 У повітрі Києва зафіксовано продукти горіння із зони відчуження ЧАЕС - фахівці просять зачинити вікна і не виходити на вулицю, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА.
Радіаційний фон у столиці в межах норми – 0,14 мікрозівертів (0,30 – норма).
Згідно даних ЦГО ім. Срезневського, було зафіксовано перевищення формальдегіду та діоксиду азоту (продуктів горіння).
Враховуючи ситуацію, фахівці закликають:
- обмежити перебування на відкритому повітрі;
- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.
Кстати, маски теперь становятся еще актуальней.
https://giperboloid.info/prestupleniya-sovetskoj-imperii-do-chernobylya-byl-yadernyj-vzryv-pod-xarkovom-1972-g/
И это все во время войны...
И вонючее тупорылое 73% быдло сказало тогда - да хуже уже не будет...
А сегодня, это-же тупорылое быдло окружено бушующей эпидемией коронавируса, экономика улетела вниз, о полётах заграницу вообще пока можно забыть.
И как бонус- на голову падают чернобыльские радионуклиды
Ну что быдло, может быть хуже или еще нет?
І ще ми їм писали: бійтеся своїх бажань (с)
Про це знають розумні.
Але зе-лохторат і решта =борців= до них не належать.
Та й слухати не вміють теж.
На безопасность Чернобыля Мир выделяет млрд. дол. За пару сот. тысяч можно было договорится с НАСА и отслеживать Чернобыльскую зону на предмет загорания. Если спутники НАСА могут видеть номер автомобиля, то зажженную спичку тем более в ИК диапазоне увидят.
Даже копейчаными квадракоптерами можно отслеживать. Было бы желание.
Грение Чернобыля на данным момент самое большое преступление иудейского клоуна.
Столица Украины 10 апреля оказалась городом с самым высоким уровнем загрязнения - 159 единиц. Так, согласно рейтингу компании IQ Air Киев возглавил рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.
На сайте компании IQ Air, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и решениями по этому вопросу, ведется постоянный мониторинг качества воздуха. Если посмотреть на рейтинг загрязненных городов мира, то по состоянию на утро 10 апреля Киев оказался городом с самым высоким уровнем загрязнения - 159 единиц.
Ближайшие «соперники» украинской столицы - Ханой (Вьетнам) и Джакарта (Индонезия).
Отметим, что нынешняя ситуация Киева связана не столько с загрязнением от промышленности и транспорта, как от дыма и гари, который окутал город в последние дни из-за многочисленных пожаров в Киевской области. Наиболее масштабным пожаром является возгорание в Чернобыльской зоне отчуждения.
16.04.2020, 23:32 • 57 • 0
Владимир, как президент президенту, скажу, что мы все "внимательно следим". А некоторые из нас даже очень тревожно, пишет Зоя Казанжи на своей странице в ФБ.
Каковы были реакции власти?
Первая. Десять дней пылает пожар в Чернобыльской зоне. Сотни пожарных, вертолеты, средства пожаротушения - задействованы серьезные ресурсы. Одиночные голоса бьют тревогу. Медиа немного пишут. Но COVID-19, новые инфицированные перекрывают все новости, в том числе и те, которые напрямую влияют на физическую безопасность.
Правда, в чернобыльских лесах нет пандочек, и с вертолетов сбрасывают тонны воды, а не тонны моркови для зайцев.
На 10-й день просыпается президент, и на его странице появляется пост: "Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне… Завтра заслушаю информацию от председателя ДСНС Николая Чечеткина по пожарам. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности".
Владимир, как президент президенту, скажу, что мы все "внимательно следим". А некоторые из нас даже очень тревожно следят. И? Какие выводы? Какая правда? Там огонь скоро до Банковой дойдет, а вы будете обещать выводы, что не заставят себя ждать. Кто вам пишет все эти пионерские речевки, от трансляции которых хочется спрятаться и вас не видеть и не слышать?
