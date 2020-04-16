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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Здоров'я
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 У Чернівецькій області підтверджено ще 96 випадків зараження COVID-19, в інфекційних відділеннях залишилося 138 ліжок, - ОДА

У Чернівецькій області 16 квітня офіційно підтверджено ще 96 випадків зараження коронавірусом. Найбільша кількість хворих у Чернівцях - 35 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 758 осіб.

Коронавірусна інфекція забрала життя 11 буковинців. Одужали – 25 осіб.

COVID-19 підтвердили у 7 священнослужителів, іще у двох – підозра. Також 12 священників контактували з інфікованими та перебувають на самоізоляції.

Чернівецька область отримала від Офісу Президента 8 тисяч ПЛР-тестів. Наразі лабораторний центр використав 4 тисячі.

У інфекційних відділеннях медичних закладів Чернівецької області залишилося ще 138 ліжок, тому наразі готують додаткові госпітальні бази для хворих, зокрема, у Вижницькій ЦРЛ.

Також читайте: Чернівецька ОДА нагадує, що в області на Великдень вводяться додаткові карантинні обмеження

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189667
 
 
 Топ коментарі
 
какого х....вы по церьквям бродите дебилы?
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Ну так Українська греко-католицька, і Православна українська Церкви, закликали свою паству бути дома.
А УПЦ ФСБ, працює на хуйла і россію.
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так вы своих родных ставите под угрозу в первуюю очередь пусть кто по куршавелях болеют и мне пох на них
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Ну так Українська греко-католицька, і Православна українська Церкви, закликали свою паству бути дома.
А УПЦ ФСБ, працює на ***** і россію.
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Справа не в церквах а в неефективних діях влади! В храми на богослужіння ходить дуже обмежена постійна група людей в кожен храм і ци люди або вже заражені або здорові і це не призводить до поширення хвороби! Коронавірус передається не в храмах а через немиті руки тих хто до храмів не ходить - бомжів, алкоголиків, наркоманів, асоціальних елементів, етнічних груп які живуть в антісанітарних умовах (ромів). Тому потрібно не храми закривати а закривати притони та бомжатні, стихійні поселення ромів та обмежувати пересування безхатченів та асоціальних елементів.
Влада має терміново перебазувати в Чернівці військовий шпиталь і розгорнути його на території обласної лікарні.
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А как быть с почти сотней инфицированных в Киево-Печерской лавре? Уже попов померло больше, чем медиков. Ты это странным не находишь? Думаешь, они никого не заразили?
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китайци в свой новый год сосали йух.. а у нас и в приполярной после пасхи будут вафли ку-ку-ру-ку...
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Тяжёлых больных нужно вертолётами развозить по областям, где есть ещё свободные кровати интенсивной терапии.Спасать людей нужно всей Украиной
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А оно, тут пишуть, що то все придумав Гейтс....
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Только вычеркнуть из списка потенциальных заражённых, которые попрутся в церковь!
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Начинайте составлять списки тех , кто в храмы не пойдет. Вам будет первоочередной доступ к аппаратам.
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Мало того!
Господь дав людині унікальний біокомпьютер, зветься - мозок.
Але, не всі хочуть чомусь ним користуватись.
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Остальные будут ждать очереди к аппаратам ИВЛ, если дождутся!
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Не идите в храмы, записывайтесь на очередь, где еще аппараты остались.
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Діти не хворіють на корону.
За папою посумують єслішо...

А жена найдьот сєбє другого.

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Догадаюсь у детей крестные родители будут, можешь идти.
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крещение проведенное в сатанистской церкви - это не крещение.
Не тешьте себя иллюзиями. Оно никчемно.
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Давайте всіх їх відпустимо на святкування Пасхи, чому ні, до сьогодні вони не забували відвідувати церкву. Дарвін, лошара
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Они займут все койки, а случайно заражённый может оказаться болеть дома с пневмонией
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Я про те, що скільки не вмовляй посидіти вдома, всеодно зберуться у церквах, а потім будуть шукати крайнього коли захворіють
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це до совка. а ось ще старiшi свiтлини.

У Чернівецькій області підтверджено ще 96 випадків зараження COVID-19, в інфекційних відділеннях залишилося 138 ліжок, - ОДА - Цензор.НЕТ 7103
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а ось кацапо-ординський масквабад 1907 рiк.
У Чернівецькій області підтверджено ще 96 випадків зараження COVID-19, в інфекційних відділеннях залишилося 138 ліжок, - ОДА - Цензор.НЕТ 5279
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всi в москальський сатанат, якщо придурки кiнченi.
У Чернівецькій області підтверджено ще 96 випадків зараження COVID-19, в інфекційних відділеннях залишилося 138 ліжок, - ОДА - Цензор.НЕТ 74
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