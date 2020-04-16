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 Політика України
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Все про:ПР (1009) Чорновол Тетяна (173) Євромайдан (738) Козаченко (19) ДБР (1078)

 ДБР підробило документи в кримінальному провадженні, - адвокат Козаченко про справу Чорновол. ВIДЕО

Адвокат Тетяна Козаченко, яка захищає Тетяну Чорновол, заявила про те, що ДБР підробило документи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це адвокат написала в фейсбуці.

Козаченко зазначила: "Треш! Вовчий суд! Суддя Вовк щодо Тетяни Чорновол в нарадчій кімнаті! Виявилося, що ДБР підробило документи у кримінальному провадженні, за яким вони прийшли, немає кваліфікації "умисне вбивство"

Після визначення суддею запобіжного заходу для Тетяни Чорновол Козаченко зазначила: "Домашній арешт! За звинуваченням в умисному вбивстві в кримінальному провадженні, в якому немає статті "Умисне вбивство". Це суддя Вовк".

ДБР підробило документи в кримінальному провадженні, - адвокат Козаченко про справу Чорновол 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд відправив Чорновол під цілодобовий домашній арешт. ВIДЕО

Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії Регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет нагору. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена ​​велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189669
 
 
 Топ коментарі
 
Эй, электорат шута, до чего вы Украину довели?
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Шут на подтанцовке у Портнова ГБР подделало документы в уголовном производстве, - адвокат Козаченко о деле Чорновол - Цензор.НЕТ 969
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Вовчий суд или вовкин суд?
Да уж, теперь точно - какая разница?(((((
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ага, раньше была у нас честная и справедливая судебная система, а тут вдруг с приходом шута все поменялось
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У людей память короткая, полгода в основном инфа хранится по таким вопросам. Янукович засадил Тимошенко и будущего прокурора Луценко, потом этот Луценко, со статьей расхищение госсобственности в особо крупных размерах стал прокурором и засадил Савченко террористку с минометами по Верховной Раде, да много еще ГБР подделало документы в уголовном производстве, - адвокат Козаченко о деле Чорновол - Цензор.НЕТ 1753
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"... засадил Савченко террористку с минометами по Верховной Раде,"(с)
Где сидит Савченко? Или я что-то пропустила?


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год просидела и гуляет где-то сейчас, как-то доказательств не хватило, так и Черновол попугают и будет себе гулять
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А в какой стране сейчас спокойно проживает подельник Савченко,который позиционировал себя патриотом и борцом с засРашкой? ДБР підробило документи в кримінальному провадженні, - адвокат Козаченко про справу Чорновол - Цензор.НЕТ 6908
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хех! "как-то доказательств не хватило" ...
От чому кожного упортого зебіла можна визначити по головній ознаці: по наглій і цинічній брехні?
Зебіли навіть не паряться перевіритись гуглем, коли брешуть... А то би в конкретному випадку, може, і здогадались би, що на нюсвані виявилось достатньо бабла, щоб викупити пулю в суді...
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рахуйте себе самими розумним, а все вокруг дебилы, ну тоже бывает такая болезнь, называют ее завышенным самомнение, лечат психологи, если что обращайтесь
выпустили ее кстати, при вашем царе Пете, а у каналов нет денег, чтобы ее выкупать, уж конкретно олигархи ими владеют, тут уж называйте, кто выкупал, а если выкупали, то опять вопросы к судебной системе, которая такая при всех Была и да при вашем Пете и плокуле.
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А ничего, что депутат Савченко провела год в СИЗО без права залога и других поручительств? К слову, дело до сих пор не закрыто...а Рубан продолжает сидеть!
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Спасибо, но информация о твоей кубышке мне не интересна!
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Дайте этой продажной шмаре за энто медаль! Ее выпустили, потому что так надо было мертветчуку и порновской скотине. Вот и все. А доказухи против нее было валом
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Нащо Ви таке питаєте? Ви ж знаєте відпровідь: їм було "по приколу"... А коли питаєш, нащо ви його обирали, то вже кожна ********** каже, що за нього не голосувала.
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Не способен заклятого врага от шута отличить?
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Эй, зехейтеры, кто этих судей избирал?! Какое отношение имеет исполнительная власть к судейской?
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Да можно было поменять судей в ходе переатестации при Порошенко. Только решили, что продажные судьи всегда пригодятся Теперь им не нравится результат...
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Нет страшнее существа чем порохобот с утилизированными мозгами
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А ну ка расскажите благодаря кому сулья Вовк все еще судья? Не стесняйтесь, смело называйте фамилию
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За Пороха не було соромно ніколи. А це... Я не знаю, з чим порівняти...
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что Вы хотите от власти тухлись протухла гасквозь от них уже смердит на километр
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Нардепи Медведчука та "слуги" згоріли в Раді від справи Стерненка та негайно скликають комітет
https://youtu.be/L2Jmrx3dQsw
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а сколько еще таких стерненков по Украине бродят, у которых "рука не дрогнет", агов, ЗЕльоные оппожопы,

вам не страшно ? ГБР подделало документы в уголовном производстве, - адвокат Козаченко о деле Чорновол - Цензор.НЕТ 6727
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Сейчас самое лучшее время начинать борьбу с коррупцией - все в стране и уехать некуда.😀😀😀
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Да не волчий а овечий, волков у нас не судят и уж точно не сажают....
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Roman Davydenko

@RomanDmitrich

·40 мин

Приаезли Вовку на показуху.
Я все бачив, але шоби без магазинів бігали, бачу вперше.

