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 За кордоном
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 З 20 квітня в Польщі розпочнеться поступове ослаблення карантину, - прем'єр Моравецький

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький пообіцяв, що 20 квітня в таборі почнеться поступове ослаблення обмежень, введених в зв'язку з епідемією COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польша.

Голова уряду пообіцяв, що буде відкритий доступ до лісів і парків, а також пом’якшені обмеження, що стосувалися торгівлі. В магазинах площею до 100 квадратних метрів на одну касу приходитиметься четверо клієнтів, а в магазинах з площею понад 100 квадратних метрів – одна особа на кожні 15 квадратних метрів торговельної поверхні. Прем’єр зазначив, що працівники магазинів проходитимуть перевірку здоров’я.

Принцип "одна особа на кожні 15 квадратних метрів торговельної поверхні" стосуватиметься також кіосків.

Змінять також і правило, відповідно до якого було заборонено самостійно виходити з дому дітям і молоді, молодшій за 18 років. Відтепер це обмеження розповсюджуватиметься лише на дітей до 13 років.

Також читайте: У Польщі через коронавірус хочуть скасувати вибори президента і продовжити термін Дуди ще на 2 роки

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189655
 
 
 Топ коментарі
 
Ви так пишете ніби в цьому щось є погане. Нехай їдуть вони підтримують укр.економіку своїми перерахуваннями.
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А у нас начнется ослабление карантина только тогда, когда пол страны вымрет с голода видимо.
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Готують, бо не хочуть тут з голодухи помирати
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Гастарбайтери вже готують торби їхати назад.
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Ви так пишете ніби в цьому щось є погане. Нехай їдуть вони підтримують укр.економіку своїми перерахуваннями.
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Ніхто не може пояснити чому при перерахуаннях економіка опинилась в сраці, а ціни тільки росли, хоча доляр дешевшав.
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Ви праві, але заробітчани у цьому точно не винні.
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Монопольный сговор олигархов. На публику помпезные речи, а на деле жлобовской движняк. ОЛИГАРХИ и есть настоящие разрушители экономики, а тем более у нас в Украине дорвавшися к власти зажравшиеся ублюдки занимаются саботажем и гвлтуванням(Украинской объективнее) государства. Посадки,посадки,посадки.... Не взирая на личности.
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Te kto vysylajet dengi domoj oni pomogajet vasej ekonomike.Liban,Ukraina i Filipini ocen zavysyt ot etix deneg.Eti dengi i vyderzyvajet tot kurs sto jest teper gryvni i dolara,po drugomu gryvna byla ne 27 a mozet 45 za dolar.
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Ось і виходить що доляр до сраки коли економіка не працює.
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Яка голодуха? Роботи валом було до карантину.
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Например? Медсестрой за 7000грн? Или водителем трамвая за 8000?
Не неси чушь пятачок...
В Польше дворник получает на наши 17000грн чистыми
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Тобто, водій трамвая помре з голодухи при такій зарплаті? Не неси чушь, вальтер.
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Malo platit u nas nianka i medsestra polucajet po 1625 evro srednem,vrac 3250 evro srednem.Voditelia tramvajav u nas takix net ,avtobusi voditelia gde to 1500 evro ,dvornik nemogu tocno skazat no minimum 604 evro dolzen polucat mozet i bolse
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Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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А у нас начнется ослабление карантина только тогда, когда пол страны вымрет с голода видимо.
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Так у поляків ще кордони закриті. І послаблення незначні.
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Геннадий Федынич: Проведение парада Победы в Минске - это пир во время чумы16.04.2020, 22:54З 20 квітня в Польщі розпочнеться поступове ослаблення карантину, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 4920
Диктатор будет сгонять людей на парад во время пандемии?



Массовое празднование и проведение парада Победы в Минске 9 мая можно сравнить с «пиром во время чумы», - заявил «Радыё Рацыя» лидер Профсоюза работников электронной промышленности Геннадий Федынич:
- Это последнее, что может сделать эта власть. Мы не знаем, зачем это делать, в конце апреля - мае, на мой взгляд, будет пик эпидемии в Беларуси. Это только начало. Сколько людей заболевают? Что, люди пойдут на парад с открытым сердцем или их снова будут сгонять? В масках будет парад или как? Нам не нужна дата победы сегодня - нам нужно здоровье людей сегодня.
Диктатор или не понимает, не хочет или не может понять?
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Любой военный корабль, даже находясь в родной базе, имеет на борту минимальное количество личного состава, который поддерживает его в боевом состоянии. Так вот, на борту «Шарля де Голля» осталось 150 человек и… 120 уже инфицированы. На авиабазе в Йере протестировали 100 человек личного состава, 90 из них - инфицированы.
Кто там про грипп что-то хочет рассказать или про сердечные болезни с ДТП? https://defence-line.org/2020/04/more-pokazalo-chast-2/
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и шо - гульнуть мона будет без собачиков, подешевеют щенки?
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не знаю чем, но мне етот поляк нравится больше чем ермаки братовья...
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два на наших кацапских братовилы + моника - завсегда польского прьемьера перевесят.
и возмут больше и сделают меньше - шо не така в моем сравнении?
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Я есть не понимать... Вуат ю токинг эбаут?
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Давайте поляки швидше закінчуйте це шоу, може після вас і наші зелибобики зрозуміють, що не має сенсу карантинить!?
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В Грузии полностью запретят передвижение на легковых автомобилях 216.04.2020, 21:32 2,051З 20 квітня в Польщі розпочнеться поступове ослаблення карантину, - прем'єр Моравецький - Цензор.НЕТ 3273ФОТО: РБК-УКРАИНА
Правительство Грузии ужесточит карантин из-за роста случаев коронавируса.



Правительство Грузии полностью запретит передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
По словам советника премьер-министра Грузии Ираклия Чиковани, запрет начнет действовать с 17 апреля. Данное ограничение не будет касаться перевозки грузов и машин дистрибуции.
"Несмотря на призывы врачей оставаться дома движение остается очень интенсивным, а сегодня в мире нет другого метода борьбы с коронавирусом как социальная дистанция. Поэтому правительство еще раз настоятельно просит оставаться дома и с этой целью принимает решение ужесточить меры. С 17 апреля с 12:00 до конца действия чрезвычайного положения 21 апреля вводится полный запрет на передвижение легковых автомобилей", - сказал Чиковани.
Также с завтрашнего дня становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых местах. За нарушение этого режима - штраф в 15 тыс. лари.
Напомним, ранее в Грузии закрыли на въезд и выезд четыре крупнейших города: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Также правительство страны продлило режим чрезвычайного положения. Первый случай заражения в стране был зафиксирован 26 февраля, первая смерть - 4 апреля.
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Ога, ждітє... У них там проблєма: треба якось президентські вибори 10 травня переможно провести, а їхня епідемі, на відміну від чеської, так розпаслася, що ніяк на пік не видереться (його прогнозують на кінець місяця). Тому вся ота "расслабуха" вмотивована не так медично, чи навіть економічно, як політично. Від сьогодні, до речі, у Польщі в публічних місцях ВСІ (крім дітей до 4-х років) повинні бути в масках...
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