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 Чернівецька ОДА нагадує, що в області на Великдень вводяться додаткові карантинні обмеження

Додаткові обмеження щодо перебування громадян в громадських місцях вводяться в Чернівецькій області з суботи до вівторка.

Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляється на сторінці Чернівецької обласної державної адміністрації в фейсбуці.

"Шановні буковинці, нагадуємо, що за рекомендацією Державної комісії ТЕБ та НС з 13:00 суботи, 18 квітня, до 6:00 вівторка, 21 квітня, у Чернівецькій області будуть запроваджені додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо перебування громадян у громадських місцях!

Просимо вас дотримуватися обмежувальних заходів і відсвяткувати Великдень вдома!" - йдеться в повідомленні.

Раніше введення особливого режиму в області на 18-21 квітня анонсував голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборона перебувати в громадських місцях, обмеження доступу до кладовищ і штрафи, - в кількох областях посилили карантин на Великодні свята

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189615
 
 
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это те, которые даже менты признали только рекомендательными?
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Якщо всі підуть до церкви, то таких штучок всім не вистачить
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А чим церкви відрізняються від магазинів, якшо не облизувати ложки, шо роблять і не всі.
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А громадян Румунії теж будуть обмежувати?
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что тебя все на них беспокоит .. - приезжай в Черновцы ...посмотри ....- тут Украина !!!! Реально ...
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