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жри уже свою лапшу сам, ботаник, - ласты сложил?
без стран - партнеров?
дерьмо зеленое никчемное.....

я б тебя туфли мне на работу чистить ве взял,
бо будешь вечно кивать на стран-партнеров....
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Найкраще, що може зробити МЗС це замовкнути і не говорити різну брєдятину. Все буде вирішувати інша влада і новий МЗС разом із країнами партнерами.
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Помнится американцы выплатили компенсации иранцам за их сбитый лайнер в обмен на отказ от исков. И ничего. Чего выпендриваться, если Иран признал свою вину как Штаты тогда?
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Короче на берегу обосрались, а как зеля поначалу сливал, а потом петушился
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Т.е. МИД политика мирового масштаба ЗЕ - пустое место.
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жена сказала - я тебе поверила 29 лет назад, а ты?
а я оказался *****, бо вирусняк предугадать не сумел....
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по 2000 душ в день?
я бы уже и китайчатину долбанул - всем бы передых был...
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учитесь - будъте лучше всех и вы - будущее страны.
научитесь отличать патриотизм, от дидов на 9е мая ворочять....
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Мабуть Беню не влаштувала сума компенсації?
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да аятоллы тебя за лоха держут, Кулеба блин... ребенок, и будут водить за нос сколько смогут
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прощайте Ирану все всегда и идите аятоллам навстречу... и они всегда смогут водить вас за нос и смеяться над вами
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Лана Зеркаль, зная на какие фортели способны эти бородатые дядьки, рекомендовала нашему "выдающемуся лидеру современности" сразу после теракта подавать материалы в СовБез ООН. Была гарантия не ждать годами как расшифровки "черных ящиков", так и исключить фАЛЬСИФИКАЦИИ В САМОЙ ФОРМУЛИРОВКЕ ПРОИСШЕДШЕГО. Но у нас самый умный и находчивый "Квартал" в мире и они не нуждаются в услугах пАпИредникАв. Вот и маємо те, шо маємо.
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А в чём прикол?
Иран предложил заплатить Украине, а остальных послать?
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