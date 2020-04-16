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 Здоров'я
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 "Карантин вкрай важливий у тому вигляді, в якому його задумували, а не в тому, в якому його виконують", - ексголовлікар інституту епідеміології та інфекційних хвороб Вернигор

Незважаючи на всі гучні заяви керівництва МОЗ про те, що медики забезпечені необхідними засобами захисту, в реальності ситуація дещо інша.

Про це пише на своїй сторінці в фейсбуці ексголовлікар Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Дмитро Вернигор, передає Цензор.НЕТ.

Зараз Дмитро очолює "Українську медичну місію", яка допомагає медикам, в тому числі, і з засобами індивідуального захисту від covid-19.

"Які зараз дії - так знову возимо те, що потрібно нашим медикам в цей складний для всіх період. І щоденний парадокс: медики просять про допомогу, пишуть, телефонують, розповідають, а з екранів телевізорів і моніторів нас всіх бадьоро запевняють, що все готово, все є, впораємося, переможемо, подолаємо", - пише Вернигор.

За його словами, департаменти охорони здоров'я запитують у всіх медустанов " марлю ... для виготовлення марлевих масок своїми (!) силами. ВООЗ рекомендує респіратори 2,3 рівня захисту (вище 90% захист), в крайньому разі тришарові мембранні маски типу хірургічної (до 40% захист і то не від коронавірусу) - нема, про це не чули. Може потрібно списати побільше рулонів марлі (1000 м. погонних шириною в 90см)"?

Але проблема не тільки в тому, що необхідних засобів захисту немає зовсім. Як пояснює Вернигор, "волонтери везуть і везуть (невгамовні якісь) респіратори, багаторазові костюми бакзахисту, одноразові костюми, оплачують ремонти обладнання, завозять медикаменти,  дезінфекцію, докуповують то, чого немає. І все приймають в засіки лікарень. А ось на руки лікарям не віддають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київська лікарня №6 припинила прийом нових пацієнтів: у 15 медпрацівників виявили COVID-19, - Кличко

"Неекономно це - костюм такий дорогий і цінний всього на 4 години роботи, як по інструкції. Користуйтеся одним на добу. Потім періть (привіт головному санітарному фахівцю країни), сушіть на мотузочці під відділенням і знову носіть. Хочете в цифрах? Не питання. "Від Порошенка" 1500 костюмів на склад, на руки лікарям - 200 штук. А потім буде вінницький варіант - медики самі винні, що заразилися (з виступу керівника області). Таки да. Раз такі дурні, що взагалі на роботу ходять в таких умовах і при такому ставленні від локальних менеджерів. Але дурнів робота любить. І вірус теж, як виявилося".

"До речі, економлять начальнички не для себе, - каже Дмитро, - до піку готуються. Але ж піку можна уникнути, держава карантинні заходи ввела, щоб цього не сталося, щоб не захлинулася медицина в потоці пацієнтів, та й сама не злягла. Так зараз потрібно правильно використовувати наявний ресурс. Особливо, людський. Професійний. А раптом потім костюмів і респіраторів не вистачить - така ось "логіка" у багатьох начальників. Людей може не вистачити. Кому костюми носити? Головлікарям? Відкрию секрет. Люди психують, ображені, але поки ще мовчать. І що толку, якщо покладе колектив масові заяви на звільнення або захворіє з пневмоніями у себе ж на робочому місці?

