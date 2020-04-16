 Хворий на коронавірус безхатько втік із лікарні Кривого Рогу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ". Інформацію підтвердили в Криворізькому відділі поліції.

"Чоловік, 1963 року народження, був доставлений в лікарню з діагнозом пневмонія, однак тест ПЛР дав позитивний результат на COVID-19. Сьогодні вдень він залишив медзаклад, наразі чоловіка розшукує поліція", - пояснили у відділі.

Там додали, що пацієнт не має певного місця проживання.

Наразі в Кривому Розі 6 пацієнтів з лабораторно підтвердженим CJVID-19, ще 15 осіб перебувають під підозрою.

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