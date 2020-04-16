EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  454  19
Матеріали за темою:
Все про:Донецька область (2412) полонені (801) Кириленко Павло (15) обсервація (50)

 Всі витрати на обсервацію звільнених із полону бере на себе держава, завтра їм зроблять тести на коронавірус, - Донецька ОДА

Всі витрати на проживання в обсервації звільнених в результаті обміну утримуваними особами на Донбасі бере на себе держава, в п'ятницю їм будуть проведені ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Всі витрати і умови обсервації, розміщення їх - все бере на себе держава. Їх розмістять в окремих кімнатах. Вони будуть забезпечені одягом, засобами гігієни, триразовим харчуванням. Обсервація триватиме 14 днів", - розповів чиновник в коментарі журналістам в четвер.

Кириленко повідомив, що в п'ятницю звільненим проведуть ПЛР-тестування. "І після обсервації також будуть взяті зразки для проведення досліджень, надання висновків та завершення їх обсервації", - зазначив він.

Також читайте: Звільнені з полону українці повідомляють про катування, зґвалтування і нелюдське поводження, - Офіс генпрокурора

Нагадуємо, 16 квітня в результаті взаємного звільнення на Донбасі в Україну повернулося 20 громадян. Зі свого боку, 14 осіб було передано найманцям РФ в ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189664
 
 
 Топ коментарі
 



PandaUA

@PandaUAarm

·2 ч

Потикайте палкой в ЗЕдурака,скажіть йому,що якщо ти полюбляєш таскати на собі патчі підрозділів,у яких ти начебто ВГК - то міг би кріпити патч того підрозділу, до якого ти їдешь...До 80-ки,як сьогодні,тре було патч 80 одшбр...Але це можна було би розуміти,якщоб мозок був...
 показати весь коментар
 
государство ето мы - наши налоги, наших детей недополученый подарок.
95-е опять берут?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 



PandaUA

@PandaUAarm

·2 ч

Потикайте палкой в ЗЕдурака,скажіть йому,що якщо ти ********* таскати на собі патчі підрозділів,у яких ти начебто ВГК - то міг би кріпити патч того підрозділу, до якого ти їдешь...До 80-ки,як сьогодні,тре було патч 80 одшбр...Але це можна було би розуміти,якщоб мозок був...
 показати весь коментар
 
 
У всіх звільнених терористами мають знайти коронавірус, звинуватити терористів в неконтрольованій ситуації з розповсюдженням смертельно небезпечного вірусу і почати санітарну операцію зі звільнення окупованих території як очага хвороби на континенті! Залучити до санітарної операції проти терористів країни НАТО та арабських шейхів!
 показати весь коментар
 
государство ето мы - наши налоги, наших детей недополученый подарок.
95-е опять берут?
 показати весь коментар
 
 
Не понял вашу мысль. Вы хотите их инфильтровать в общество без обсервации? У вас есть какие-то гарантии, что их специально не заразили?
 показати весь коментар
 
три таксиста с лугандона - 8 военных кацев - весь обмен..
 показати весь коментар
 
А меня просто разрывает о злости на сволочную мягкотелость зеленых переговорщиков, которые как овцы на закланье, идут на поводу кремлевских хотелок! Почему НЕ НАСТАИВАЮТ на обязательном возврате наших военнопленных? А вприпрыжку бегут выполнять пожелание ***** ОТВЕСТИ наши войска подальше от Донецкой и Луганской областей. Так кто они- бездарности или враги на службе кремля?!!
 показати весь коментар
 
 
список обменяных с украинской стороны с токой же короткой формулировкой
"гражданский", "военный" хотелось бы увидеть на цензоре.
 показати весь коментар
 
 
вы уверены, шо ето список тех кого мы отдали?
я его хотел бы увидеть...
 показати весь коментар
 
Не, это список кого получили. Невнимательно прочитал
 показати весь коментар
 
еще раз - где список кого отдали?
я его хотел бы увидеть...
 показати весь коментар
 
А где хоть один крымский татарин? 73% био отходов - вы довольны "обменом"? Или вам всё божья роса?
 показати весь коментар
 
А потом удивляються чего это Чернобыль полыхает....
 показати весь коментар
 
вы, хлопцы, не президента выбрали, а кучу гавна,
которую нормальный хозяин, взял бы лопату и засыпал - а шо бы не воняла...
та шо уже теперь.....
 показати весь коментар
 
Я вот не понял - среди обменяных все гражданские (или почти все). У нас есть обменный фонд примерно на 2 ляма взятых в плен?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору