EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  18594  240
Все про:Аваков (1548) замах (309) Геращенко Антон (535) Шайтанов (10)

 Генерал Шайтанов готував замах на Авакова, - Геращенко

Затриманий контррозвідкою СБУ за підозрою в державній зраді генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов готував замах на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Про це заступник голови МВС Антон Геращенко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сьогодні вранці говорив із міністром внутрішніх справ. Він сказав, що так, дійсно, Служба безпеки та її оперативні канали передавали нам, що генерал-майор Шайтанов, окрім замаху на Адама Осмаєва, працював і над тим, щоб організувати замах на міністра внутрішніх справ", - повідомив заступник глави МВС.

Водночас Геращенко додав, що це був би вже не перший замах на Авакова. "Я дякую співробітникам СБУ за ефективну роботу і затримання небезпечного державного злочинця та шпигуна", - додав він.

Говорячи про те, що йому відомо про спецоперацію із затримання Шайтанова, Геращенко сказав: "Те, що мені відомо: генерал Шайтанов контактував із співробітниками ФСБ, виїжджав для цього в закордонні відрядження, але наші європейські та американські колеги контролюють ситуацію з російськими агентами, - вони передали інформацію СБУ про те, що генерал СБУ має дивні зв'язки і контакти з російськими розвідниками".

Після цього, за словами заступника міністра внутрішніх справ, Шайтанова "було взято в глибоку розробку та виведено на чисту воду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова, у нього знайшли зброю і боєприпаси, - контррозвідка. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, з підозрою у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.

15 квітня російські ЗМІ повідомили про нібито затримання у Криму співробітниками ФСБ Росії громадянина України за обвинувачення у шпигунстві та спробі організації теракту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189631
 
 
 Топ коментарі
 
альё! Шайтанов?!.. усё готово..
Генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова, - Геращенко - Цензор.НЕТ 412
 показати весь коментар
 
Если и готовил, очень жаль что не реализовал.
 показати весь коментар
 
а вот теперь я стал сомневаться:

может Шайтан не предатель ? Генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5631
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Мабуть вдома у цього шайтана знайшли шпигунський щоденник, де шайтан записував все, що він хотів нашкодити. Ніхто не наваживсь цей щоденник прокоментувати, а Геращенко, як Лицар Великого Розміру Штанів сміливо коментує. Героїчна постать цей Геращенко
 показати весь коментар
 
 
Але осад після цього "откровєння" Геращенко сумний. Це ж треба так неповажати українців, щоб ліпити їм таку фігню з серьозною фізією на пиці? Сумно. Генерал Шайтанов готував замах на Авакова, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3210
 показати весь коментар
 
 
Главное, что пан Геращенко нашел себя в жизни, - обнародовать интриги, сенсации и расследования из первых уст,не вылазить с телеканалов и жить как кот в масле дано далеко не каждому.
 показати весь коментар
 
 
Чого ж його не прибрали як Сашка Білого?
 показати весь коментар
 
Видно у Кремля на Авакова уж очень большие планы, раз даже генералом СБУ пожертвовали. Но идиоты Геращенко верят.
 показати весь коментар
 
 
навіщо ...рюкзакян гарно справляється з покладеними на нього обов"язками ...ФСБ могли хіба що нагородити
 показати весь коментар
 
кто еще не понял кто хочет стать президентом после зэли ? даже знаю кто будет премьером и министром кгб
 показати весь коментар
 
 
Герой, хотел устранить деспота и тирана построившего полицейское государство.
После освобождения от вашингтонской оккупации будет представлен к государственной награде.
 показати весь коментар
 
 
Молодець москвін. Тепер я зовсім іншої думки про Авакова. Виявляється він сукін син, але наш сукін син, раз ти його так не любиш
 показати весь коментар
 
Можно ненадолго выпустить, доделать дело и назад.
 показати весь коментар
 
 
Задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Источник: https://censor.net.ua/n3189631

ХА ХА ХА ХА, Рюкзакевич в опасності Генерал Шайтанов готував замах на Авакова, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4645

Ото придумали казку, той Рюкзакевич нікому не треба бо він ніякий
 показати весь коментар
 
иногда лучше просто облизывать тарелку..
 показати весь коментар
 
 
Странно, а я думал, что он собирался сбросить рояль с 5-го этажа на Бубочку.
Ничего, посидит и не в таком признается. Ему один хер - все равно ЗЕ-товарищи его на пару-тройку бомжей с Донецкого вокзала обменяют.
 показати весь коментар
 
 
Ну не вірять цьому незаміному міністру ,який вірно служить олігархату ,так давай придумаєм про замах,може рейтинг піднімется.
 показати весь коментар
 
