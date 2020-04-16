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 У податковій з червня діє "програма": великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - "слуга народу" Лерос. ДОКУМЕНТ

Депутат "Слуги народу" Гео Лерос опублікував документи, які, за його словами, підтверджують факти топкорупції в податковій.

Папери Лерос оприлюднив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"До мене в руки потрапив звіт, який розкриває факти організованої топкорупції і, судячи з усього, виявлення цієї схеми коштувало міністру його посади", - написав Лерос, маючи на увазі, найімовірніше, ексміністра фінансів Уманського.

Депутат зазначив, що написав заяву в НАБУ.

"Згідно зі звітом, з червня в державній податковій службі почала діяти так звана "програма", суть якої полягає в організованій топчиновниками системі ухиленні від сплати ПДВ великим бізнесом за відкати. Обсяги схемного ПДВ з 1 травня 2019 були 2 млрд грн, 3 млрд грн (01.08.2019 р), 4 млрд грн (01.01.2020 р) та до 5,5 млрд грн станом на 01.02.2020 року", - стверджує Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Лерос: ніхто не лізе на корупціонерів при владі. Справа Чорновол - помста за вигнання Януковича

За його словами, за 8 місяців сумарні втрати державного бюджету могли скласти 25,5 млрд грн.

"Як приклад викладаю частину звіту, де наведено дохід угруповання у 42 млн і 87 млн ​​грн за липень 2019-го по львівській і донецькій областях відповідно. За грудень 2019 року - не менше 259,8 млн грн. Придивіться до проведень, інформацію правоохоронцям легко перевірити", - написав нардеп.

Лерос стверджує, що існування "програми", про яку йде мова в документах, йому підтвердили співробітники податкової системи.

В опублікованих Леросом документах згадуються великі українські компанії - такі, як "Фоззі груп" (мережа супермаркетів "Сільпо", "Фоззі", "Фора"), "Окко" (торгівля нафтою і нафтопродуктами), "Епіцентр" (гіпермаркети "Епіцентр" і "Нова лінія").

На документах немає печаток, підписів, вихідних номерів. Вони є перерахуванням того, що їхні автори називають "кейсами" (прикладами) порушень сплати ПДВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уманський: За Верланова щомісяця крадуть 5 млрд тільки з ПДВ. Янукович з Клименком дивляться і кажуть, "а що, так можна було?"

Нагадаємо, раніше в коментарі Цензор.НЕТ колишній міністр фінансів Ігор Уманський заявив, що 30 березня подав заяви в Офіс Генпрокурора і в СБУ. А разом з ними передав інформацію про схеми ухилення від сплати ПДВ, компанії, які в них задіяні. "Там є коди ЄДРПОУ, видно, через кого і як відбувалися ті чи інші операції", - сказав тоді ексміністр фінансів.

13 квітня Уманський заявив, що Офіс Генпрокурора відкрив за його заявою кримінальне провадження.

16 квітня депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що більша частина системних схем з махінаціями податку на додану вартість (ПДВ) припинена. За його словами, про це свідчить зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних з ПДВ, що відбувається при скороченні обсягу оподатковуваних операцій.

У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 01У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 02

У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 03
У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 04
У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 05
У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 06
У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 07
У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 08
У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 09
У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 10
У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 11
У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 12
У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 13
У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 14
У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 15
У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 16
У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 17
У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 18
У податковій з червня діє програма: великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - слуга народу Лерос 19

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189650
 
   
 Топ коментарі
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Ну и Зе со своею недокомандой творит дела.
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Всегда относилась к подобным вбросам со скептицизмом и мнение свое менять не собираюсь. В итоге такое так и осталось на страницах архивов СМИ. В налоговой с июня действует "программа": крупный бизнес за откаты уклоняется от уплаты НДС, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 414 Это всего лишь бумажки.
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потому, что там - БОЛЬШИЕ деньги. Потому - так.
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странно, а во времена Пороха, вам достаточно было сожрать лопату с подобным дерьмом и готово - пищали о несуществующей коррупции направо и налево
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Забрати в освіти - та віддати суддям: депутати збільшують на 1 мільярд витрати на судову систему ... Таке можливе лише за зобов'язуючою вказівкою москви.,.
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так, -как есть - страна в таком состоянии и никто не занимается - настолько там всё схвачено. .
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Забрати в освіти - віддати суддям: депутати збільшують на 1 мільярд витрати на судову систему ...Таке можливе лише за зобов'язуючою директивою москви.,. іншого пояснення для людей з НЕпорушеною психікою - просто немає
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І це при тому, що дохідна частина бюджету трагі-комічна... Лише 30% її формується за рахунок, податків, зборів, мита, а 70% вже сьогодні складають внутрішні та зовнішні запозичення... Які прийдеться віддавати...
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Там таких "программ" действует, что не сосчитать и потом плати честно в этой стране налоги.
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Результат всех "программ" от бубочки

