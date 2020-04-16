 З Альперіна стягнули 35 млн гривень у дохід держави, - САП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таким чином суд погодився з доводами прокурора щодо порушень процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, а саме використання паспорту громадянина іншої держави, за яким він міг перетинати державний кордон України.

Крім того, підозрюваному збільшено розмір застави до 76 млн гривень.

За рішенням суду він має протягом 5 днів внести різницю в розмірі застави, що складає 41 млн гривень.

Повний текст ухвали буде оголошено 17 квітня 2020 року.

Зауважимо, вказане рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Як вже повідомлялось, 28 листопада 2019 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ вручено повідомлення про підозру чоловіку, причетного до організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором вказаного корупційного злочину, кваліфіковані за ознаками злочинів, передбаченими ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, мова йде про бізнесмена Вадима Альперіна. 29 листопада 2019 року рішенням Вищого антикорупційного суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 70 млн гривень застави.

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