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 Хворий на коронавірус безхатько втік із лікарні Кривого Рогу

Чоловіка доставили в лікарню з діагнозом "пневмонія". ПЛР-тест підтвердив у нього COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ". Інформацію підтвердили в Криворізькому відділі поліції.

"Чоловік, 1963 року народження, був доставлений в лікарню з діагнозом пневмонія, однак тест ПЛР дав позитивний результат на COVID-19. Сьогодні вдень він залишив медзаклад, наразі чоловіка розшукує поліція", - пояснили у відділі.

Там додали, що пацієнт не має певного місця проживання.

Наразі в Кривому Розі 6 пацієнтів з лабораторно підтвердженим CJVID-19, ще 15 осіб перебувають під підозрою.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189626
 
 
 Топ коментарі
 
Шо ж там за лікарня така,що навіть безхатьки тікають?
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Скажу более, он не просто сбежал, а стал президеном
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Орла в клетке не удержишь.
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наверное, не захотел, чтоб на нём всяку сомнительну хрень испытывали... Больной коронавирусом бомж сбежал из больницы в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 7754
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Шо ж там за лікарня така,що навіть безхатьки тікають?
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Ну так обеспечивать охрану правопорядка и следить за подобными случаями, должны наши никчемные полицейские, которые вместо этого, курят бамбук.
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ЕстественноЯ вообще предлагаю каждому бомжу персонального полицейского.
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Кожному бомжу по поліцейські, а кожній бомжихі по поліцейському! Так буде краще!
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Тоді він хоче це робити з поліцейськими! Я на таке не підписувався!
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Там може йому вигризла мозок якась Таня з Кривого Рогу і він вирішив, що краще вмерти від короновірусу, ніж її чути!
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Ментам проще на майдане лупасить студентов чем охранять зоны карантина!!! Не так романтично без побоев!!!
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собака от вонища обоняние потеряет...а остальные больные начали задыхаться сразу
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коли є лише штрафм як покарання -так буде і далі..
а бомжам штрафи ДО СРАКИ..

тому повинне бути покарання і у вигляді утримування під арештом. 15 днів -якраз...
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Хана всем бомжам ! Корона тварь вернулась...
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Не бомж, а цыган и не сбежал, а вышел за денежное вознаграждение.
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Скажу более, он не просто сбежал, а стал президеном
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Ага, и за счёт жены в Оман летает, ни копейки за душой
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Кто-то из 95-го квартала. Однозначно!Не хотел дискредитировать бубачьку. Бо сьодні - безхатько,а завтра - зєльоний дєпутант!)))
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Я не здивований.
Більше 10 років тому, в січні, моя дружина сильно травмувалася і я прилаштував її до супербрендового хірурга, який працював у звичайній муніципальній лікарні у центральному районі Києва (9 поверхів).
Під час відвідувань медсестри попереджали щоби не залишав верхній одяг або пакети з продуктами у коридорі. Бо на першому поверсі приймали обморожених бомжів, які час від часу "мандрували" поверхами і промишляли. А о 9-й вечора усі ліфти вимикали, двері поверхів замикали і хто з відвідувачів не встиг вийти, той довго шукав когось із персоналу щоби випустили. Ось такі реалії.
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если уже и до бомжей дошло, что надо тикать, а то залечат до смерти, то что говорить о других!?
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а может (не безосновательно) пришел к выводу, что с ними могут поступить как с бездомными псами, а потом спишут все"на вирус"!?

Хворий на коронавірус безхатько втік із лікарні Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 2633
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В мае 2019 больной коронавирусом бомж сбежал из больницы в Кривом Роге
и стал поцЗедентом. Теперь кашляет вся Украина
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Ему просто надо было опохмелится, побежал на точку, там и его нашли.
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А на фото видимо погоня за тем самым бомжем.
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Ну вот это уже неопровержимые факт. Однозначное спонтанное провоцировании агрессии как результат вовсе не заболевания, а внешнего воздействия. Те, люди которые заболели, получают измененный программный код, который меняет поведение человека. Хотите называйте это апокалипсис. Но крайне важно подчеркну смотреть глаза, цвет глаз, точнее их изменение..... Лично я бы в базе данных делал первоначальные фото глаз пациента...это очень важно..

Житель Лондона Хуссейн Эгал сильно избил жену после того, как она, узнав, что он заразился коронавирусом, попросила его покинуть дом. Соседи позвонили в полицию и сообщили, что в квартире 66-летнего Эгала и его жены 57-летней Марьян Исмаил громко скандалят. Полицейские, прибыв по вызову, в помещении нашли тело женщины. Она скончалась от побоев мужа. Эгал признался, что супруга просила его съехать с квартиры, потому что он заразился коронавирусной инфекцией. Словесная перепалка перешла в драку и закончилась смертью Исмаил.
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