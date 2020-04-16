 У Чернівецькій області підтверджено ще 96 випадків зараження COVID-19, в інфекційних відділеннях залишилося 138 ліжок, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 758 осіб.
Коронавірусна інфекція забрала життя 11 буковинців. Одужали – 25 осіб.
COVID-19 підтвердили у 7 священнослужителів, іще у двох – підозра. Також 12 священників контактували з інфікованими та перебувають на самоізоляції.
Чернівецька область отримала від Офісу Президента 8 тисяч ПЛР-тестів. Наразі лабораторний центр використав 4 тисячі.
У інфекційних відділеннях медичних закладів Чернівецької області залишилося ще 138 ліжок, тому наразі готують додаткові госпітальні бази для хворих, зокрема, у Вижницькій ЦРЛ.
А УПЦ ФСБ, працює на ***** і россію.
Влада має терміново перебазувати в Чернівці військовий шпиталь і розгорнути його на території обласної лікарні.
Господь дав людині унікальний біокомпьютер, зветься - мозок.
Але, не всі хочуть чомусь ним користуватись.
За папою посумують єслішо...
А жена найдьот сєбє другого.
Не тешьте себя иллюзиями. Оно никчемно.