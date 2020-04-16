 Путін доручив змінити графік і перенести підготовку до параду на 9 травня

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент РФ Володимир Путін.
"Для проведення параду 9 травня його підготовка має бути почата вже зараз, але ризики, пов'язані з епідемією, пік якої не пройдений, ще надзвичайно високі, і це не дає мені право починати зараз підготовку до параду й інших масових заходів", - сказав він на нараді з постійними членами Ради безпеки РФ в четвер.
"Тому доручаю міністру оборони, керівникам силових відомств, органів влади всіх рівнів змінити графік і перенести підготовку до військового параду на Красній площі, до парадів у регіонах, відкласти всі масові публічні заходи, які мають і були заплановані в ознаменування 75-річчя великої Перемоги", - сказав Путін.
Но эти придурки ( в отличие от всего мира, где конец войны 2 сентября!) перенесли даже эту
дату на 3 сентября - день убийства детей в школе Беслана
И парад туда же.....
Тож ОРВИ обьічное, пусть народ погуляет до Берлина и назад)
имхо.
папуасов,
Забрали бусы, в общем
вышло по -дурацки…
А бабы ж, красили
кокошники на пляски!
А кизяки ж под бубны поцепляли цацки...
стареет дед,не продумывает ***************
хоть в колокола там нехай побьют, крестный ход на карачках какой с целованием
булыжников перед мавзолеем, а то совсем дидов ворочать перестали...
неношены
Казаться гордыми уж нету
сил
Бабло кончается, понты
заброшены
Пуйло о помощи заголосил…
Короче, ********* - это конченая нация - биомусор недобито-совковый.
Даешь подготовку к параду прямо сейчас!
Уйло Владимирович, верни парад и бессмертный полк на улицы 9 мая!