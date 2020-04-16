EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  653  24
Матеріали за темою:
Все про:Великдень (133) Нацполіція (9321) Правоохоронні органи (1002) Клименко Ігор (24)

 Близько 22 тис. поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії чергуватимуть біля храмів у великодні вихідні, - Клименко

Близько 22 тис. поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії чергуватимуть біля храмів у великодні вихідні.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"У найближчі дні, на суботу, на неділю чергуватиме безпосередньо при храмах близько 22 тис. поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. Звичайно, поліцейські, поліція діалогу будуть перебувати біля храмів і будуть дійсно спочатку проводити роз'яснювальну, профілактичну роботу.

Але хочу відразу сказати, що життя і здоров'я наших громадян у нас на першому місці, тому якщо не вийде профілактично достукатися до свідомості наших громадян, поліція буде вдаватися до досить жорстких заходів", - сказав глава Нацполіціі в ефірі одного з телеканалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція не допустить провокацій і масового скупчення людей біля храмів під час Великодніх служб, - радник глави МВС Тандіт

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189671
 
 
 Топ коментарі
 
наркодилеры, домушники, угонщики, насильники ликуют
 показати весь коментар
 
20 тыс. из 22 должны быть направлены к храмам УПЦ Московского патриархата - именно там должны состояться массовые скопления народа, запланированные в Кремле.
 показати весь коментар
 
Може Бог змилується, та забере москалів, мусорів та попів від нас... а з рештою ми якось розберемось.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
наркодилеры, домушники, угонщики, насильники ликуют
 показати весь коментар
 
 
пару-тройку свай під ворота і всі спокійно празнують пасху.
 показати весь коментар
 
 
полицаи настроены подавить... празднование Пасхи Московским каганатом Близько 22 тис. поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії чергуватимуть біля храмів у великодні вихідні, - Клименко - Цензор.НЕТ 3773
 показати весь коментар
 
А разве скопление 22 тысяс полицаев - это не нарушение карантина!?
Штраф сАбакову!!!
 показати весь коментар
 
 
скопление ? сколько в Украине церквей ? - приходов православной церкви на считывается около 19 тысяч - и где тут столпотворение или ты вообразил что все 22 тысячи будут брать в тройное кольцо Киево-Печерскую Лавру (не плохо бы было)
 показати весь коментар
 
 
Краще за все у поліції виходить воювати з тими хто не чинить спротив - з християнами! На більше поліція Авакова просто не здатна. Не бандитів будуть ловити, не крадіїв відловлювати, не терористів ліквідовувати - а чергувати біля храмів! Хочу сказати поліціянтам та нацгвардійцям - не потрібно стояти під храмами, це місце жебраків а не українських поліціянтів та національних гвадійців! Майте честь та гідність і думайте перш ніж виконувати злочинні накази збоченців та ідіотів!
 показати весь коментар
 
 
Я по немецкой судил, там около 22-23000. А так по нашим вообще да, больше.
 показати весь коментар
 
Тра ловити й лишати пенсій назавджи. Не до вподоби -- мандуй до раші, бо тут Україна.
 показати весь коментар
 
а при чём здесь пенсии, ты дурак или притворяешься?
 показати весь коментар
 
 
Нет оно конечно похвально. Но почему просто не закрыли все церкви? В Сумах власти смогли. Частично всякие кирхи и синагоги тоже смогли закрыть. Укр.церковь смогли убедить. А московский патриархат вдруг не смогли. И теперь должны полицаи отдуваться за вас.
 показати весь коментар
 
 
Тобто, між поширенням епідемії і як наслідок подовженням карантину й капце́м в економіці та сваркою з РПЦвУ, влада обрала дружбу з РПЦвУ й імітацію якоїсь там діяльності.

Що цікаво в РФ РПЦ дотримується карантину, бо для них це черевна територія, а Україну вони розглядають як землю ворожу, чим тут гірше тим для них краще.
 показати весь коментар
 
Церкви мають бути закриті. Тимчасово, на час карантину.
 показати весь коментар
 
 
Хрен поймёшь этих ментов, то говорили, что не будут препятствовать, а теперь будут применять жёсткие меры, у вас что - семь пятниц на неделю???????
 показати весь коментар
 
 
20 тыс. из 22 должны быть направлены к храмам УПЦ Московского патриархата - именно там должны состояться массовые скопления народа, запланированные в Кремле.
 показати весь коментар
 
 
На Планеті зостануться тільки АТЕЇСТИ!
😇
 показати весь коментар
 
Ще раз впевнився:-Боженька- не в Храмі з жирними попами,а Честь,
Совість, Гідність та не переляк!
Бог в тобі самім(читай вище) і останній набій(це Моє)!!
Здоров'я Всім!!
🤣
 показати весь коментар
 
Все происходящее напоминает мне, как мой дед каждый вечер бегал за курами, которые упорно не хотели заходить в сарай.
 показати весь коментар
 
Може Бог змилується, та забере москалів, мусорів та попів від нас... а з рештою ми якось розберемось.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору