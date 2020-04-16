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 Пік захворюваності та смертності від СOVID-19 випаде на перші числа травня, вмиратимуть до 20 осіб щодня, - епідеміолог Задорожна

Україна досягне піку захворюваності коронавірусною хворобою 2-5 травня, а піку смертності - 3-8 травня. Цей прогноз виправдається, якщо українці не відправляться масово на Великдень до храмів і на шашлики.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказала директорка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб НАН України Вікторія Задорожна, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Задорожної, попередній прогноз, який передбачає, що пік захворюваності припаде на другу декаду квітня, стосувався ситуації "якщо б протиепідемічні та профілактичні заходи не застосовувалися".

"Вони, на щастя, застосовані вчасно у нашій країні. І зараз ми бачимо, що інтенсивність епідемічного процесу у нас набагато нижча, аніж у тих країнах, де карантинні заходи не застосували своєчасно: Італія, Іспанія, Сполучені Штати Америки тощо", - сказала Задорожна.

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Тепер вчені вважають, що пік захворюваності може наступити в перших числах травня, але обумовлюють свої прогнози дотриманням умов карантину.

"Якщо буде зберігатися така ситуація, як зараз, заходи карантину будуть дотримуватися, і при цьому Великдень і травневі свята не вплинуть на порушення карантину, то пік захворюваності припаде на 2-5 травня",- розповіла директорка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

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За даними Міністерства охорони здоров'я України, в Україні станом на 16 квітня виявили 4 161 випадок COVID-19. Протягом 15 квітня отримали 397 повідомлень про нові підтверджені випадки.

В результаті ускладнень, викликаних хворобою, за весь час епідемії померли 116 осіб. 186 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189668
 
   
 Топ коментарі
 
73 зі 100 померлих це будуть виборці Зеленського та "слуг урода". Решта - прихожани неканонічної церкви РПЦ в Україні .. Ось така муйня, малята
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тільки божевільний може попертися на шашлики під час вірусу та пожежі в Чорнобильській зоні..

А за клоуна 73% проголосовало это типа акдеватно нормальные?? ВОт эти которые ЗЕбилы 73% и попруца на шашлыки, и на пасху в церковь повалят, а потом когда будут подыхать от вируса будут визжать что виноват барига мародьор и парахаботы!!
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А не треба тепер тут жопою крутити. Цілий рік лише і було чути від зебілів що їх аж 73% . Так що , з статистикою не посперечаєшся .. І вся відповідальність за смерті людей лежатиме повністю на Зеленському та його слугах урода.
І нічого тут невістку винною робити. При Порошенко такого бардака і мародерства як при Зеленій сумі не було
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А чого сьогодні про це мову завели? Завтра було б доречніше...
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Це чергові говновброси від говноекспертів. Ми всі помремо, всім кінець, земля налетить на нєбєсную ось! Смішно читати таких говноекспертів на сторінці Цензора! По 20 людей на день будуть помирати, ай ай ай! Таких "експертів" потрібно закривати в тюрму до кінця епідемії!
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Т.е. все равно в начале мая, даже если не отправятся гулять на Пасху? Пик заболеваемости и смертности от СOVID-19 придется на первые числа мая, умирать будут до 20 человек в день, - эпидемиолог Задорожная - Цензор.НЕТ 5877
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Не, имеется в виду, что если таки отправятся на Пасху святить яйца в давке под церквями и трижды христосоваться, то пик заболеваемости будет в середине-конце мая. И парой десятков смертей в сутки мы тогда уже не обойдемся.
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У нас эти пики постоянно переносятся, бо болеющих явно не хватает.
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73 зі 100 померлих це будуть виборці Зеленського та "слуг урода". Решта - прихожани неканонічної церкви РПЦ в Україні .. Ось така муйня, малята
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Та якби ще та погань не тинялася по вулицях і не розповсюджувала Covid то взагалі було б прекрасно
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Навіть набагато більше, ніж 73%. Бо порохоботи адекватніші, аніж зебіли, та відповідальніше ставляться до проблеми.
От знаєте, за що я окремо не люблю виборців Зеленського? Ніт, навіть не за підлість і не за несвітенну тупість... Хоча це, звичайно, теж. Але тут дещо інше. Ось ми, культурні освічені порохоботи, після відвідування лятрини що робимо? Курінний отаман Очевиденко підказує - миємо руки, все вірно. А зебіл? Посрав, руки не помив - і топити за Віслючину. А руки в гімні, жовтуваті такі, смердять гімнючком, під нестриженими нігтями застрягла напівперетравлена помідорна шкуринка або соняшникова насінина з дупи... І воно оцими угімнюженими руками пише комент! І хоч запахи через інтернет ще не передаються, але бачиш комент за Зе, і від нього тхне гімном. І як з ними можна вести якусь конструктивну бесіду, люди добрі?..
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Во первых явка на выборы была 60 процентов, и из этих 60 73 топили за Вову... Но помрут 3 проц от населения, а виновны чиновники, потому как нельзя было пускать приехавших из-за границы без заключения на 21 день и тестирования их после этого... Посему Вовчик не справился с положенными на него обязательствами. Но Петро тож не шибко свои обязаности и обещания выполнял.
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А не треба тепер тут жопою крутити. Цілий рік лише і було чути від зебілів що їх аж 73% . Так що , з статистикою не посперечаєшся .. І вся відповідальність за смерті людей лежатиме повністю на Зеленському та його слугах урода.
І нічого тут невістку винною робити. При Порошенко такого бардака і мародерства як при Зеленій сумі не було
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ну я ж не виноват, что у людей логики нет, а статистика это как раз правильный подсчет всего Пик заболеваемости и смертности от СOVID-19 придется на первые числа мая, умирать будут до 20 человек в день, - эпидемиолог Задорожная - Цензор.НЕТ 3786. И голосовали там не за Вову, а против старых морд, причем у каждой морды был шанс поменять Украину в лучшую сторону.
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А де ти там серед слуг урода побачив "молоді морди"? Як не дебіл якийсь то збоченець чи курва стара. А то просто дегенерат чи злодій . Чи то може Юзік чи Стефан шин "молоді морди" 😕
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Там есть мой товарищ с Винницы и он нормальный человек, сидели с ним за одной партой). А по поводу секспредпочтений и тд это дело каждого лично, а судить за это - старая совковая х-ня.
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Твій товаріщ часом не той, що дешевих проституток по телефону замовляв за 100$ і без табу?
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Нет. Но в заказе проституток я не вижу ничего постыдного, вот то что это делалось в рабочее время - неверно .
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ага, по мечтай, что за 5 лет заслужила соева мразота то и получите, до копеечки!
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А щоб тебе зебіла фельдшер кРадуцький від коронавірусу лікував #уєм в жопу 😁
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які шашлики? на Київщині так несе гаррю, що скоро люди та собаки будуть пахнути, як шашлики та копчена ковбаса.
Це тільки божевільний може попертися на шашлики під час вірусу та пожежі в Чорнобильській зоні..
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тільки божевільний може попертися на шашлики під час вірусу та пожежі в Чорнобильській зоні..

