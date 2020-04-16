 У шахрайствах із ПДВ звинувачують ті, хто десятиліттями годувався на подібних схемах, - Верланов

Про це Верланов сказав в інтерв'ю виданню "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.

"Всі звинувачення базуються виключно на вкидання неперевіреної інформації третіми особами, які і є найімовірніше тими ділками, що десятиліттями годувалися на шахрайських схемах", - сказав Верланов.

За його словами, ці матеріали давно перебували в полі зору правоохоронних органів і вже перевірені кілька разів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшу частину схем із ПДВ припинено - глава податкового комітету ВР Гетманцев

"А ось те, що подібне інформаційне сміття став ретранслювати тоді ще чинний міністр фінансів, дійсно стало сюрпризом для багатьох. І найкращою оцінкою якості цих "доказів" стало негайне усунення пана Уманського від займаної посади", - сказав глава ДПС.

Верланов стверджує, що "ця тема штучно роздувається з метою дестабілізації фінансової і політичної ситуації в державі в інтересах певних сил".

13 квітня Уманський заявив, що Офіс Генпрокурора відкрив за його заявою кримінальне провадження.

16 квітня депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що більша частина системних схем з махінаціями податку на додану вартість (ПДВ) припинена. За його словами, про це свідчить зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних з ПДВ, що відбувається при скороченні обсягу оподатковуваних операцій.

Цього ж дня депутат "Слуги народу" Гео Лерос заявив про існування в податковій "програми", в рамках якої великий бізнес нібито за відкати ухиляється від сплати ПДВ.