 ДБР підробило документи в кримінальному провадженні, - адвокат Козаченко про справу Чорновол. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це адвокат написала в фейсбуці.

Козаченко зазначила: "Треш! Вовчий суд! Суддя Вовк щодо Тетяни Чорновол в нарадчій кімнаті! Виявилося, що ДБР підробило документи у кримінальному провадженні, за яким вони прийшли, немає кваліфікації "умисне вбивство"

Після визначення суддею запобіжного заходу для Тетяни Чорновол Козаченко зазначила: "Домашній арешт! За звинуваченням в умисному вбивстві в кримінальному провадженні, в якому немає статті "Умисне вбивство". Це суддя Вовк".

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Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії Регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет нагору. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена ​​велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.