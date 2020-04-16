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 Суспільство
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 Садовий: всі ринки у Львові буде закрито 18 квітня

Мер Львова Андрій Садовий заявив про те, що міська влада прислухається до реомендацій МОЗ і закриє ринки з 16:00 18 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Садовий зазначив: "Провів розмови на цю тему з прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем та головним санітарним лікарем Віктором Ляшком. Пояснив свою позицію, що ми у Львові ввели жорсткі санітарні вимоги на ринках, одразу закриваємо порушників, і що на львівських ринках, на відкритому повітрі є безпечніше, ніж навіть в супермаркетах.

Щойно отримали офіційне роз‘яснення пана Ляшка про те, що його позиція щодо закриття ринків є рекомендаційною і рішення за місцевими органами влади.

Отож міська комісія з надзвичайних ситуацій щойно прийняла рішення дозволити роботу ринків у Львові до 16:00, суботи 18 квітня. Після цього закриваємо їх аж до кінця карантину - до 24 квітня".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189670
 
 
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бред какой то
все и так в субботу с 16-ти будут закрываться..
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почему в Швеции не ввели карантин? потому что там по закону эио могут сделать только врачи, а у политиков такого права нет
http://www.theblogmire.com/a-comparison-of-lockdown-uk-with-non-lockdown-sweden/
сравнение Швеции без карантина и Британии с карантином
ситуация лучше в Швеции (в пересчете на 1 млн. населения), в карантине нет никакого смысла, только уничтоженнвя экономика
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Уряд Швеції вже довийожувався зі своїми медиками-оптимістами і потроху витягує з парламенту все нові й нові обмеження. А крунурвайрус все ніяк... Південну Корею, з якої щведи хотіли брати приклад, вони вже давно обставили по всіх параметрах, крім як по кількості тестів на мільйон населення. Тих мільйонів у них вп'ятеро менше, ніж у Кореї, а жертв епідемії вже уп'ятеро більше. І прогноз невтішний...
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Через некоторое время все поймут что вреда от карантина больше чем пользы. Жертв из-за карантина будет больше чем от коронавируса.
Смертность из-за сердечно-сосудистых вырастет в разы, количество суицидов в разы, ослабленные недоеданием люди начнут чаще болеть разными другими вирусными заболеваниями и т. д. Статистика будет пугающей. Чем дольше будет карантин, тем страшнее последствия.
Чтобы осознать это не надо быть провидцем, достаточно выйти из массового психоза и включить мозг.
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От коли настане те "нєкотороє врємя", тоді й розкажете, а наразі всі пожинають плоди коронаоптимізму, який завіряв, що коронавірус не страшніший за грип, а "в церкві заразіццо нєвозможно"...
Вже зараз видно, що швидше відновити виробництво дозволяють вчасно і рішуче запроваджені протиепідемічні заходи, а не стойкій оптімізьм та увєрєнний пох...вігізм.
До речі, а що там зі смертністю від дорожньо-транспортних пригод?
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В суботу по ринках міста вже ніхто не закуповується . Садовий, а бодай тебе рагуля качка в дупу копнула
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Задовий закриває всі ринки, крім... Шувару. Бо той, бачте, забезпечує продуктами більшість магазинів. Це як у боротьбі з контрабандою закрити все, крім "Сьомого кілометра".
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