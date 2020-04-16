 Садовий: всі ринки у Львові буде закрито 18 квітня

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Садовий зазначив: "Провів розмови на цю тему з прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем та головним санітарним лікарем Віктором Ляшком. Пояснив свою позицію, що ми у Львові ввели жорсткі санітарні вимоги на ринках, одразу закриваємо порушників, і що на львівських ринках, на відкритому повітрі є безпечніше, ніж навіть в супермаркетах.

Щойно отримали офіційне роз‘яснення пана Ляшка про те, що його позиція щодо закриття ринків є рекомендаційною і рішення за місцевими органами влади.

Отож міська комісія з надзвичайних ситуацій щойно прийняла рішення дозволити роботу ринків у Львові до 16:00, суботи 18 квітня. Після цього закриваємо їх аж до кінця карантину - до 24 квітня".

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