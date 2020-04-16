 Всі витрати на обсервацію звільнених із полону бере на себе держава, завтра їм зроблять тести на коронавірус, - Донецька ОДА

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Всі витрати і умови обсервації, розміщення їх - все бере на себе держава. Їх розмістять в окремих кімнатах. Вони будуть забезпечені одягом, засобами гігієни, триразовим харчуванням. Обсервація триватиме 14 днів", - розповів чиновник в коментарі журналістам в четвер.

Кириленко повідомив, що в п'ятницю звільненим проведуть ПЛР-тестування. "І після обсервації також будуть взяті зразки для проведення досліджень, надання висновків та завершення їх обсервації", - зазначив він.

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Нагадуємо, 16 квітня в результаті взаємного звільнення на Донбасі в Україну повернулося 20 громадян. Зі свого боку, 14 осіб було передано найманцям РФ в ОРДЛО.