 Поліція не допустить провокацій і масового скупчення людей біля храмів під час Великодніх служб, - радник глави МВС Тандіт

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Поліція в рамках домовленостей та на виконання постанови Кабінету Міністрів про недопущення розповсюдження на території України COVID-19 в разі скупчення людей біля храмів буде діяти в декілька етапів. Перший етап – це роз’яснення серед громадян. У разі повторних порушень поліцейські будуть складати протоколи. Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи біля приходів", - зазначив Юрій Тандіт.
"Під час богослужінь в церкві можуть бути присутні максимум 10 людей, і це не прихожани. Це лише ті люди, які забезпечують службу і допомагають її проводити, а також ті, хто забезпечує трансляцію онлайн. І звичайно, всі вони мають бути в масках. Сама паства зможе заходити в храм після служби, якщо це мала парафія – по одній людині, якщо велика – по дві людини", - сказав Юрій Тандіт.
Він підкреслив, что МВС вживає безпрецедентні заходи для захисту здоров’я наших громадян. "За останні два тижні ми разом з головою Нацполіції провели три засідання Всеукраїнської ради церков. Крім того, ми в постійному контакті із священними різних конфесій і досягли домовленостей, як проводити Пасхальні служби під час карантину".
Для человека верующего соблюдение ОБРЯДОВОСТИ не так уж и важно, в отличие от человека религиозного.
Сейчас, во время карантина устроение массовый празднований - НЕЗАКОННО, а зачит каждая сволочь в рясе из Мацковскага Паханата, которая устроит массовое отмечание Пасхи, и является бандитом.
просто новость была - чел плыл а его на берегу ждали 10 копов и арестовали
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брехло! прийде усік "защіщать вєруюсчіх от бандеровцев" з бойовими пузатими попами рпц та сектантами московітських приходів і заразять усіх ментів коронавірусом. та закидають пасхальними яйцями.
А попов штрафовать - за каждого зараженного вероцераптора во время шабаша - на 100к., за погибшего - на 50к.(просто дешевле получается)
Знайдіть в Неті тлумачення слів "адикція" "адиктивна поведінка". Я син лікаря-невропатолога і бачу в поведінці декого саме адиктивну поведінку. А в найбільш затятих - симптоматику неврозів нав'язливих станів, в екстремальній формі - істероневрозів.
Максимально уникаю контактів з такими людьми, але нажаль повністю уникнути неможливо.
но полицаям друг от друга и от тех психов, шо бы 2 метра дистанции как минимум,
а то 17000 за скопление в одном месте
А верующие вполне могут пропустить обряд - для веры это не важно.
Почему нельзя в лес или на рыбалку?
Почему мой иммунитет должен страдать в 4-х бетонных стенах?