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Вторая. Запрещают работу рынков. А церкви - нет. Я месяц до этого сидела в комнате, чтобы несдержанно-верующие в минувшее воскресенье взяли в руки иву и разнесли по стране все, что к ним поприлипало. Я, значит, придерживаюсь правил карантина, чтобы в следующее воскресенье еще большее количество ревностных позволило себе в буквальном смысле плюнуть на правила? Ограничения нам тоже сто раз не нравятся, но мы на них согласились, чтобы эти придурочных уберечь от них самих. Так, а смысл тогда в чем?
Третья. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет на всю страну следующее: "Есть вопросы эпидемиологии, а есть вопросы психологии. Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, общаться с родственниками, друзьями, пить кофе и тому подобное. Многие меры, принимаемые, возможно, не имеют под собой эпидемиологической почвы, но они влияют на социальный разрыв".
Так вот, может "много мероприятий", которые "влияют на социальный разрыв" стоит применять всякий случай, хоть с каким-то смыслом? А то получается сказка о мальчике и волках. Пугать тем, что народ непослушный? А как понять логичность ваших действий, когда вы скручиваете пловца и не видите Эпицентра? Когда вы запрещаете рынки и терпите толпы в храмах?
Четвертая. "Миллион на вакцину" уже не обстебали только ленивые. Президент пообещал миллион на вакцину от коронавируса тому, кто изобретет. Буду думать, что над президентом пошутили, когда кто-то предложил ему такой ход. Или же президент мыслит, как гангстеры начинающие из американских фильмов: миллион долларов и вертолет! Мир создает фонды, вкладывает туда сотни миллионов долларов для научных разработок и экспериментов, и тут выходит такой президент Украины и говорит: хотите заработать, пацаны?
Пятая. Полностью провалена обсервация-изоляция прибывших из-за границы. Еще с конца марта власть пообещала впускать в страну только при условии обязательной обсервации. Помните сагу о Новых Санжарах? С тех пор правила обсервации меняли несколько раз. Помните эти все триллеры о выдавленных дверях, беглецах из отелей, ожидающих в аэропортах мира, запрете на общение с журналистами тем, кого привезли все-таки? Ну и чем закончилось? Ничем. Люди разбрелись по стране. Мизерное количество в гостиницах и санаториях осталась на обсервации. Кто-то продержался все 2 недели, кто-то всего несколько дней. Все. По разным оценкам, в страну вернулось от 70 до 100 тысяч человек и еще столько же планируют вернуться в ближайшие дни. Кто-то сомневается, что никакой обсервации для них не будет?
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Шестая. Админ протоколы с драконовскими штрафами, установленными за нарушение правил карантина (а это от 17 до 34 тысяч гривен для физического лица), терпят фиаско в судах. Суды массово их возвращают полиции для соответствующего оформления и закрытия производств. Потому что полицейские не могут качественно зафиксировать нарушение и не могут отличить законные действия от незаконных.
Например, в реестре есть такой забавный случай: женщина продавала молоко. К ней выстроилась очередь. И там было более 10 человек. Полицейские, только не смейтесь, назвали эту очередь "массовым мероприятием" и составили протокол. В суде, конечно, его не рассматривали. Потому что очередь была не праздничной, анонс не размещался и так далее.
Сколько там у нас денег бюджетом выделено в полицию? Красавцы, правда?
И еще раз повторяю: у власти имеем людей, которые случайно, в результате заговора олигархов и их же жестокого эксперимента, попали на самый высокий уровень. И теперь эти гуттаперчевые болваны оказались перед серьезными вызовами, угрозами и проблемами. Олигархи продолжают косить бабло, а эти оловянные солдатики, на головы которых не хватило олова, продолжают делать вид, что они в курсе и справляются.
Нет, не справляются. Голосование год назад "по приколу" горько нам всем отхаркивается. И отхаркивать мы только начали.
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Зоя КАЗАНЖИ
В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".
Источник: Мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir
Детали: Индекс загрязнения воздуха Киева сейчас составляет 380. Для сравнения, в столице Индии Дели этот уровень составляет 117, а в китайском Шанхае - 82.
Ну що,навибиралися?Задоволені?Догралися в "аби не Петя"?
Виродок квартальний угробить всю країну.