 ЄС пообіцяв профінансувати Всесвітню організацію охорони здоров'я замість США

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Європейської служби зовнішніх зв'язків.
Таку заяву 16 квітня зробив високий представник ЄС із закордонних справ, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель під час телефонної розмови з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханом Гебреєсусом.
"Сторони обговорили поточну ситуацію, а також роботу ВООЗ щодо припинення розповсюдження вірусу і погодилися з необхідністю глобальних колективних інвестицій, щоб впоратися з цією та майбутніми пандеміями. [Боррель] висловив стурбованість з приводу рішення США припинити фінансування ВООЗ і взяв на себе зобов'язання з мобілізації додаткових ресурсів", - сказано в комюніке за підсумками бесіди.
Європейська служба зовнішніх зв'язків нагадала, що Брюссель вже виділив для ВООЗ додаткові €114 млн.
Он тупо забил на эту эпидемию, рассказывал что это все фигня собачья и не стоит даже внимания на это обращать.
Там есть куча всяких структур, которые занимаются различными вопросами, включая и этот (как в любом другом государстве).
Никсон получил под зад за Уотергейт и за войну во Вьетнаме (которую не он начал).
оформить экспортную лицензию (документы онлайн и 3 дня времени).
А вот при добряке Трампе, даже комплектующие, которые не являются основной частью оружия, запрещены для экспорта в Украину.
Запустили при демократах, но закрыли сделку при республиканцах, такое бывает.
Как результат- более 27 тыс (как минимум, на самом деле куда больше) трупов, и около 1 миллиона ( на самом деле-в 3-4 раза больше) заболевших в США. И очень трудно будет обьяснить американцам, что Трамп сделал все, а виноват кто-то другой( не важно кто). Ведь еще в феврале Трамп заявил, что он действует против COVID 19 так же безупречно, как и в разговоре с Зеленским! А вчера заявил, что Америка добилась больших успехов в борьбе против коронавируса! На фоне воющих каждые 5 мин скорых и тысяч трупов с миллионами заболевших, вряд ли ему многие поверят.
Ili zarabotaujt.
Коляка не мине?
действительно проводилась в Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety,
Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, China
"Using the SARS-CoV reverse genetics system, we generated and characterized a chimeric virus expressing the spike of bat coronavirus SHC014 in a mouse-adapted SARS-CoV backbone. The results indicate that group 2b viruses encoding the SHC014 spike in a wild-type backbone can efficiently use multiple orthologs of the SARS receptor human angiotensin converting enzyme II (ACE2), replicate efficiently in primary human airway cells and achieve in vitro titers equivalent to epidemic strains of SARS-CoV. Additionally, in vivo experiments demonstrate replication of the chimeric virus in mouse lung with notable pathogenesis"
собственно документальное признание об этом состоялось ещё в 2015 г.
в 2020 г необходимы ответы на вопросы
= насколько НЕ-случайно произошла утечка вируса из лаборатории ;
= почему глава ВОЗ распространял дезинформацию о показателе летальности в Китае .
Сам разгонять начнёшь? Приди, приди в Италию.
але в цьому випадку згоден з ним на всі 100%
Видим на примере НАТО, кто его финансирует.
К слову это "руководило" кажись развалило систему (здравоохранения) ОбамаКер (которая сейчас возможно ой как бы пригодилась) - не так ли, у него приоритетом было стенку железную с мексиканцами построить.