 Кількість офіційних безробітних на 16 квітня становить 400 тисяч, - Мінекономрозвитку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.

Як зазначається, кількість безробітних збільшилася на 86,5 тисяч, що на 27% більше, ніж на цю ж дату минулого року (станом на 16 квітня 2019 року кількість безробітних становила 314,4 тис.).

"За час від початку карантину, тобто починаючи з 12 березня, в службі зайнятості зареєструвалося 89,2 тис. безробітних (статистика оновлюється щодня)", - зазначили у відомстві.

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