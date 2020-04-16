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 Пожежі в Чорнобильській зоні відновилися, - член громадської ради ДАЗВ Ємельяненко. ФОТО

Піщана буря в багатьох місцях роздуває осередки тління до стану відкритого вогню.

Про це повідомив у фейсбуці член громадської ради в Держагентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відновилися пожежі в Чорнобильській зоні. Піщана буря 16.04 роздуває осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях", - написав він.

Ємельяненко висловив надію, що на цей раз держава відреагує миттєво і без затримки.

Пожежі в Чорнобильській зоні відновилися, - член громадської ради ДАЗВ Ємельяненко 01Пожежі в Чорнобильській зоні відновилися, - член громадської ради ДАЗВ Ємельяненко 02

Раніше пресслужба ДСНС повідомила, що станом на 12:00 16 квітня в зоні відчуження немає відкритого вогню, підрозділи рятувальників ліквідовують осередки тління на пнях і залишках деревини.

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Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

Пожежі в Чорнобильській зоні відновилися, - член громадської ради ДАЗВ Ємельяненко 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189601
 
 
 Топ коментарі
 
Дождик пошел, Зеленые олени и решили забить на пожар, само потухнет. Молодцы, умнички!
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Колбаса по 2.20@P22067877 14 апр.

"95 квартал" в новом номере споёт песню "горіла зона, палала"
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Вчера говорили что пожар полностью потушен, как и все тлеющие очаги.
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А потом всё это летит в легкие жителей Полесья, а если повезёт, то и в лёгкие киевлян.
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Дождик пошел, Зеленые олени и решили забить на пожар, само потухнет. Молодцы, умнички!
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особенно сейчас когда ураганній ветер понесет далеко
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Сильный ветер очевидно раздул эти тлеющие очаги, за одно и высушил влагу. Печально.
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Колбаса по 2.20@P22067877 14 апр.

"95 квартал" в новом номере споёт песню "горіла зона, палала"
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Деньги выделили, а тут дождь, а деньги нужно оприходовать, теперь будут месяц мелкие очаги сами поджигать и сами тушить.
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А почему не потушить эти зоны, не проверять всю территорию беспилотниками? С них же можно увидеть огонь, или хотя бы дым и.т.д.
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У повітрі пісок! А здалеку здається що це туман😏
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