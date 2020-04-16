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Все про:Гаага (136) обмін (656) катування (202) полонені (801) Міжнародний суд ООН (97) Офіс генерального прокурора (225)

 Звільнені з полону українці повідомляють про катування, зґвалтування і нелюдське поводження, - Офіс генпрокурора

Офіс Генерального прокурора працює з усіма звільненими українцями, щоб зібрати докази для Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це повідомив начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Рудь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора

"Більшість звільнених осіб підтверджують факти побиття, нелюдського поводження, застосування психологічного та сексуального насильства, приниження людської гідності, побиття, катування, що в окремих випадках призводило до каліцтв та загибелі", - підкреслив він.

За шість років збройної агресії РФ органи прокуратури спільно з СБУ встановили понад 160 місць незаконного утримання українських громадян на Донбасі. Понад 3,5 тисяч осіб були протиправно позбавлені волі.

В окремих місцях одночасно утримувалося в нелюдських умовах від 200 до 300 осіб незалежно від статі, без належного забезпечення медичною допомогою і харчуванням.

На сьогодні за порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України) вже притягнуто до кримінальної відповідальності понад 80 осіб, стосовно 16 з них обвинувальні акти скеровані до суду".

Також читайте: У полоні найманців РФ на Донбасі залишаються 50 українців, - Східноукраїнський центр громадських ініціатив. СПИСОК

У четвер, 16 квітня, відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернулися 20 громадян, які утримувалися на тимчасово окупованих територіях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189622
 
 
 Топ коментарі
 
Где Сивуха? Это его братья по разуму вытворяют. Пусть прокомментирует.
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это прелести русского мира
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а кто сообщил то ТРОЕ из тех освобожденных что оказались служаками НВФР интересно то как... сколько у Зели стоит место попасть в список из предателей в жертвы....
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Кто-то - это кто? Или вы этому кому-то готовы тут же верить на слово?
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эти так называемые "обмены" мне уже напоминают
обмен поздравительными ОТКРЫТКАМИ между Зеленским и Путиным

перед религиозными праздниками Освобожденные из плена украинцы сообщают о пытках, изнасиловании и бесчеловечном обращении, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4281
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Зеленский, где пленные украинские воины, о освобождении которых

тебя, пц убогого, просят солдатские матери ?
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"Яйцами постучались", так би мовити...
(козаки, цить!)
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"С целью получения признания, подозреваемые заставляли гражданина становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать, прижимая полиэтиленовый пакет к лицу потерпевшего. Пытки продолжались почти 4 часа. Подозреваемые это полицейские Краматорского отдела Нацполиции Украины Источник: https://censor.net.ua/p3189565
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Теперь скажи сколько таких случаев в Украине и сколько на оккупированных территориях? Я думаю, разговор ниочем!
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Где Сивуха? Это его братья по разуму вытворяют. Пусть прокомментирует.
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это же очевидно, посмотри как он выглядит беднинькии. А если сирёзно, то как там могли попасть в список те, кто там не должен быть, ведь зелёная сопля авансировала специальных персон, которые именно за этим должны были следить.
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голодом заморили и штаны под пупом обплевали, а не то шо вы подумали.
не выдержал, слуговатый - впал в отключку...
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выдающийся обосц. политический деятель эпохи

самого выдающего сцыкли-ого политического деятеля
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Подивився фото обісцяної нікчекми-просто пародія на політичного діяча! І це "убожество" повинно було вирішувати питання надважливої ваги-миру в Україні! Люди! Схаменіться- це ж просто *******!
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сегодня вЕнедиктова с мужем - борцом по -киберпреступнести не сможет уснуть...- они будут плакать...
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Половина из них все одно будут любить "хорошую" раисию,а то все биндери и лнри..
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А Чучма підписує з ними якісь бамашки.
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Хіба там люди, там люцифери без всього людського, і яке бажано огородити колючим дротом під напругою 380 від України.
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а всего то надо урыть 100 чел . гиркинда в 2014 -м глядишь ничего б этого не было
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Ничего этого не было бы, если бы донецкий электорат думал головой , а не ..опой.
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Скільки серед них справжніх вояків ЗСУ-НГ-добробатів? Скільки наших волонтерів, партизанів та розвідників? А решта хто? Наркомани, гусекради, дрібні гопники і просто вата? Нах вони нам взагалі?
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Хто бився до останнього і підірвав себе грантою у горящому танку, щоб в полон не попасти - той дурень, а той хто обкуреним чи пяним заблудив до сєпарів - той герой і 100 000 йому в подарунок, - отака правда нині у хохлів-недоросів, що при владі тепер.
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Заявлять "какая разница" может только дремучий совок.
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Освобожденные из плена украинцы сообщают о пытках, изнасиловании и бесчеловечном обращении, - Офис генпрокурора