Що в підсумку? Профанація, панове. Карантин вкрай важливий в тому вигляді, в якому його задумували, а не в тому, в якому його виконують ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні вже 788 медпрацівників захворіли на COVID-19, - глава МОЗ Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189662
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас вокруг Киева, около 40 пожаров!!!
Ситуация под контролем, мать вашу!
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Зебилы-с. Хотя это не только его вина. У нас так все 30 лет.
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Логично. Но Вы представляете, что будет. Врач имеет полное право не оказывать помощь, если он не обезопасил себя. Те же перчатки должны меняться после осмотра каждого больного (хотя это скорей всего в интересах больных), а маска после двух часов ношения. Т.е. в сутки медику должны выдавать 4 маски и кучу перчаток. Это не тем, что работают непосредственно с инфицированными, а обычному медперсоналу. А инфекционистам нужно пару костюмов, очки, респираторы и т.д. и т.п. Если все врачи пойдут на принцип, то лечить реально будет некому.
Мне интересно, почему главврачи трубят о том, что больницы всем обеспечены? Не хотят покидать теплые кресла?
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Зебилы-с. Хотя это не только его вина. У нас так все 30 лет.
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Не вміють ефективно використовувати те, що мають. Про це стаття.
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Сейчас вокруг Киева, около 40 пожаров!!!
Ситуация под контролем, мать вашу!
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Карантин крайне важен в том виде, в котором его задумывали, а не в том, в котором его исполняют", - всё зависит от того кто управляет олигархной страной
"Карантин крайне важен в том виде, в котором его задумывали, а не в том, в котором его исполняют", - экс-главврач института эпидемиологии и инфекционных болезней Вернигор - Цензор.НЕТ 2568 "Карантин крайне важен в том виде, в котором его задумывали, а не в том, в котором его исполняют", - экс-главврач института эпидемиологии и инфекционных болезней Вернигор - Цензор.НЕТ 5909
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Страной управляют олигархи и им на какать на государство Украина. потому что у них есть ещё вторая Родина,а может и третья..а рулевых можно менять и можно направлять на другую Родину и вместе с разобщённым народом Украины.
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"Неэкономно это" у нас вечно чего-то не хватает в больницах, с таким финансированием у руководителей менталитет сформировался, что вдруг не хватит, случись еще сложней ситуация, это как в голоде человек всю жизнь прожил, а потом ему еды много дали.
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Глав врач - чинуша.
В такое время всех чинуш надо ставить раком. В норм странах это делают профсоюзы. У нас надо это делать самим врачам, объединятся и протестовать.
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Логично. Но Вы представляете, что будет. Врач имеет полное право не оказывать помощь, если он не обезопасил себя. Те же перчатки должны меняться после осмотра каждого больного (хотя это скорей всего в интересах больных), а маска после двух часов ношения. Т.е. в сутки медику должны выдавать 4 маски и кучу перчаток. Это не тем, что работают непосредственно с инфицированными, а обычному медперсоналу. А инфекционистам нужно пару костюмов, очки, респираторы и т.д. и т.п. Если все врачи пойдут на принцип, то лечить реально будет некому.
Мне интересно, почему главврачи трубят о том, что больницы всем обеспечены? Не хотят покидать теплые кресла?
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Что в итоге? Профанация, господа. Карантин крайне важен в том виде, в котором его задумывали, а не в том, в котором его исполняют".

Но,если люди,которые имеют возможность и средства для самоизоляции,самоизолируются,
а не будут ходить-бродить,где ни попадя, думаю, потерь будет в разы меньше,чем предполагалось.Особенно ,это касается тех,кто заряжал когда-то воду через тИлИвИзор,
а теперь не желают таким макаром святить паски.
Вывод сделан исключительно из наших украинских реалий. Об этом уже только ленивый не говорил,поэтому напомню прописную истину,-спасение утопающих.....да-да-да....
именно так.
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З початку нехай депутати в ВР почнуть виконувати карантин.Чому вони знаходяться ближе 2 метрів друг від друга?Чому їх ніхто не штрафує?
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Якщо вам їх так жаль,то напишіть петицію до президента,нехай видасть наказ,-
хто із депів не буде дотримуватись дистанції, одержить сто палиць по сраці.
Як вам така пропозиція ? ))

А,якщо серйозно,то яке вам діло до того,що вони не дотримуються дистанції?
Чи ви так переймаєтесь за них ? "Карантин вкрай важливий у тому вигляді, в якому його задумували, а не в тому, в якому його виконують", - ексголовлікар інституту епідеміології та інфекційних хвороб Вернигор - Цензор.НЕТ 7193

Бережіть себе і своїх близьких,і все буде Україна.
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Золотые слова! Да нету нас карантина! У нас жалкая пародия, и то чисто на сознательности некоторых людей (далеко не всех).
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