EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Економіка
  3761  72
Все про:Суркіс (75) Апеляційний суд (162) Казанський Денис (159) Приватбанк (422) Опозиційна платформа - За життя (57)

 Нардеп ОПЗЖ Суркіс хоче відібрати у країни 7 млрд, а його соратники піаряться у лікарнях із дешевими масками і рукавичками, - Казанський

Вчорашнє рішення Апеляційного суду Києва про необхідність виплати "Приватбанком" 7 млрд гривень родині Суркісів завдасть удар по кожному українцеві.

Про це пише в фейсбуці журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора найгуманніший і справедливий в світі київський суд зобов'язав державний "Приватбанк" виплатити офшорам братів Суркісів 7 млрд грн. Ці гроші були у них на рахунках, коли "Приват" націоналізували. А оскільки Суркіси є бізнес-партнерами Коломойського і вважаються пов'язаними особами, їхні гроші тоді разом з банком перейшли державі в рахунок покриття тих збитків, які понесла країна через націоналізацію.

Само собою, розлучатися з такою жирною сумою Суркіси не захотіли. І тепер хочуть обкласти нас даниною під прикриттям пандемії і карантину. Виплачувати олігархам 7 мільярдів доведеться, зрозуміло, не якійсь абстрактній державі, а всім нам - українським платникам податків. Кожному з нас Суркіси залізуть в кишеню", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 млрд на користь Суркісів у "Приватбанку" стягувати зараз не будуть, - Мін'юст

Казанський також підкреслює, що Григорій Суркіс - народний депутат від ОПЗЖ, який з одного боку обдирає пенсіонерів і лікарів, а з іншого - його соратники по партії Юрій Бойко і Наталія Королевська радісно піаряться перед телекамерами "112 каналу" і дарують лікарням дешеві маски і рукавички .

"Дивлячись в об'єктиви камер, вони прекрасно пам'ятають про те, що їхній колега по фракції ОПЗЖ в цей самий момент хоче обкласти країну даниною в 7 млрд. Але продовжують видавати себе за благодійників і фальшиво співчувати медикам. 7 млрд грн - це 7000 апаратів ШВЛ, але Суркісам гроші потрібніші, тому замість апаратів нам доведеться заплатити їм. А потім добрий Бойко, так і бути, подарує який-небудь лікарні мікроавтобус зеленки і бинтів", - зазначає журналіст.

"Ось після таких історій і починаються Майдани. І коли розлючений кризою і бідністю натовп вкотре піде громити урядовий квартал, не потрібно буде розповідати про американські печеньки і змову соросят. Люди виходять на Майдан не за печеньки, а через тупу жадібність  синовників, суддів і депутатів, яких 2014-й рік так нічому і не навчив", - підсумовує Казанський

Нардеп ОПЗЖ Суркіс хоче відібрати у країни 7 млрд, а його соратники піаряться у лікарнях із дешевими масками і рукавичками, - Казанський 01
Нардеп ОПЗЖ Суркіс хоче відібрати у країни 7 млрд, а його соратники піаряться у лікарнях із дешевими масками і рукавичками, - Казанський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189598
 
   
 Топ коментарі
 
2014 не научил не только чиновников. Увы, 2014 не научил и народ. Но может платежи суркисам научат?
 показати весь коментар
 
Нє, нарід скаже-винин МВФ і Трамп.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
вот как-то сразу верится и совершенно не хочется перепроверять...
 показати весь коментар
 
 
Ну то поки всі ваші начальничкі собі 200% поробили, то на вас вже нічого не лишилось.
Тільки Супрун і тільки приватна лікарняна практика врятують країну
 показати весь коментар
 
 
ні. але коли ми матимемо (сподіваюсь, що ніколи) таку ж саму кількість хворих, то порівняєте результати нашої медицини та їхньої.
мені особисто чекати не треба я це можу собі уявити і так
 показати весь коментар
 
2014 не научил не только чиновников. Увы, 2014 не научил и народ. Но может платежи суркисам научат?
 показати весь коментар
 
