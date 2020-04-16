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 В Україні потрібно ввести безумовний базовий дохід для кожного громадянина, - Шустер. ВIДЕО

Відомий журналіст і телеведучий Савік Шустер в прямому ефірі свого ток-шоу 10 квітня заявив, що безумовний базовий дохід допоможе Україні вийти з кризи в соціальній сфері.

Як передає Цензор.НЕТ, відео опубліковано на сторінці "Свободи слова Савіка Шустера" в фейсбуці.

"Криза коронавірусу каже, що нам треба переглянути цю систему соціального захисту в корені. Вона більше не працює. І це сьогодні розуміють усі країни ... Безумовний базовий дохід - це відповідальність кожної людини перед своєю сім'єю і суспільством. Ось це найголовніше. Ми віддаємо відповідальність людині. Вона розпоряджається грошима. Ми робимо величезний аудит соціальної системи. Ми дивимося, скільки у нас корупції і перевитрат, і неправильних витрат у медицині, в охороні здоров'я, скільки в соціальній політиці, в Пенсійному фонді. Все то забирається. Це величезні гроші. І людина сама починає розпоряджатися своєю долею. Ось що найважливіше", - заявив журналіст.

Водночас, за словами Шустера, концепцію безумовного базового доходу всерйоз розглядають уже в Європі.

"Іспанія вже вирішила, що вона дає людям безумовний базовий дохід під час кризи коронавірусу і після. І це буде складати приблизно 475 доларів на місяць на людину: на члена сім'ї", - розповів телеведучий.

Він також зазначив, що це один з найефективніших способів боротьби з корупцією.

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"Я вважаю, що безумовний базовий дохід - це найдієвіший захід проти корупції. Тому що громадянин відповідальний за те, що отримує від держави, вже точно буде стежити за корупціонерами. Тому що всі розкрадені гроші крадуться з його кишені. Тому я пропоную політикам і в парламенті, і в уряді, і в Офісі Президента дуже серйозно на це подивитися", - додав Шустер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189617
 
   
 Топ коментарі
 
Он тут на зароботах. Отпетлял из Италии пока там жопа, здесь бабло косит. Грустит с мудрым видом.
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Пустобрех... высер ни о чем..
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у нас тоже пашут...
трудится наш народ умеет - не нужно переводить его в ленивое быдло....
избиратели с нашего народа хреновые..., жопой думают - вот это факт..., да...
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Шустер, що активіст?, що він дає такі поради
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Я вообще не поняла ничего насчет этого базового обязательного дохода. Это можно не работать и жить на доход? Интересно сколько же это будет, если сейчас нет денег даже пенсионерам покрыть минимальную потребительскую корзину.То есть деньги есть, но для слуг, а не для пенсионеров. И при чем тут снижение коррупции? Если коррупция в высших эшелонах власти и чиновничества, то откуда человеку об их схемах знать, если множество спецслужб, прокуратура не хотят знать? В общем непонятно.
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Экспериментально БОД вводили в разных странах. Установлено, что чем выше уровень жизни в стране, тем эффективнее эта система.
И наоборот, в нищей среде БОД приводил лишь к алкоголизму, наркомании и тунеядству.
Без двух версий, Украина не готова к БОД, даже если бы были деньги.
А Шустрый дикий. Пусть подойдёт к ларьку на остановке, и раздаст тамошней публике по 100 гривен "на книги". И даже не отходит далеко. Будет скорая экранизация его идеи
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Он тут на зароботах. Отпетлял из Италии пока там жопа, здесь бабло косит. Грустит с мудрым видом.
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единственная светлая голова - и та в жопе
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а де взять 4700 грн спросите вы?
а у того у которого 9400 грн - отобрать и поделить.
де то я уже ето слышал....
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в некоторых странах ввели...
Финляндия к примеру...
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финляндия 100 лет пахала, чтобы иметь такую возможность
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у нас тоже пашут...
трудится наш народ умеет - не нужно переводить его в ленивое быдло....
избиратели с нашего народа хреновые..., жопой думают - вот это факт..., да...
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трудится наш народ умеет -

