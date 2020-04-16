 У повітрі Києва зафіксовано продукти горіння із зони відчуження ЧАЕС - фахівці просять зачинити вікна і не виходити на вулицю, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА.

Радіаційний фон у столиці в межах норми – 0,14 мікрозівертів (0,30 – норма).

Згідно даних ЦГО ім. Срезневського, було зафіксовано перевищення формальдегіду та діоксиду азоту (продуктів горіння).

Враховуючи ситуацію, фахівці закликають:

- обмежити перебування на відкритому повітрі;

- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Також читайте: Ситуація із займанням у зоні ЧАЕС контрольована, але через вітер неможливо застосовувати пожежну авіацію, - заступник голови МВС Геращенко