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 За кордоном
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Все про:Велика Британія (1181) карантин (2970) COVID-19 (3847) коронавірус (2519)

 У Великій Британії за добу від COVID-19 померла 861 людина, від початку епідемії - 13,7 тис. громадян

За минулу добу в Великій Британії зафіксований ще 861 летальний випадок у пацієнтів із COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, виявлено 18 тис. 665 нових випадків зараження.

Таким чином, від початку епідемії в Великій Британії діагностували 417 тис. 649 випадків зараження, 13 тис. 729 інфікованих померли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість смертей від коронавірусу у Великій Британії перевищила 10,6 тисяч: за добу - 737 померлих

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189613
 
 
 Топ коментарі
 
Психоневрологические последствия новой пандемии вероятно, будут значительными и могут длиться у пациентов годами.Ученые проанализировали влияние прошлых пандемий на здоровье людей и пришли к выводу, что те, которые переболели COVID-19, могут столкнуться с повышенным риском целого ряда заболеваний и расстройств: от депрессии и психоза к осложнениям на центральную нервную систему...ужас это теперь к московским попам близко подходить нельзя ,а то покусают В Великобритании за сутки от COVID-19 скончался 861 человек, с начала эпидемии - 13,7 тыс. граждан - Цензор.НЕТ 3553
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Великобритания: случаев всего 103,093 чел, новых за сутки +4,617; всего умерших 13,729 умерших за сутки +861. Какие 417 тысяч всего и 18 тысяч за сутки?
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наш народ не вірить.
вже очікує на кінець карантину
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Психоневрологические последствия новой пандемии вероятно, будут значительными и могут длиться у пациентов годами.Ученые проанализировали влияние прошлых пандемий на здоровье людей и пришли к выводу, что те, которые переболели COVID-19, могут столкнуться с повышенным риском целого ряда заболеваний и расстройств: от депрессии и психоза к осложнениям на центральную нервную систему...ужас это теперь к московским попам близко подходить нельзя ,а то покусают В Великобритании за сутки от COVID-19 скончался 861 человек, с начала эпидемии - 13,7 тыс. граждан - Цензор.НЕТ 3553
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У Франції вчора померло майже 1500 людей.
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Макрон -демократ..
І Британія -демократи..
І ШВЕЦІЯ..

Але вибір демократії під час карантину навряд чи правильний..
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наш народ не вірить.
вже очікує на кінець карантину
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А дарма. Тим часом спостерігаю як до ВІЛ-дисидентів добавилися ще й Covid-19-дисиденти.
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погоджусь.. тому Уряд змушений буде продовжити карантин.До 11 травня вже є попередня дата.
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Это было и ежу понятно. На майские праздники никого не выпустят
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Великобритания: случаев всего 103,093 чел, новых за сутки +4,617; всего умерших 13,729 умерших за сутки +861. Какие 417 тысяч всего и 18 тысяч за сутки?
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В таких случаях нужно читать оригинальные публикации. Наши могут информацию искажать.
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тупа школота -редактори цензора навіть НЕ РОЗУМІЮТЬ ЦИФР..((
тай ВОЗ у них чомусь ВООЗ...
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НаЦензор мабуть палену бояру завезли. Бутусов _проспись.
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Вот это просто «нужная» новость!!! Мы просто невероятно как переживаем за Британию!
Сидим в запрети без работы и денег при ничтожном коэффициенте заболевания и переживаем за всю Европу!!!
Вы там **...е?!!🙈
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Вы там **...е?!!

--
у Вас были сомнения на этот счёт?
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Странно что о США не пишут, вчера на утро было 26 тыс а сегодня уже 31 тыс. а это получается около 5 тыс за сутки, полный писец.
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Один в один италия испания, только там не знают, почему к ним столько внимания ахахаха дебильно копируют
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В Бельгії таки не витримала система, 417 померлих за добу.
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Це так, весь підхід до медицини буде переглядатись.
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в Азії просто не було такого "розгулу демократії" під час карантину..
У Китаї,якщо заразив когось ,порушивши карантин і той помер -загрожує навіть смертна кара..
а В Україні - 34 000 грн ...

Pavel Fedosenko
21 год
Первая умершая в Харьковской области от коронавируса женщина продавала свечи в сельской церкви. Местный батюшка(РПЦ) - с диагнозом на самоизоляции, его жена - с диагнозом в соседней области. Сколько ещё людей заболели - можно лишь гадать. И это только одна церковь в одном маленьком селе.
Можно закрыть метро, спортплощадки и кафе, выписывать штрафы за отсутствие маски или прогулку по парку. Но какой во всем этом смысл, когда по всей стране спокойно работают тысячи ячеек потенциальных террористов-смертников?
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Розпорядження,що НЕ СТОСУЄТЬСЯ УКРАЇНИ.НЕ ФЕЙК.
або "пріходи РПЦ в Україні" як розповсюджувачі інфекцій...У Великій Британії за добу від COVID-19 померла 861 людина, від початку епідемії - 13,7 тис. громадян - Цензор.НЕТ 8702
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Возможно и больше. Сейчас все скрывают правду.
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Лука не приховує, у вас 4000 наркоманів.
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В Бельгии включили в статистику за вчераранее неучтенные домашние случаи смертей
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не так.