жопой думают - вот это факт..., да...
Просуммируем: если на плантации под надзор белого бваны, то толк может и будет. Печалька.
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Финляндия сейчас в страшной *опе, у меня там друг детства живет с развала ссср, на работу выходит только в июне!!! Местные предпочитаю ваще сидеть на пособии, а чернота которая понаехала с Азии и ближнего Востока, манала платить всякие налоги, кормят люд темный своими сра*ыми кебабами итд. Им в голову не приходит, что именно уплата налогов всеми членами общества и сделала Финку такой как она есть. А налоги там больше чем у нас, причем на очень и очень многое и не дай Боже их не заплатить вовремя!!
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Казкарем непоганим був Олександр Сергійович....
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очень рад за финнов, но они век не занимались ерней, а пахали, не забывая от кацапни отмахиваться...
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Где они пахали? Наши там пашут на уборке урожаев.
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от поетому у финнов безусловный базовый доход для каждого гражданина.
еще и вашим корюшковцам перепадает...
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например у Смелянского или Кобелева с мамой
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Это запросто!
В Украине будет базовый доход будет ХХХ гривен.
Будет ли он вообще, это пока неизвестно, но вот оплатить налоги с этого базового дохода, граждане будут обязаны!

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В нас найбагатші майже за комуналку не платять, а ви про добровільну сплату податків. Ми втратимо і те що в нас є. Менталітет 73% цьому доказ
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Если в Украине раздавать по 500 долларов каждому то никто не будет работать ,нэма дурных.
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Не робити - можна жити, а вот не жерти - можна вмерти.
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"Надо просто перестать стрелять"
"Надо просто всем дать денег"

Биба и Боба
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Коммунизьмом протухшим от Шустера завоняло...
В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер - Цензор.НЕТ 2300
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А гражданин Израиля и Италии Шустер каким боком к Украине?
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Он вроде гражданин Канады, а не Израиля.
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Каким? Ложью, манипуляциями он выставляет Украину и ее быдлоэлиту перед всем миром как несостоявшееся государство. Это хорошо поняли в роисси, что никакой "свободой слова" там и не пахнет и быстренько выдворили этого негодяя из роисси.
Как то уже забылось, что именно шустер организовывал бесконечные шоу для рыгов, обеспечивая им едва ли не самую мощную рекламу; на передачах он затыкал рот оппонентам рыгов, а самих рыгов выставлял в самом выгодном свете.
А ведь за счет их оплаты он и стал долларовым миллионером. Деньги не пахнут, теперь пришел черед платит зеленой шмаркле.
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одно другому не мешает, если это так. Израиль Дает гражданство евреям даже если они не живут в Израиле.
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Это не коммунизм еще, но уже социализм ...в Европе с ее социальной рыночной экономикой это может возможно, но при диком украинском олигархическом капитализме это утопия
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от каждого по желанию - каждому по потребностях
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Швейцарцы на референдуме отбросили такую идею(а предлагалось чет 2000 евро или франков раздавать в месяц), настоящие патриоты.
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Они и дополнительньіе вьіходньіе отбросили. Говорят "Если не мьі то кто? Работать будет?" Удивительньій народ.
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О_О. Коломойша знает где жить надо)
Но они бы и Беню отбросили, прямо за окиян, если бы не драпанул на историческую родину, а потом сюда.
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перепутал. Там пенсионеры отказались от повышения пенсий на 500 евро. Сказали, что им и так хватает
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Может еще и пенсии заодно на референдум вынесли. Но то шо я написал - точно хотели.
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Шустер позвал Шарикова в свое ШОУ и говорит...
ПОЛИГРАФ,не наглей,Порошенко давно президент Венесуэлы и Северной Кореи,Путлер приказал обосрать Украину ЗЕЛЕНСКОГО с помощью Скабеевой и Соловьёва В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер - Цензор.НЕТ 8075 БЫДЛО ВЫ СОГЛАСНЫ С шариковым...В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер - Цензор.НЕТ 8075
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Попроси у Потлера таблеток, ибо совсем плох стал. Патлер щедр и добр, может и "новичка", дай Зевс, подженет те.
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Нужно ввести ограничения для максимальной зарплаты гос.служащего не больше 8 минимальных зарплат. Так давно в ЕС. И так должно быть и в Украине.
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Очень хорошая идея. Если безусловный базовый доход будет 500 долларов на человека, значит зарплаты будут выше этой суммы.

