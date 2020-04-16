 На Рівненщині підтвердили 23 випадки інфікування коронавірусом, одна людина померла, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, вік хворих варіюється від 12 до 80 років.

Це:

11 мешканців м.Рівне;

3 з м. Дубно та 1 з Дубенського району (с.Рачин);

3 з Рівненського району (села Забороль, Городище, Біла Криниця);

4 з м.Здолбунів;

1 з Березнівського району (с.Богуші).

"Таким чином на Рівненщині зареєстровано 240 випадків захворювання на COVID-19. З них уже 8 летальних.

Сьогодні, на жаль, померла жінка 84 роки з с.Зозів Рівненського р-ну", - додав він.

Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 218 зразків. З початку пандемії уже обстежено 783 людини методом ПЛР-тестування.

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