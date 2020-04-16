 У Великій Британії за добу від COVID-19 померла 861 людина, від початку епідемії - 13,7 тис. громадян

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, виявлено 18 тис. 665 нових випадків зараження.
Таким чином, від початку епідемії в Великій Британії діагностували 417 тис. 649 випадків зараження, 13 тис. 729 інфікованих померли.
І Британія -демократи..
І ШВЕЦІЯ..
Але вибір демократії під час карантину навряд чи правильний..
вже очікує на кінець карантину
тай ВОЗ у них чомусь ВООЗ...
Сидим в запрети без работы и денег при ничтожном коэффициенте заболевания и переживаем за всю Европу!!!
Вы там **...е?!!🙈
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у Вас были сомнения на этот счёт?
У Китаї,якщо заразив когось ,порушивши карантин і той помер -загрожує навіть смертна кара..
а В Україні - 34 000 грн ...
Pavel Fedosenko
21 год
Первая умершая в Харьковской области от коронавируса женщина продавала свечи в сельской церкви. Местный батюшка(РПЦ) - с диагнозом на самоизоляции, его жена - с диагнозом в соседней области. Сколько ещё людей заболели - можно лишь гадать. И это только одна церковь в одном маленьком селе.
Можно закрыть метро, спортплощадки и кафе, выписывать штрафы за отсутствие маски или прогулку по парку. Но какой во всем этом смысл, когда по всей стране спокойно работают тысячи ячеек потенциальных террористов-смертников?
або "пріходи РПЦ в Україні" як розповсюджувачі інфекцій...
БРЮСЕЛЬ
У Бельгії протягом останніх 24 годин зареєстровано 1236 нових коронавірусних інфекцій та 417 смертей, повідомили влада охорони здоров'я країни в четвер.
Це приводить загальну кількість випадків до 34 809, а кількість загиблих - до 4 857, згідно з останніми даними Федеральної державної служби охорони здоров'я.
Тестування в будинках для літніх людей
Влада Бельгії пояснила високу кількість методів статистики та звітності, які є більш енергійними, ніж в інших європейських країнах.
Наприклад, 198 осіб з 417 нещодавно зареєстрованих жертв COVID-19 ніколи не проходили тестування на коронавірус.
https://www.aa.com.tr/en/europe/belgium-to-apply-200-000-virus-tests-in-nursing-homes/1807335
https://www.youtube.com/watch?v=l_z22MlOV5I
https://www.youtube.com/watch?v=bOG6ScUD6qs
As of 9am on 16 April,417,649 tests have concluded, with 18,665 tests carried out on 15 April.
327,608 people have been tested, of whom 103,093 tested positive.
As of 5pm on 15 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 13,729 have died.
Джонсон не Трамп.