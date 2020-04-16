 "Карантин вкрай важливий у тому вигляді, в якому його задумували, а не в тому, в якому його виконують", - ексголовлікар інституту епідеміології та інфекційних хвороб Вернигор

Про це пише на своїй сторінці в фейсбуці ексголовлікар Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Дмитро Вернигор, передає Цензор.НЕТ.
Зараз Дмитро очолює "Українську медичну місію", яка допомагає медикам, в тому числі, і з засобами індивідуального захисту від covid-19.
"Які зараз дії - так знову возимо те, що потрібно нашим медикам в цей складний для всіх період. І щоденний парадокс: медики просять про допомогу, пишуть, телефонують, розповідають, а з екранів телевізорів і моніторів нас всіх бадьоро запевняють, що все готово, все є, впораємося, переможемо, подолаємо", - пише Вернигор.
За його словами, департаменти охорони здоров'я запитують у всіх медустанов " марлю ... для виготовлення марлевих масок своїми (!) силами. ВООЗ рекомендує респіратори 2,3 рівня захисту (вище 90% захист), в крайньому разі тришарові мембранні маски типу хірургічної (до 40% захист і то не від коронавірусу) - нема, про це не чули. Може потрібно списати побільше рулонів марлі (1000 м. погонних шириною в 90см)"?
Але проблема не тільки в тому, що необхідних засобів захисту немає зовсім. Як пояснює Вернигор, "волонтери везуть і везуть (невгамовні якісь) респіратори, багаторазові костюми бакзахисту, одноразові костюми, оплачують ремонти обладнання, завозять медикаменти, дезінфекцію, докуповують то, чого немає. І все приймають в засіки лікарень. А ось на руки лікарям не віддають.
"Неекономно це - костюм такий дорогий і цінний всього на 4 години роботи, як по інструкції. Користуйтеся одним на добу. Потім періть (привіт головному санітарному фахівцю країни), сушіть на мотузочці під відділенням і знову носіть. Хочете в цифрах? Не питання. "Від Порошенка" 1500 костюмів на склад, на руки лікарям - 200 штук. А потім буде вінницький варіант - медики самі винні, що заразилися (з виступу керівника області). Таки да. Раз такі дурні, що взагалі на роботу ходять в таких умовах і при такому ставленні від локальних менеджерів. Але дурнів робота любить. І вірус теж, як виявилося".
"До речі, економлять начальнички не для себе, - каже Дмитро, - до піку готуються. Але ж піку можна уникнути, держава карантинні заходи ввела, щоб цього не сталося, щоб не захлинулася медицина в потоці пацієнтів, та й сама не злягла. Так зараз потрібно правильно використовувати наявний ресурс. Особливо, людський. Професійний. А раптом потім костюмів і респіраторів не вистачить - така ось "логіка" у багатьох начальників. Людей може не вистачити. Кому костюми носити? Головлікарям? Відкрию секрет. Люди психують, ображені, але поки ще мовчать. І що толку, якщо покладе колектив масові заяви на звільнення або захворіє з пневмоніями у себе ж на робочому місці?
Що в підсумку? Профанація, панове. Карантин вкрай важливий в тому вигляді, в якому його задумували, а не в тому, в якому його виконують ".
Ситуация под контролем, мать вашу!
В такое время всех чинуш надо ставить раком. В норм странах это делают профсоюзы. У нас надо это делать самим врачам, объединятся и протестовать.
Мне интересно, почему главврачи трубят о том, что больницы всем обеспечены? Не хотят покидать теплые кресла?
Но,если люди,которые имеют возможность и средства для самоизоляции,самоизолируются,
а не будут ходить-бродить,где ни попадя, думаю, потерь будет в разы меньше,чем предполагалось.Особенно ,это касается тех,кто заряжал когда-то воду через тИлИвИзор,
а теперь не желают таким макаром святить паски.
Вывод сделан исключительно из наших украинских реалий. Об этом уже только ленивый не говорил,поэтому напомню прописную истину,-спасение утопающих.....да-да-да....
именно так.
хто із депів не буде дотримуватись дистанції, одержить сто палиць по сраці.
Як вам така пропозиція ? ))
А,якщо серйозно,то яке вам діло до того,що вони не дотримуються дистанції?
Чи ви так переймаєтесь за них ?
Бережіть себе і своїх близьких,і все буде Україна.