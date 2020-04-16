 Всі витрати на обсервацію звільнених із полону бере на себе держава, завтра їм зроблять тести на коронавірус, - Донецька ОДА

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Всі витрати і умови обсервації, розміщення їх - все бере на себе держава. Їх розмістять в окремих кімнатах. Вони будуть забезпечені одягом, засобами гігієни, триразовим харчуванням. Обсервація триватиме 14 днів", - розповів чиновник в коментарі журналістам в четвер.
Кириленко повідомив, що в п'ятницю звільненим проведуть ПЛР-тестування. "І після обсервації також будуть взяті зразки для проведення досліджень, надання висновків та завершення їх обсервації", - зазначив він.
Нагадуємо, 16 квітня в результаті взаємного звільнення на Донбасі в Україну повернулося 20 громадян. Зі свого боку, 14 осіб було передано найманцям РФ в ОРДЛО.
PandaUA
@PandaUAarm
·2 ч
Потикайте палкой в ЗЕдурака,скажіть йому,що якщо ти ********* таскати на собі патчі підрозділів,у яких ти начебто ВГК - то міг би кріпити патч того підрозділу, до якого ти їдешь...До 80-ки,як сьогодні,тре було патч 80 одшбр...Але це можна було би розуміти,якщоб мозок був...
95-е опять берут?
"гражданский", "военный" хотелось бы увидеть на цензоре.
https://censor.net.ua/news/3189502/ofis_prezidenta_opublikoval_spisok_20_osvobojdennyh_v_rezultate_obmena_ukraintsev_fotoreportaj
я его хотел бы увидеть...
я его хотел бы увидеть...
которую нормальный хозяин, взял бы лопату и засыпал - а шо бы не воняла...
та шо уже теперь.....