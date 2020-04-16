 У Франції від COVID-19 померло 18 тисяч людей

Про це повідомив в глава Гендирекції міністерства охорони здоров'я Франції Жером Саломон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

З початку епідемії у Франції виявлено 108 тис. 847 випадків зараження коронавірусом, зокрема за останні 24 години - 2 тис. 641.

При цьому Саломон зазначив, що другий день поспіль кількість госпіталізацій заражених коронавірусом знижується.

За даними на четвер, всього госпіталізовано 31 тис. 305 пацієнтів з COVID-19. Це на 474 менше, ніж напередодні.

У реанімаційних відділеннях перебувають 6 тис. 248 пацієнтів.

Всього з лікарень за час епідемії виписалися понад 32 тис. видужалих.

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