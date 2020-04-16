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 ЄС пообіцяв профінансувати Всесвітню організацію охорони здоров'я замість США

Євросоюз взяв на себе зобов'язання забезпечити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я замість США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Таку заяву 16 квітня зробив високий представник ЄС із закордонних справ, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель під час телефонної розмови з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханом Гебреєсусом.

"Сторони обговорили поточну ситуацію, а також роботу ВООЗ щодо припинення розповсюдження вірусу і погодилися з необхідністю глобальних колективних інвестицій, щоб впоратися з цією та майбутніми пандеміями. [Боррель] висловив стурбованість з приводу рішення США припинити фінансування ВООЗ і взяв на себе зобов'язання з мобілізації додаткових ресурсів", - сказано в комюніке за підсумками бесіди.

Європейська служба зовнішніх зв'язків нагадала, що Брюссель вже виділив для ВООЗ додаткові €114 млн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189652
 
   
 Топ коментарі
 
Трамп дал Украине Джевелины, а демократическое чмо обама что сделал?
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Трамп обвинил руководство ВОЗ в получении взяток от Китая и приостановил финансирование до завершения расследования. Ещё в марте ВОЗ утверждал что вирус не так опасен и не так просто передаётся от человека к человеку. А сейчас Китай по лешёвке скупает итальянские компании.
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Трамп правильно робить, ВОЗ це мутна контора яка незрозуміло чим займається і остання епідемія показала повну неспроможність ВОЗ виконувати покладені на неї завдання! Потрібно ліквідовувати ВОЗ як таку і створювати нову організацію на нових принципах!
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Не худо бы заодно и психиатра для Трампа профинансировать. Даже если ВОЗ и правда протупил - самое время урезать финансирование и начинать разборки.
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Трамп дал Украине Джевелины, а демократическое чмо обама что сделал?
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Трамп правильно робить, ВОЗ це мутна контора яка незрозуміло чим займається і остання епідемія показала повну неспроможність ВОЗ виконувати покладені на неї завдання! Потрібно ліквідовувати ВОЗ як таку і створювати нову організацію на нових принципах!
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Ввёл санкции, например. Кстати, много ли из тех Джавелинов настреляли?
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В психбольнице все пациенты считают врача "ненормальным".
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Трамп обвинил руководство ВОЗ в получении взяток от Китая и приостановил финансирование до завершения расследования. Ещё в марте ВОЗ утверждал что вирус не так опасен и не так просто передаётся от человека к человеку. А сейчас Китай по лешёвке скупает итальянские компании.
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ВОЗ конечно еще та богадельня и толку от них не слишком много, но Трамп этими действиями тупо пытается перевести стрелки.
Он тупо забил на эту эпидемию, рассказывал что это все фигня собачья и не стоит даже внимания на это обращать.
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Так может он забил на эпидемию потому что ВОЗ давала рекомендации лживые и сейчас он их не финансирует поэтому? Не?
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США, потому и США, что живут, полагаясь исключительно на себя.
Там есть куча всяких структур, которые занимаются различными вопросами, включая и этот (как в любом другом государстве).
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Вот США и будет финансировать свои структуры, а не коррумпированный ВОЗ, который обманул структуры США. Именно ВОЗ является мостом между Китаем и США, который продался Китаю.
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В любом случае, избиратели не воспримут такую отмазку: они за Трампа голосовали а не за ВОЗ.
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У Трампа как раз есть все шансы выиграть второй срок. А демократы, педофилы и ЛГБТ-активисты будут ходить на парады ненависти.
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Шанс есть, только маленький.
Никсон получил под зад за Уотергейт и за войну во Вьетнаме (которую не он начал).
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Ну люби своих демократов, только смотри чтобы Джевелины не забрали.
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При Обаме, для того что бы заказать из США комплектующие для оружия, достаточно было
оформить экспортную лицензию (документы онлайн и 3 дня времени).
А вот при добряке Трампе, даже комплектующие, которые не являются основной частью оружия, запрещены для экспорта в Украину.
