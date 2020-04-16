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Все про:Великдень (133) Порошенко Марина (49) Європейська Солідарність (351)

 Марина Порошенко передала в госпіталь медичні костюми і власноруч спечені паски. ФОТО

Марина Порошенко особисто передала в Головний клінічний військовий госпіталь 200 захисних костюмів для медпрацівників, куплені на кошти Фонду Порошенка і компанії "Рошен", а також дитячі малюнки та власноруч спечені паски для поранених воїнів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Марина Порошенко передала в госпіталь медичні костюми і власноруч спечені паски 01

"Костюми захисту будуть використовуватися нашими лікарями, які оглядають пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. Ці засоби захисту будуть надані в тому числі у військові частини, де є медична служба. Паски – це також моральна психологічна допомога, яка допомагає нашим пацієнтам, які перебувають на лікуванні, швидше одужати", – сказав начальник Національного військово-медичного клінічного центру "Головний клінічний військовий госпіталь" Анатолій Казимирчук. .

"Цього року в Україні Великдень буде проходити у дуже важких умовах, коли у нас одночасно йде боротьба на два фронти. На Сході країни, де наші герої військовослужбовці захищають цілісність і незалежність України. Другий фронт – у лікарнях, де наші медики стоять на захисті здоров’я і життя українців", – зазначила Марина Порошенко.

Марина Порошенко передала в госпіталь медичні костюми і власноруч спечені паски 02

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Вона також підкреслила, що допомога лікарям – це не лише необхідне забезпечення медзакладів, а й дотримання відповідних рекомендацій щодо соціальної дистанції. "Ми розуміємо, що не тільки допомога захисним засобами і обладнанням сьогодні потрібна для наших медиків. Це і соціальна дистанція. І ми, розуміючи це, передаємо сьогодні перед брамою Київського військового шпиталю наші великодні подарунки", – зазначила дружина п’ятого президента України.

Марина Порошенко розповіла, що традиційно щороку випікає великодні паски за перевіреним серійним рецептом. А цього року до неї приєднались і доньки.

Марина Порошенко передала в госпіталь медичні костюми і власноруч спечені паски 03


"Ми з моїми доньками власноруч випікали ці паски, щоб наші військовослужбовці, які через поранення не можуть зустрічати і святкувати Великдень зі своїми родинами, відчули те диво паски і нашу вдячність", – наголосила Марина Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189627
 
   
 Топ коментарі
 
Елена Зеленская вместе с супругом, свалили из окутанного смогом Киева в Закарпатье...
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Цинизм и показуха - это заявлять, что страна готова к коронавирусу, продавая маски налево и направо. А семье Порошенко честь и хвала.
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Ну так подскажите и сколько это самолётов получится. И там ещё на миллионы отдельно на маски. Только где оно все? Топ манагеры Рошена списывают и тырят бабло у Пэти П?
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"Делать добро" со сворой фотографов и журналистов. Это уже не добро!
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А де фото де робить "добро" Лєна Зеленська? Наразі лише є фото на якому вона сидить за пляшкою чорнила в Швеції
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Як ми скучили за змаганнями клоунів в благочинності.
Крадуть мільярди - роздають копійки.
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Так чим там клоуни з 95 кварталу нагадай допомогли людям? Наразі лише собі зарплати і премії в сотні тисяч призначили та подєльнікам Бєні Коломийського братікам Суркісам через продажні суди 7 мільярдів гривень з держбюджету подарували. І це тоді коли видатки на субсидії і соціальні виплати обрізали на 8 мільярдів.
Так що ти там про благодійність згадував? 😕
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Про благодійність я нічого не згадував, про неї ти тут без перестанку щось гундосиш.
Тільки в тебе пам'ть дуже асиметрична. Між твоїми благодійниками і тими кого ти їм протиставляєш, така ж різниця як між бегемотом і гіпопотамом. Це пташки з одного гнізда.
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Коли стане вибір і ти захочеш лікуватися то в якій лікарні - тій що реально допоміг Порошенко чи в тій що не допоміг Зеленський ?
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А, що в твоїй методичці ще дурніших запитань нема?
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А ти думаєш , що якщо ти поцілувався з Пашою Мерседесом то тобі вже і вірус не страшний? Так Пашка вже сам і ще 90 попів з Лаври хворі на коронавірусну заразу. Кількох вже і закопали в землю.. А раптом захворієш сам чи твої близькі то що робити будеш - підключатися до апарату ШВЛ що Порошенко купив за власні гроші чи відосіками від Зєлупи тішитися?
Від суми, тюрми і коронавірусу не зарікайся Міккі
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Зтобою не Бог...з тобою чорт Петро з маринкой
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Ну хоть не позорится с тремя пасхальными корзинками и 4 пасками постить фоточки. Не стремно миллиардерам то ?
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Виявляти допомогу людям в такий важкий для країни час є обов'язок Першої Леді , а не її ганьба.
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Мислітєль, людям потрібна не допомога від "перших леді". Одна вже допомогла з "лікарнею майбутнього". Хвата допомагати, треба не красти і допомагати тим, кого обікрали, а забезпечувати населення ******** медичним обслуговуванням у відповідності з державними програмами, а не зацикленістю на чудацтвах якихось "леді" і їх злодійкуватих кавалерів.
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шо только не сделаеш шоп кормильца не посадили Марина Порошенко передала в госпіталь медичні костюми і паски - Цензор.НЕТ 7241 А ведь были времена когда с Трухановым как с родным на одном горшке за одним столом рушнык вышивала...
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А щоб ти лікувався у VIP палаті разом з "слугою народу" Новіцкім та попом Пашкой Мерседесом 😃
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Міккі, ти тупий як сибірський валянок і безнадійно відстав від життя . Можеш погуглити тему, але з великою радістю я повідомлю тебе, що " лікарня майбутнього" завдяки зусиллям Президента України Петра Порошенка вже приймає хворих дітей.
А ще з глибоким сумом повідомляю, що на сьогоднішній день на Covid19 вже захворіло майже 800 медиків , які завдяки злочинної бездіяльності, непрофесійності і мародерству Зеленського та його Зє-команди залишилися без захисту від зараження. І зарплата медиків , які щодня ризикують своїм здоров'ям і життям не більше 2-5 тисяч гривень на місяць проти сотень тисяч гривень зарплат "слуг урода" та їх холуїв..
Через два тижні коли може бути пік захворюваності просто не буде кому лікувати людей. І не дай Бог захворієш ти чи твої близькі то все на що ти зможеш розраховувати це здихати в муках у власному лайні в переповнений лікарнях.. А єдиними ліками тобі буде препарат "#уй в жопу" за рецептом слуги урода кРадуцького.
А покищо тішся життю
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В тебе склалося хибне враження, що я тут беру участь в дискусіях з жлобами.
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Ну, ну.. Від суми, тюрми і коронавірусу не зарікайся Міккі
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наворовали с петей на миллиарды...пасочек мятых принесла на копейки...твари барыжные...всё вам вернется
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Где акт с подписью о приёме на баланс переданого оборудования?
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