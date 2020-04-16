 Путін доручив змінити графік і перенести підготовку до параду на 9 травня

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент РФ Володимир Путін.

"Для проведення параду 9 травня його підготовка має бути почата вже зараз, але ризики, пов'язані з епідемією, пік якої не пройдений, ще надзвичайно високі, і це не дає мені право починати зараз підготовку до параду й інших масових заходів", - сказав він на нараді з постійними членами Ради безпеки РФ в четвер.

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"Тому доручаю міністру оборони, керівникам силових відомств, органів влади всіх рівнів змінити графік і перенести підготовку до військового параду на Красній площі, до парадів у регіонах, відкласти всі масові публічні заходи, які мають і були заплановані в ознаменування 75-річчя великої Перемоги", - сказав Путін.