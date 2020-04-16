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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Здоров'я
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 Через недотримання правил карантину та скупчення людей багато заразилися коронавірусом у храмах, - МОЗ

Через недотримання правил карантину та скупчення людей в закритому просторі багато вірян заразилися коронавірусом саме в церкві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному телеграм-каналі МОЗ Коронавірус-Інфо.

У повідомленні перераховуються відомі осередки інфекції: "У Києво-Печерській лаврі виявлено майже 100 інфікованих коронавірусом, серед них і настоятель монастиря. За тиждень там вже двоє ченців померли, а Лавру рішенням столичної влади закрили на карантин.

У місті Заліщики Тернопільської області саме священник став першим хворим на коронавірус. Його госпіталізували тільки через кілька днів, і незабаром він помер у лікарні. Але перед тим священник контактував приблизно з 500 людьми. Нині Тернопільська область на 3-му місці за кількістю захворювань.

У Мукачевому 69-річна місцева жителька, у якої першої в області було підтверджено коронавірусну інфекцію, заразила не менше 19 осіб. Жінка з температурою два дні поспіль ходила в Свято-Михайлівський собор і співала в церковному хорі.

На Миколаївщині COVID-19 підхопили двоє людей. Як з'ясувалося, вони відвідували спільні богослужіння, на яких також були присутні дві інфіковані жінки, які їх і заразили".

"Багатовікові традиції святкування Великодня мають велике значення для українців. Однак, цього рокузаради власної безпеки і безпеки близьких необхідно утриматися від візитів до церкви і залишитися вдома. Подивитися трансляцію богослужінь можна буде по телевізору".

Також читайте: "Карантин вкрай важливий у тому вигляді, в якому його задумували, а не в тому, в якому його виконують", - ексголовлікар інституту епідеміології та інфекційних хвороб Вернигор

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189663
 
   
 Топ коментарі
 
Филатов в Днепре проще сделал. Альтернативно одаренному саященнику перекопал вход на территорию церкови, теперь там ищут снаряды времен ВМВ, чинят трубы и т. д.
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Что же вы боитесь МП на место поставить? Вы кому служите?
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Мінздрав бреше, в Радомишлі де померла від коронавірусу перша жертва - жінка похилого віку, яка ходила в храм на службу Божу - досі немає жодного інфікованого на коронавірус! Тому висновки МОЗ необгрунтовані та необ'єктивні! Відомі факти про перебування хворих в храмах показують що коронавірус не передавався в приміщенні храмів!
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Ти реально всіх тут вже забембав. Спціаліст .лядь зі всіх питань. Тебе хтось тримає? Збирайся і йди молися.
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Что же вы боитесь МП на место поставить? Вы кому служите?
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Филатов в Днепре проще сделал. Альтернативно одаренному саященнику перекопал вход на территорию церкови, теперь там ищут снаряды времен ВМВ, чинят трубы и т. д.
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К Филатову потом иск за ложное сообщение о минировании.
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Да, беззаконие творить всегда проще. Как говорит мафия: нет человека- нет проблемы. Та же мораль что и с перекапыванием дорог.
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Зеленский - импотент !!!!!!!!!!!!!!!

модер, это политическое суждение Из-за несоблюдения правил карантина и скопления людей многие заразились коронавирусом в храмах, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2734
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Застав дурня Богу молитися - він і лоба розіб*є (с)

Тобто, дозволь дебілам щось зробити - обов*язково зіпсують.

Альо, зебіли від кагалу (теперішньої української влади), а закрити культові споруди - така =геніальна= думка вам в ваші порожні макітри часом не залітала ?

Зачинено - нема куди йти (хіба що лобом товкти у браму) - нема заражень.

Розумію, це - дуже складно для =нових ліц= ...
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Vedana - возвращайтесь..!

У нас весело...

