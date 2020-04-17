 Кадри нових пожеж у зоні відчуження ЧАЕС. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав Руслан Горовий.
Він зазначив: "Це сьогодні в зоні відчуження. Займання розкидані далеченько. Плюс вітер. Пожежники вогонь прибили, але гарантій жодних. До ранку вітер найімовірніше розгонить знову, а отже пацанам знову за роботу. Плюс горить на Житомирщині".
Да кто им это запретит то? Вон попов чумных не могут закрыть, а то журналистов с дозиметрами. Власть наша ни-уя не может.
Віталій Барабаненко
@baraban088
·14 мин
Киев сейчас, по данным специализированного сервиса, город с самым грязным воздухом в мире.
А может и то, и то....
ХЗ...
В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".
Источник: Мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir
Детали: Индекс загрязнения воздуха Киева сейчас составляет 380. Для сравнения, в столице Индии Дели этот уровень составляет 117, а в китайском Шанхае - 82.
вот еще...
пишут опасно для жизни...
Станом на 18:00 16 квітня в Житомирській області у побуті та в екосистемах зареєстровано 48 пожеж. Сприяють погіршенню пожежної ситуації сильні пориви вітру, які подекуди сягають 17-22 метрів за секунду. Палає, зокрема, у мікрорайоні Мальованка в Житомирі.
Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС України у Житомирській області.
попали....
уже не маслом поливать - откапывать пора.
пока нет - глохни...