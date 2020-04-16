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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (5078) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (57) Єрмак Андрій (243)

 Військове містечко в Мукачевому для 128-ї ОГПБ добудують у травні, - Єрмак. ФОТО

Глава Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив інформацію про те, що президент Зеленський відвідав військове містечко в Мукачевому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні разом з президентом Володимиром Зеленським відвідали сучасне військове містечко у Мукачевому.

Тут побудували нову казарму з хорошими та комфортними квартирами. Майже закінчено ремонт їдальні, в якій вже встановили новітнє кухоне обладнання. Загалом все зроблено якісно і професійно.

Повністю військове містечко буде готовим вже у травні. І в ньому розмістять підрозділи 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Звичайно, можна вкотре сказати очевидні слова, що військовослужбовці повинні бути забезпечені всім необхідним. Але, на мою думку, саме такі об'єкти демонструють, що держава поважає наших воїнів і вважає їх справжньою елітою країни. І ми продовжимо розбудовувати сучасну українську армію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189605
 
 
 Топ коментарі
 
Ермак уже передал координаты городка в фсб?
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З боку Зе це дешевий піар!
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уважателі-развіватєлі..
А по факту- балаболи.
Яке ви маєте відношення до будівництва військового містечка? Це - парафія виконавчої влади.
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Ермак уже передал координаты городка в фсб?
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Єрмак не розуміє що його поява в телевізорі викликає в народу України роздратування? Єрмаки обидва мають сидіти в тюрмі!
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Сидеть должен их "папа". Там пленок Геруса и обвинений Уманского хватит не на один импичмент и уголовное дело.

Військове містечко в Мукачевому для 128-ї ОГПБ добудують у травні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3984
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уважателі-развіватєлі..
А по факту- балаболи.
Яке ви маєте відношення до будівництва військового містечка? Це - парафія виконавчої влади.
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Более того еще при пАпередниках основные работы были выполнены. Фоторепортаж https://zakarpattya.net.ua/News/192809-Ministr-oborony-vidvidav-budivnytstvo-viiskovoho-mistechka-128-i-bryhady-v-Mukachevi-FOTO и закончить должны были еще в прошлом году.
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"Я не буду выполнять несвойственные президенту функции и перерезать ленточки". Я теперь не только куски дорог открывает, а и приписывает себе сделанное пепередниками. Своим-то хвалиться нечем, совсем.
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Он и самолеты прямо перед выборами пообещал продать. Сейчас летает на них и не морщится.
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Команда - сборище проходимцев.
Откуда взяться дорогому пиару?
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Буба, жени фсбшника. Він твій улюблений рейтинг валить
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Так. За Неню. Чим менше фсбшних радників у Янелоха, тим краще Україні
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як радників не міняй, щось Україні краще не стає...
не з того боку взялись
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Тебе какое дело, чмордяй, это твои обязанности городки для военных достраивать?
Следи лучше, чтоб бубочке яйца вовремя подали.
Мерс обкатал уже?
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Этот продажный оранг-утан не понимает, что его появление только раздражает украинцев. Когда его арестуют за предательство, или хотя-бы за воровство?
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Подписываем, не стесняемся Військове містечко в Мукачевому для 128-ї ОГПБ добудують у травні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2692
"Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака"

https://petition.president.gov.ua/petition/91322
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У нас в Николаеве в военном городке Леваневцы заморожены всё строительство домов для военных. При Порохе начали, построили три современные девятиэтажки и ещё три почти выгнали - сейчас всё стоит.
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