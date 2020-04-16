EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  8442  20
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2970) Нацполіція (9321) Правоохоронні органи (999) Харків (1716) COVID-19 (3847) коронавірус (2519)

 У Харкові поліція розшукала чоловіка з Covid-19, який втік з інфекційної лікарні. ФОТО

34-річний пацієнт, у якого було підтверджено коронавірусне захворювання Covid-19, втік 16 квітня вдень з Харківської обласної інфекційної лікарні. Правоохоронцям про це повідомила завідувачка відділенням лікарні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Харкові поліція розшукала чоловіка з Covid-19, який втік з інфекційної лікарні 01

"Як повідомили лікарі, пацієнт був до них доставлений з психіатричної лікарні з пневмонією. Працівники Слобідського відділу поліції за кілька годин встановили можливе місце перебування втікача та зв'язалися з його матір'ю. Жінка телефоном повідомила, що син вдома", -повідомили в поліції.

Карета швидкої допомоги вже доставила  пацієнта-втікача назад в лікарню.

Також читайте: Хворий на коронавірус безхатько втік із лікарні Кривого Рогу

У Харкові поліція розшукала чоловіка з Covid-19, який втік з інфекційної лікарні 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189640
 
   
 Топ коментарі
 
т.е вся психушка, откуда его доставили с пневмонией...теперь зона строгого карантина? не???
 показати весь коментар
 
отож... добавьте мать, к которой он примчался и подъезд в котором они живут...
 показати весь коментар
 
Чувство отвести у наших граждан, просто зашкаливает!
В Харькове полиция разыскала мужчину с Covid-19, который сбежал из инфекционной больницы - Цензор.НЕТ 7695
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
По некоторым источникам многочисленные жертвы от испанки были вызваны передозировкой аспирина, до 7 раз превышающие современные нормы.
 показати весь коментар
 
Статья 133. Заражение венерической болезнью наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет.
 показати весь коментар
 
Чувство отвести у наших граждан, просто зашкаливает!

 показати весь коментар
 
 
А типа в этои все остальные не из психушки сильно от него отличаются?
 показати весь коментар
 
т.е вся психушка, откуда его доставили с пневмонией...теперь зона строгого карантина? не???
 показати весь коментар
 
 
Опыты над психами? Где он там его взял и почему один?
 показати весь коментар
 
 
отож... добавьте мать, к которой он примчался и подъезд в котором они живут...
 показати весь коментар
 
 
Как сообщили врачи, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией Источник: https://censor.net.ua/n3189640

Ну и этого вполне достаточно, что бы сделать выводы
 показати весь коментар
 
 
судя по пейзажу, типичные Новые Дома, район 22 больнички на Сталинграда..
депресняк, алкашня и нарколыги..
 показати весь коментар
 
 
Реально кошмар. Пришлось однажды лежать в блоке интенсивной терапии с подобным бедолагой. У него , кроме какого - то своего заболевания , еще была в диагнозе психиатрия. Когда я услышал ночью, что ему планируют дать, чтобы не буянил - у меня челюсть отвисла . После завываний , длившихся целую ночь, наутро из больницы сбежал я , и долечивал желудочное кровотечение дома, на свой страх и риск.
В обычных больницах нет условий для содержания такого контингента. Если отделение на этаже, он и в окно выйти может.
 показати весь коментар
 
Мало того, что сын психический и в психбольнице лежит... так он еще пришкандыбал и ту маманю бедную короной заразил
 показати весь коментар
 
Такие не знают какой век сейчас, а не то что какого то там Зеленьского.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору