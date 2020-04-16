 Генерал Шайтанов готував замах на Авакова, - Геращенко

Про це заступник голови МВС Антон Геращенко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я сьогодні вранці говорив із міністром внутрішніх справ. Він сказав, що так, дійсно, Служба безпеки та її оперативні канали передавали нам, що генерал-майор Шайтанов, окрім замаху на Адама Осмаєва, працював і над тим, щоб організувати замах на міністра внутрішніх справ", - повідомив заступник глави МВС.
Водночас Геращенко додав, що це був би вже не перший замах на Авакова. "Я дякую співробітникам СБУ за ефективну роботу і затримання небезпечного державного злочинця та шпигуна", - додав він.
Говорячи про те, що йому відомо про спецоперацію із затримання Шайтанова, Геращенко сказав: "Те, що мені відомо: генерал Шайтанов контактував із співробітниками ФСБ, виїжджав для цього в закордонні відрядження, але наші європейські та американські колеги контролюють ситуацію з російськими агентами, - вони передали інформацію СБУ про те, що генерал СБУ має дивні зв'язки і контакти з російськими розвідниками".
Після цього, за словами заступника міністра внутрішніх справ, Шайтанова "було взято в глибоку розробку та виведено на чисту воду".
Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, з підозрою у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.
Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.
15 квітня російські ЗМІ повідомили про нібито затримання у Криму співробітниками ФСБ Росії громадянина України за обвинувачення у шпигунстві та спробі організації теракту.
После освобождения от вашингтонской оккупации будет представлен к государственной награде.
ХА ХА ХА ХА, Рюкзакевич в опасності
Ото придумали казку, той Рюкзакевич нікому не треба бо він ніякий
Ничего, посидит и не в таком признается. Ему один хер - все равно ЗЕ-товарищи его на пару-тройку бомжей с Донецкого вокзала обменяют.
На самом деле я считаю что амнистия должна быть повсеместной на Украине и на Донбассе в том числе. Это что бы реально был мир. Но только к тем кто непосредственно стрелял и при этом убивал трудно применить амнистию. Вот к Черновол в данном случае амнистию можно применить, ведь фактически эта амнистия действует ко многим сепаратистами и сегодня. Ведь те русские нацисты, которые захватывали административные дома в Харькове и Одессе, рвали украинский флаг уже фактически применена амнистия, их никто не преследовал. Сегодня свободно русские наци-сты организовывают группировки в Одессе и Харькова, а возможно в других городах Украины. И что?
Ау!!!! Службы СБУ, ГБР, НАБУ, АБОП и другие к вам вопрос: "Где делись все сепаратисты которые действовали в Харькове, Одессе и других городах Украины. Вы их хоть знаете?" Я уже не говорю что бы их, зачинщиков и главарей этих сепаратистско-нациских группировок преследовали. Ведь Украина сейчас тяжело борется с сепаратистами, гибнут украинские патриоты. Я понимаю поймали террориста Шаманова, а где остальные? Или с сепаратистами должны бороться только одни добровольцы на Донбассе? А СБУ не должна? .... Или она борется с майдановцами и украинскими патриотами.... Или амнистия всем сепаратистам в Харькове и Одессе, которые рвали государственный флаг, громили админздания избивали и издевались над патриотами.... Может амнистия потому что этим показывают пример донбасским сепаратистам, мол "давайте сепаратисты мириться, мы не трогаем сепаратистов и не преследуем и вас не будем обижать" Так говорит украинская власть. Но тогда почему преследуют украинских патриотов за меньшие прегрешения?
Вообще, что происходит в Украине? Какая власть? К какие идеи? Скажите хотя бы сепарам, они хотят знать, можно им действовать открыто или нет?
Sikh
Про борьбу с сепаратизмом.
На самом деле я считаю что амнистия должна быть повсеместной на Украине и на Донбассе в том числе. Это что бы реально был мир. Но только к тем кто непосредственно стрелял и при этом убивал трудно применить амнистию....
16.04.2020 21:22 Ответить
Контрразведка Службы Безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти и жестко задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В качестве гонорара, Кремль предлагал предателю за террористические акты внушительную сумму $ 200 000. 00 (российских нефтебаксов).
Силовиков давно должна была насторожить фамилия генерала и его внешность мокши.
«Шайтанов» - дьявольская фамилия. СБУ должна была его «протестировать» ещё весной 2014 года, когда князь Темнейший с территории московии стал бомбить «Градами» украинские пограничные заставы и пункты перехода границы. Но как говорят в народе: «лучше позже, чем никогда».
"Неупокоенные души" петины. Носятся из статьи на статью как коронавирус по областям.
Обычно опарыши копошаться в дерьме, но эти опарыши умудряются со своим дерьмом лезть в чужое дерьмо. Маладцы, хвала вам "журналисты".
Аваков пішов у наступ на СБУ