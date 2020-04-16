 В Україні потрібно ввести безумовний базовий дохід для кожного громадянина, - Шустер. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео опубліковано на сторінці "Свободи слова Савіка Шустера" в фейсбуці.
"Криза коронавірусу каже, що нам треба переглянути цю систему соціального захисту в корені. Вона більше не працює. І це сьогодні розуміють усі країни ... Безумовний базовий дохід - це відповідальність кожної людини перед своєю сім'єю і суспільством. Ось це найголовніше. Ми віддаємо відповідальність людині. Вона розпоряджається грошима. Ми робимо величезний аудит соціальної системи. Ми дивимося, скільки у нас корупції і перевитрат, і неправильних витрат у медицині, в охороні здоров'я, скільки в соціальній політиці, в Пенсійному фонді. Все то забирається. Це величезні гроші. І людина сама починає розпоряджатися своєю долею. Ось що найважливіше", - заявив журналіст.
Водночас, за словами Шустера, концепцію безумовного базового доходу всерйоз розглядають уже в Європі.
"Іспанія вже вирішила, що вона дає людям безумовний базовий дохід під час кризи коронавірусу і після. І це буде складати приблизно 475 доларів на місяць на людину: на члена сім'ї", - розповів телеведучий.
Він також зазначив, що це один з найефективніших способів боротьби з корупцією.
"Я вважаю, що безумовний базовий дохід - це найдієвіший захід проти корупції. Тому що громадянин відповідальний за те, що отримує від держави, вже точно буде стежити за корупціонерами. Тому що всі розкрадені гроші крадуться з його кишені. Тому я пропоную політикам і в парламенті, і в уряді, і в Офісі Президента дуже серйозно на це подивитися", - додав Шустер.
И наоборот, в нищей среде БОД приводил лишь к алкоголизму, наркомании и тунеядству.
Без двух версий, Украина не готова к БОД, даже если бы были деньги.
А Шустрый дикий. Пусть подойдёт к ларьку на остановке, и раздаст тамошней публике по 100 гривен "на книги". И даже не отходит далеко. Будет скорая экранизация его идеи
а у того у которого 9400 грн - отобрать и поделить.
де то я уже ето слышал....
Финляндия к примеру...
трудится наш народ умеет - не нужно переводить его в ленивое быдло....
избиратели с нашего народа хреновые..., жопой думают - вот это факт..., да...
жопой думают - вот это факт..., да...
Просуммируем: если на плантации под надзор белого бваны, то толк может и будет. Печалька.
еще и вашим корюшковцам перепадает...
В Украине будет базовый доход будет ХХХ гривен.
Будет ли он вообще, это пока неизвестно, но вот оплатить налоги с этого базового дохода, граждане будут обязаны!
"Надо просто всем дать денег"
Биба и Боба
Как то уже забылось, что именно шустер организовывал бесконечные шоу для рыгов, обеспечивая им едва ли не самую мощную рекламу; на передачах он затыкал рот оппонентам рыгов, а самих рыгов выставлял в самом выгодном свете.
А ведь за счет их оплаты он и стал долларовым миллионером. Деньги не пахнут, теперь пришел черед платит зеленой шмаркле.
Но они бы и Беню отбросили, прямо за окиян, если бы не драпанул на историческую родину, а потом сюда.
ПОЛИГРАФ,не наглей,Порошенко давно президент Венесуэлы и Северной Кореи,Путлер приказал обосрать Украину ЗЕЛЕНСКОГО с помощью Скабеевой и Соловьёва БЫДЛО ВЫ СОГЛАСНЫ С шариковым...
Так как работать за меньшие деньги никто не будет.
Олигархической мафии выгоден нищий народ. Поэтому его надо ободрать налогами, а не давать ему безусловный базовый доход.
Надо не безусловный базовый доход вводить, а постепенно, но неуклонно до полного нуля отменять льготы, субсидии, всякие социальные помощи и прочее нецелесообразное расходование денег налогоплательщиков.
А пенсии - только накопительные. Сколько себе за период работы отложил, столько будешь иметь. Миллион - значит миллион. 10 копеек - значит 10 копеек.
Бюджет должен финансировать оборону, охрану правопорядка, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а не армию льготников.
купишь себе покой
ну або інфляція 100% в місяць.
Забрати в бізнесу.
Ну то хто буде інвестувати в країну де заробиш набаго менше ніж в любій азійській країні де не заморочуються соціалкою.
Забрати в працюючих.
Ну тоді де знайти бажаючих працюювати за 100 доларів, бо 300 треба віддати на базовий дохід чужих дядьок і тьотьок.
А КГБист в позе артист Зеленский попирает Закон
Не вращайте Глобус,вы ек найдете
На планете Земля такого Дерьма и не сыскать...
Шустер наивный, или просто так прикалывается? Утопия чистой воды. По крайней мере в совковых и банановых странах так точно.
считают по трудодням ( 150 - 180 гр ) сколько раз вызвали - столько и заработал , а
разницу руководитель себе в карман , у нас все разворуют подчистую
73%.
фашисты, предлагали сделать его, только после тотальной модернизации промышленности, когда автоматика позволит производить больше продукции по меньшей цене и на разницу - кормить ненужных рабочих. Либо другими словами - инвестировать в творчество и предпринимательство.
Если же этот доход ввести сегодня - то это лишь наполнит карманы наших кредиторов нашими ресурсами, лесами, черноземами, желзом и никелем, топазами, титаном, ураном, и прочим. Корень всех бед - демократический театр где заказывают музыку диктаторы-олигархи
Раздача халявы не сделает люмпенов богатыми. Зато сделает беднее тех, кто платит налоги с которых эта халява раздается.