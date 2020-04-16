 Звільнені з полону українці повідомляють про катування, зґвалтування і нелюдське поводження, - Офіс генпрокурора

Про це повідомив начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Рудь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора
"Більшість звільнених осіб підтверджують факти побиття, нелюдського поводження, застосування психологічного та сексуального насильства, приниження людської гідності, побиття, катування, що в окремих випадках призводило до каліцтв та загибелі", - підкреслив він.
За шість років збройної агресії РФ органи прокуратури спільно з СБУ встановили понад 160 місць незаконного утримання українських громадян на Донбасі. Понад 3,5 тисяч осіб були протиправно позбавлені волі.
В окремих місцях одночасно утримувалося в нелюдських умовах від 200 до 300 осіб незалежно від статі, без належного забезпечення медичною допомогою і харчуванням.
На сьогодні за порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України) вже притягнуто до кримінальної відповідальності понад 80 осіб, стосовно 16 з них обвинувальні акти скеровані до суду".
У четвер, 16 квітня, відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернулися 20 громадян, які утримувалися на тимчасово окупованих територіях.
обмен поздравительными ОТКРЫТКАМИ между Зеленским и Путиным
перед религиозными праздниками
тебя, пц убогого, просят солдатские матери ?
(козаки, цить!)
не выдержал, слуговатый - впал в отключку...
самого выдающего сцыкли-ого политического деятеля
калбасу везите срочно им в данецкийбамбас,
на пасху
ждут
«Стукачи, комиссары, 1937 год»: Командование Сил логистики приказало следить за военными в соцсетях
Общество 16-апр, 18:299 520 0
Командование Сил логистики ВСУ разослало воинским частям распоряжение, которое обязывает командиров контролировать страницы соцсетей военнослужащих. Об этом сообщает в Facebook бывший военный, участник АТО Александр Грамарчук (Гром).
«1937 год. НКВД, комиссары, «стукачи». А, нет… Это ВСУ образца 2020 года. Ну что, посмеялись вместе? А теперь летите чистить свои страницы, потому что донос на вас может написать как «замполит», так и сосед по кровати, которого тот же «замполит» назначил ответственным за «мониторинг»», - пишет Грамарчук.
В распоряжении говорится, что командиры воинских частей, а также их заместители, обязаны ежедневно мониторить страницы своих подчиненных в соцсетях.
В том случае, если будут обнаружены «негативные посты, комментарии, фото и видео, дискредитирующие ВСУ», командиры должны доложить Командованию сил логистики.
Целью данного распоряжения является «всесторонний контроль» за подчиненным личным составом и «более глубокое владение положением дел» в воинских частях. Документ подписан заместителем командующего Сил логистики ВСУ полковником Валерием Стецюком.
Пользователи соцсети в комментариях под постом Грамарчука возмутились таким нововведениям в Вооруженных силах. Большинство считает, что такое распоряжение противоречит принципам демократического государства.
Сам Грамарчук добавил, что его пост, скорее всего, уже скринят и «соревнуются, кто первый доложит высокому начальству».
Один із звільнених сьогодні бандформуваннями "ДНР", Володимир Карась є в списку сайту "Миротворець" та працював у "МВС республіки"
Першим про це повідомив політичний оглядач Євген Магда, передає Еспресо.TV.
"Україні віддали в межах обміну "поліцейського ДНР", - написав він.
У коментарях до допису, Магда відзначив, що дізнався цю інформацію з власних джерел, а пізніше додав посилання на профайл Володимира Карася на сайті "Миротворець".
На сайті зазначено, що Карась був помічником слідчого у Докучаєвську.
Відзначимо, що ПІБ та дата народження Володимира Карася на "Миротворці" та у списку, оприлюдненому терористами "ДНР" співпадають.
У списку, оприлюдненому в ОПУ, не вказуються прізвища та імена по-батькові.
Роман Донік
@donikroman
Для того чтобы понять логику обменов с ОРДЛО, нужно помнить, как Ермак решал кадровый вопрос для Зеленского. А именно - торговал должностями через своего брата. Тогда по спискам на обмен не будет никаких вопросов. Все очевидно.