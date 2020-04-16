 Поліція не допустить провокацій і масового скупчення людей біля храмів під час Великодніх служб, - радник глави МВС Тандіт

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Поліція в рамках домовленостей та на виконання постанови Кабінету Міністрів про недопущення розповсюдження на території України COVID-19 в разі скупчення людей біля храмів буде діяти в декілька етапів. Перший етап – це роз’яснення серед громадян. У разі повторних порушень поліцейські будуть складати протоколи. Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи біля приходів", - зазначив Юрій Тандіт.

"Під час богослужінь в церкві можуть бути присутні максимум 10 людей, і це не прихожани. Це лише ті люди, які забезпечують службу і допомагають її проводити, а також ті, хто забезпечує трансляцію онлайн. І звичайно, всі вони мають бути в масках. Сама паства зможе заходити в храм після служби, якщо це мала парафія – по одній людині, якщо велика – по дві людини", - сказав Юрій Тандіт.

Він підкреслив, что МВС вживає безпрецедентні заходи для захисту здоров’я наших громадян. "За останні два тижні ми разом з головою Нацполіції провели три засідання Всеукраїнської ради церков. Крім того, ми в постійному контакті із священними різних конфесій і досягли домовленостей, як проводити Пасхальні служби під час карантину".

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