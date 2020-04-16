 Військове містечко в Мукачевому для 128-ї ОГПБ добудують у травні, - Єрмак. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні разом з президентом Володимиром Зеленським відвідали сучасне військове містечко у Мукачевому.
Тут побудували нову казарму з хорошими та комфортними квартирами. Майже закінчено ремонт їдальні, в якій вже встановили новітнє кухоне обладнання. Загалом все зроблено якісно і професійно.
Повністю військове містечко буде готовим вже у травні. І в ньому розмістять підрозділи 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Звичайно, можна вкотре сказати очевидні слова, що військовослужбовці повинні бути забезпечені всім необхідним. Але, на мою думку, саме такі об'єкти демонструють, що держава поважає наших воїнів і вважає їх справжньою елітою країни. І ми продовжимо розбудовувати сучасну українську армію".
А по факту- балаболи.
Яке ви маєте відношення до будівництва військового містечка? Це - парафія виконавчої влади.
Откуда взяться дорогому пиару?
не з того боку взялись
Следи лучше, чтоб бубочке яйца вовремя подали.
Мерс обкатал уже?
"Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака"
https://petition.president.gov.ua/petition/91322