 
всегда презирал спортсменов и около спортивных дельцов да еще жжже ублюдки Суркисы им висеть на фонарных столбах и причем давно там еще за 2012 Евро футболе в Украине наворовали Суркисы на 100 лет вперед... Скунсы короче....
 показати весь коментар
 
 
Не знал что Суркис депутат от ОПЗЖ, думал он адекват.
 показати весь коментар
 
 
они с медведчуком еще при чучме хорошо прибарахлились.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Что значит отобрать, деньги лежали на счетах Привата и Суркисы только хотят забрать свое. Кстати первое решение украинского суда пользу Суркисов было еще в 2017.
 показати весь коментар
 
 
На офшорных счетах дочки Приватбанка.
 показати весь коментар
 
 
248,6 мільйона доларів і 574 тисячі євро в кіпрській філії банку...
 показати весь коментар
 
У Каломойсьького теж лежить 2 млрд.дол. Тобто, Коломоя і Суркіси украли в банку 5.5 млрд дол (як мінімум) і тепер до цього їм треба ще доплатити? чувачок, ти часом не зелена шмаркля із трускавецьким дипломом?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
суркис, конечно, мудак еще тот.
но а кто ща не пиарится?
петя не пиарится? дошло до того, шо в коробки своих конфет по одной мед. маске ложит.
когда в аптеках масок ваще нет. купи коробку конфет за 150 грн. и получи заветную маску себестоимость которой 70 коп. в подарок.
отличный рекламный ход как барые + пиар как "политику"
 показати весь коментар
 
 
зелепунський ваще маски роздає разом з квитками на квартал, а ви ціни на ті квитки бачили?
 показати весь коментар
 
 
Не купляй противні конфети, просто купляй маски від банди Зеленського. У тебе якісь проблеми з мізками?
 показати весь коментар
 
И с Динамо Киев сделал дерьмо команду.
 показати весь коментар
 
 
Откуда у него такие деньги? Явно украл. А раз украл, должен сидеть.
 показати весь коментар
 
 
зебилы, давайте уже гавкайте, что Казанский плохой, а суд все правильно решил.
 показати весь коментар
 
 
суркісів - на цугундер
а краще - на гілляку
 показати весь коментар
 
 
Ігор і Григорій Суркіси, разом із дружинами й дітьми, були визнані НБУ пов'язаними з Коломойським особами."Під час апеляційних слухань лондонські судді зазначали, що в Приватбанку "є вагомі свідчення складної шахрайської схеми, пов'язаної зі спробою приховати від аудиторів і регулюючого органу наявність безнадійних заборгованостей у банку та факт відмивання грошей в особливо великих розмірах. Документальні докази чітко продемонстрували, що угоди про поставки були фіктивними й використовувалися як хибне виправдання виведення дуже великих сум грошей із банку. Штучна складність рециркуляції коштів сама по собі свідчить про шахрайську схему".
 показати весь коментар
 
 
але Гонтарєва погана, а каломойській - ні
 показати весь коментар
 
Что ОПЗЖ, что УПЦ МП - одно и тоже ! И хозяин один и тот же у них сидит в кремле !
 показати весь коментар
 
 
А мне опять приснился крокодил зелёный, зелёный - презелёный, как моя тоска...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если я захочу снять в "Привате" свой депозит, то в Украине начнётся революция ?
А мне активисты спалят хату...
Я правильно понял этого пламенного борца ?
 показати весь коментар
 
 
Тупий зелений гівнюк, козел довбаний , 200 тис ₴ з фонду гарантування вкладів, і пішов нах. Тобі все ясно зебіл криворогий?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Весеннее обострение ? Сочувствую и переживаю за твою семью, тяжёлый у них период...
В чём причина вспышки ярости ? В невинных вопросиках или ненависти к людям ?
 показати весь коментар
 
 
тому що всі отримують 200 тис грн у разі ліквідації банку, якого Суркісам робити виключення?
 показати весь коментар
 
 
"Приват" ликвидировали ???!!!!!????? В каком году ? Пипец моему депозиту....
 показати весь коментар
 
Це не косяк, Приват практично був ліквідований, його врятувала держава.
 показати весь коментар
 
