 У податковій з червня діє "програма": великий бізнес за відкати ухиляється від сплати ПДВ, - "слуга народу" Лерос. ДОКУМЕНТ

Папери Лерос оприлюднив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"До мене в руки потрапив звіт, який розкриває факти організованої топкорупції і, судячи з усього, виявлення цієї схеми коштувало міністру його посади", - написав Лерос, маючи на увазі, найімовірніше, ексміністра фінансів Уманського.

Депутат зазначив, що написав заяву в НАБУ.

"Згідно зі звітом, з червня в державній податковій службі почала діяти так звана "програма", суть якої полягає в організованій топчиновниками системі ухиленні від сплати ПДВ великим бізнесом за відкати. Обсяги схемного ПДВ з 1 травня 2019 були 2 млрд грн, 3 млрд грн (01.08.2019 р), 4 млрд грн (01.01.2020 р) та до 5,5 млрд грн станом на 01.02.2020 року", - стверджує Лерос.

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За його словами, за 8 місяців сумарні втрати державного бюджету могли скласти 25,5 млрд грн.

"Як приклад викладаю частину звіту, де наведено дохід угруповання у 42 млн і 87 млн ​​грн за липень 2019-го по львівській і донецькій областях відповідно. За грудень 2019 року - не менше 259,8 млн грн. Придивіться до проведень, інформацію правоохоронцям легко перевірити", - написав нардеп.

Лерос стверджує, що існування "програми", про яку йде мова в документах, йому підтвердили співробітники податкової системи.

В опублікованих Леросом документах згадуються великі українські компанії - такі, як "Фоззі груп" (мережа супермаркетів "Сільпо", "Фоззі", "Фора"), "Окко" (торгівля нафтою і нафтопродуктами), "Епіцентр" (гіпермаркети "Епіцентр" і "Нова лінія").

На документах немає печаток, підписів, вихідних номерів. Вони є перерахуванням того, що їхні автори називають "кейсами" (прикладами) порушень сплати ПДВ.

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Нагадаємо, раніше в коментарі Цензор.НЕТ колишній міністр фінансів Ігор Уманський заявив, що 30 березня подав заяви в Офіс Генпрокурора і в СБУ. А разом з ними передав інформацію про схеми ухилення від сплати ПДВ, компанії, які в них задіяні. "Там є коди ЄДРПОУ, видно, через кого і як відбувалися ті чи інші операції", - сказав тоді ексміністр фінансів.

13 квітня Уманський заявив, що Офіс Генпрокурора відкрив за його заявою кримінальне провадження.

16 квітня депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що більша частина системних схем з махінаціями податку на додану вартість (ПДВ) припинена. За його словами, про це свідчить зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних з ПДВ, що відбувається при скороченні обсягу оподатковуваних операцій.

