калбасу везите срочно им в данецкийбамбас,
на пасху
ждут
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Це все говорять, щоб забули про таксистів та тих двох дезертирів!
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Алі, я вже вам говорила, що визволення принаймні одного з них започаткували саме ви. Іноді життя і от так обертається))
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Савок возращается.
«Стукачи, комиссары, 1937 год»: Командование Сил логистики приказало следить за военными в соцсетях
Общество 16-апр, 18:299 520 0

Командование Сил логистики ВСУ разослало воинским частям распоряжение, которое обязывает командиров контролировать страницы соцсетей военнослужащих. Об этом сообщает в Facebook бывший военный, участник АТО Александр Грамарчук (Гром).

«1937 год. НКВД, комиссары, «стукачи». А, нет… Это ВСУ образца 2020 года. Ну что, посмеялись вместе? А теперь летите чистить свои страницы, потому что донос на вас может написать как «замполит», так и сосед по кровати, которого тот же «замполит» назначил ответственным за «мониторинг»», - пишет Грамарчук.

В распоряжении говорится, что командиры воинских частей, а также их заместители, обязаны ежедневно мониторить страницы своих подчиненных в соцсетях.

В том случае, если будут обнаружены «негативные посты, комментарии, фото и видео, дискредитирующие ВСУ», командиры должны доложить Командованию сил логистики.

Целью данного распоряжения является «всесторонний контроль» за подчиненным личным составом и «более глубокое владение положением дел» в воинских частях. Документ подписан заместителем командующего Сил логистики ВСУ полковником Валерием Стецюком.

Пользователи соцсети в комментариях под постом Грамарчука возмутились таким нововведениям в Вооруженных силах. Большинство считает, что такое распоряжение противоречит принципам демократического государства.

Сам Грамарчук добавил, что его пост, скорее всего, уже скринят и «соревнуются, кто первый доложит высокому начальству».
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Мордовцы в глубинке насилуют даже животных,куда смотрит ООН?
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Гусскій мір, це садисти-гомосеки. Не секрет. Там наші військовополонені. Чому "українська" влада не вимагає їх повернути
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Ви самі відповіли на своє питання - бо "українська".
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Обмін полоненими: "правоохоронець", якого віддали Україні працював у "міліції ДНР"
Один із звільнених сьогодні бандформуваннями "ДНР", Володимир Карась є в списку сайту "Миротворець" та працював у "МВС республіки"
Першим про це повідомив політичний оглядач Євген Магда, передає Еспресо.TV.
"Україні віддали в межах обміну "поліцейського ДНР", - написав він.
У коментарях до допису, Магда відзначив, що дізнався цю інформацію з власних джерел, а пізніше додав посилання на профайл Володимира Карася на сайті "Миротворець".
На сайті зазначено, що Карась був помічником слідчого у Докучаєвську.
Відзначимо, що ПІБ та дата народження Володимира Карася на "Миротворці" та у списку, оприлюдненому терористами "ДНР" співпадають.
У списку, оприлюдненому в ОПУ, не вказуються прізвища та імена по-батькові.
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Роман Донік

@donikroman


Для того чтобы понять логику обменов с ОРДЛО, нужно помнить, как Ермак решал кадровый вопрос для Зеленского. А именно - торговал должностями через своего брата. Тогда по спискам на обмен не будет никаких вопросов. Все очевидно.

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Більшість населення,також хоче випробовувати на собі тортури.Бо хоче помиритися з московитами,не розуміючи,що московит хоче українців в рабів перетворити.
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А де СБУ? Чи буде воно виявлячти зрадників. шпигунів,морадерів--чи там всі патріоти України?
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зміняв ЗЕ падла з 9 звільнених лише 1!!!військовий інші це таксисти й один мент зрадник -Карась Володимир член МВД ДНР Звільнені з полону українці повідомляють про катування, зґвалтування і нелюдське поводження, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 103
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послушать соевых падалей так обмены не нужны. Это Зе пиарится, а в плену никого не насилуют а угощают пирогами. У секты шоколадного Порося только на словах волнение за тех кто в плену, а на деле так их аж типает когда слышат про обмен.
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И толку? Те, на которых обменяли, тоже напишут что у них есть "факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пыток, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели". Эти доказательства просто аннулируются.
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последняя пуля себе, а перед этим три гранаты с выдернутой чекой под себя. Арабы дополнительно еще сосуд со свиной кровью под себя ложат, нашим можна разбросать вокруг в качестве приманки настойку боярышника
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