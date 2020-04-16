 Через недотримання правил карантину та скупчення людей багато заразилися коронавірусом у храмах, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному телеграм-каналі МОЗ Коронавірус-Інфо.
У повідомленні перераховуються відомі осередки інфекції: "У Києво-Печерській лаврі виявлено майже 100 інфікованих коронавірусом, серед них і настоятель монастиря. За тиждень там вже двоє ченців померли, а Лавру рішенням столичної влади закрили на карантин.
У місті Заліщики Тернопільської області саме священник став першим хворим на коронавірус. Його госпіталізували тільки через кілька днів, і незабаром він помер у лікарні. Але перед тим священник контактував приблизно з 500 людьми. Нині Тернопільська область на 3-му місці за кількістю захворювань.
У Мукачевому 69-річна місцева жителька, у якої першої в області було підтверджено коронавірусну інфекцію, заразила не менше 19 осіб. Жінка з температурою два дні поспіль ходила в Свято-Михайлівський собор і співала в церковному хорі.
На Миколаївщині COVID-19 підхопили двоє людей. Як з'ясувалося, вони відвідували спільні богослужіння, на яких також були присутні дві інфіковані жінки, які їх і заразили".
"Багатовікові традиції святкування Великодня мають велике значення для українців. Однак, цього рокузаради власної безпеки і безпеки близьких необхідно утриматися від візитів до церкви і залишитися вдома. Подивитися трансляцію богослужінь можна буде по телевізору".
модер, это политическое суждение
Тобто, дозволь дебілам щось зробити - обов*язково зіпсують.
Альо, зебіли від кагалу (теперішньої української влади), а закрити культові споруди - така =геніальна= думка вам в ваші порожні макітри часом не залітала ?
Зачинено - нема куди йти (хіба що лобом товкти у браму) - нема заражень.
Розумію, це - дуже складно для =нових ліц= ...
У нас весело...
Юрий Бутусов
22 хв ·
Киев полностью затянуло дымом пожаров, которые никто вовремя не смог потушить, карта загрязнения воздуха показывает максимальные значения.
Вся власть молчит. Никто не хочет подавать голос. Ну хотя бы: граждане, в воздухе смог, пожалуйста, не открывайте окна, защищайте органы дыхания, обеспечивайте увлажнение воздуха в помещениях, сделайте влажную уборку, чтобы осаживать гарь, принимайте душ, пейте больше воды. А мы делаем все возможное, чтобы не допустить возобновление пожаров. Пустота. Ведь комментировать проблемы - значит брать на себя ответственность! А зачем ее брать? Комментировать надо только успехи. Если договориться с олигархами, то телеканалы мочить не будут, значит рейтинг не упадет. А объяснять что-либо не надо. Иначе тебя начнут связывать с проблемами, а разве наша власть создана для решения проблем? Нет, она дарит хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне. Украинцы же такие - они и сами разберутся. И где маски найти и антисептики, и как заработать, и на тушение пожара деньги соберут, и в войне выстоят, и с гарью уж тем более, главное - не мешать. "Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем...".
Але хмара від пожежі у "Рудому лісі" несе нам пил та аерозолі важких елементів, які випромінюють "альфу". Без заглиблення у деталі, порада колишнього інженера з ЧАЕС така: у вашому місті чи селі смог? Запах гару? Виходьте на вулицю лише у респіраторі класу FFP-2 або FFP-3. Поки не підуть рясні дощі.
Вчора відкрила новини ... навіть писати нічого не могла ...
Сьогодні те саме ...
Країну знищують.
І зе-влада, і біомаса, якої більше в рази ...
Ще й, по ходу, змагаються: хто краще.
Тільки думаю: що стане останньою краплею, яка переллється через вінця ...
в этом году Украина скорее всего отмучается....
мудрый нарид сделал много попыток самоубиться за 29 лет и убить свою страну.....
думаю блазень наконец исполнит это желание... - выбор был верным..
Жаль людей, які пролили кров і віддали життя.
І тих, хто готовий боротися далі.
Не раз писала: боротьба і жертви не будуть марними лише тоді, коли НАРОД (не нарІд) зможе захистити свій вибір. Без усякого псевдо-демократичного блуду. До демократії недалеке українське населення ще не доросло, хоча слово вивчило.
І тих, хто готовий боротися далі.
Действительно их жалко..
Они как 300 воинов-спартанцев среди тьмы свинопасов (и я такой же)...
Только национальная хунта спасет...., но откуда ей взяться..?
Где те офицеры которые хотят Власти и Славы..?
ХЗ..
Печально все...
1 год ·
За все надо платить. Владимир Зеленский продал дела против Майдана в обмен на голоса и политическую поддержку Виктора Медведчука и пророссийской партии. Сегодняшнее голосование коалиции "слуг" с ОПЗЖ для голосования по законопроекту 1043, это, конечно, согласованный в Москве сценарий. И это сценарий против Украины.
Грубейшее нарушение закона Генпрокуратурой и ДБР, полное нарушение всех выводов следствия, прямой политический заказ президента. И зачем тратить время на договоренности с Голосом и ЕС, если можно добрать у ОПЗЖ и получить медийную поддержку для своего рейтинга? С Путиным Зеленскому договориться легче всего - легче, чем с оппозицией, легче, чем с Коломойским, легче, чем с МВФ. Прямой контракт - как на поставку электроэнергии из РФ.
И вот уже не "мочат" Зеленского на каналах Медведчука, а наоборот, дают площадку. Президент посещает военный городок, для показушной заботы об армии, о которой он вспоминает только когда надо сделать фотосессию. Очевидно, Зеленский не понимает, что давая команды по Чорновол и по фальсификации, он подрывает изнутри не какую-то политическую силу - он подрывает государство в целом. Потому что он во власти только благодаря Майдану. Раз Зеленский ставит Майдан вне закона - значит он ставит вне закона и самого себя. Раз главным советником Зеленского стал Портнов - который написал Януковичу законы 16 января, значит финал политической карьеры Зеленского уже понятен.
Россия руками ОПЗЖ готовит политический реванш на ближайших выборах в Украине, разыгрывается сценарий Приднестровья, когда война используется для долгосрочной политической дестабилизации. Кремлю важно дискредитировать Майдан, отменить люстрацию, прекратить вооруженное сопротивление, дискредитировать государство в целом и мобилизовать пророссийский электорат, выбить его у того же Зеленского.
Президент страны не понимает, что такое война, и не отдает отчет, что развязав дела против Майдана и продолжив недоделанное Януковичем, он превратился в соучастника пророссийского сценария.
Зеленского отторгнет проукраинский электорат за предательство, и пророссийский электорат - из-за его слабости и наличия пропутинской партии. Но шансов вернуть пророссийскую власть в Украину никаких нет. Президент может или стать лидером проекта сильной независимой Украины, или стать ее врагом или никому не нужным балластом...
хоть он и агитировал против Пороха, но здесь все отлично написал -
"или ты Президент Украины, или дуешь на... в лучшем случае на Ростов"
😇
мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие (1-е Кор.23).
Зараз зараза - вірус +опіум..
😇
Сепар
В Залещиках церковь УКГЦ.
выложил эту фигню, которую и и так все знают, а просто приказом закрыть церкви, как сделали во всем мире, слабо??