EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  3208  10
Матеріали за темою:
Все про:застава (255) Антикорупційна прокуратура (1099) Антикорупційний суд (566) Альперін Вадим (29)

 З Альперіна стягнули 35 млн гривень у дохід держави, - САП

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та стягнула в дохід держави з підозрюваного у організації корупційної схеми на митниці, що завдала понад 77,7 млн гривень збитків, 35 млн гривень, внесених як заставу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таким чином суд погодився з доводами прокурора щодо порушень процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, а саме використання паспорту громадянина іншої держави, за яким він міг перетинати державний кордон України.

Крім того, підозрюваному збільшено розмір застави до 76 млн гривень.

За рішенням суду він має протягом 5 днів внести різницю в розмірі застави, що складає 41 млн гривень.

Повний текст ухвали буде оголошено 17 квітня 2020 року.

Зауважимо, вказане рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Як вже повідомлялось, 28 листопада 2019 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ вручено повідомлення про підозру чоловіку, причетного до організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором вказаного корупційного злочину, кваліфіковані за ознаками злочинів, передбаченими ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, мова йде про бізнесмена Вадима Альперіна. 29 листопада 2019 року рішенням Вищого антикорупційного суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 70 млн гривень застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Альперіна знову вдягли електронний браслет, - адвокат Федур

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189646
 
   
 Топ коментарі
 
може щось і зміниться в нашій країні. Нарешті.
І Який це бізнес? - бізнес це знайти нішу ни ринку, організувати поставки, виробництво і тп.
А тут - обманути державу, присмоктатись до державного майні чи грошей - оце такий бізнес.
 показати весь коментар
 
то то у него морда такая удивленная
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ХЗ
Але набагато більше, чим є офіційно сказано...
 показати весь коментар
 
може щось і зміниться в нашій країні. Нарешті.
І Який це бізнес? - бізнес це знайти нішу ни ринку, організувати поставки, виробництво і тп.
А тут - обманути державу, присмоктатись до державного майні чи грошей - оце такий бізнес.
 показати весь коментар
 
 
Нужно его по закону военного времени к стенке,но нынешняя власть считает что у нас обычный гражданский конфликт в стране и получается всё как есть,а может боятся что если ...то все начнут по цепочке сдавать друг друга и может придётся судить и Генпрокурора и Ген судей и" Генсека" З Альперіна стягнули 35 млн гривень у дохід держави, - САП - Цензор.НЕТ 7100 Как хорошо в стране "советской" жить,Как хорошо холопами крутить!
 показати весь коментар
 
А де падєльнічькі в поронах,чому не сидять?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору