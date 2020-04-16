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 Політика України
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Все про:Кабмін (4079) Гончаренко (269) Буславець Ольга (2)

 Кабмін призначив в.о. міністра енергетики Буславець

Кабінет міністрів у четвер провів позачергове засідання з єдиним питанням на порядку денному - призначення нового виконуючого обов'язки міністра енергетики та захисту довкілля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Він зазначив: "Був щойно на позачерговому засіданні Кабміну.

Віталій Шубін звільнений з посади першого заступника міністра енергетики та захисту довікілля-виконуючого обов'язки міністра.

На цю посаду призначено Ольгу Буславець".

Також читайте: Зеленський відкликав кандидатуру Буславець на пост глави Міненерго

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189600
 
 
 Топ коментарі
 
кобыла из ахметкиной конюшни...
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шмига теж з ахметівських..

робимо ставки, наскільки ахметка підніме нам тарифи ?

фофочку усі пинають як хочуть..
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"папучччіку гейвольюції" ахмєтхану треба рятувати свою бізнес-імперію?
Вважаю, що з огляду на ситуацію в країні, уряд має повне право націоналізувати енегрокампанії, які зараз швиденько банкротить рудий шахрай.
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"папучччіку гейвольюції" ахмєтхану треба рятувати свою бізнес-імперію?
Вважаю, що з огляду на ситуацію в країні, уряд має повне право націоналізувати енегрокампанії, які зараз швиденько банкротить рудий шахрай.
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шмига теж з ахметівських..

робимо ставки, наскільки ахметка підніме нам тарифи ?

фофочку усі пинають як хочуть..
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Ольга Буславець навесні 2019 року під час перебування на посаді керівника директорату енергетичних ринків цього міністерства лобіювала заборону будівництва на землі домашніх сонячних електростанцій.
То, что доктор прописал Ахмету Кабмин назначил и.о. министра энергетики Буславец - Цензор.НЕТ 4996
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вона хоч знає, який струм йде по дротам ЛЕП? і чим три фази відрізняються від однієї?
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Она точно знает, что по проводам идёт СВЕТ. Кабмін призначив в.о. міністра енергетики Буславець - Цензор.НЕТ 4418
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Сегодня (есть на Цензоре) Юлия Владимировна говорила "из России импортируют ТОК"
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В партии "Шмары с Окружной" такое не изучают.
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Не важно кто и откуда попал в правительство и депутаты. Важно - "для чего". /
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Зеленский - зиц-председатель, а страной руководят олигархи. Так захотели 73%.
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Политолог: Украину пытаются посадить на иглу зависимости от российской электроэнергии и угля
16.04.2020, 15:32 • 366 • 4

Кабмін призначив в.о. міністра енергетики Буславець - Цензор.НЕТ 7852
Ну что, дорогие друзья, у меня есть для вас плохие новости. Украина проиграла локальную войну с Кремлем. И не потому что плохо боролась. Подвели предатели. С 20 апреля крупнейшее угледобывающее предприятие страны "Павлоградуголь" и три обогатительные фабрики вынужденно уходят в простой. На прошлой неделе о невозможности заплатить зарплаты и купить топливо заявил "Энергоатом".
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Об этих рисках эксперты предупреждали еще осенью - выход на украинский рынок российского угля и электроэнергии может стать приговором украинской генерации и угледобыче. Да, россияне будут демпинговать - о чем предупреждали президента и премьера.
Мотивация простая - они будут душить наши шахты и генерацию электроэнергии, чтобы в Украине росла безработица и падали поступления в бюджет. Рост социальной и экономической напряженности их главный интерес. Не получается победить на фронте? Будут вредить изнутри. Ну и путем временного демпинга подсадить Украину на иглу зависимости от российской электроэнергии и угля тоже важно. Тут как с газом - главное, создать критическую зависимость. И потом можно выкручивать Украине руки, как угодно. Если мы отдаем Кремлю условный рубильник - мы полностью от них зависим.
Читайте также: Чем больше, тем лучше - Казанский о специальной пошлине на уголь и электроэнергию из РФ
Я повторю - эксперты еще осенью предупреждали про эти риски. Но глава комитета по ТЭК Андрей Герус этот пункт в законопроект внес. В интересах РФ. Монобольшинство проголосовало. Кремль в восторге, мы в кризисе. Энергетический коллапс в Украине сегодня - результат работы российских лоббистов и это факт. Что будем делать? Спасать свою энергетическую независимость или согласимся с условиями Кремля?
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Кирилл САЗОНОВ
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