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Комплектующие, которые не являются основной частью оружия, запрещены для экспорта в Украину, а Джевелины продали? Этот как-то не логично.
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Так попробуй сейчас хоть ложу к винтовке купи.
Запустили при демократах, но закрыли сделку при республиканцах, такое бывает.
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Но мог бы послать Украину ко всем чертям. Где пруфы запрета продажи оружия? Радары я знаю американские противоминомётные юзались.
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Я смотрю, все знают про США и Трампа. На самом деле, не давать деньги этим международным бесполезным бездельникам типа ВОЗ, ЮНЕСКО, ОБСЕ и т.д.- правильное решение. Но и то, что Трамп просрал коронавирус в США- абсолютная правда. И теперь уже не так однозначно, победит он, или нет. Не ВОЗ мешал ему отреагировать на донесения ЦРУ от 17 ноября. Там все четко ему рассказали, что за вирус и откуда ветер дует.
Как результат- более 27 тыс (как минимум, на самом деле куда больше) трупов, и около 1 миллиона ( на самом деле-в 3-4 раза больше) заболевших в США. И очень трудно будет обьяснить американцам, что Трамп сделал все, а виноват кто-то другой( не важно кто). Ведь еще в феврале Трамп заявил, что он действует против COVID 19 так же безупречно, как и в разговоре с Зеленским! А вчера заявил, что Америка добилась больших успехов в борьбе против коронавируса! На фоне воющих каждые 5 мин скорых и тысяч трупов с миллионами заболевших, вряд ли ему многие поверят.
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Это ошибка Трампа не послушать свою спецслужбу. Он поверил ВОЗ в данном случае и ошибся. Всё остальное - обычная демократическая борьба за власть. Срач и ложь.
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Тебе конечно виднее из прекрасного далеко... Если называть это ошибкой, то она у него системная.. И ,ой как далеко, не единственная. А в США этого не любят.. Как ты обьяснишь американцам, что их президент не поверил собственным спецслужбам, а поверил бюрократам бездельникам, которых сам же называл коррупционерами, и призывал сократить им перечисление денег американских налогоплательщиков? Срач, он конечно, имеет место быть в политике, но во лжи Трамп точно выигрывает у очень многих.
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Кстати, в то что рашка влезала в американские выборы, Трамп тоже не поверил своим спецслужбам, а позже и вовсе обвинил в этом Украину. Не слишком ли часто он не верит своим спецслужбам, и верит Пуцину, Пончику, ВОЗ и т.д?
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И правильно сделал, что не поверил, ибо этого не было. При всех минусах действующего президента, республиканские штаты будут голосовать за него.
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Фейк. Брэхня! Наглая и некомпетентная!!! Про Китай, что скупает итальянские компании. Дай сноску, чмошник.
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чмошник - это твоя подпись. я с такими не общаюсь.
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Так ты дай сноску в своё оправдание, что не чмошник!
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я перед чмошником оправдываться не собираюсь.
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Я в Италии живу, да, уже 20 лет. Мы слушаем новости и читаем сайты. А ты, чмо болотное, будешь нагло врать? Кстати, в ЕС и США садят за фейки, особенно касающихся государственных вопросов.
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и докажи что не скупают, у меня то ссылка есть. но вот если тебе не сообщили - это не значит что акции не упали в цене и не были выкуплены. ты биржевые новости читаешь?
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Так дай ссылку, я её отошлю на сайт карабиньерам. Давай, не стеняйся! Чмошник. Вперёд!
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Ожидаемая реакция. Поэтому ВОЗ сегодня опять воодушевился.
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Удерживать самых матёрых бюрократов-взяточников ЕС всегда первая!
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ЕС - главный спонсор путинской агрессии.
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Тут не поспоришь. ЕС - покупатель №1 российской нефти и газа. Бюджет Раши наполняется из Европы.
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А что даёт этот ВОЗ? Только рекомендации и лицензии? Зачем он вообще? Кто знает?
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Плохие рекомендации и дорогие лицензии. Нахер не нужен ВОЗ. Воз и ныне-там. Если его не будет-никто даже и не заметит.
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Часть экспериментов с вирусом на летучих мышах
действительно проводилась в Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety,
Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, China

