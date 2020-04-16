 Ексбійця "Омеги" Косенка, підозрюваного у вбивстві одного майданівця і пораненні іншого, відпустили під особисте зобов'язання

Рішення ухвалив Печерський суд столиці. Про це повідомила в фейсбуці адвокат Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.
"Володимиру Косенку особисте зобов'язання - виконувати процесуальні обов'язки, утриматися від спілкування зі свідками і підозрюваними. Повідомляти про зміну місця проживання і роботи. Навіть без браслета", - написала вона.
Прокурор клопотав про продовження цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.
Звинувачення вважає, що Косенко може впливати на свідків - бійців спецпідрозділів, які 20 лютого 2014 були з ним на вулиці Інститутській в Києві.
Нагадаємо, 18 лютого слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру колишньому співробітникові спецпідрозділу "Омега".
19 лютого Печерський районний суд Києва відправив Косенка під домашній арешт з носінням електронного браслета.
Можн повернемо нереалізувавшогося повністью кондитера? Нехай далі доїть Україну, торгує з РФ, виводить грошики в Панаму...
- Но, он больше не будет!
- Иди "с богом" и не греши больше.
"Скерував. Наші адвокати зроблять все, щоб надати безкоштовну правову допомогу для всіх, хто виконував присягу і захищав державу від учасників масових заворушень. Це офіційна публічна позиція нашої юридичної команди - ніхто зі співробітників міліції не повинен сидіти в тюрмі за Майдан", - написала у своєму телеграмі ексміністерка юстиції в уряді Миколи Азарова - Олена Лукаш.
Ніхто зі співробітників міліції не утримуватиметься під вартою, поки на волі ходять герої Майдану і поки по тюрмах не розсядуться тварини, які затіяли масові вбивства простих людей і співробітників міліції. Запишіть це собі на лобі на своїх тупих злодійських рожах,
- додала Лукаш."
73%, ви зробили це разом
Львовский метрополитен
@natohawks
·52 мин
Янелох обменял 14 боевиков и террористов на гражданских, которых завтра опять наловят в ОРДЛОвских подворотнях. Теперь каждая рашистская погань, готовящая теракты в Украине, знает - если поймают - ничего не будет. Обменяют на таксистов и домохозяек. Шайтанов хохочет в СИЗО
Roman Davydenko
@RomanDmitrich
·40 мин
Приаезли Вовку на показуху.
Я все бачив, але шоби без магазинів бігали, бачу вперше.
це вже гра з людьми що стояли на Майдані...і як мінімум неповага та цинізм...ну-ну...
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-prodal-dela-protiv-majdana.htm