В налоговой с июня действует "программа": крупный бизнес за откаты уклоняется от уплаты НДС, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 8902
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ты - тормоз или коматозник! уже один склад при монике приказал долго жить
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с июня?... какого года?... ребята, вы опоздали лет на десять... как минимум... а вообще - эта кормушка начала свою уверенную поступь сразу с момента внедрения в налоговую систему самого коррумпированного налога за всю историю...
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Минимум 15 лет. С 2005 это начало системно работать
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За виключенням прем'єрства Тімошенко. Янек за чотири роки не наколупав на Юлін уряд ЖОДНОГО корупційного інтересу
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Нафтогаз і деякі інші грошові потоки іуда Ющ підім'яв під себе. Пєця на чолі РНБО взагалі намагавсь дублювати уряд. "Не чипай моїх хлопців", - казав Ющ тоді Юлі. Але Зінченко добре сказав про любих друзів іуди Юща на пресконференції...
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На Яценюка, или Гройсмана наколупали? Фантазий шабуниных-лещенок прошу не предлагать. У податковій з червня діє "програма": великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 2904
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А кому ще робили аудит окрім, як Юліному уряду? Навіть не всьому уряду, а тільки Юліним призначенцям і самій прим'єрці
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Ахмєткє спишуть його борги перед Державою..
Вже третій раз..
Ще на одну віллу для "шахтьорів" відпочинку в іспаніях не вистачить..
Песики, ФфАС!!
🤣
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При этом еще и пластмасса некачественная.
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У каждого президента свои «Свинарчуки»...который год страна «упорно» боролась с коррупцией, но злые папередники постоянно мешали ей.
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НДС в Украине надо отменить. Мы до него не доросли.
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вы что враг Украины, хотите чтобы цены упали на 20%?
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НДС это огромная дыра в бюджете под сопло пылесоса и изначально им была! исключительно для своих
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Тогда уж придется отменять вместе с субсидиями, дотациями в пенсионный фонд, зарплатами врачам, учителям и всем остальным.
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Ну, теперь начнется очередное расследование - кто писал...?
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нехай б'ються слуги між собою...хоч посміємось.для цього ж обирали?ні? В налоговой с июня действует "программа": крупный бизнес за откаты уклоняется от уплаты НДС, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 1634
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честно говоря. как-то не особо и смешно..... у меня лично дежа вю и очевидно, что овощ может оказаться в сравнении с зелемойшей верхом морали и человечности
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В країні дуже складна ситуація, а вони ще більше почали красти, може пора трохи зупинитись.
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извините, а они пришли к власти с другой целью? и с первого же дня начали заботиться о народе и наполнять бюджет???
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та шо ж такое, выбирали президента, думали, что поменяется и опять то же самое...воруют по крупному В налоговой с июня действует "программа": крупный бизнес за откаты уклоняется от уплаты НДС, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 29
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Так оно вроде сидело в кресле на шоу рассмеши Вислюка, и даже человеком прикидывалось.
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А скільки Зєліна доляха? Пєця брав третину з кожної вкраденої гривні.
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А Зе оказался покрывателем и махровым коррупционном а такой молодой а весь махровый может скажете что он не знал уже даже не смешно и опять все спустят на тормозах унылая мафия
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він просто нічого не робить країною керують його друзі ермаки
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Не повірю, що хриплявий не має з ліквідації України свій гешефт. Скоріше б вже цього чмирька спакували та допитали. Бо так можна довго тикати пальцем в небо
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так вся эта "махра" марионетку в лице голобородька и выдвинуло, а быдломасса проглотила и пошла под дудочку Нильса, шо крысы
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ставка бабули бени была на клоуна, по сравнению с ним, жопоблок верх интеллекта
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а что, хоть у одного человека с IQ выше 50 были сомнения, что именно так оно и будет, что ради этого сброд и собрался в ВР?
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були,поки пуделі коломойського не викинули рябошапку а сам бзде не звільнив богдана та гончарука
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там изначально все было тонко просчитано на несколько шагов вперед, игры в демократию быстро были стерты за ненадобностью
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скажу більше петя сам допоміг бзде випаливши будь-яку конструктивну опозицію (Саакашвілі,Садовий) навіть якщо б замість бзде у 2 турі була мавпа,кіт чи собака петя б все одно продув.якщо б він сказав так я не виправдав ваших сподівань ,українці і знімаю свою кандидатуру на користь адекватного проукраїнського кандидата у нього б були шанси але він почув українців лише тодіі коли смажений півень у дупу клюнув
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Не уволил скорее всего Богдана, а вывел из-под удара.
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скорее всего там был капитальный подкоп под Богдана фсбешника ермака.
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не верю - не может крупный бизнес в Украине уклонятся и не платить.
люди же кристальной чистоты...
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Магницкого на Московии за что убили в СИЗО ? За то что требовал возврата НДС для подопечных компаний. Так что это болезнь всех стран СНГ. НДС можно вводить только в тех странах где действуют законы. В СНГ они нигде не действуют.
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стара схема - років 15. Потім через років 2-3 приходить поліція - за ухилення від сплати податків - і так по колу.
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Депутат горсовета Бучи (Киевская область) Елена Березинец оскандалилась безобразной дракой, которую устроила пытаясь попасть без очереди в отделение «Укрпошти».
В сеть попало видео, на котором она отстаивает свои «права», не стесняясь в выражениях, а затем набрасывается с пакетом на женщину, стоящую в очереди.
Агрессию депутата вызвало замечание о том, что она пришла в общественное место без медицинской маски и старается пролезть без очереди...
У податковій з червня діє "програма": великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 1360