А за клоуна 73% проголосовало это типа акдеватно нормальные?? ВОт эти которые ЗЕбилы 73% и попруца на шашлыки, и на пасху в церковь повалят, а потом когда будут подыхать от вируса будут визжать что виноват барига мародьор и парахаботы!!
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Адвокатік, а скажи чесно - ти за кого голосував рік тому ?
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прилічні люди перше повідомляють про себе.
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а не адвокатік, а адвокатик. Ви навіть прочитати не можете.
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"А какая разница " чи ти "адвокатик" чи "адвокатік " . Запитання конкретне і чітке - за кого ти голосував рік тому ?
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млять, и вот какой киздец все-таки у нас в Укре - все тянут одеяло на себя. Да одуплитесь вы - гляньте на США да там две полит силы но они правят логично , решают проблемы дискусионно, друг другу помогают , а у нас любая полит сила тянет на себя одеяло , чтоб больше скиздить, поливают друг друга грязью, чтоб дорваться до корыта, вместо того , чтоб коллективно решить вопросы - вот от чего смердит говном....
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Назар, я знаю що зробив і робить в цей важкий час для народу України Порошенко. А от що робить доброго та зелена шмаркля - ніхто не знає . Бо воно нічого не робить крім як займатися мародерством і фіздєжом
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Я так скажу Петя не выполнил ни одного предвыборного обещания , а вот у него на фирме Рошен если подчиненный не выполняет поставленных задач его увольняют со второго месяца, я там проработал 7 лет - знаю. Теперь вопрос почему он не воспользовался этим подходом к себе своим подчиненным , когда был президентом? Да я топил за него, через 5 лет за Вову - пока ошибся в обоих случаях, и это печально !!!
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Ти мені краще скажи хоч яку одну свою обіцянку виконав за рік припіздєнт Зєлєнскій. Чи може йому ще сто днів дати , щоб встиг розікрасти все що залишилося ? Порошенко коли йшов то залишив 53 мільярди золотовалютних запасів . А слуги урода за рік все розікрали та ще набрали на 300мільярлів$ боргів...Тепер ще і дефолт на носі..Так що там твій Зєлупа і його маладая ******* за рік доброго зробив 😕
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я- вільна людина, за кого хочу за того і голосую.
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Та і без тебе знаю за кого ти голосував . Так що, можеш тепер тішитися 73 процентний ти наш... Здихати будеш у власному лайні довго і в муках бо твої легені перетворяться на зелене лайно. І жодного ковтка повітря без апарату ШВЛ зробити ти не зможеш. Бо жодного апарату ШВЛ мультимільйонер Зєлінскій для своїх виборців за власні вкрадені кошти не купив. А те що було то успішно вкрав і продав за кордон . Ось так, адвокатік ..
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І що далі? Ти сидиш зараз по самі вуха в зеленому лайні і лише дупою бульки пускаєш . А ми порохоботи тепер мусимо вас зебілів рятувати . І я знаю що коли ця біда пройде ти і тобі подібні дебіли знов будуть щось физдіти проти Порошенка, а потім побіжать в чергове лайно від Мертветчука бо там вам буде тепло і затишно
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не рятуйте нікого - рятуйте свого шефа і рятуйтеся самі - та будуйте свій новий тихий шоколадний рай на землі.
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Мільйон мух ніколи мене не переконають, що зелене лайно це смачно..
Так що їж адвокатік своє улюблене лайно і дивися лише не обляпайся
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А у нас в Виннице тишь да благодать, шашлыки устали жрать . Это наказание модным киевлянам за то что хорохорились через чур, что они модные - столица.
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так це ж хорохорились ваші,що з Вінниці до Києва переїхали - що вони тепер слолічниє рєбята.
А кияни скромні. Дуже.
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Анекдот времен яныка :
"- блин достали эти донецкие, понаехали в Киев, киевлянам житья уже нет!
- а киевляне могут возвращаться обратно к себе домой в Днепропетровск..."

