 З 20 квітня в Польщі розпочнеться поступове ослаблення карантину, - прем'єр Моравецький

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польша.
Голова уряду пообіцяв, що буде відкритий доступ до лісів і парків, а також пом’якшені обмеження, що стосувалися торгівлі. В магазинах площею до 100 квадратних метрів на одну касу приходитиметься четверо клієнтів, а в магазинах з площею понад 100 квадратних метрів – одна особа на кожні 15 квадратних метрів торговельної поверхні. Прем’єр зазначив, що працівники магазинів проходитимуть перевірку здоров’я.
Принцип "одна особа на кожні 15 квадратних метрів торговельної поверхні" стосуватиметься також кіосків.
Змінять також і правило, відповідно до якого було заборонено самостійно виходити з дому дітям і молоді, молодшій за 18 років. Відтепер це обмеження розповсюджуватиметься лише на дітей до 13 років.
Не неси чушь пятачок...
В Польше дворник получает на наши 17000грн чистыми
Диктатор будет сгонять людей на парад во время пандемии?
Массовое празднование и проведение парада Победы в Минске 9 мая можно сравнить с «пиром во время чумы», - заявил «Радыё Рацыя» лидер Профсоюза работников электронной промышленности Геннадий Федынич:
- Это последнее, что может сделать эта власть. Мы не знаем, зачем это делать, в конце апреля - мае, на мой взгляд, будет пик эпидемии в Беларуси. Это только начало. Сколько людей заболевают? Что, люди пойдут на парад с открытым сердцем или их снова будут сгонять? В масках будет парад или как? Нам не нужна дата победы сегодня - нам нужно здоровье людей сегодня.
Диктатор или не понимает, не хочет или не может понять?
Кто там про грипп что-то хочет рассказать или про сердечные болезни с ДТП? https://defence-line.org/2020/04/more-pokazalo-chast-2/
и возмут больше и сделают меньше - шо не така в моем сравнении?
Правительство Грузии ужесточит карантин из-за роста случаев коронавируса.
Правительство Грузии полностью запретит передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
По словам советника премьер-министра Грузии Ираклия Чиковани, запрет начнет действовать с 17 апреля. Данное ограничение не будет касаться перевозки грузов и машин дистрибуции.
"Несмотря на призывы врачей оставаться дома движение остается очень интенсивным, а сегодня в мире нет другого метода борьбы с коронавирусом как социальная дистанция. Поэтому правительство еще раз настоятельно просит оставаться дома и с этой целью принимает решение ужесточить меры. С 17 апреля с 12:00 до конца действия чрезвычайного положения 21 апреля вводится полный запрет на передвижение легковых автомобилей", - сказал Чиковани.
Также с завтрашнего дня становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых местах. За нарушение этого режима - штраф в 15 тыс. лари.
Напомним, ранее в Грузии закрыли на въезд и выезд четыре крупнейших города: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Также правительство страны продлило режим чрезвычайного положения. Первый случай заражения в стране был зафиксирован 26 февраля, первая смерть - 4 апреля.