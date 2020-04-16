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 Економіка, Суспільство
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 Кількість офіційних безробітних на 16 квітня становить 400 тисяч, - Мінекономрозвитку

Станом на 16 квітня в Україні в Державній службі зайнятості зареєстровано 400,9 тис. безробітних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.

Як зазначається, кількість безробітних збільшилася на 86,5 тисяч, що на 27% більше, ніж на цю ж дату минулого року (станом на 16 квітня 2019 року кількість безробітних становила 314,4 тис.).

"За час від початку карантину, тобто починаючи з 12 березня, в службі зайнятості зареєструвалося 89,2 тис. безробітних (статистика оновлюється щодня)", - зазначили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль доручив Мінекономіки прискорити виплати допомоги з безробіття

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189649
 
 
 Топ коментарі
 
Спочатку будемо ховати старих.
Здавати цінності в ломбард, щоб прогодувати дітей.
А через пів-року завезуть вакцину по 1000$ упаковка від партнерів гаранта.
Гут Вальдемар!
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Наша мета 40% - Гончарук.
+40% безробітних - Шмігаль.
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Как они регистрируются безработными, если закрыты службы регистрации????? Он лайн? Дайте адрес.
ФОП я закрыл онлайн, через "ДIЯ", написали-чтобы не платить ЕСВ, надо в пенсфонд ехать. А как? Он закрыт, транспорта нет.
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Наша мета 40% - Гончарук.
+40% безробітних - Шмігаль.
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Как они регистрируются безработными, если закрыты службы регистрации????? Он лайн? Дайте адрес.
ФОП я закрыл онлайн, через "ДIЯ", написали-чтобы не платить ЕСВ, надо в пенсфонд ехать. А как? Он закрыт, транспорта нет.
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Я тоже без роботи, але ще пока не зареєструвався на службі ринку праці, як і багато інших.
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Онлайн, через інтернет, не потрібно нікуди йти.
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Спочатку будемо ховати старих.
Здавати цінності в ломбард, щоб прогодувати дітей.
А через пів-року завезуть вакцину по 1000$ упаковка від партнерів гаранта.
Гут Вальдемар!
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Але ж офіційно було обнародувано 1млн - 1.5 млн безробітніх в Україні, тут - 400тис.???
Хочби брехню дули в одну дуду.
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Эта служба занятости - параша необыкновенная. Зачем она создана, если не реестрирует всех безработных?
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то вы еще неплохо стоите, хлопцы - 22 млн лейофнутых с того момента как китаец то ли мышу летучую сожрал, то ли из лаборатории какой вирусняк на зуб кинул.

и шо то мне подсказывает ето еще не предел
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преЗЕдент наркоман ! Это намного хуже чем царь педофил.уже боюсь даже смотреть новости.
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Не. Нариков лечат, педафилов сажают и химически кастрируют. Большая разница.
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Хочу посмотреть как Кабаева после Гааги кастрируют
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А кто считал тех кого служба не ставит на учет чтобы не платить пособие,а сколько тех кто плюнул на государство и выживает самостоятельно?Все подсчеты филькина грамота.для галочки
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