"Using the SARS-CoV reverse genetics system, we generated and characterized a chimeric virus expressing the spike of bat coronavirus SHC014 in a mouse-adapted SARS-CoV backbone. The results indicate that group 2b viruses encoding the SHC014 spike in a wild-type backbone can efficiently use multiple orthologs of the SARS receptor human angiotensin converting enzyme II (ACE2), replicate efficiently in primary human airway cells and achieve in vitro titers equivalent to epidemic strains of SARS-CoV. Additionally, in vivo experiments demonstrate replication of the chimeric virus in mouse lung with notable pathogenesis"

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Як на мене,то цю структуру потрібно реформувати.Не відповідає викликам часу ,плететься позаду подій.Планета чекала на грамотну відповідь щодо коронавірусу і на розслідування,звідки він взявся,тобто з чиєї лабораторії.Не отримали інформації.
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http://Часть экспериментов с вирусом на летучих мышах действительно проводилась в Ухани .
собственно документальное признание об этом состоялось ещё в 2015 г.
в 2020 г необходимы ответы на вопросы
= насколько НЕ-случайно произошла утечка вируса из лаборатории ;
= почему глава ВОЗ распространял дезинформацию о показателе летальности в Китае .

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Колекцію вірусів має і лабораторія Вектор в новосібірской обл. Якби не рік миши за китайським календарем,то я б повірила ,що КВ-19 втік з лабораторії в Ухані.Але знаючи з історії про чорний гумор кгб-фсб-путіна,підозрюю,що маніпуляції з КВ-19 їх кейс.
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Дуже прикро і шкода, що Брюсель грає на боці ворога...
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коронавирус остановит ушлую поступь популистов по миру вообще, и в Украине вчастности
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И куда это ты собираешься разогнать ЕС? На Луну???
Сам разгонять начнёшь? Приди, приди в Италию.
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Не сварися. Може він мав на увазі песиків - Європейську Солідарність.
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Так пускай уточняет, и мы ему лайкнем!
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Dlia ES eto meloc 114mln evro.Tolko Greciji za 3 goda dali 80 miliardov evro kogda byl krizis u nix.
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ES imejet takoj evropoejski stabilicioni fond.Vot tam jest 700 miliardov evro s nix i dajut dengi jesli finansovi krizis kakoj to ES strane.Eto ne te dengi sto polucajet kazdaja strana po programam tam ecio greki 7mlrd evro polucajet v god gde to.Ecio im 30 miliardov dal toze ES centralni bank
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Тобто коронавірусне свято триватиме. Не можна ж взяти і все одразу припинити. Та й нашо припиняти, як все так добре виходить.
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не фанат Трампа
але в цьому випадку згоден з ним на всі 100%
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гнилая гейРопа погрязла в коррупции...
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Да, конешно.
Видим на примере НАТО, кто его финансирует.
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Помнится рыжее чмо во всех твитерах совсем недавно орало, что Ковид не страшнее насморка - походу от типа насморка уже 22К трупаков, и конца не видно.
К слову это "руководило" кажись развалило систему (здравоохранения) ОбамаКер (которая сейчас возможно ой как бы пригодилась) - не так ли, у него приоритетом было стенку железную с мексиканцами построить.
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Ой, сорри трупаков уже 35К штук - ну и как насморок?
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Ну и дебилы. ВОЗ такая же бесполезная организация как и ООН, а может даже еще бесполезней. У каждой страны есть свои министерства и доктора с кучей бабла и бюджетов.
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А Китаю слабо? Они же развитая и богатая страна!
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