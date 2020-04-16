 Марина Порошенко передала в госпіталь медичні костюми і паски. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
"Костюми захисту будуть використовуватися нашими лікарями, які оглядають пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. Ці засоби захисту будуть надані в тому числі у військові частини, де є медична служба. Паски – це також моральна психологічна допомога, яка допомагає нашим пацієнтам, які перебувають на лікуванні, швидше одужати", – сказав начальник Національного військово-медичного клінічного центру "Головний клінічний військовий госпіталь" Анатолій Казимирчук. .
"Цього року в Україні Великдень буде проходити у дуже важких умовах, коли у нас одночасно йде боротьба на два фронти. На Сході країни, де наші герої військовослужбовці захищають цілісність і незалежність України. Другий фронт – у лікарнях, де наші медики стоять на захисті здоров’я і життя українців", – зазначила Марина Порошенко.
Вона також підкреслила, що допомога лікарям – це не лише необхідне забезпечення медзакладів, а й дотримання відповідних рекомендацій щодо соціальної дистанції. "Ми розуміємо, що не тільки допомога захисним засобами і обладнанням сьогодні потрібна для наших медиків. Це і соціальна дистанція. І ми, розуміючи це, передаємо сьогодні перед брамою Київського військового шпиталю наші великодні подарунки", – зазначила дружина п’ятого президента України.
Марина Порошенко розповіла, що традиційно щороку випікає великодні паски за перевіреним серійним рецептом. А цього року до неї приєднались і доньки.
"Ми з моїми доньками власноруч випікали ці паски, щоб наші військовослужбовці, які через поранення не можуть зустрічати і святкувати Великдень зі своїми родинами, відчули те диво паски і нашу вдячність", – наголосила Марина Порошенко.
хто ще лохів розведе ?
прізвище, дєтка.
за язика потрібно тягнути ?
Рецепти Марини Порошенко: https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/819001975687327/?t=6
Деньги, которые собирался оставить в церкви, потрать на любое другое благое дело - купи бабке-соседке продуктов, перечисли деньги детскому дому - каждый пусть сам придумает.
Бог точно оценит больше, чем пожертвования попАм