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 Суспільство
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Все про:Закревська Євгенія (70) запобіжний захід (103)

 Ексбійця "Омеги" Косенка, підозрюваного у вбивстві одного майданівця і пораненні іншого, відпустили під особисте зобов'язання

Суд пом'якшив запобіжний захід колишньому бійцеві "Омеги" Володимиру Косенку, замінивши цілодобовий домашній арешт особистим зобов'язанням.

Рішення ухвалив Печерський суд столиці. Про це повідомила в фейсбуці адвокат Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимиру Косенку особисте зобов'язання - виконувати процесуальні обов'язки, утриматися від спілкування зі свідками і підозрюваними. Повідомляти про зміну місця проживання і роботи. Навіть без браслета", - написала вона.

Прокурор клопотав про продовження цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Звинувачення вважає, що Косенко може впливати на свідків - бійців спецпідрозділів, які 20 лютого 2014 були з ним на вулиці Інститутській в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подільський суд відмовляється розглядати клопотання в справах Майдану через брак суддів. ДБР не реагує, - адвокати родин Небесної Сотні

Нагадаємо, 18 лютого слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру колишньому співробітникові спецпідрозділу "Омега".

19 лютого Печерський районний суд Києва відправив Косенка під домашній арешт з носінням електронного браслета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справа Чорновол" потрібна для просування позиції про "майдан як держпереворот", - Закревська

Ексбійця Омеги Косенка, підозрюваного у вбивстві одного майданівця і пораненні іншого, відпустили під особисте зобовязання 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189653
 
   
 Топ коментарі
 
почему зеленский ни разу не был в госпитале ВСУ, почему зеленский отдал кацапам ключевого свидетеля по делу MH 17, почему зеленский отдал кацапам убийц Небесной сотни, почему зеленский устроил "санжары" в день памяти Небесной сотни, почему зеленский назначил портновскую шлюху-двоечницу венедиктову рулить ГПУ? да все просто - зеленский воюеет на стороне пидорашки.
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мы Зелю посадили на золотой унитаз ,мы его в нем и утопим
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Золотий унітаз Зек єнакуєвський забрав в Ростов, а Зелі залишив табуретку з діркою.
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Так,суддівська реформа від Петра і К, всі судьї від Януковича успішно пройшли люстрацію і посіли свої посади пожиттєво, а винні звісно "зебобіки" і особливо сам Зеленський.
Можн повернемо нереалізувавшогося повністью кондитера? Нехай далі доїть Україну, торгує з РФ, виводить грошики в Панаму...
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Ну звісно, зеленський вже припинив торгівлю з рф, жодного разу не літав відпочівати в оман під час війни, перевів свої гроші із офшорів в Україну, продав свою віллу в Італії, започаткував нову та якісну судову реформу та все інше, що не зробив порошенко. Тепер зрозуміло чому зебіли обрали зеленського, бо він же набагато ефективніший
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Це сигнал мусорам безкарно вбивати незадоволених діями існуючого уряду.
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Це вже триндець! Чорновол Т. зробили вбивцею й посадили під домашній арешт, а справжньомуо вбивці дали змогу втекти куди завгодно "під особистим забов,язанням". Влада взагалі розуміє, до чого вона штовхає українців? Вова, погано для тебе все буде, от побачиш
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Болт как-то серьёзно звучит, может винтик какой и положил...
Ексбійця "Омеги" Косенка, підозрюваного у вбивстві одного майданівця і пораненні іншого, відпустили під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 2083
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скоро и хаты у тебя не будет ибо не станет тебя
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как у всех, карантин и из этого большие проблемы, хотя не знаешь, что страшней, отсутствие возможности заработать на жизнь или это вирус сильно заразный
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только не говори про зебилов, все будем на том свете
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сейчас волеует многих отсуствие денег на жизнь
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почему зеленский ни разу не был в госпитале ВСУ, почему зеленский отдал кацапам ключевого свидетеля по делу MH 17, почему зеленский отдал кацапам убийц Небесной сотни, почему зеленский устроил "санжары" в день памяти Небесной сотни, почему зеленский назначил портновскую шлюху-двоечницу венедиктову рулить ГПУ? да все просто - зеленский воюеет на стороне *********.
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Надо быть справедливыми - в госпитали он иногда заглядывает. Даже шеврон запорожцев Армии УНР как-то нацепил под это дело.
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Зеля делает свои темные дела под покровом короны , гнилая падла
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Это давно стало нормой. Оманский мирный план в действии...
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Черновол сказала, что в ГБР возбудились по поводу уничтожения сепаратистов в Одессе в 2014 году. Скоро будут обвинения. Поздравляю зебилов, вы сделали это вместе.
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а завтра они сделают тебя. только не говори что что то можешь
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Предлагаю повторить и уничтожить сепарню из гбр .Начать можно из портнова и бибикова
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- Он убил человека!
- Но, он больше не будет!
- Иди "с богом" и не греши больше.

