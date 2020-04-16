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 Політика України
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Все про:Крим (8975) Росія (26861) Зеленко (60) Сейтосманов Енвер (2)

 Вимагаємо від РФ негайно звільнити українця Сейтосманова, засудженого за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Воєнного апеляційного суду м.Власиха Московської області відхилити апеляційну скаргу адвокатів незаконно утримуваного в Росії громадянина України Енвера Сейтосманова на попереднє рішення Південного окружного військового суду (м.Ростов-на-Дону) за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Вимагаємо від російської сторони негайно звільнити громадянина України Енвера Сейтосманова та інших громадян України, які продовжують незаконно утримуватися у в’язницях на території РФ та окупованого Криму. Такий крок потрібно розглядати не лише у контексті відновлення справедливості стосовно невинних людей, але й забезпечення їхнього права на життя в умовах пандемії COVID-19", - йдеться у відповіді речника МЗС України Катерини Зеленко.

Зеленко підкреслила, що систематичні судові вироки РФ за відсутності будь-яких достовірних доказів свідчать про продовження ганебної практики репресій проти кримськотатарського народу. Навіть більше, в умовах пандемії COVID-19, коли більшість держав розглядає кроки з попередження поширення коронавірусу у місцях утримання шляхом звільнення окремих категорій ув’язнених, РФ свідомо наражає на небезпеку життя та здоров’я невинного громадянина України.

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Також МЗС України закликало міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Нагадуємо, 5 грудня 2019 року Південний окружний військовий суд РФ в Ростові-на-Дону засудив кримського татарина, фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" Енвера Сейтосманова до 17 років позбавлення волі .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189621
 
 
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Оманський Брехун казав що обміняє всіх на всіх.
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сколько мучается в русском плену незаконно осужденных крымских татар !!

ЗЕльоная сопля хотя бы одного освободила ? Вимагаємо від РФ негайно звільнити українця Сейтосманова, засудженого за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі, - МЗС України - Цензор.НЕТ 8002
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В Украине находятся столько граждан России,что их вместе можно обменять на Кремль совсем содержимым Требуем от РФ немедленно освободить украинца Сейтосманова, осужденного по сфабрикованным обвинениям в терроризме, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 5038 Не ссыте начинайте пока коронавирус лютует в мире,под видом заражённых собирайте их до кучи
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они нужны пыне только как пушечное мясо для очередной весны


он заинтересован в как можно большем их количестве в Украине
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Надо всех с тюрем выпускать. Пусть и они посидят ,как мы.
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чего бы не начать с себя и не освободить Чорновол?
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Обменяют на реальных кацапских убийц и террористов!
а потом опять отловят х@хлов.больше на кацапию пусть ездят!
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В Украине сами занялись фальсификациями обвинений! Позор!
Это не европейский путь развития! Это парашка!
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