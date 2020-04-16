 Генерал Шайтанов готував замах на Авакова, - Геращенко

Про це заступник голови МВС Антон Геращенко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сьогодні вранці говорив із міністром внутрішніх справ. Він сказав, що так, дійсно, Служба безпеки та її оперативні канали передавали нам, що генерал-майор Шайтанов, окрім замаху на Адама Осмаєва, працював і над тим, щоб організувати замах на міністра внутрішніх справ", - повідомив заступник глави МВС.

Водночас Геращенко додав, що це був би вже не перший замах на Авакова. "Я дякую співробітникам СБУ за ефективну роботу і затримання небезпечного державного злочинця та шпигуна", - додав він.

Говорячи про те, що йому відомо про спецоперацію із затримання Шайтанова, Геращенко сказав: "Те, що мені відомо: генерал Шайтанов контактував із співробітниками ФСБ, виїжджав для цього в закордонні відрядження, але наші європейські та американські колеги контролюють ситуацію з російськими агентами, - вони передали інформацію СБУ про те, що генерал СБУ має дивні зв'язки і контакти з російськими розвідниками".

Після цього, за словами заступника міністра внутрішніх справ, Шайтанова "було взято в глибоку розробку та виведено на чисту воду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова, у нього знайшли зброю і боєприпаси, - контррозвідка. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, з підозрою у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.

15 квітня російські ЗМІ повідомили про нібито затримання у Криму співробітниками ФСБ Росії громадянина України за обвинувачення у шпигунстві та спробі організації теракту.