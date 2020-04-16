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Все про:бізнес (451) Болгарія (155) Борисов Бойко (1)

 Спочатку продайте "Бентлі", а потім просіть допомоги у держави, - прем'єр Болгарії Борисов відповів бізнесменам

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов запропонував місцевим підприємцям спочатку продати свої дорогі автомобілі, а потім вже просити у держави допомоги в умовах економічної кризи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Глава уряду Болгарії закликав бізнесменів не звільняти співробітників і не знижувати їм зарплати, а для початку продати дорогі машини, а потім вже звертатися за допомогою.

За його словами, "автомобілі класу люкс - це лише мала частина накопичень болгарських бізнесменів".

Борисов зазначив, що "в небагатій Болгарії, за даними статистичних даних поліції, зареєстровані три автомобілі "Бугатті", 21 автомобіль марки "Бентлі", 123 "Феррарі", 54 "Майбахи", 22"Макларени", 87 "Ламборгіні", 311 "Мазераті", а також 64 "Роллс-Ройси", 280 "Хаммерів", близько 4 тис. "Ягуарів" і понад 5 тис. "Порше".

Також читайте: Болгарія через коронавірус вирішила відкласти вступ в єврозону

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189614
 
   
 Топ коментарі
 
И дубинскому пора продать автопарк
Мама потерпит)))))
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оце справжній батько народу!
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Пригадується як блазень претендував на допомогу держави для своїх бидло-серіалів, після порівняння України з німецькою проституткою... Вначале продайте "Бентли", а потом просите помощь у государства, - премьер Болгарии Борисов ответил бизнесменам - Цензор.НЕТ 4768
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А что этот Борисов продал, чтоб давать такие советы?
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Петух он справжній., а если человек честно заработал на Бентли и платил налоги на содержание таких петухов , как этот борисов?? Пусть не ******!! Евросоюз прекратил дотации Болгарии из-за коррупционных скандалов. Там хуже , чем в Украине!!
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Болгария это гнидник целующий в жопу рАсею и ненавидящий Украину.
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А ты гнидник целуешь в жопу америкосов , которые поставили раком через мвф всю нашу Украину..
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Ты поц. Это не ваша Украина и никогда она кацапской не будет. МВФ дает деньги под программы борьбы с ворами, а вам зебилам и ворью главное жрать в три горла и бухать боярошник.
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Жопа Путина нравится Герману больше, чем Трампа. О вкусах не спорят.
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вопрос в самих цифрах количество как для экономики Болгарии, просто заоблочное!!
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Навряд ли северокорейцы знают что им хуже, чем украинцам. Да и про Украину, я думаю, они не слышали.
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Какая банальность!
Это как представители американского автопрома, прилетели на личных самолетах, просить поддержки государства, во время экономического кризиса...

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В США в доме престарелых полиция случайно обнаружила 17 умерших от коронавируса.
Об этом сообщили в New York Times.
15 апреля в штате Нью-Джерси, полицейские после анонимного сообщения обыскали дом престарелых и обнаружили в морге, рассчитанном на четыре человека, 17 умерших вследствие вспышки коронавируса.
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Ну так их эффективность работы такая, что если они будут поездом ездить на ключевые переговоры - компания разорится! Президент тоже не пешком ходит, а с толпой охраны и кортежами - хотя его экономическая эффективность складывается из эффективности в том числе автопроизводителей.
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Безусловно, это имеет очень большое значение.
Но очень часто происходит подмена понятий и средство достижения цели, становится целью и тогда начинают расти административные расходы: майбах вместо мерседеса, собственный самолет вместо арендованного, резервный самолет и так далее.
Американцы всегда славились своим прагматизмом, но и их не миновала чаша сия...
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Пригадується як блазень претендував на допомогу держави для своїх бидло-серіалів, після порівняння України з німецькою проституткою... Вначале продайте "Бентли", а потом просите помощь у государства, - премьер Болгарии Борисов ответил бизнесменам - Цензор.НЕТ 4768
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И дубинскому пора продать автопарк
Мама потерпит)))))
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https://www.youtube.com/watch?v=6omldiZl5Ks