Юрий Бутусов
22 хв ·

Киев полностью затянуло дымом пожаров, которые никто вовремя не смог потушить, карта загрязнения воздуха показывает максимальные значения.
Вся власть молчит. Никто не хочет подавать голос. Ну хотя бы: граждане, в воздухе смог, пожалуйста, не открывайте окна, защищайте органы дыхания, обеспечивайте увлажнение воздуха в помещениях, сделайте влажную уборку, чтобы осаживать гарь, принимайте душ, пейте больше воды. А мы делаем все возможное, чтобы не допустить возобновление пожаров. Пустота. Ведь комментировать проблемы - значит брать на себя ответственность! А зачем ее брать? Комментировать надо только успехи. Если договориться с олигархами, то телеканалы мочить не будут, значит рейтинг не упадет. А объяснять что-либо не надо. Иначе тебя начнут связывать с проблемами, а разве наша власть создана для решения проблем? Нет, она дарит хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне. Украинцы же такие - они и сами разберутся. И где маски найти и антисептики, и как заработать, и на тушение пожара деньги соберут, и в войне выстоят, и с гарью уж тем более, главное - не мешать. "Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем...".

Из-за несоблюдения правил карантина и скопления людей многие заразились коронавирусом в храмах, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3150
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телеканали "формально не брешуть". Вони подають цифри фону по гамма-радіації (яке можна заміряти абсолютно будь-яким приладом, навіть найдешевшим).
Але хмара від пожежі у "Рудому лісі" несе нам пил та аерозолі важких елементів, які випромінюють "альфу". Без заглиблення у деталі, порада колишнього інженера з ЧАЕС така: у вашому місті чи селі смог? Запах гару? Виходьте на вулицю лише у респіраторі класу FFP-2 або FFP-3. Поки не підуть рясні дощі.
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Я в глибокому шоці за 7,5 тис.км ... Їхати не треба. Вистачає й так.
Вчора відкрила новини ... навіть писати нічого не могла ...
Сьогодні те саме ...
Країну знищують.
І зе-влада, і біомаса, якої більше в рази ...
Ще й, по ходу, змагаються: хто краще.

Тільки думаю: що стане останньою краплею, яка переллється через вінця ...
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да...
в этом году Украина скорее всего отмучается....
мудрый нарид сделал много попыток самоубиться за 29 лет и убить свою страну.....
думаю блазень наконец исполнит это желание... - выбор был верным..
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Професор, крім ідіотів, ще говорив про Фактор Х.
Жаль людей, які пролили кров і віддали життя.
І тих, хто готовий боротися далі.
Не раз писала: боротьба і жертви не будуть марними лише тоді, коли НАРОД (не нарІд) зможе захистити свій вибір. Без усякого псевдо-демократичного блуду. До демократії недалеке українське населення ще не доросло, хоча слово вивчило.
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Жаль людей, які пролили кров і віддали життя.
І тих, хто готовий боротися далі.

Действительно их жалко..
Они как 300 воинов-спартанцев среди тьмы свинопасов (и я такой же)...
Только национальная хунта спасет...., но откуда ей взяться..?
Где те офицеры которые хотят Власти и Славы..?
ХЗ..
Печально все...
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Юрий Бутусов
1 год ·

За все надо платить. Владимир Зеленский продал дела против Майдана в обмен на голоса и политическую поддержку Виктора Медведчука и пророссийской партии. Сегодняшнее голосование коалиции "слуг" с ОПЗЖ для голосования по законопроекту 1043, это, конечно, согласованный в Москве сценарий. И это сценарий против Украины.
Грубейшее нарушение закона Генпрокуратурой и ДБР, полное нарушение всех выводов следствия, прямой политический заказ президента. И зачем тратить время на договоренности с Голосом и ЕС, если можно добрать у ОПЗЖ и получить медийную поддержку для своего рейтинга? С Путиным Зеленскому договориться легче всего - легче, чем с оппозицией, легче, чем с Коломойским, легче, чем с МВФ. Прямой контракт - как на поставку электроэнергии из РФ.

