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 Політика України
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Все про:податкова (266) ПДВ (119) Уманський (26) Верланов Сергій (57)

 У шахрайствах із ПДВ звинувачують ті, хто десятиліттями годувався на подібних схемах, - Верланов

Глава державної податкової служби Сергій Верланов відповів на звинувачення колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського в корупції з ПДВ.

Про це Верланов сказав в інтерв'ю виданню "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.

"Всі звинувачення базуються виключно на вкидання неперевіреної інформації третіми особами, які і є найімовірніше тими ділками, що десятиліттями годувалися на шахрайських схемах", - сказав Верланов.

За його словами, ці матеріали давно перебували в полі зору правоохоронних органів і вже перевірені кілька разів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшу частину схем із ПДВ припинено - глава податкового комітету ВР Гетманцев

"А ось те, що подібне  інформаційне сміття став ретранслювати тоді ще чинний міністр фінансів, дійсно стало сюрпризом для багатьох. І найкращою оцінкою якості цих "доказів" стало негайне усунення пана Уманського від займаної посади", - сказав глава ДПС.

Верланов стверджує, що "ця тема штучно роздувається з метою дестабілізації фінансової і політичної ситуації в державі в інтересах певних сил".

13 квітня Уманський заявив, що Офіс Генпрокурора відкрив за його заявою кримінальне провадження.

16 квітня депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що більша частина системних схем з махінаціями податку на додану вартість (ПДВ) припинена. За його словами, про це свідчить зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних з ПДВ, що відбувається при скороченні обсягу оподатковуваних операцій.

Цього ж дня депутат "Слуги народу" Гео Лерос заявив про існування в податковій "програми", в рамках якої великий бізнес нібито за відкати ухиляється від сплати ПДВ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189659
 
 
 Топ коментарі
 
Ага-ага...
А 300 миллиардная ДЫРА в Бюджете просто так - САМА образовалась!
В мошенничествах с НДС обвиняют те, кто десятилетиями кормился на подобных схемах, - Верланов - Цензор.НЕТ 3693
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судячи зі впевненості цього гімнюка- то вся зешобла - у долі.
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"Люди десятилетиями кормились на схемах с НДС, а я меньше года на потоках сижу. И что вы разволновались?" - укоризненно сказал Сергей Верланов.
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Ага-ага...
А 300 миллиардная ДЫРА в Бюджете просто так - САМА образовалась!

