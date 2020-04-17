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 Події, Здоров'я
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Все про:пожежа (2150) зона відчуження (132)

 Кадри нових пожеж у зоні відчуження ЧАЕС. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри нових загорянь у зоні відчуження ЧАЕС, які виникли 16 квітня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав Руслан Горовий.

Він зазначив: "Це сьогодні в зоні відчуження. Займання розкидані далеченько. Плюс вітер. Пожежники вогонь прибили, але гарантій жодних. До ранку вітер найімовірніше розгонить знову, а отже пацанам знову за роботу. Плюс горить на Житомирщині".

Також читайте: У повітрі Києва зафіксовано продукти горіння із зони відчуження ЧАЕС - фахівці просять зачинити вікна і не виходити на вулицю, - КМДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189672
 
   
 Топ коментарі
 
Зелю туда. Пусть пацанов морально поддержит , сыграет им что - нибудь.
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ща зеленые еще кацапские касмалеты еще пригласят - им, зеленым, тока повод нужен кацапню в Ураину запустить.
попали....
уже не маслом поливать - откапывать пора.
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Нормальные бы журналисты постоянно делали не видео сюжеты с запугиванием населения, а снимали везде и постоянно радиационный фон!
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Не удивлюсь, если им не разрешили проезжать туда с дозиметрами.
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GM Harvester

Да кто им это запретит то? Вон попов чумных не могут закрыть, а то журналистов с дозиметрами. Власть наша ни-уя не может.
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Интересно а оно же и на Европу пойдёт? Или нет? Вы правы. У нас грешат сми истерией.
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Нормальні видання мають робити і те і те. А ви, походу, мрієте повернутися у 1986 рік, коли нас всіх на травневий парад виганяли.
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Откуда такие мысли? Я сказал, что фон они не публикую, а официальным источникам я не доверяю!
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Можливо я не зовсім вірно зрозумів сутність вашого посту - що не треба оце нагнітання, все добре.
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ну и какой х делали пожарные когда снег прошел?можно было все затушить!!!!!
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Зелю туда. Пусть пацанов морально поддержит , сыграет им что - нибудь.
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Таваріщь, ти дурне, як сто кацапів в купі. Ну якого хера ти припхався зі своїм зелею в тему про пожежу? Іди вже спати, істеричка. Кадри нових пожеж у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 1015
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Да кто им это запретит то? Вон попов чумных не могут закрыть, а то журналистов с дозиметрами. Власть наша ни-уя не может.
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это ответ для Irada, не туда запостилось
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Похоже, кто-то специально поджигает. Само не может в такую погоду так разгораться
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Догадайся кто?Попы МП листовки развесили ,прихожане ,мы святим пасхи .Днепропетровская обл г Новомосковск .Догадайся зачем ?
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вы представляете лес, который горел 10 дней? Сотни кубов углей, сколько они могут тлеть?
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На самом деле может и дольше гореть на обширной территории. В Сибири полыхали регионы и во время дождя.
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Віталій Барабаненко

@baraban088

·14 мин

Киев сейчас, по данным специализированного сервиса, город с самым грязным воздухом в мире.

Кадри нових пожеж у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 1991
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службы специальные - уже больше сотни лет...
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Жесть какая. Известна причина возгорания ?
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кто писал что местных поймали, которые подожгли по неосторожности (на Цензоре было), кто что диверсия (волонтер Донник).....
А может и то, и то....
ХЗ...
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Прямо сейчас Опасно для жизни: индекс загрязнения в Киеве зашкаливает-
В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".
Источник: Мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir
Детали: Индекс загрязнения воздуха Киева сейчас составляет 380. Для сравнения, в столице Индии Дели этот уровень составляет 117, а в китайском Шанхае - 82.Кадри нових пожеж у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 8094
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А мне интересно как это мелкодисперсная пыль поднимается в воздух, а радиоактивные фракции нет? Парадокс...
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тоже интересно..
вот еще...
пишут опасно для жизни...

Кадри нових пожеж у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 9497
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https://www.zhitomir.info/news_191521.html

Станом на 18:00 16 квітня в Житомирській області у побуті та в екосистемах зареєстровано 48 пожеж. Сприяють погіршенню пожежної ситуації сильні пориви вітру, які подекуди сягають 17-22 метрів за секунду. Палає, зокрема, у мікрорайоні Мальованка в Житомирі.
Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС України у Житомирській області.
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У пресслужбі управління ДСНС України у Житомирській області у коментарі Житомир.info припустили, що причиною задимленості можуть бути і пожежі, адже їх у регіоні щодня фіксують не один десяток: не зважаючи на сильні пориви вітру (16 квітня - до 22 м/с), люди продовжують палити суху траву.
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Тяжело жить радом с самим Дьяволом рядом .
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ща зеленые еще кацапские касмалеты еще пригласят - им, зеленым, тока повод нужен кацапню в Ураину запустить.
попали....
уже не маслом поливать - откапывать пора.
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порохобит уймись ты со своей политикой!
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когда мне потребуется твой совет, зелескот, - я спрошу....
пока нет - глохни...
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Опять наврали? А наша власть умеет делать еще хоть что-то кроме того что врать?
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