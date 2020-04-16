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Все про:медицина (947) ОХМАТДИТ (47) зловживання (37)

 Прокуратура повідомила про підозру екслікарю "Охматдиту", якого підозрюють у привласненні ліків майже на мільйон гривень

Колишньому лікарю-трансфузіології Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" повідомили про підозру у привласненні лікарських засобів на суму близько 970 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

"Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, скориставшись безконтрольністю обліку та списання компонентів крові, звернув на свою користь 141 порцій трансфузійної рідини, які не були використані при лікуванні хворих, які потребують термінового переливання крові. Отриманими таким чином лікарськими засобами підозрюваний розпорядився на свій розсуд", - вказується в повідомленні.

Дії лікаря були кваліфіковані за ч. 1, 3 ст. 191 (привласнення особою чужого майна, яке було йому довірено) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189645
 
 
 Топ коментарі
 
Жаль, але серед лікарів є шахраї.
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Наверное...... 5 лет пытались строить Страну, где во главе угла стоят законы, а надо было Хунту.
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Может он приболел, а болеть сейчас очень дорого.
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Украсть у больных в материалах следствия называется .....Полученными таким образом лекарственными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению..... ? Класс , может мы не правильную Хунту строим ?
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Наверное...... 5 лет пытались строить Страну, где во главе угла стоят законы, а надо было Хунту.
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Хунта також працює за законом, при чому в абсолюті.
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Можно и по закону Револьвера жить конечно. Прокуратура повідомила про підозру екслікарю "Охматдиту", якого підозрюють у привласненні ліків майже на мільйон гривень - Цензор.НЕТ 4655
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распорядился по своему усмотрению , за место присвоил ,украл ......... , ну тогда занялся любовью за место изнасилования , или отшлепал за место избил....
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там все правильно написано. Або зберігав вкрадене, або розпорядився на свій розсуд.
Якщо продукти харчування, то пишуть - споживав. така термінологія.
Вас же не обурює, коли хірург каже - верхня кінцівка, замість рука. Мене - це дуже обурює!!! Хірурги - неправильні.
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Таких врачей - пруд пруди.. Поэтому в больницах и нет ни фига. Крадут, суки, и продают всё через "свои" аптеки...
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Та шо творится ? Никогда не было и вот опять...
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шакал паршивый у детей лекарство отнял...
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