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Мимо пролітала Чорна діра і всьо забрала з собою.
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"В интересах определенных сил". Ты посмотри кокетка какая.
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блин, ну сколько уже перемывать - НДС изначально был введет для высасывания денег из бюджета! кто мог получить возмещение? сорри, не так - кто мог показать в декларации не то, что минус, а просто сумму меньше определенного процента? риторический вопрос.... в 2014 при наличии ЭДО у меня впервые принята была декларация с отрицательным НДС и позже - убытки по прибыли
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в 1990-х, в 2000-х багато бізнесів розорилися, коли експортували товари та розраховували на відшкодування ПДВ - а коли приходили в податкову -їм казали 50% відкатік. В суди йти було без смислу. Так і погубили багато бізнесів - люди просто виїхали в Польщу та Чехію і ще далі.
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судячи зі впевненості цього гімнюка- то вся зешобла - у долі.
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"Люди десятилетиями кормились на схемах с НДС, а я меньше года на потоках сижу. И что вы разволновались?" - укоризненно сказал Сергей Верланов.
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в самом деле-он хотел сказать-"а я шо -крайний...? я как все"...
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я бы проследил банальную цепочку - кто все эти годы уверенно возмещал себе миллиарды НДС из бюджета? не эти ли товарисчи нонче подняли вой о проблемах в энергетике при волею случая самой дорогой цене на поток электронов в ойропе?... пока пылесос работал неукоризненно - все устраивало?
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-""Все обвинения базируются исключительно на вбросах непроверенной информации третьими лицами, которые и есть скорее всего теми дельцами, что десятилетиями кормились на мошеннических схемах", - сказал Верланов
ну правильно-хорошо налаженная схема-чё ж её "отменять"...обещал же Зе на один срок-а дальше жить на что-то надо... В мошенничествах с НДС обвиняют те, кто десятилетиями кормился на подобных схемах, - Верланов - Цензор.НЕТ 3211 И Уманского уволили "случайно"...
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Верланов сам подтвердил наличие схем.
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Ну зараз побачимо, як все буде по-новому.
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и снова для СН "папереднікі" вінавати...вони як діти...вся влада в руках-а що робити то сценарію не має...лузери ...
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Тырить деньги из бюджета ловкие и храбрые, а сознаться, даже при полной доказухе, кишка тонка. Мерзкие создания!!!
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ПРОЗВУЧАЛА ЗАЯВА ЩО ЦЕ ПОВЯЗАНО З ОСОБОЮ НОМЕР 1.ЗЕЛЕНСЬКОГО НАЗВАЛИ ГОЛОВОЮ МАФІЇ. СХОЖЕ НА ПРАВДУ БО ПЛІНСЬКИЙ ВЖЕ ПІВРОКУ РОЗПОВІДАЄ ПРО ЦІ СПРАВИ А СПЕЦСЛУЖБИ НЕ РЕАГУЮТЬ.
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На дотичну тему: "На шляху ліквідації: чим займається ДФС та хто нею керує"
Нинішній тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби (ДФС) Сергій Солодченко може й досі вважатися люстрованим, оскільки у відкритому доступі немає даних про результат розгляну касаційної скарги щодо дії на нього закону України "Про очищення влади".
"Згідно з рішенням Київського апеляційного адміністративного суду від 12 жовтня 2016 року на Солодченка розповсюджується дія закону України "Про очищення влади", тобто люстрація. Втім, Солодченко подав касаційну скаргу на це рішення. Згідно з даними Реєстру судових рішень, доступних в інформаційно-аналітичній системі YouControl, касаційна скарга була передана Вищим адміністративним судом України до Верховного суду 12 січня 2018 року. Тобто майже через півтора року після ухвалення рішення Київського апеляційного адміністративного суду про його люстрацію", - йдеться в публікації.
Втім, як зазначається в публікації, у відкритих джерелах відсутня інформація про результат розгляду цієї касаційної скарги, а як наслідок Державну фіскальну службу тимчасово може очолювати особа, право якої на зайняття цієї посади не є до кінця підтвердженим.
Нагадаємо, за президенства Януковича Солодченко був начальником слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів та зборів в Луганській області та начальником слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів та зборів України.
На той час начальником Солодченка був Юрій Атаманюк, якого власник заводу ювелірних виробів ТОВ "ЮВК-АГАТ", діаманти якого фігурували в справі так званих "діамантових прокурорів", назвав головним ініціатором тиску та обшуків на його ювелірних підприємствах.
Згідно з офіційною біографією, після звільнення з посади першого заступника начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України в жовтні 2014 року, Солодченко до серпня 2016 року займався приватною адвокатською діяльністю.
Після поновлення на посаді в ДФС, Солодченко став одним з ініціаторів відкриття кримінальної справи проти "Центру протидії корупції" за нібито "незаконне відмивання коштів" в червні 2017 року. Пізніше апеляційний суд міста Києва постановив визнати ці факти недостовірними.
У 2015 році видання "Наші гроші" виявило значні статки, які належать Солодченку, та заявило про їхнє сумнівне походження. Журналісти стверджують, що Солодченко отримав земельну ділянку площею 0,16 га, а також приватний будинок у 386 метрів квадратних в с. Петропавлівська Борщагівка у передмісті Києва, напередодні призначення до Києва. З загальної суми прибутків в 1,7 млн гривень - майже 1,5 млн припало на "дарунки, призи та виграші".
https://daily.rbc.ua/ukr/show/puti-likvidatsii-zanimaetsya-dfs-eyu-rukovodit-1587038326.html
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Зе-функционеры срут на голову зе-лохторату смело и весело. Зе-лохторату нравится.
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Если ты выявил коррупцию в Украине, то ты - порохобот!
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Ну заливает такой белый пушистый прямо ангел а на деле
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Хай цей поц розкаже,чому зараз на посади керівників ДПС призначають відвертих хабарників
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