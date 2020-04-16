 Спочатку продайте "Бентлі", а потім просіть допомоги у держави, - прем'єр Болгарії Борисов відповів бізнесменам

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Глава уряду Болгарії закликав бізнесменів не звільняти співробітників і не знижувати їм зарплати, а для початку продати дорогі машини, а потім вже звертатися за допомогою.

За його словами, "автомобілі класу люкс - це лише мала частина накопичень болгарських бізнесменів".

Борисов зазначив, що "в небагатій Болгарії, за даними статистичних даних поліції, зареєстровані три автомобілі "Бугатті", 21 автомобіль марки "Бентлі", 123 "Феррарі", 54 "Майбахи", 22"Макларени", 87 "Ламборгіні", 311 "Мазераті", а також 64 "Роллс-Ройси", 280 "Хаммерів", близько 4 тис. "Ягуарів" і понад 5 тис. "Порше".

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