PS Одно радует, круг одноклассников из Кривого Рога очень скромный и в этот раз нет криворожского нашествия. Зато теперь нашествие сценаристов и продюссеров с 1+1.
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Так это была шутка, хотя из жизни я жил в Киеве на дачах Осокорки, там одно месное быдло швырнуло пакет мусора из машины прадо на крутых номерах в озеро, ну я ему принес эту торбу назад вечерком , на что услышал, что я приезжее чио и нехрен ему указывать, после этого пакет полетел к нему водвор. Вот почему так написал.
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А как называются проголосовавшие за клоуна?
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зєбіли і зєбілкі можуть тільки прогнозіровать. більше ніх....
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то что прирост и пик ожидается то это понятно, вопрос в том венется ли эта хрень осенью???.....
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Осенью не вернется, просто потому, что никуда не денется.
На счёт пика в мае тоже не надейся)))
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Пик смертности происходит через 2-3 недели после пика заболеваемости, поэтому этот "прогноз"- пи*дёж. Пик заболеваемости и смертности от СOVID-19 придется на первые числа мая, умирать будут до 20 человек в день, - эпидемиолог Задорожная - Цензор.НЕТ 9331
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Я вас расстрою, но у нас и так 2000 человек в день умирает. Если вы не в курсе.
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Столько же, сколько в среднем в 60-млн-ной Италии получается.
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Ну, плюсуйте й цих. Що жили б, як би не коронавірус.
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А вот приплюсовались они или нет- статистика покажет через несколько месяцев. Плюсуй! Умный какой! Лишь бы плюсовать... пару сантиметров себе приплюсуй
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Зависит сильно от сезона. +-500 в самую жару и зиму в пик ОРЗ
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Здесь все лишь бы плюсовали. Они думают что если в Италии умер 90 летний дед с короной то от гриппа он бы не умер? Такое чувство что люди не знали о существовании смертей от пневмонии. И только сейчас думают что от короны начали умирать, а в прошлом не умирали) 😆😂🤣 белорус месяц без карантина и у них нет пика никакого и живут ничего страшного а эти зебилы ещё два месяца будут ждать пика
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Дисциплина должна быть, как у немцев, чтобы люди сидели дома все и вирус побороть удастся быстро!
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Опять- как у немцев! Как у итальянцев и т.д.! А ты в курсе что все убытки при обеспечении ликвидации последствий ЧС должно возмещать государство? А ты в курсе что в европе таки возмещают? А мне кто возместит?
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Напрасно ты подкалываешь. Мне реально клуб закрыли. И месяц уже не спрашивают что я жру и чем семью кормлю
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"Возместят" хіба, що - поліетиленовий мішок для сміття.
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Самый гуманный в мире Печерский районный? Ну-ну, надейся. Или есть кум - судья?
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Гуляния тут ни при чем. И маску в общественном месте разумно носить. Но мне предприятие закрыли. За границей за такое компенсации платят. В наших новостях это называют " помощь". Типа мы не можем помогать, извините. Но это никакая не помощь, это компенсация, так в ЗАКОНЕ написано
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Так напишите Зеленскому! Или подайте в суд - вон как раз судья вовк скоро освободится, он присудит как надо...
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И никто, никто об этом ни слова! За столько лет! Это ж горы трупов! И всем до лампочки было.
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Оказывается до короновируса смерти вообще не было.
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20 СМЕРТЕЙ ЗА ДОБУ КОЛИ В СВІТІ СОТНІ І ТИСЯЧІ.НЕ ТІШТЕ СЕБЕ ІЛЮЗІЯМИ.ВАШ ПЛАН ЛЕГКО ПЕРЕВИКОНАЄ САМ МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ.
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Статистиці ви можете вірити. Але ж, жодному слову ВОЗ - не вірте! Бо то - Ваше життя! І шанс зберегти ваше життя. Там - мова і трильйони прибутку корпорацій. Пик заболеваемости и смертности от СOVID-19 придется на первые числа мая, умирать будут до 20 человек в день, - эпидемиолог Задорожная - Цензор.НЕТ 1077
