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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
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 Через вітер з'явилося 3 нових вогнища тління, але вони не становлять загрози, - ДСНС про пожежі в районі Чорнобиля

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС через шквальний вітер з'явилися три нових вогнища тління, але вони не є масштабними і не становлять загрози для критично важливих об'єктів.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок шквальних поривів вітру у другій половині дня відбулося ускладнення обстановки і з’явилися нові три осередки тління, які не є масштабними та не мають загрозливого характеру.

Зведений загін ДСНС залучений до робіт з локалізації осередків в Корогодському, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництвах.

Загрози для критичних об`єктів, таких як "Укриття", "Вектор" та інших немає, —підкреслили в ДСНС.

Раніше увечері 16 квітня член громадської ради в Держагентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що в Чорнобильській зоні через сильний вітер поновилися пожежі.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189606
 
 
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tZE inform в Твиттере: «От всей души поздравляем идиотов избравших Зеленского президентом. Особо в Киеве. Ну удружили - такого поца у нас еще не было. Янукович по сравнению с ним - хороший человек ! У УТРА !!! зная что надвигается на Киев он погрузил Ермака и семью и отлетел в горы. Типа учения 80-ОГСБ.» / Твиттер

https://twitter.com/tZEinform/status/1250796208681091073
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тим часом китайське чудо навернулося

Из-за ветра появилось 3 новых очага тления, но они не несут угрозы, - ГСЧС о пожарах в районе Чернобыля - Цензор.НЕТ 8265
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Тепер комуністів відправлять у відставку.
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Ви знову накрили весь Київ невідомо чим!
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У нас в Україні нічого не сприймається серйозно: вибори клоуна преЗЕдента - не несуть небезпеки для держави, пожар в Чорнобилі - не несе небезпеки для життя і здоровя людей. І що цікаво: що більшість людей цьому вірить...
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