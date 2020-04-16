 Садовий: всі ринки у Львові буде закрито 18 квітня

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Садовий зазначив: "Провів розмови на цю тему з прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем та головним санітарним лікарем Віктором Ляшком. Пояснив свою позицію, що ми у Львові ввели жорсткі санітарні вимоги на ринках, одразу закриваємо порушників, і що на львівських ринках, на відкритому повітрі є безпечніше, ніж навіть в супермаркетах.
Щойно отримали офіційне роз‘яснення пана Ляшка про те, що його позиція щодо закриття ринків є рекомендаційною і рішення за місцевими органами влади.
Отож міська комісія з надзвичайних ситуацій щойно прийняла рішення дозволити роботу ринків у Львові до 16:00, суботи 18 квітня. Після цього закриваємо їх аж до кінця карантину - до 24 квітня".
все и так в субботу с 16-ти будут закрываться..
http://www.theblogmire.com/a-comparison-of-lockdown-uk-with-non-lockdown-sweden/
сравнение Швеции без карантина и Британии с карантином
ситуация лучше в Швеции (в пересчете на 1 млн. населения), в карантине нет никакого смысла, только уничтоженнвя экономика
Смертность из-за сердечно-сосудистых вырастет в разы, количество суицидов в разы, ослабленные недоеданием люди начнут чаще болеть разными другими вирусными заболеваниями и т. д. Статистика будет пугающей. Чем дольше будет карантин, тем страшнее последствия.
Чтобы осознать это не надо быть провидцем, достаточно выйти из массового психоза и включить мозг.
Вже зараз видно, що швидше відновити виробництво дозволяють вчасно і рішуче запроваджені протиепідемічні заходи, а не стойкій оптімізьм та увєрєнний пох...вігізм.
До речі, а що там зі смертністю від дорожньо-транспортних пригод?