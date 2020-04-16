 Хворий на коронавірус безхатько втік із лікарні Кривого Рогу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ". Інформацію підтвердили в Криворізькому відділі поліції.
"Чоловік, 1963 року народження, був доставлений в лікарню з діагнозом пневмонія, однак тест ПЛР дав позитивний результат на COVID-19. Сьогодні вдень він залишив медзаклад, наразі чоловіка розшукує поліція", - пояснили у відділі.
Там додали, що пацієнт не має певного місця проживання.
Наразі в Кривому Розі 6 пацієнтів з лабораторно підтвердженим CJVID-19, ще 15 осіб перебувають під підозрою.
а бомжам штрафи ДО СРАКИ..
тому повинне бути покарання і у вигляді утримування під арештом. 15 днів -якраз...
Більше 10 років тому, в січні, моя дружина сильно травмувалася і я прилаштував її до супербрендового хірурга, який працював у звичайній муніципальній лікарні у центральному районі Києва (9 поверхів).
Під час відвідувань медсестри попереджали щоби не залишав верхній одяг або пакети з продуктами у коридорі. Бо на першому поверсі приймали обморожених бомжів, які час від часу "мандрували" поверхами і промишляли. А о 9-й вечора усі ліфти вимикали, двері поверхів замикали і хто з відвідувачів не встиг вийти, той довго шукав когось із персоналу щоби випустили. Ось такі реалії.
и стал поцЗедентом. Теперь кашляет вся Украина
Житель Лондона Хуссейн Эгал сильно избил жену после того, как она, узнав, что он заразился коронавирусом, попросила его покинуть дом. Соседи позвонили в полицию и сообщили, что в квартире 66-летнего Эгала и его жены 57-летней Марьян Исмаил громко скандалят. Полицейские, прибыв по вызову, в помещении нашли тело женщины. Она скончалась от побоев мужа. Эгал признался, что супруга просила его съехать с квартиры, потому что он заразился коронавирусной инфекцией. Словесная перепалка перешла в драку и закончилась смертью Исмаил.