www.facebook.com/100010694316835/videos/1207763389590127/

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Уже продолжительное время лерос вкладывает в рот блазню доказательства круговой государственной коррупции, за што блазень назвап лероса авантюристом, в таком случае блазень аферист международный.
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Сценарій серіалу "слуга народу" писавсь в фсб, з усього. І фінансувавсь теж. Тому там далеко не авантюра
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одна надежда на Ленку Зеленскую - раз голосовала за Порошенко то рано или поздно вставит мозги своему не путёвому мужу. Хотя не исключено, что и сам ссыкло Зеленский тоже голосовал за Порошенко)
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**** ***, ни дня без зашквара. ну и мразей навыбирали 73%-е идиоты
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Сдай коррупционера-получи 10 процентов
интересно, сколько миллиардов получит Лео, к тем 4 уголовным делам, которые он получил, сдав Ермака?
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Вот вам и ответ, зачем зеленский ФОПов мелкий бизнес душит, что б побольше на схемах НДСа потом откты иметь
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Мене більше цікавить чому жодне офіційне українське ЗМІ не висвітлює всі ці факти, документи, пости. Вони ж мають тарабанити про це у всі щілини!
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Пан, мабуть, думає, що у 2019му вдада помінялась? Які таки наївні бувають люди...
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Та всім плювати, це ж не про Порошенка, от би як про Пороха було, тоді інша справа!
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громада...!!!а це вже тягне на імпічмент...!!! а 7 лярдів державних коштів з Привата віддати-це теж ДНО....! "хуже не будет"..."какая разніца"...Зебіли-мені вас просто жалко...
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Так мі всі разом йдемо на дно і зебіли і не зебіли.
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ПДВ - це гігантська система перерозподілу коштів від пересічних громадян до олігархів. Платять ПДВ в основному громадяни, коли купують товари чи сплачують за комунальні послуги. В той час, як держава повертає ПДВ крупним експортерам, які належать олігархам. Дійшло до того, що завдяки поверненню ПДВ та різних субсидій, не олігархи платять податки державі, а держава їм. Крім того, ПДВ найбільш корумпований податок, його сплачує лише кінцевий споживач. На практиці досить важко з'ясувати чи є дане підприємство кінцевим споживачем, чи ні. Тому рішення приймається суб'єктивно, тобто за гроші. ПДВ вже давно слід замінити на податок з обороту, який платять всі, і який повністю прозорий.
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