ГБР подделало документы в уголовном производстве, - адвокат Козаченко о деле Чорновол - Цензор.НЕТ 3076
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Вестимо. Ведь он враг этой армии, этих парней и под этим флагом.
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кто позорнее шут или эти "воины"...?
вопрос...
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Позорно будет то что контрактники могут служить и на другой стороне окопов,всё зависит от обстоятельств,ведь у них кроме ка метров в хрущёвке нечего защищать,земля украинская давно в других руках
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чем руковрдствуется шмаркля что разрешет такой фигне происходить, хотя допускаю что не он рулит ситуацией... его роль быть голобородьком для 73%...
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Чем руководствуется?! Распоряжениями кремля, плужара. ДБР підробило документи в кримінальному провадженні, - адвокат Козаченко про справу Чорновол - Цензор.НЕТ 1361
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По-нормальному нормальний суддя мав би віддати прокурорам їхню "творчість" і наказати більше не приходити з такими лажами.
По-злому нормальний суддя мав би забрати цю "твочість", відмовити прокурорам у провадженні, відкрити проти них кримінальну справу за фальсифікацію та надіслати до генпрокурора вимогу направити за підслідністю, щоб розслідували.
По-хорошому - нормальний суддя оголошує перерву на дві-три години і дає можливість прокурорам "виправити помилки".
По-злочинному суддя-злочинець виносить рішення по обранню обинувачуваній міри запобіжного заходу...
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це все що треба тепер знати про наші суди...ця справа -це маркер напрямку влади...а влада-цн повна некомпеттентність...ось як про неї трубить "спикер" ОПЗж-
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-prodal-dela-protiv-majdana.htm#_=_
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"Зеленского отторгнет проукраинский электорат за предательство, и пророссийский электорат - из-за его слабости и наличия пропутинской партии. Но шансов вернуть пророссийскую власть в Украину никаких нет. Президент может или стать лидером проекта сильной независимой Украины, или стать ее врагом или никому не нужным балластом..." - Бутусов повторює месаги В.Портникова в блозі "Зеленський втрачає проросійський електорат". Зокрема Портников зазначає: "Зеленський прийшов до влади завдяки хиткому союзу популістського електорату з проросійською частиною суспільства. Дуже різні люди, серед яких є і патріоти країни, і прихильники гасла "какая разница" об'єдналися з прихильниками повернення України до російського стійла. І тепер, коли ці люди переконалися, що Зеленський не готовий до беззастережної капітуляції перед Путіним, вони в ньому розчарувалися. І вже не зачаруються. Для того, щоб задовольнити цих людей, Зеленський повинен не повернути Донбас в Україну, а приєднати Україну до Донбасу. Не шукати в очах Путіна прагнення до миру, а виконувати вказівки, які потрібно читати в цих очах. Вважати себе не президентом України, а губернатором Малоросії. Так, у цих людей такі переконання. Для них Україна - частина "русского мира". Але проблема Зеленського в тому, що для більшості його виборців Україна - це Україна. Якою має бути ця країна, вони не знають. Але в якості частини Росії її не сприймають"
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А что же вы ожидали от ГБР и таких судей?))))
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Зеленый мудак-тебя будет судить этот же судья Вовк!!
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Потому что обезьяна с гранатой не так опасна для страны(((
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А почему "как"? Они и есть обезьяны с гранатой!
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Ну вот, на штраф 17К уже "заработала": без маски в общественном месте. ГБР подделало документы в уголовном производстве, - адвокат Козаченко о деле Чорновол - Цензор.НЕТ 7708
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Интересно, ей ошейник на шею повесят или на ногу? ДБР підробило документи в кримінальному провадженні, - адвокат Козаченко про справу Чорновол - Цензор.НЕТ 9863
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ДБР при Зеленському перетворили на маріонєток...за наші-народні кошти...Іуди...яка ганьба...
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Можно подумать, что раньше было лучше! У вас пока подкованные адвокаты, а всё обвинительное звено, да и многие судьи работают ещё по принципам совкового правосудия, не придавая значения юридическим деталям и тонкостям. Не надо валить на сегодняшнюю власть - эти "волки" вскормлены и выращены не ней, а сменить их не так уж и просто, хотя бы потому что, где взять новых профи или отыскать честных в старых?!
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Так покажи що там сфотала. А то 25% вже з лопати хавають усе.
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Пост адвоката - трэш а ла "казнить нельзя помиловать". Она знает для чего существуют знаки препинания?! ГБР подделало документы в уголовном производстве, - адвокат Козаченко о деле Чорновол - Цензор.НЕТ 1475
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А що ще можна чекати від цієї зешобли?!
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Причём здесь они, если эти судьи были и при пешобле и до?!
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Всей этой нечисти зелеНой вместе с портновым п$зДец!сразу после карантина.
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Регіонали і Зеленський мають сидіти за гратами
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Зе-мрази резвятся в Украине. 73% отдали им Украину на растерзание.
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А что Порошенко сделал для того чтоб Волк и прочие волчата перестали быть сульями и сели? Использовал их для своих целей, а теперь оказывается виноваты 73%
Не нужно на зеркало пинять
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Судебная реформа была начата, прошел первый её этап - реформирование Верховного суда и ВККС.
Теперь всё загублено.
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А разве они не в курсе, что за подделку документов строго наказывают, или на них этот закон не действует, - ментам всё дозволено???
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Я только За. Нужно отвечать за свои подвиги....
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У нас документы подделывают судьи Верховного Суда, а здесь какое то ГБР...... Поросячие реформаторы такого наворотили, что раньше мы не увидим Украины, чем увидим нормальный суд
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При Порошенко такого небыло!
Ой, сорри, это же благодаря ему сулья Волк и остался судьей!
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собственно говоря и так все понятно давно
ДБР підробило документи в кримінальному провадженні, - адвокат Козаченко про справу Чорновол - Цензор.НЕТ 4137
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