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і чого він за Петра не сів? наш потужнореформований суд не може помилятися!!!
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Так вы же бубочку выбрали чтобы сел или не? А реформу судов низшей инстанции намеченную на 2020г. бубочка отменил и теперь там хозяин Портнов. . Ты не Босой ты Косой
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бо при Петру була демократія і хоч криво, але якось працювала судова система... для того щоб посадити людину при демократичних засадах держави і нормальній судовій системі - потрібен час і докази, прикладом може послужити процес по збиттю МН на донбасі - судовий процес розпочався через 5 років після початку розслідування. А нинішня шмаркле яку привели до влади шлункозалежні дибіли і вибрали таких самих дибілів у ВР - посадили на посаду суддів і прокурорів людей, що поняття не мають про демократичні засади і прозорі судові процеси - і головними над ними поставили Портнова, ублюдка, який заслужив щоб над ним провели процес, і покарання, яким він погрожує усім - без розслідування, і на смерть.
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"Зауважимо, що адвокатів для захисту Косенка скерував ексзаступник голови Адміністрації Президента Віктора Януковича - Андрій Портнов.
"Скерував. Наші адвокати зроблять все, щоб надати безкоштовну правову допомогу для всіх, хто виконував присягу і захищав державу від учасників масових заворушень. Це офіційна публічна позиція нашої юридичної команди - ніхто зі співробітників міліції не повинен сидіти в тюрмі за Майдан", - написала у своєму телеграмі ексміністерка юстиції в уряді Миколи Азарова - Олена Лукаш.
Ніхто зі співробітників міліції не утримуватиметься під вартою, поки на волі ходять герої Майдану і поки по тюрмах не розсядуться тварини, які затіяли масові вбивства простих людей і співробітників міліції. Запишіть це собі на лобі на своїх тупих злодійських рожах,
- додала Лукаш."
73%, ви зробили це разом
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Вы могли себе представить такое заявление два года назад?
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Ніколи не думала, що ці мерзенні, чорнороті україноненависні потвори будуть почувати себе хазяями на нашій землі
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В Україну прийшов антимайдан, і це - факт. Про що попереджали рівно рік тому стало реальністю.
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Пока он не сбежал как Садовник,нужно найти и устроить самосуд ,другого пути добиться справедливости нет и уже не будет
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як це типово для сьогоднішньої влади - майданівку Чорновол з підозрою на вбивство рига - під домашній арешт, бійця Омеги за вбивство майданівця - під власні зобов'язання. Зе-барани - ви задоволені собою? хоть поржете тепер?
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Львовский метрополитен

@natohawks

·52 мин

Янелох обменял 14 боевиков и террористов на гражданских, которых завтра опять наловят в ОРДЛОвских подворотнях. Теперь каждая рашистская погань, готовящая теракты в Украине, знает - если поймают - ничего не будет. Обменяют на таксистов и домохозяек. Шайтанов хохочет в СИЗО
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Roman Davydenko

@RomanDmitrich

·40 мин

Приаезли Вовку на показуху.
Я все бачив, але шоби без магазинів бігали, бачу вперше.

Ексбійця "Омеги" Косенка, підозрюваного у вбивстві одного майданівця і пораненні іншого, відпустили під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 4578
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Це щоб Бубочка від звуку постріла не всрався.
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у ДБР подвійні стандарти...?! явного вбивцю випустити а когось зробити винним...?!
це вже гра з людьми що стояли на Майдані...і як мінімум неповага та цинізм...ну-ну... Ексбійця "Омеги" Косенка, підозрюваного у вбивстві одного майданівця і пораненні іншого, відпустили під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 4407
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Ну так, обмін всіх на всіх: всіх, хто вбивав українців на всіх, кого вирішили віддати орки із власними штрафниками включно.
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Це та Омега яка без особливих проблем ліквідувала Сашка Білого, а в даунецьку взагалі відмовилась виконувати накази?
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Они там вообще е**нулись? Может ему еще и табельное оружие вернуть? Тоже под личное обязательно?
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