 
Про борьбу с сепаратизмом.
На самом деле я считаю что амнистия должна быть повсеместной на Украине и на Донбассе в том числе. Это что бы реально был мир. Но только к тем кто непосредственно стрелял и при этом убивал трудно применить амнистию. Вот к Черновол в данном случае амнистию можно применить, ведь фактически эта амнистия действует ко многим сепаратистами и сегодня. Ведь те русские нацисты, которые захватывали административные дома в Харькове и Одессе, рвали украинский флаг уже фактически применена амнистия, их никто не преследовал. Сегодня свободно русские наци-сты организовывают группировки в Одессе и Харькова, а возможно в других городах Украины. И что?
Ау!!!! Службы СБУ, ГБР, НАБУ, АБОП и другие к вам вопрос: "Где делись все сепаратисты которые действовали в Харькове, Одессе и других городах Украины. Вы их хоть знаете?" Я уже не говорю что бы их, зачинщиков и главарей этих сепаратистско-нациских группировок преследовали. Ведь Украина сейчас тяжело борется с сепаратистами, гибнут украинские патриоты. Я понимаю поймали террориста Шаманова, а где остальные? Или с сепаратистами должны бороться только одни добровольцы на Донбассе? А СБУ не должна? .... Или она борется с майдановцами и украинскими патриотами.... Или амнистия всем сепаратистам в Харькове и Одессе, которые рвали государственный флаг, громили админздания избивали и издевались над патриотами.... Может амнистия потому что этим показывают пример донбасским сепаратистам, мол "давайте сепаратисты мириться, мы не трогаем сепаратистов и не преследуем и вас не будем обижать" Так говорит украинская власть. Но тогда почему преследуют украинских патриотов за меньшие прегрешения?

Вообще, что происходит в Украине? Какая власть? К какие идеи? Скажите хотя бы сепарам, они хотят знать, можно им действовать открыто или нет?
 показати весь коментар
 
 
Ты когда что-то копируешь, проверяй иногда что там написано... то что писать "на Украине" может только кацап - это одно, а другое - никакого террориста "Шаманова" никто не ловил! А задержали генерала СБУ Шайтанова!
 показати весь коментар
 
Пан Андрей! сикас - тролль фсб. Прокололся "на Украине".
 показати весь коментар
 
В окулиста давно был? И второе - не встревай, когда взрослые разговаривают!

Sikh

Про борьбу с сепаратизмом.
На самом деле я считаю что амнистия должна быть повсеместной на Украине и на Донбассе в том числе. Это что бы реально был мир. Но только к тем кто непосредственно стрелял и при этом убивал трудно применить амнистию....
16.04.2020 21:22 Ответить
 показати весь коментар
 
СБУ раскрывает «консервы» Путина.
Контрразведка Службы Безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти и жестко задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В качестве гонорара, Кремль предлагал предателю за террористические акты внушительную сумму $ 200 000. 00 (российских нефтебаксов).
Силовиков давно должна была насторожить фамилия генерала и его внешность мокши.
«Шайтанов» - дьявольская фамилия. СБУ должна была его «протестировать» ещё весной 2014 года, когда князь Темнейший с территории московии стал бомбить «Градами» украинские пограничные заставы и пункты перехода границы. Но как говорят в народе: «лучше позже, чем никогда».
 показати весь коментар
 
палитесь ви, мордвини, навіть не скажу на чому Генерал Шайтанов готував замах на Авакова, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5959
 показати весь коментар
 
не верю - покажите тепловизор, или хотя бы приглашение поохотиться...
 показати весь коментар
 
Аваков нормальный мужик, в Харькове об нем тепло отзываются.
 показати весь коментар
 
слушай, перестань. Безусловно, лучше, любого из зеко-манды, но тот хрен
 показати весь коментар
 
О...пишут эксперты, в душе и следователи и наружка и суд и присяжные.
"Неупокоенные души" петины. Носятся из статьи на статью как коронавирус по областям.
Обычно опарыши копошаться в дерьме, но эти опарыши умудряются со своим дерьмом лезть в чужое дерьмо. Маладцы, хвала вам "журналисты".
 показати весь коментар
 
Генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова Генерал Шайтанов готував замах на Авакова, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1140 ДА ЭТОТ КУСОК ГОВНА И ЗАВАЛИТЬ НЕ БОЛЬШОЙ ГРЕХ
 показати весь коментар
 
Хотелось бы высказать свои версии.Тот ,кто награждал Шайтана,тот и есть заказчик на Авакова.Не зря ВАЗ оставил при власти Авакова.Как предохранитель от латиноамериканских переворотов.Многие резонансные убийства в Украине не обошлись без агентов Шайтана.Многие использовались вслепую..Но это только версия.
 показати весь коментар
 
Это не версия - СБУ назначалось и руководилось напрямую бывшим президентом Порошенком!
 показати весь коментар
 
але наші європейські та американські колеги контролюють ситуацію з російськими агентами, - вони передали інформацію СБУ про те, що генерал СБУ має дивні зв'язки і контакти з російськими розвідниками после этого хочешь не хочешь пришлось задерживать, и клеить ему даже то, чего шайтан даже в страшном сне представить не мог -например - покушение на Авакова
 показати весь коментар
 
Генерал Шайтанов готовил покушение ? То из кремля дали указания отвести подозрения от ключевой фигуры Генерал Шайтанов готував замах на Авакова, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2233
 показати весь коментар
 
 
..Тобто *аваковський лизун * признав ..що то не операція СБУ а допомога дружніх *служб * !? Генерал Шайтанов готував замах на Авакова, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6063
 показати весь коментар
 
Ну ось і все стало ясним.
Аваков пішов у наступ на СБУ
 показати весь коментар
 
Фраза "Геращенко заявил(сказал)"-єто ж эквивалент чистой правды? Не?
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору