 В Україні потрібно ввести безумовний базовий дохід для кожного громадянина, - Шустер. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео опубліковано на сторінці "Свободи слова Савіка Шустера" в фейсбуці.

"Криза коронавірусу каже, що нам треба переглянути цю систему соціального захисту в корені. Вона більше не працює. І це сьогодні розуміють усі країни ... Безумовний базовий дохід - це відповідальність кожної людини перед своєю сім'єю і суспільством. Ось це найголовніше. Ми віддаємо відповідальність людині. Вона розпоряджається грошима. Ми робимо величезний аудит соціальної системи. Ми дивимося, скільки у нас корупції і перевитрат, і неправильних витрат у медицині, в охороні здоров'я, скільки в соціальній політиці, в Пенсійному фонді. Все то забирається. Це величезні гроші. І людина сама починає розпоряджатися своєю долею. Ось що найважливіше", - заявив журналіст.

Водночас, за словами Шустера, концепцію безумовного базового доходу всерйоз розглядають уже в Європі.

"Іспанія вже вирішила, що вона дає людям безумовний базовий дохід під час кризи коронавірусу і після. І це буде складати приблизно 475 доларів на місяць на людину: на члена сім'ї", - розповів телеведучий.

Він також зазначив, що це один з найефективніших способів боротьби з корупцією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми маємо намір створити 500 тисяч робочих місць у травні 2020 року, - прем'єр Шмигаль. ВIДЕО

"Я вважаю, що безумовний базовий дохід - це найдієвіший захід проти корупції. Тому що громадянин відповідальний за те, що отримує від держави, вже точно буде стежити за корупціонерами. Тому що всі розкрадені гроші крадуться з його кишені. Тому я пропоную політикам і в парламенті, і в уряді, і в Офісі Президента дуже серйозно на це подивитися", - додав Шустер.