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Все про:Великдень (133) Порошенко Марина (49) Європейська Солідарність (351)

 Марина Порошенко передала в госпіталь медичні костюми і паски. ФОТО

Марина Порошенко особисто передала в Головний клінічний військовий госпіталь 200 захисних костюмів для медпрацівників, куплені на кошти Фонду Порошенка і компанії "Рошен", а також дитячі малюнки та власноруч спечені паски для поранених воїнів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Марина Порошенко передала в госпіталь медичні костюми і паски 01

"Костюми захисту будуть використовуватися нашими лікарями, які оглядають пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. Ці засоби захисту будуть надані в тому числі у військові частини, де є медична служба. Паски – це також моральна психологічна допомога, яка допомагає нашим пацієнтам, які перебувають на лікуванні, швидше одужати", – сказав начальник Національного військово-медичного клінічного центру "Головний клінічний військовий госпіталь" Анатолій Казимирчук. .

"Цього року в Україні Великдень буде проходити у дуже важких умовах, коли у нас одночасно йде боротьба на два фронти. На Сході країни, де наші герої військовослужбовці захищають цілісність і незалежність України. Другий фронт – у лікарнях, де наші медики стоять на захисті здоров’я і життя українців", – зазначила Марина Порошенко.

Марина Порошенко передала в госпіталь медичні костюми і паски 02

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Вона також підкреслила, що допомога лікарям – це не лише необхідне забезпечення медзакладів, а й дотримання відповідних рекомендацій щодо соціальної дистанції. "Ми розуміємо, що не тільки допомога захисним засобами і обладнанням сьогодні потрібна для наших медиків. Це і соціальна дистанція. І ми, розуміючи це, передаємо сьогодні перед брамою Київського військового шпиталю наші великодні подарунки", – зазначила дружина п’ятого президента України.

Марина Порошенко розповіла, що традиційно щороку випікає великодні паски за перевіреним серійним рецептом. А цього року до неї приєднались і доньки.

Марина Порошенко передала в госпіталь медичні костюми і паски 03


"Ми з моїми доньками власноруч випікали ці паски, щоб наші військовослужбовці, які через поранення не можуть зустрічати і святкувати Великдень зі своїми родинами, відчули те диво паски і нашу вдячність", – наголосила Марина Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189627
 
   
 Топ коментарі
 
Елена Зеленская вместе с супругом, свалили из окутанного смогом Киева в Закарпатье...
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Цинизм и показуха - это заявлять, что страна готова к коронавирусу, продавая маски налево и направо. А семье Порошенко честь и хвала.
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а хто наступний після Зю ? мертвечук ?
хто ще лохів розведе ?
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Кто землю вернет украинскую тот и будет.
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Землю скупят через банки.А кто купит не скажут.
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а хто землю продає ?
за язика потрібно тягнути ?
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Землю фермер в залог сдаст за кредит на семена, а НБУ увидит и введет тут же в тот банк временное управление, а бврк закроет - мол банкрот. И все никто НБУ не указ. Землю в залог сдают задешево. И НБУ эта земля достанется задешево. А кому продаст землю НБУ тоже как захочет - Украина ему не указ. Вот Россия и скупит всю Украину.
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Моя жена пасхи пышнее печет. Сейчас вот луковую шелуху достала, наверно яйца красить будет.
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Ну чего сразу "беги". Может, у них игры такие.
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А чего так скромно и по брежневски лушпайками, сейчас же красители на любой вкус и цвет и не дорого и даже для села доступно
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Так и до Брежнева деды наши красили. Конечно краски у меня есть, но я лучше ими забор покрашу.
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Багато є тих, хто займаються волонтерством і благодійністю, але про них ніхто не пише і не друкує фото...
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Ти явно не одна із них.
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не поперхнись від злості, адвокат, ніхто перед тобою не буде звітувати, чим займаюсь я
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Чим ти займаєшся і так видно, без пояснень.
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Конечно не будет. Мужики таким публично не хвастаются. В компании - да.
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Як пекти паску
Рецепти Марини Порошенко: https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/819001975687327/?t=6
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Сейчас фильмы пошли с плохим дубляжом переводом с иностранных языков на украинский,это наверное делается специально,чтобы украинцам не нравился родной язык. Просто начинает голова болеть,такое я услышал от соседей нашего дома.
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Хороший флеш-моб на Пасху для истинно верующих.
Деньги, которые собирался оставить в церкви, потрать на любое другое благое дело - купи бабке-соседке продуктов, перечисли деньги детскому дому - каждый пусть сам придумает.
Бог точно оценит больше, чем пожертвования попАм
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А зєлєнська передала привіт і не хворійте ))))
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Тем временем зеленский придумал маску для своих изберателей . огромную балду
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а Юлька хоть бы сырников настряпала...лентяйка )))))
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Да ленка теперь, если появляется, то в соплях вся... хай сама свои сырники ест)
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А у цей час десь у Європі регоче Лєнка Зєлєнская.
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Лєнка збирає на другий квток до Оману, вибачайте.
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з нетерпінням чекаю повернення Гетьмана у своє законне Президентське крісло
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А що тобі "хватіть "? Краще вивчи козлорожий як слід людську мову щоб потім тут не ганьбитися
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Эта падаль наворовала миллионы долларов, вместе с косматой дурой уничтожили медицину, а теперь ходят подачки дают....
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Кріпаки завжди чекали на свята від пана якоїсь кісточки недогризеної )
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Зелена падаль захисні маски сотнями тонн вкрала, а ти тут ще щось проти Порошенка дебіл гундясиш
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Хоспадиии, что бы делали простые украинцы без Марины Порошенко?! Теперь моя жизнь не будет как прежде.
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Тише....ты на территории юродивых. У них сейчас пересменка,или планёрка...видишь не заспамили. Ты оскорбил чуства верующих в святого Петра и в деву Марину.
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Дякую всім, хто допомогає. Вважаю, що про всіх треба розповідати, щоб люди вчились на гарних прикладах.
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А где сынок в майке с надписью россия?! Почему не помогает?
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А синок зараз козлорожих придурків з скоростріла лікує від вірусу
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У петросянчиков это слово не читается на всяких там майках. Просто не ничего там не написано, белая как и совесть его папы.
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А що їм ще залишається ... Похвалитися нічим от плюються лайном на вентилятор 😃
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