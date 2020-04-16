 Ми розробимо перелік невідкладних заходів в енергетиці, - керівник Мінекоенерго Буславець

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє урядова пресслужба.
"Нині ми переживаємо одну з найбільших криз за всю історію України і криза в енергетичній галузі є невід’ємною її складовою. Цілком очевидно – термінове вирішення системних проблем в енергетиці є питанням національної безпеки і я усвідомлюю ключову роль посади Міністра у такий час. Протягом тижня буде сформовано перелік заходів, яких потребує енергетика, як невідкладних. Ці заходи будуть спрямовані на технічне, паливне та економічне збалансування сектору енергетики", – заявила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля.
Ольга Буславець наголосила, що основне завдання на сьогодні – забезпечити стабільність роботи енергосистеми України.
Вона зазначила, що українська енергетика стоїть перед багатьма викликами, які потребують оперативного вирішення.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив Віталія Шубіна з посади першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля, звільнивши його від виконання обов'язків міністра і призначив замість Ольгу Буславець, поклавши на неї тимчасове виконання відповідних обов'язків.
получайте
Твой фетиш?
https://www.facebook.com/100007885095373/videos/1742675539338599/
Это уже выполненная работа, которую Коломойский оплатил.
Коалиция "слуг", судя по всему раскололась или же дело к этому идет.
Поэтому, не все так однозначно.
то мы необучаемые....
ну, що, Р+ - більше не злочин? Чи все ж таки?
Зебіли, очікуємо відповідь!
Про це заявила народна депутатка VIII скликання Вікторія Войціцька (партія Садового) в програмі "Еспресо Капітал" з Андрієм Яніцьким на телеканалі Еспресо.
"Дійсно, ми бачимо дуже неприємною тенденцію, коли в усьому світі знижується ціна на електроенергію, взагалі на енергоресурси. В Україні вона зростає. І я Вам хочу сказати що в порівнянні з середньою ціною лютого вона зросла взагалі за 37%", - резюмувала Войціцька.
Політикиня також додала, що для населення ціна не змінилася. Вона залишається стабільною. Проте пересічні українці відчувають зростання цін на електроенергію, коли ростуть ціни на товари й послуги, які надає бізнес.
Як констатувала екснардепка: "Будь-який виробник, будь-яке підприємство, коли отримує рахунки на електроенергію, відповідно збільшені, то перекладають це у ціну кінцевого товару і послуги».
На жаль, Україні не вдалося створити конкуренцію на ринку енергоресурсів, тому ДТЕК лишається монополістом, який диктує свої правила.
Вікторія Войціцька також додала, що незрозуміло, чому українцям електроенергія коштує дорожче, ніж та сама електроенергія, яку продає ДТЕК у європейські країни.
https://espreso.tv/news/2020/04/16/****************************************************************************************************
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
Сначала угробили что работало, а теперь разрабатывают неотложные меры по спасению.
Зебіли, ви маєте бути дуже щасливі !
Все, як ви хотіли !
в детстве стока в цирке не бывал скока его сегодня....