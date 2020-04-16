 Пожежі в Чорнобильській зоні відновилися, - член громадської ради ДАЗВ Ємельяненко. ФОТО

Про це повідомив у фейсбуці член громадської ради в Держагентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відновилися пожежі в Чорнобильській зоні. Піщана буря 16.04 роздуває осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях", - написав він.

Ємельяненко висловив надію, що на цей раз держава відреагує миттєво і без затримки.

Раніше пресслужба ДСНС повідомила, що станом на 12:00 16 квітня в зоні відчуження немає відкритого вогню, підрозділи рятувальників ліквідовують осередки тління на пнях і залишках деревини.

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Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.