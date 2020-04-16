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 Суспільство
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 Поліція не допустить провокацій і масового скупчення людей біля храмів під час Великодніх служб, - радник глави МВС Тандіт

Правоохоронці мають намір не допустити скупчення людей біля храмів під час церковних служб на Великдень. У разі повторних порушень вони будуть складати протоколи про порушення.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Поліція в рамках домовленостей та на виконання постанови Кабінету Міністрів про недопущення розповсюдження на території України COVID-19 в разі скупчення людей біля храмів буде діяти в декілька етапів. Перший етап – це роз’яснення серед громадян. У разі повторних порушень поліцейські будуть складати протоколи. Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи біля приходів", - зазначив Юрій Тандіт.

"Під час богослужінь в церкві можуть бути присутні максимум 10 людей, і це не прихожани. Це лише ті люди, які забезпечують службу і допомагають її проводити, а також ті, хто забезпечує трансляцію онлайн. І звичайно, всі вони мають бути в масках. Сама паства зможе заходити в храм після служби, якщо це мала парафія – по одній людині, якщо велика – по дві людини", - сказав Юрій Тандіт.

Він підкреслив, что МВС вживає безпрецедентні заходи для захисту здоров’я наших громадян. "За останні два тижні ми разом з головою Нацполіції провели три засідання Всеукраїнської ради церков. Крім того, ми в постійному контакті із священними різних конфесій і досягли домовленостей, як проводити Пасхальні служби під час карантину".

Також читайте: Марина Порошенко передала в госпіталь медичні костюми і паски. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189639
 
 
 Топ коментарі
 
Беріть приклад з нашого Філатова, оба-на, і авіабомба, і нічого сказати скотам зеленим.
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переплыви Днепр и узнаешь - есть ли, нет ли))
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Ха, размечтался. После массового заражения этих животных ждет в лучшем случае это:
Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит - Цензор.НЕТ 4692
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Не верующих, а РЕЛИГИОЗНЫХ долбодятлов без мозга, которые попрутся на выходных в церкви.
Для человека верующего соблюдение ОБРЯДОВОСТИ не так уж и важно, в отличие от человека религиозного.
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на каком основании?главный закон это КОНСТИТУЦИЯ!!!!!нет ни чп ни вп!!!конечно нужно придерживаться карантина но все эти штрафы незаконны!
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...а турбоублюдкам нужны "основания" ...яке право має ця зрада для існування якщо як мінімум половина її депутанів це ІНОЗЕМЦІ (подвійні потрійні "громадяни" Ізраїлю Росії Штатів Канади та інших "панам" ) ви розумієте що відбувається ...їм вже давно плювати і на КОНСТИТУЦІЮ І НА ЗАКОН ...
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Если 4 из них - дети, то вроде бы можно. Но могу и ошибаться.
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Бандиты нарушают ЗАКОН.
Сейчас, во время карантина устроение массовый празднований - НЕЗАКОННО, а зачит каждая сволочь в рясе из Мацковскага Паханата, которая устроит массовое отмечание Пасхи, и является бандитом.
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ПЦУ официально призвало своих прихожан не приходить в церкви. Если же какой-то остопоп из ПЦУ вдруг ослушается и решит устроить сеанс массового заражения - значит он такой же бандит, как и попы московского паханата и поступать с ним нужно также.
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Вижу активность полиции только в интернете. Есть ли она вообще?
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Кстати да, плавают(было тут).
просто новость была - чел плыл а его на берегу ждали 10 копов и арестовали
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Дик в нас держава в смартфоні,мєнти там же.а ЗЕприпіздєнт відосікі постить.Діджиталізація Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит - Цензор.НЕТ 3990
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Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит

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брехло! прийде усік "защіщать вєруюсчіх от бандеровцев" з бойовими пузатими попами рпц та сектантами московітських приходів і заразять усіх ментів коронавірусом. та закидають пасхальними яйцями.
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Он вроде в СБУ был сперва этот деятель?

А попов штрафовать - за каждого зараженного вероцераптора во время шабаша - на 100к., за погибшего - на 50к.(просто дешевле получается)
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тандит - такой же сепар, как и тот, как его пса? подельник Надежды Савченко. И раз он вылез в СМИ, значит кремленыши - зельц с его начальником ермаком предложили этому сепару какую-то должность, ждем, что будет дальше, за руками можно не следить, расиянские "триколоры" в них аж развеваются...
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Интересно, что скажет по этому поводу Зорян и не возразит ли ему Шкиряк
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Прийде поліція, якщо піде хресна хода рпцешників?😏
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Надо заранее предусмотреть на этот случай загоны, огражденные мощными заборами с колючей проволокой и эти крестные ходы этих животных сразу загонять водометами в эти загоны минимум на 2 недели (+2 недели с момента последнего заражения) на карантин.
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Єпіфаній заборонив це робити. Тому цього питання не існує.
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Беріть приклад з нашого Філатова, оба-на, і авіабомба, і нічого сказати скотам зеленим.
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Привлечь Филатова за ложное заявление о минировании.
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Краще тебе посадити за наркоту. Найдемо!
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То ты советник пастыря, то армяна-ты б опредилилсо уже!))
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Тандит,вийди першим та покажи поліцаям приклад як треба тікати,коли народ почне бити. Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит - Цензор.НЕТ 6446
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Не більше ніж тиск на алканів, курців та ігроманів.
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Не треба ставити християн в один ряд із ними
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Тарасе, я мав на увазі не всіх християн, а лише затятих православних, особливо МП.
Знайдіть в Неті тлумачення слів "адикція" "адиктивна поведінка". Я син лікаря-невропатолога і бачу в поведінці декого саме адиктивну поведінку. А в найбільш затятих - симптоматику неврозів нав'язливих станів, в екстремальній формі - істероневрозів.
Максимально уникаю контактів з такими людьми, але нажаль повністю уникнути неможливо.
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Православні не можуть бути НАД законом. Є країна, є закон - православний ти чи ні - немає значення - закон один для всіх.
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Трус получает по мордасам многократно. А всего-то делов было: прикрыть попам бизнес на период дурантина. Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит - Цензор.НЕТ 6836
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На месте Порошенко,я бы вас послал нах... еще 2014 году,в Краматорске...,быДло шариковское............ГУЛАГ вам нужен,деды СИДЕЛи вы сидите..........
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ето правильно...
но полицаям друг от друга и от тех психов, шо бы 2 метра дистанции как минимум,
а то 17000 за скопление в одном месте
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Та ну... Верующие яйцами крашеными закидают.
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Верующие нет - религиозные долбоебы - возможно.
А верующие вполне могут пропустить обряд - для веры это не важно.
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Почему нельзя на кладбище поехать 19 апреля, помянуть усопших?
Почему нельзя в лес или на рыбалку?
Почему мой иммунитет должен страдать в 4-х бетонных стенах?
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