 Спочатку продайте "Бентлі", а потім просіть допомоги у держави, - прем'єр Болгарії Борисов відповів бізнесменам

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Глава уряду Болгарії закликав бізнесменів не звільняти співробітників і не знижувати їм зарплати, а для початку продати дорогі машини, а потім вже звертатися за допомогою.
За його словами, "автомобілі класу люкс - це лише мала частина накопичень болгарських бізнесменів".
Борисов зазначив, що "в небагатій Болгарії, за даними статистичних даних поліції, зареєстровані три автомобілі "Бугатті", 21 автомобіль марки "Бентлі", 123 "Феррарі", 54 "Майбахи", 22"Макларени", 87 "Ламборгіні", 311 "Мазераті", а також 64 "Роллс-Ройси", 280 "Хаммерів", близько 4 тис. "Ягуарів" і понад 5 тис. "Порше".
Это как представители американского автопрома, прилетели на личных самолетах, просить поддержки государства, во время экономического кризиса...
Об этом сообщили в New York Times.
15 апреля в штате Нью-Джерси, полицейские после анонимного сообщения обыскали дом престарелых и обнаружили в морге, рассчитанном на четыре человека, 17 умерших вследствие вспышки коронавируса.
Но очень часто происходит подмена понятий и средство достижения цели, становится целью и тогда начинают расти административные расходы: майбах вместо мерседеса, собственный самолет вместо арендованного, резервный самолет и так далее.
Американцы всегда славились своим прагматизмом, но и их не миновала чаша сия...
Мама потерпит)))))
тут он еще с кем-то базарят, за половину видео как раз про квартиры и машины тот его спросил и Дуб ловко выкрутился
А нам предлагают всего лишь цуцыками за коммуналку расщитаться
а кто их купит в условиях кризиса...?
Болгар-совок...
Как такие продажи могут спасти бизнес в данный момент и кто это купит.
всі думали, що вони одне за одним запропонували допомогу країні, а вони прибігли про свої інтереси домовлятись
Жаль, что у нас в Украине нет такого премьер-министра, как в Болгарии, а есть очередной жулик, который для Калломойского никаких дотаций из бюджета не пожалеет.