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и на Пасху попрутся, и на шашлыки поедут, и ещё тысяч 20 гастарбайтеров подтянутся. Неблагодарное это дело, прогнозы в Украине.
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...зате цікаве, як СПОРТЛОТО - ніби і вгадав, а грошей нема.
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среднестатическая суточная смертность в Украине 1700 человек
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Да, средне. От 1500 до 2000, в зависимости от сезона. 500 в день только РАЗНИЦА! А она говорит:"20 в день!" Да как это учесть вообще можно? Пусть всех умерших на герпес проверят- будет 1200 смертей от герпеса в день!
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Любят зебилы панику нагонять для дохода на карман жидовский,надеямся,что вы восновном и повыздыхаете))
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20 Зебілів в день це дуже мало, хоча б 100 в день і 50 Зебілів вночі.
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Сегодня по официальным данным определили почти 400 заболевших за день. через две недели у этих людей будет пик. Если верить статистике МОЗ то вылечится 50% из них. Понятно что те кому не повезёт умрут не в один день, но смертность будет далеко за 20 человек в сутки.Что-то говорить о послаблении карантина можно, когда количество инфицированных начнет уменьшатся. Пока эта цифра растёт изо дня в день нужно наоборот ужесточать карантинные ограничения. Неужели в МОЗе нет ни одного нормального аналитика.
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Що посилювати? Який сенс взагалі карантину? Заберіть цю статистику і тести на корону і ніхто й не помітить що є той коронавірус!
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Комуняки нахабно брехали у 1986 році що "ситуація під контролем, ніякої загрози нема".
Зелень зараз брешуть і про те зо епідемія під контролем, і пожежа навколо ЧАЕС під контролем.
Що спільного між комуняками та зеленню? На мою думку, ось що:
Збочений соціальний ліфт який вивіз із підвалів на верхні поверхи різних "морлоків", бидло, яке було готове стерпіти будь-які приниження, скоїти будь-яку підлянку аби видратися на верхні поверхи. Значний відсоток тих хто лізе по головах інших у "високу" політику - це особи, яких було згвалтовано у дитинстві. У прямому чи непрямому значенні цього слова.
Зебобів та лахту прошу утриматися від коментів.
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90-е, это ниочем, по сравнению с тем, что нас ждет. И уж "короновирус" точно никого не будет интересовать.
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тот случай, когда эпидемиологу задорожней лучше закрыть ...бало и не ...здеть.
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то 15 апреля пик))) теперь 1е мая, а потом середина июня... идите нхй
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При тому що в Україні кожного дня вмирає в середньому явно більше 1000 людей і вводити карантин на два місяця ізза 20 чоловік в день? Ха-ха оце епідемія?
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Шовигаварітє? Пік захворюваності та смертності від СOVID-19 випаде на перші числа травня, вмиратимуть до 20 осіб щодня, - епідеміолог Задорожна - Цензор.НЕТ 4496
Це у Польщі пік прогнозують на кінець квітня (27-28), коли за добу помиратимуть по 70 чоловік, а Нша Епідемія ще тільки розганяється, але за темпами польську вже обганяє... Та білоруської все'дно наздогнати не може.
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Эти Соевое зеленые реформаторы до того дореформировались, что даже маски и респираторы в бол ницах персоналу не выдают. Покупайте за свой счет. Это горячий привет славной реформаторше Супрун, чтобы она сдохла.....
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Цитата...краина достигнет пика заболеваемости коронавирусной болезнью 2-5 мая, а пика смертности - 3-8 мая. Этот прогноз оправдается, если украинце не отправятся массово на Пасху в храмы и на шашлыки.Источник: https://censor.net.ua/n3189668
Вообще нужно срочно всем ехать на шашлыки .
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Та какие 20 человек в день? Будет хуже, чем в Италии. По 800-1000 человек в день будут помирать на пике.
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