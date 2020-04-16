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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
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 У Франції від COVID-19 померло 18 тисяч людей

Кількість померлих інфікованих коронавірусом у Франції становить, за останніми даними, 17 тис. 920 осіб. За минулу добу кількість померлих від COVID-19 зросла на 753 летальні випадки.

Про це повідомив в глава Гендирекції міністерства охорони здоров'я Франції Жером Саломон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

З початку епідемії у Франції виявлено 108 тис. 847 випадків зараження коронавірусом, зокрема за останні 24 години - 2 тис. 641.

При цьому Саломон зазначив, що другий день поспіль кількість госпіталізацій заражених коронавірусом знижується.

За даними на четвер, всього госпіталізовано 31 тис. 305 пацієнтів з COVID-19. Це на 474 менше, ніж напередодні.

У реанімаційних відділеннях перебувають 6 тис. 248 пацієнтів.

Всього з лікарень за час епідемії виписалися понад 32 тис. видужалих.

Також читайте: Макрон продовжив карантин у Франції до 11 травня

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189654
 
 
 Топ коментарі
 
Це якщо не завозити в країну все нових і нових, як робить це Віслюк оманський.
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Передоз это личный выбор, а смерть от вируса это вероятность иммунитета.
Поэтому не надо все мешать в одно.
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Если бы люди были дисциплинированные и просидели дома 4 недели, то за это время можно победить вирус!
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Если бы люди были дисциплинированные и просидели дома 4 недели, то за это время можно победить вирус!
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Давно войны мировой не было, я ещё 20 лет назад говорил. Человеки скурвились. Сейчас бери их голыми руками.
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Це якщо не завозити в країну все нових і нових, як робить це Віслюк оманський.
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А куда бы он делся если бы переносчики сидели дома?
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Поговорим о количестве «все»? В Италии почти все сидят дома и пик можно сказать пройден, хоть до полной победы над эпидемии говорить ещё рано.
Так сколько это «все»?
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Ага, жратву им под двери приносят и мусор забирают. И все они здоровые.
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Нам бы их количество обслуживающих, может и у нас бы пик прошли.
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А карантин тогда зачем - ты забыл или не знал? У Франції від COVID-19 померло 18 тисяч людей - Цензор.НЕТ 5525
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Так у нас не карантин, у нас - «вы нарушаете мои свободы»!
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Еще раз спрашиваю - зачем нужен карантин? У Франції від COVID-19 померло 18 тисяч людей - Цензор.НЕТ 7703
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Затормозить заражение, чтобы скорость заражённых совпала со скоростью выздоровлених!
Чтобы коек в больнице хватило, чтобы аппаратов ИВЛ хватало!
Карантин - тормозит распространение болезни! Ферштейн?
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И тут же ты говоришь про большое количество обслуживающих лиц в Италии ><
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Было бы все так просто, мы бы были бессмертными.
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Передоз это личный выбор, а смерть от вируса это вероятность иммунитета.
Поэтому не надо все мешать в одно.
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Бесполезно, не трать время на тупицу.
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Ну добавь теперь ещё от ковид19, и сколько теперь смертей будет всего?
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Италии выделяют 500 000 000 000 евро. Правда? Там пошло на спад. Кто следующий? Какой там график?
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так вот, может ради этих выделений всех умерших записывают якобы от ковид-19 что б побольше бабок получить...
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Забавно когда мы судим чужие развитые страны исходя из собственного украинского корупционного опыта. Да и лишние суммы со столькими нулями вряд-ли в Европе на одну страну найдутся.
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Тут один писал,шо в Италии за взятку врачам можно оформить Корону,и получить страховку.
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Что 16?
т.е. все остальные больные - выздоровеют? Может считать надо - погибшие vs выписанные?
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Правильней все же считать количество умерших / количество заболевших (с надеждой, что больше заражений и умерших не будет)
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Микрон - обосрался, Трамп - обосрался, Си - обосрался, Пу - всегда обосран.
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А хто такой Си?Лукашенко и Ын нормально себя чухают.
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из 18 тыс. половина люди из домов престарелых, которых просто бросили умирать
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