Приват практично ліквідували. Держава влила в нього мільярди щоб він залишився на плаву, шкода що ти цього не знаєш, бо бухаєш вже сьомий рік криворога свиня. А тепер поясни мені, чому Суркісу за вкрадені Коломойським гроші повинна заплатити держава, а не Коломойський? Тому що Суркіс дружбан Коломойського, а Коломойський начальник над всім зеленим гівном на всій земній кулі, так? У цьому причина?
 показати весь коментар
 
Нельзя быть немного беременным...или да или нет.
Что ты везде рога вспоминаешь...больная тема ?
Ты хоть под проводами не ходи, ещё зацепишься.
 показати весь коментар
 
Если ты подельник Коломойского и хочешь снять депозит 2 раза причём второй раз за счёт простого народа то да.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Понятно...непонятно другое, почему против бородатой бабушки и её подельников в Украине не возбуждены уголовные дела ?
Не потому ли, что при национализации не была подведена мощная законодательная база и теперь эта бабушка выигрывает все суды ?
Так может это Гонтарева так спешила помакать пальчики в денюжки, что Украина по любому потеряет эти деньги ? Погохоботство+патриотизм =гремучая смесь, её мозгами надо разбавлять...Петя с бухгалтершой нагадили, Украина расхлёбывает...зелеботы виноваты.
 показати весь коментар
 
 
Понятно что Суркисы и Беня связаны. Первый раз забрали свои депозиты через подставные невозвратные кредиты на дядю Васю заправщика, чем подвели под угрозу банкротства крупнейший банк, а второй раз решили поиметь бабла с народа уже при Зе. Пределов наглости не существует. Как и пределов продажности судей.
 показати весь коментар
 
 
Приятно с адекватом общаться...здесь это редкость Нардеп ОПЗЖ Суркіс хоче відібрати у країни 7 млрд, а його соратники піаряться у лікарнях із дешевими масками і рукавичками, - Казанський - Цензор.НЕТ 370
Это нам понятно, а Фемиде нужны ещё и доказательства, а о каких доках идёт речь, если нет ни пострадавшей стороны, ни подозреваемых, ни уголовных дел....на что опираться судье при вынесении решения ? На симпатии , патриотизм, справедливость или на ЗАКОН ?
 показати весь коментар
 
Ти і правда наполеон. Закінчував трускавецький університет? Читай уважно аналогію: якщо ти в свій банк зібрав чужі гроші, вкрав їх, а вкрадені гроші через свою маму, яка любить скорость, вложив в цей же банк, то гроші якби вже і не вкрадені, а твої? це ж так ти думаєш.
 показати весь коментар
 
О! Последний абзац особенно интересный и полезный для осмысления быдлом и зебильной бандой у власти!
 показати весь коментар
 
Jesli tak xocet vernut im dengi,tak pust Kolomojski i verniot im dengi so svojix sto imejet
 показати весь коментар
 
 
В общєм,ета. Пороховскіє Свінарчуки билі не тє Свінарчуки, тіпа нє настоящіє.Просто дєті какіє то.
А еті новиє,справжніє мародьори.
Ви сдєлалі єто разом
 показати весь коментар
 
Юрий Бутусов
9 ч. ·

Турборежим на турботормозе
Антиколомойский закон был проголосован в муках в первом чтении ценой больших обещаний различным депутатским группам. Теперь второе чтение. Чтобы его продавить нужен законопроект 1043 - о запрете внесения тысяч пустых правок для блокады законопроектов. И сегодня президенту надо снова собирать голоса.
Коломойский уступать не собирается. Вчера суд принял решение о возврате вкладов Григория Суркиса в "Приватбанке" на 250 миллионов долларов - а это означает, что деньги национализированных банков именем Украины следует возвращать, что бы там ни придумали депутаты.
То есть под законом о запрете возврата средств национализированных банков взорвали ядерную бомбу - ведь право собственности, которое закреплено решением суда, антиколомойский закон отменить не в силах. Если получил свое Суркис - значит получат и другие.
Да и в других сферах Зеленский не всесилен - например, Фонд госимущества по-прежнему бессилен выполнить постановление Кабмина и поменять директора "Центрэнерго".
Даже если президент продавит голосование сегодня, ему придется все чаще и чаще расторговывать любые другие голосования завтра.
Мир сотрясается от старых и новых кризисов, а президент Владимир Зеленский осуществляет очередную попытку наладить управление своими не управляемыми "слугами".
Сколько еще таких попыток будет впереди?
 показати весь коментар
 