Так как работать за меньшие деньги никто не будет.
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скажите,савик, а у вас случайно нет сестры...родом из днепропетровска)))
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Шустрик что-то употребляет... Он и в передачах последнее время заговаривается. А может то уже старческая деменция.
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КРАСАВЧИК ШУСТЕР - ИМЕННО ТАК И НАДО ПОСТУПИТЬ !!! В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер - Цензор.НЕТ 5703
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Ну, у нас сделает гривен 17. А визгу будет на 17000.
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СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ БЫЛА 71 ГОД.теперь вам надо прожить 71 в капиталистическом дерьме...и только потом вы Поймете,что такое НАРОД....и что такое демократия... В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер - Цензор.НЕТ 5066 В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер - Цензор.НЕТ 5066
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Это идеи для развитых стран типа Швейцарии, а не для нашего нищего феодального Бантустана.

Олигархической мафии выгоден нищий народ. Поэтому его надо ободрать налогами, а не давать ему безусловный базовый доход.
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Шустер, а с какой радости я, как честный налогоплательщик, должен за свои деньги содержать лентяя, бомжа, алкаша, преступника ?

Надо не безусловный базовый доход вводить, а постепенно, но неуклонно до полного нуля отменять льготы, субсидии, всякие социальные помощи и прочее нецелесообразное расходование денег налогоплательщиков.
А пенсии - только накопительные. Сколько себе за период работы отложил, столько будешь иметь. Миллион - значит миллион. 10 копеек - значит 10 копеек.

Бюджет должен финансировать оборону, охрану правопорядка, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а не армию льготников.
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имеется в виду что ты может быть захочешь поделиться частью своих денег чтобы снять социальную напряженность
купишь себе покой
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Щоб комусь щось дати, треба в когось щось забрати,
ну або інфляція 100% в місяць.

Забрати в бізнесу.
Ну то хто буде інвестувати в країну де заробиш набаго менше ніж в любій азійській країні де не заморочуються соціалкою.

Забрати в працюючих.
Ну тоді де знайти бажаючих працюювати за 100 доларів, бо 300 треба віддати на базовий дохід чужих дядьок і тьотьок.
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Покажите мне такое дерьмо,где блаженствует Гитлер
А КГБист в позе артист Зеленский попирает Закон
Не вращайте Глобус,вы ек найдете
На планете Земля такого Дерьма и не сыскать... В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер - Цензор.НЕТ 8069
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Сначала надо обеспечить базовый IQ, потом базовую трезвость, кто недотягивает - жестко *******, потом можно будет поговорить про базовый доход В Україні потрібно ввести безумовний базовий дохід для кожного громадянина, - Шустер - Цензор.НЕТ 8163
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И о премии в 600% для избранных не забывайте!
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ПРедлагаю Зеленскому отовбрать СУБСИДИИ всем пынсионерам,8 миллиардов Коломойскому,это на мыло..,Бене надо 27 миллиардов..и он высосет это бабло с ВАС баранов,это вам не Порошенко,дайте 20 гривен на оборону.....будете штаны снимать Кучме...последние..ПАПА Украины ЖИВВВВВВВВВВВВ,Кучма наш СМОТРЯЩИЙ ПАПА........
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Вот, Шустер молодец. Пусть высылает доллары бочками. Эх, кладовка для бочек маловата. Но ниче. Можно и балкон приспособить. Были бы бочки с содержимым, а место найдем.
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"Потому что гражданин ответственный за то, что получает от государства, уж точно будет следить за коррупционерами."

