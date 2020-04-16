 У Харкові поліція розшукала чоловіка з Covid-19, який втік з інфекційної лікарні. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Як повідомили лікарі, пацієнт був до них доставлений з психіатричної лікарні з пневмонією. Працівники Слобідського відділу поліції за кілька годин встановили можливе місце перебування втікача та зв'язалися з його матір'ю. Жінка телефоном повідомила, що син вдома", -повідомили в поліції.
Карета швидкої допомоги вже доставила пацієнта-втікача назад в лікарню.
Ну и этого вполне достаточно, что бы сделать выводы
депресняк, алкашня и нарколыги..
В обычных больницах нет условий для содержания такого контингента. Если отделение на этаже, он и в окно выйти может.