тут он еще с кем-то базарят, за половину видео как раз про квартиры и машины тот его спросил и Дуб ловко выкрутился
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А дерьмаков ,подписав капитуляцию с «днр « тут же купил мерс
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Это зал уволенных с остановленного производства без поддержки государства?
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А Бойко Борисов не хоче забрати у нас СН?
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У ты какой...
А нам предлагают всего лишь цуцыками за коммуналку расщитаться
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но вот вопрос...
а кто их купит в условиях кризиса...?
Болгар-совок...
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Ну точно. Сначала премьер говорит продай Порш (по дешевке), а потом скажет продай дом с вещами.
Как такие продажи могут спасти бизнес в данный момент и кто это купит.
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Так в Германии тоже если у тебя есть свой дом в 4-6 комнат, но мало доходов то тебе всё равно помощь не дадут и посоветуют продать дом если нет средств его содержать. Вобщем обычная европейская практика, молодец Борисов, поддерживаю.
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Совершенно правильно. Вот ахметка шахты закрывает а недвижемость и в Лондоне в том числе и свои ништяки не продаёт.
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Так это по Украински.Всем простить долги и уехать жить в Англию. У нас даже Жареськи и инши свою хату подпалят - им все равно.
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Сначала потрусите ахматовУ и прочую нечисть, а потом на карантин всех садите...
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весьма примитивное манипулирование мнением бедняков, не более чем дешёвый пиар
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Не мешало бы нашему козлу-премьеру Шмыгалю заучить эту фразу, для ответа нашему так называемому малому и среднему бизнесу "Сначала продайте бентли, тайоты и мерседесы виллы, дачи и квартиры" А потом просите помощь у государства Украины. Молодец премьер Болгарии Борисов!! Истинный патриот народа Болгарии.
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наші олігархи вже бігали до преза.
всі думали, що вони одне за одним запропонували допомогу країні, а вони прибігли про свої інтереси домовлятись
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Когда президент более менее адекватный.
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А у нас Правительство до последнего сотнями миллионов разбрасывалось помогало всё олигархам. Надо заставить их вернуть займы у государства.
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Ну, то в Болгарії, а у нас Суркісам 7 млрд.
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Если озвучить такой список в Украине, тогда туши свет, никакого кредита мвф нам не светит, луче молчать в тряпочку.
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а шо так сразу строго? - пусть сначала с собачиков начнут..
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Я думаю МВФ озвучит у кого в Украине можно будет взять деньги, после того как откажет стране в кредите.
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А питання: які до підприємці Уряду зверталися ? Може людина володіє маленькою кав'ярнею і їздить на старому вольво 1998 року. Тому подібні заяви подібних Борисових, як їх дружбанів з Рашкі-Парашкі. Там теж кажуть що просити у держави допомоги - мародерство. І статитика просто у болгарського більшовика просто супер - нарахував 12 тисяч догорих авто на 7 мільону країну, тобто 0,001 машина на кожного болгарина.
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В Украине это были бы первые в списке на получение помощи от государства.
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Зеленский говорит Андрею Ермаку, сначала продай мерседес, потом проси должность для Дениса Ермака. Об этом мечтает лекторат (нарід) Зеленского.
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Вот так надо разговаривать с "бизнесом", а не жопы им лизать, принимая законы в их пользу и списывая им налоги.
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Сейчас на всех сайтах идет пиар МАУ. Ее гендиректор Дыхне рассказывает, "как много сделала МАУ во время карантина" (умалчивая, сколько заработала на двойном-тройном подъеме стоимости билетов при эвакуации); как она платит всем сотрудникам за вынужденные каникулы, по словам директора Дыхне 2/3 оклада (умалчивая, что всем было предложено написать заявления на отпуск за свой счет, а оставшимся как раз и платят 2/3 оклада); не забывает Дыхне тут же, как бы вскользь, упомянуть, как поддерживают свои авиакомпании другие страны (забывая уточнить, что там нет такого беспредела, уклонения от налогов, заоблачных цен, задолженности десяткам контрагентам на многие и многие миллионы долларов).
Жаль, что у нас в Украине нет такого премьер-министра, как в Болгарии, а есть очередной жулик, который для Калломойского никаких дотаций из бюджета не пожалеет.
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Та в нас деякі купляють доми по 200 мільйонів і літаки по 100 мільйонів доларів.А зарплати не мають чим платити.
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Говорит красиво, вопросов нет ! А по факту - даже если некий бизнесмен захочет продать дорогую машину, кто её купит ? Спрос на них на вторичном рынке сейчас равен нулю.
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Интересно, может теперь Порошенко выполнит свои обещания. Покажет, так сказать пример, украинским олигархам. Чтоб им стыдно стало. Что бы от стыда, прямо таки сгорели...
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а вот если бы наши попы с Лавры продали свои мерсы и бентли, нам не пришлось бы у МВФ помощи просить!
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