 Прокуратура повідомила про підозру екслікарю "Охматдиту", якого підозрюють у привласненні ліків майже на мільйон гривень

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

"Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, скориставшись безконтрольністю обліку та списання компонентів крові, звернув на свою користь 141 порцій трансфузійної рідини, які не були використані при лікуванні хворих, які потребують термінового переливання крові. Отриманими таким чином лікарськими засобами підозрюваний розпорядився на свій розсуд", - вказується в повідомленні.

Дії лікаря були кваліфіковані за ч. 1, 3 ст. 191 (привласнення особою чужого майна, яке було йому довірено) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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