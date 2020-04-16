 Пік захворюваності та смертності від СOVID-19 випаде на перші числа травня, вмиратимуть до 20 осіб щодня, - епідеміолог Задорожна

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказала директорка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб НАН України Вікторія Задорожна, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Задорожної, попередній прогноз, який передбачає, що пік захворюваності припаде на другу декаду квітня, стосувався ситуації "якщо б протиепідемічні та профілактичні заходи не застосовувалися".
"Вони, на щастя, застосовані вчасно у нашій країні. І зараз ми бачимо, що інтенсивність епідемічного процесу у нас набагато нижча, аніж у тих країнах, де карантинні заходи не застосували своєчасно: Італія, Іспанія, Сполучені Штати Америки тощо", - сказала Задорожна.
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Тепер вчені вважають, що пік захворюваності може наступити в перших числах травня, але обумовлюють свої прогнози дотриманням умов карантину.
"Якщо буде зберігатися така ситуація, як зараз, заходи карантину будуть дотримуватися, і при цьому Великдень і травневі свята не вплинуть на порушення карантину, то пік захворюваності припаде на 2-5 травня",- розповіла директорка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.
За даними Міністерства охорони здоров'я України, в Україні станом на 16 квітня виявили 4 161 випадок COVID-19. Протягом 15 квітня отримали 397 повідомлень про нові підтверджені випадки.
В результаті ускладнень, викликаних хворобою, за весь час епідемії померли 116 осіб. 186 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
От знаєте, за що я окремо не люблю виборців Зеленського? Ніт, навіть не за підлість і не за несвітенну тупість... Хоча це, звичайно, теж. Але тут дещо інше. Ось ми, культурні освічені порохоботи, після відвідування лятрини що робимо? Курінний отаман Очевиденко підказує - миємо руки, все вірно. А зебіл? Посрав, руки не помив - і топити за Віслючину. А руки в гімні, жовтуваті такі, смердять гімнючком, під нестриженими нігтями застрягла напівперетравлена помідорна шкуринка або соняшникова насінина з дупи... І воно оцими угімнюженими руками пише комент! І хоч запахи через інтернет ще не передаються, але бачиш комент за Зе, і від нього тхне гімном. І як з ними можна вести якусь конструктивну бесіду, люди добрі?..
І нічого тут невістку винною робити. При Порошенко такого бардака і мародерства як при Зеленій сумі не було
Це тільки божевільний може попертися на шашлики під час вірусу та пожежі в Чорнобильській зоні..
А за клоуна 73% проголосовало это типа акдеватно нормальные?? ВОт эти которые ЗЕбилы 73% и попруца на шашлыки, и на пасху в церковь повалят, а потом когда будут подыхать от вируса будут визжать что виноват барига мародьор и парахаботы!!
Так що їж адвокатік своє улюблене лайно і дивися лише не обляпайся
А кияни скромні. Дуже.
"- блин достали эти донецкие, понаехали в Киев, киевлянам житья уже нет!
- а киевляне могут возвращаться обратно к себе домой в Днепропетровск..."
PS Одно радует, круг одноклассников из Кривого Рога очень скромный и в этот раз нет криворожского нашествия. Зато теперь нашествие сценаристов и продюссеров с 1+1.
На счёт пика в мае тоже не надейся)))
Зелень зараз брешуть і про те зо епідемія під контролем, і пожежа навколо ЧАЕС під контролем.
Що спільного між комуняками та зеленню? На мою думку, ось що:
Збочений соціальний ліфт який вивіз із підвалів на верхні поверхи різних "морлоків", бидло, яке було готове стерпіти будь-які приниження, скоїти будь-яку підлянку аби видратися на верхні поверхи. Значний відсоток тих хто лізе по головах інших у "високу" політику - це особи, яких було згвалтовано у дитинстві. У прямому чи непрямому значенні цього слова.
Зебобів та лахту прошу утриматися від коментів.
Це у Польщі пік прогнозують на кінець квітня (27-28), коли за добу помиратимуть по 70 чоловік, а Нша Епідемія ще тільки розганяється, але за темпами польську вже обганяє... Та білоруської все'дно наздогнати не може.
Вообще нужно срочно всем ехать на шашлыки .