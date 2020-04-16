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 Політика України
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Все про:законопроєкт (999) Копитін Ігор (1)

 Законопроєкт 2398-д дозволить прибрати з оборонних закупівель махінації та схеми, - депутат СН Копитін

Сьогодні Верховна Рада мала була розглянути в другому читанні проєкт закону про оборонні закупівлі, але розгляд так і не відбувся.

Про це повідомив у фейсбуці депутат "Слуги народу" Ігор Копитін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у другому читанні Верховна Рада України мала би розглядати законопроєкт про оборонні закупівлі, який розробляли команда людей, до якої входили народні депутати, представники Міноборони, Мінекономіки, Укроборонпрому, приватних виробників ОіВТ, громадськості ... Розгляд було внесено у порядок денний, проте це так і не відбулось", —написав він.

За словами Копитіна, основне завдання законопроєкту - забрати можливість просування непрозорих схем і махінацій, а процес оборонних закупівель зробити максимально прозорим для всіх учасників.

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"Напевно, вже усім зрозуміло, що ДОЗ у поточному стані (який, до речі, досі прийнято на 2020 рік не повністю — нагадаю, зараз середина квітня!) потребує змін.Наразі разом з Офісом президента України працюємо над тим, аби найближчим часом закон таки був прийнятим Верховною Радою", — додав він.

Законопроєкт 2398-д дозволить прибрати з оборонних закупівель махінації та схеми, - депутат СН Копитін 01Законопроєкт 2398-д дозволить прибрати з оборонних закупівель махінації та схеми, - депутат СН Копитін 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189665
 
 
 Топ коментарі
 
Уж не знаю почему, но если кто-то из "слуг" заявляет о выгодности какого-то законопроекта, первая мысль: а в чем подвох? Потому, что таких пройдох даже при Овоще не было.
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Розповісте про схеми Петра Олексійовича? Тільки фактами. І як Пороху вдавалось використовуючи схеми відродити армію, з нуля. І харчування, і казарми, і житло, і озброєння і воєнні розробки? Бо Зеленський вже рік, так бореться з соєвими надлишками та схемами в армії, що поборов вже і на нормальне харчування, і озброєння, і матеріальне забезпечення, і будівництво, і розвиток воєнного виробництва
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На святе замахнулись! Не для того Петро Олексійович і Ко вибудовували ці схеми, щоб всяка зелень їх знищила!
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Розповісте про схеми Петра Олексійовича? Тільки фактами. І як Пороху вдавалось використовуючи схеми відродити армію, з нуля. І харчування, і казарми, і житло, і озброєння і воєнні розробки? Бо Зеленський вже рік, так бореться з соєвими надлишками та схемами в армії, що поборов вже і на нормальне харчування, і озброєння, і матеріальне забезпечення, і будівництво, і розвиток воєнного виробництва
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Мені начхати на ваш фантомний біль під назвою Зеленський. А про "відродження", чи то пак мародерство порохнявого на армії один лише факт: санітарний "всюдихід", виготовлений на підприємстві соєвого і прозваний в армії гробовозкою, не зміг вчасно вивезти пораненого в ногу військового хлопчину, мого сусіда по вулиці тільки через те, що наприкінці зими 2019 випав сніг на дорогу. Та звичайна копійчана "Волинянка" втерла б носа цьому дорогущому паркетнику, але через нав"язаний армії непотріб, мій сусід, не отримавши вчасно меддопомогу, через рік поневірянь по госпіталях помер. Тому розповідати про хамовитого мародера нема сил, але є величезне бажання придушити злодійкуватого невдаху.
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У мене не може бути фантомного болю під назвою зеленський. Ви про схеми Порошенка розповісте?
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Інтернет перед носом, а я не горю бути довідковою службою при соєвих блазнях.
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Уж не знаю почему, но если кто-то из "слуг" заявляет о выгодности какого-то законопроекта, первая мысль: а в чем подвох? Потому, что таких пройдох даже при Овоще не было.
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Совершенно соглачен с вами! Как только эти скоты уродов начинают говорить про уничтожение схем коррупции- сразу ожидай массового воровства именно на этом участке "борьбы " с коррупцией.Эти твари уже побороли коррупцию на таможне и в налоговой и в энергетике, что скоро страна по миру пойдет, а про суды вообще не говорю- там портянка со своими ручными судьями - борцунами такое уже набороли, что даже расстрела для них мало
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У Зеленского в голове давно уже война закончена, так что какая оборона, какие вооружения, какая армия?!
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