И вот уже не "мочат" Зеленского на каналах Медведчука, а наоборот, дают площадку. Президент посещает военный городок, для показушной заботы об армии, о которой он вспоминает только когда надо сделать фотосессию. Очевидно, Зеленский не понимает, что давая команды по Чорновол и по фальсификации, он подрывает изнутри не какую-то политическую силу - он подрывает государство в целом. Потому что он во власти только благодаря Майдану. Раз Зеленский ставит Майдан вне закона - значит он ставит вне закона и самого себя. Раз главным советником Зеленского стал Портнов - который написал Януковичу законы 16 января, значит финал политической карьеры Зеленского уже понятен.
Россия руками ОПЗЖ готовит политический реванш на ближайших выборах в Украине, разыгрывается сценарий Приднестровья, когда война используется для долгосрочной политической дестабилизации. Кремлю важно дискредитировать Майдан, отменить люстрацию, прекратить вооруженное сопротивление, дискредитировать государство в целом и мобилизовать пророссийский электорат, выбить его у того же Зеленского.
Президент страны не понимает, что такое война, и не отдает отчет, что развязав дела против Майдана и продолжив недоделанное Януковичем, он превратился в соучастника пророссийского сценария.
Зеленского отторгнет проукраинский электорат за предательство, и пророссийский электорат - из-за его слабости и наличия пропутинской партии. Но шансов вернуть пророссийскую власть в Украину никаких нет. Президент может или стать лидером проекта сильной независимой Украины, или стать ее врагом или никому не нужным балластом...
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Бутусов мне не друг, но истина дороже Из-за несоблюдения правил карантина и скопления людей многие заразились коронавирусом в храмах, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9502



хоть он и агитировал против Пороха, но здесь все отлично написал -
"или ты Президент Украины, или дуешь на... в лучшем случае на Ростов"
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Це ж як і з туристами, про яких усі майже і забули. Наступними будуть - покупці в магазинах.
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... потеряли здоровье . .. Точно так же теряли мозги потребляя продукцию 95 квартала .
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Говорил и говорить буду- параша занимается массовым бактериологическим терроризмом в Украине через ФСБ-шных попов. Пора их на кол- на колу и поп, и коронавирус недолго живут.
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Не выдумывай, максимум, шо они сейчас могут - подчистить своих, и то - не вирусом.
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А "свои" из этих парашных помоек куда разнесут? Включай мозги, если есть что включать. Через недотримання правил карантину та скупчення людей багато заразилися коронавірусом у храмах, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1761
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Та туда же, куда и завезенные туристы - толком никуда. А обещали геометрическую прогрессию.
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Ну в больнице тоже скопление людей и много врачей заразилось, да а кто считает в супермаркете зараженных? Лежал как-то в одной районной больнице в инфекционной больнице, там даже общий туалет для всех инфекционных и ремонт делали еще при СССР.
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В Израиле закрыли все храмы еще в марте. Если не закрывают значит это кому-то нужно.
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Даже храм Гроба Господня закрыли. Похоже у украинских властей хитрый план как все свалить на попов.
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Правильно говорил Филарет, короновирус пришел от гомосеков. В церкви он был главный, подобное наверно и у МП (Мацковского паханата в Лавре)
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Земля горит в сердце Чернобыля ( а это , если кто не в курсе , Звезда Полынь , из Апокалипсиса ),, пылевые бури начались, очень похоже, что будет неурожай и последует весь комплект казней Египетских, а этих- хлебом не корми, а закрой храмы и не дай верующим прославить Христа Воскресшего. Вам что , и Пасху отменить - по приколу ? С Богом такие игры не пройдут без последствий.
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Стісняюсь спросити, а ви розп'ятого Ісуса на шиї носите?
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Тоді якщо б вас в такому образі побачила людина, що нічого не знає про християнство, то вона б подумала, що ви кровожерливий маньяк... Просто задумайтесь яку їжу пропонує вам релігія, не віра, а релігія.
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Ты - соблазненный Иудей, или безумный Эллин?
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Раніше був опіум для народу..
Зараз зараза - вірус +опіум..
😇
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В городе Залищики Тернопольской области священник контактировал примерно с 500 людьми..

В Залещиках церковь УКГЦ.
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А при чём тут корона? Это был хороший повод научиться на плохом примере для тех, кто думать умеет.
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Депутати в ВР теж порушують карантин та не дотримують дистанцію в 2 метра.Но чомусь не одне бидло не здохло і ніхто їх не штрафує.
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степанов поздно спохватился!
выложил эту фигню, которую и и так все знают, а просто приказом закрыть церкви, как сделали во всем мире, слабо??
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Ну да, только в церквях. Больше же заразится негде... А вот тот тот пограничиник никого не успел заразить? А на улицу вы не пробовали выйти? Где именно там карантин?
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