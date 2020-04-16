 Кількість офіційних безробітних на 16 квітня становить 400 тисяч, - Мінекономрозвитку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.
Як зазначається, кількість безробітних збільшилася на 86,5 тисяч, що на 27% більше, ніж на цю ж дату минулого року (станом на 16 квітня 2019 року кількість безробітних становила 314,4 тис.).
"За час від початку карантину, тобто починаючи з 12 березня, в службі зайнятості зареєструвалося 89,2 тис. безробітних (статистика оновлюється щодня)", - зазначили у відомстві.
+40% безробітних - Шмігаль.
ФОП я закрыл онлайн, через "ДIЯ", написали-чтобы не платить ЕСВ, надо в пенсфонд ехать. А как? Он закрыт, транспорта нет.
Здавати цінності в ломбард, щоб прогодувати дітей.
А через пів-року завезуть вакцину по 1000$ упаковка від партнерів гаранта.
Гут Вальдемар!
Хочби брехню дули в одну дуду.
и шо то мне подсказывает ето еще не предел