Шустер наивный, или просто так прикалывается? Утопия чистой воды. По крайней мере в совковых и банановых странах так точно.
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Это характерно для глубокого совкого обывателя.У всего общества изжоги будет в избытки.Каждый должен быть хозяином своего труда,а не шаровых денег.При союзе у нас всегда была гарантированная получка,но не зарплата, и социум для пенсов и инвалидам тоже был гарантирован,-а результат.Конечно жить будет легче,но вечно в гамне и ожидания дня прихода социума.Шустер прикинувшийся шлангом, всегда показывал учёность и при этом не выучившись.Вступать в дискуссии с ним, себя не уважать.Только бла,бла,бла и жонглируя чужими мыслями,как низкопробный жонглёр цирка. Тема для большинства нашего народа и невежественных зеленских
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шустер далек от реальной жизни , во многих конторах минималку перестали платить ,
считают по трудодням ( 150 - 180 гр ) сколько раз вызвали - столько и заработал , а
разницу руководитель себе в карман , у нас все разворуют подчистую
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Убежден, процентам семидесяти населения Украины такая идея безусловных денег нашару потому, что у них есть паспорт Украины придется очень по вкусу.
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И налоги не платить. И коммуналка - бесплатно. И доллар по 5.
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Пенсионер. Уже 4 (четыре) года получаю неизменные (несмотря на инфляцию) 2110 гр.82 коп. Сдаю квартиру сына, уехавшего за границу. Получаю 2000гр./м-ц. Плачу налог: 18% - полдоходный и 1.5% військовий збір. То есть, пятую часть отдаю державе, которая потом оьтправляет меня в собес за субсидией на ЖКХ. "Зеленые" поговорили о том, что "прожиточный минимум" должен быть не такой, как теперь, а порядка 5 тыс./чел./м-ц. Т.е. 200 ба. Поговорили и замолчали. А теперь этот пианист-95 третий месяц обещает отстегнуть мне 1000гр. Единственное мое ответное действие - не платить налог ЭТОЙ власти.
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А кто горбатится будет, чтоб обеспечить всем этом "безусловный доход"!?
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сопля с олигархами скоро введет в Украине рабство. Будут трудодни и обязательный пересмотр 95 квартала по вечерам, после 20 часовой смены за миску супа.
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Квартал-95 и "Сваты" - жизнь удалась!
73%.
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Едь в свою парашу тварь жидовская.
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Безусловный Базовый доход - это прекрасно. Но вот мы, фашисты, предлагали сделать его, только после тотальной модернизации промышленности, когда автоматика позволит производить больше продукции по меньшей цене и на разницу - кормить ненужных рабочих. Либо другими словами - инвестировать в творчество и предпринимательство.
Если же этот доход ввести сегодня - то это лишь наполнит карманы наших кредиторов нашими ресурсами, лесами, черноземами, желзом и никелем, топазами, титаном, ураном, и прочим. Корень всех бед - демократический театр где заказывают музыку диктаторы-олигархи
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Забрать у пенсионеров и поделить. Я всё правильно понял?
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Также в Украине нужно на законодательном уровне закрепить ежемесячные выплаты по 10 миллионов гривен Шустеру за гениальность.
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шустер нравится тучным женщинам бальзаковского возраста
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Понаїхали гастарбайтери і нав'язують українцям свої дурні ідеї. Ми в своїй країні без Шустерів розберемося. А Шустера депортувати.
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я так торчу від цього "капітана очевидність"
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Нахрена плодить тунеядцев?
Раздача халявы не сделает люмпенов богатыми. Зато сделает беднее тех, кто платит налоги с которых эта халява раздается.
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