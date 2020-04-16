 У Великій Британії за добу від COVID-19 померла 861 людина, від початку епідемії - 13,7 тис. громадян

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, виявлено 18 тис. 665 нових випадків зараження.

Таким чином, від початку епідемії в Великій Британії діагностували 417 тис. 649 випадків зараження, 13 тис. 729 інфікованих померли.

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