БРЮСЕЛЬ
У Бельгії протягом останніх 24 годин зареєстровано 1236 нових коронавірусних інфекцій та 417 смертей, повідомили влада охорони здоров'я країни в четвер.
Це приводить загальну кількість випадків до 34 809, а кількість загиблих - до 4 857, згідно з останніми даними Федеральної державної служби охорони здоров'я.
Тестування в будинках для літніх людей
Влада Бельгії пояснила високу кількість методів статистики та звітності, які є більш енергійними, ніж в інших європейських країнах.
Наприклад, 198 осіб з 417 нещодавно зареєстрованих жертв COVID-19 ніколи не проходили тестування на коронавірус.
https://www.aa.com.tr/en/europe/belgium-to-apply-200-000-virus-tests-in-nursing-homes/1807335

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Данные из Великобритании правительственый сайт: Number of cases and deaths
As of 9am on 16 April,417,649 tests have concluded, with 18,665 tests carried out on 15 April.

327,608 people have been tested, of whom 103,093 tested positive.

As of 5pm on 15 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 13,729 have died.
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Сплутали кількість тестів з хворими. ЦН сплутав.
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Великобритания абсолютный мировой лидер по летальным исходам. Умирает каждый восьмой заразившийся. А они своего слабоумного клоуна который все это допустил жалеют, всей страной. Просто невероятная долбанутая страна.
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Довбанута то довбанута, але вони 300 років царювали в світі, як назвати інших?
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Це був вибір самих англійців.

Джонсон не Трамп.
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Сказку о коронвиРУСе начали Ковтун и Луговой отравившие Полонием полковника ФСБ Сашу Литвиненко в Британии,потом эстафету приняли Боширов и Петров,пытаясь Новичком убить семью полковника ФСБ Скрыпаля в той же Британии....Сегодня сказка о КоронвиРУСе приобрела новый формат на РАБссии ,,,Зачем светится,сделаем препарат,который убъет весь мир в одной пробирке...,и всего за 1 доллар...........
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Бред, росия тупая в любом плане.. Утверждается что этот вирус даёт полный набор возможностей - от лёгкой простуды до смертного исхода. Чего никогда не наблюдается ни с каким другим вирусом, бактерией или микроорганизмом. Для каждого отдельного вируса клиническая картина всегда идентична от пациента к пациенту. Каждый вирус имеет свой календарь, т.е. болезнь развивается по строгой схеме и строгому расписанию. И только этот коронный вирус шляется как кому хочется. Законы жизни и природы не обманешь
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Який висновок, що то є? а ничего нет, развитые страны шумят очень сильно, а смертности у них не наблюдается. списуют любую смерть на него, италия, испания очень хорошо это показали, думаю грядёт мировая национализация
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Новых случаев заражения в UK 4617. Умерли 861. 18665 - это количество тестов за сутки, а не новых случаев.
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РАБссия,это дремучий и самый тупой быдло на планете Земля,это сказали ЛОМОНОСОВ и Петр первый.Поскольку писатели и поэты на РАБссии появились только в 19 веке.Типа Достоевский,Толстой и Пушкин с Лермонтовым.В 18 веке на РАБссии было быдло и тупой атаман Николай Долбодятлов из племени Баран и Овца... У Великій Британії за добу від COVID-19 померла 861 людина, від початку епідемії - 13,7 тис. громадян - Цензор.НЕТ 2545
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Верить в телевизор должен каждый украинец.Но Штирлиц и Путлер сильнее вас одноклеточных...,ваш фюрер сегодня Зеленский и Кучма
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В Америке же все за деньги. Кто там живет подтвердите, если я ошибаюсь. Там 15 минут консультации от вируса по телефону стоят десятки долларов - 45 или 54, что-то в этом роде. ПО страховке и без страховки лечение от вируса - десятки тысяч долларов. Потому и мрут. Не каждый может оплатить такое. А если в Америке врачи или медсестры говорят правду как лечат - их увольняют. Потом, таких чистоплотных как украинцы еще поискать нужно. В Англии посуду моют и моющий порошок до конца не смывают. По выходным до карантина традиция в пабах собираться и пиво распивать. В Америке в обуви дома ходят. В общем в Европе еще когда чума была, а России и в Украине не было, потому что у нас были бани, а там даже знать не мылась. Так что не все так плохо в нашем королевстве.
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Не повторюйте казки москалів ніби-то в Європі ніхто не мився...
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