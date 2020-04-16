 ДБР підробило документи в кримінальному провадженні, - адвокат Козаченко про справу Чорновол. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це адвокат написала в фейсбуці.
Козаченко зазначила: "Треш! Вовчий суд! Суддя Вовк щодо Тетяни Чорновол в нарадчій кімнаті! Виявилося, що ДБР підробило документи у кримінальному провадженні, за яким вони прийшли, немає кваліфікації "умисне вбивство"
Після визначення суддею запобіжного заходу для Тетяни Чорновол Козаченко зазначила: "Домашній арешт! За звинуваченням в умисному вбивстві в кримінальному провадженні, в якому немає статті "Умисне вбивство". Це суддя Вовк".
Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії Регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет нагору. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
Да уж, теперь точно - какая разница?(((((
Где сидит Савченко? Или я что-то пропустила?
От чому кожного упортого зебіла можна визначити по головній ознаці: по наглій і цинічній брехні?
Зебіли навіть не паряться перевіритись гуглем, коли брешуть... А то би в конкретному випадку, може, і здогадались би, що на нюсвані виявилось достатньо бабла, щоб викупити пулю в суді...
выпустили ее кстати, при вашем царе Пете, а у каналов нет денег, чтобы ее выкупать, уж конкретно олигархи ими владеют, тут уж называйте, кто выкупал, а если выкупали, то опять вопросы к судебной системе, которая такая при всех Была и да при вашем Пете и плокуле.
от души !
https://youtu.be/L2Jmrx3dQsw
вам не страшно ?
@RomanDmitrich
·40 мин
Приаезли Вовку на показуху.
Я все бачив, але шоби без магазинів бігали, бачу вперше.
вопрос...
По-злому нормальний суддя мав би забрати цю "твочість", відмовити прокурорам у провадженні, відкрити проти них кримінальну справу за фальсифікацію та надіслати до генпрокурора вимогу направити за підслідністю, щоб розслідували.
По-хорошому - нормальний суддя оголошує перерву на дві-три години і дає можливість прокурорам "виправити помилки".
По-злочинному суддя-злочинець виносить рішення по обранню обинувачуваній міри запобіжного заходу...
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-prodal-dela-protiv-majdana.htm#_=_
Не нужно на зеркало пинять
Теперь всё загублено.
Ой, сорри, это же благодаря ему сулья Волк и остался судьей!