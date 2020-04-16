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 Суспільство, Здоров'я
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 На Рівненщині підтвердили 23 випадки інфікування коронавірусом, одна людина померла, - ОДА

Станом на вечір 16 квітня на Рівненщині лабораторно підтвердили 23 нових випадків захворювання на коронавірус, при цьому за добу від інфекції померла одна людина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, вік хворих варіюється від 12 до 80 років.

Це:
11 мешканців м.Рівне;
3 з м. Дубно та 1 з Дубенського району (с.Рачин);
3 з Рівненського району (села Забороль, Городище, Біла Криниця);
4 з м.Здолбунів;
1 з Березнівського району (с.Богуші).

"Таким чином на Рівненщині зареєстровано 240 випадків захворювання на COVID-19. З них уже 8 летальних.

Сьогодні, на жаль, померла жінка 84 роки з с.Зозів Рівненського р-ну", - додав він.

Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 218 зразків. З початку пандемії уже обстежено 783 людини методом ПЛР-тестування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови Рівненської ОДА Подолін повідомив про інфікування коронавірусом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189656
 
 
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н-да...
таки приховували дані, зараз те все повискакує....
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А хтось думав, що буде інакше, якщо впустити, в країну, бл. 500 тис заробітчан, зі Сходу і Заходу, без обсервації?
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