 
Ну розпродаж земель якось продавили - ніщо не завадило, а тут бач - хочуть не віддавать бабло каломойському, а ніяк не можуть.
Ну хто повірить у цей цирк?
 показати весь коментар
 
ТВАРИ НИЧТОЖНЫЕ ЭТИ СУРКИС!!!!!!!! БАРЫГИ ЕСТЬ БАРЫГИ,ГНИДЫ НЕ БУБЕТ ВАМ ПРОЩЕНИЯ!!!!!!
 показати весь коментар
 
В ОПЗЖ собрались олигархи - миллионеры и миллиардеры, которые скупили все предприятия, развалили их и продолжают высасывать из страны миллиарды. При этом они на своих ватных каналах своим ватным избирателям рассказывают байки о том, что какие-то мифические "бендеровцы в вышиванках" оказывается "развалили экономику". А лохторат верит, дрочит на СССР и голосует за ватных миллиардеров. Вот такой театр абсурда.
 показати весь коментар
 
 
99% статьи какие-то помои.Но суть понятна. Суркисы хотят забрать СВОИ деньги. Охренеть!
"Само собой, расставаться с такой жирной суммой Суркисы не пожелали" (с) Ну это вообще скоты! "...из-за тупой жадности чиновников, судей и депутатов"(с) начинаются Майданы. Теперь всё прояснилось... люди вышли на Майдан из-за золотого батона..У Яныка был, а у них нет.
А за три года никак не получилось в суде доказать, что Суркисы являются бизнес-партнерами Коломойского и считаются связанными лицами.Или только бла-бла-бла. Может тогда бы нынешний суд не оставил бы без изменения решения того ещё суда, который был пораньше..в эпоху шоколадного материализма.
 показати весь коментар
 
 
Якщо суд продажний, а менеджмент тепер вже державного приватбанку теж довіри не викликає, то програна справа закономірність.Взагалі то мають бути люди , які шахрайством довели приват до банкрутства, а отже мають бути кримінальні справи і вироки.Можливо, ті ж самі суркіси мали б вже декілька років топ ати зону, а не вибиратись тупим нарідом в депутати.
 показати весь коментар
 
 
Ну! Никаких криминальных дел. Мы все как олухи наблюдали за их перебранками. Слова против слов. А в итоге нам - заплатите 7 млрд за просмотр шоу.
 показати весь коментар
 
Тебе не бентежить, що на юбілей Суркіса півроку тому приїхав весь бомонд і нинішній і минулий: від чорта Баканова до прокурорів і Кравчука? НБУ і міжнародний аудит довів пов"язанність офшорок Суркісів і Каломойського. Але для вас "ваши доказательства - не доказательства". Ви вірите в непогрішимість наших судів. Жаль, що страждає все населення України, а не 73% наївних дітей природи і телевізора Каломойського
 показати весь коментар
 
А может дешевле отобрать у государства Суркисов? Думаю особо ни кто не расстроится
 показати весь коментар
 
 
Так если-бы Антиколомойский закон был раньше принят в целом и подписан Зеленским то смогли-бы Суркисы отсудить 7 млрд или закон обратной силы не имеет и апелляция бы все-равно руководствовалась законами на дату подачи иска (2017) ?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Это безобразие, только лучшие представители могут наживаться на Украине.
 показати весь коментар
 
Стаття Казанського чудова, емоційна, викривальна і хвиоююча.Але ми, пересічні громадяни, насправді не можем знати чи рішення суддів законне.Так, без будь-яких рішень самих гуманних і справедливих українських судів, ми знаєм, що ОПЗЖ це колоборанти, корупціонери, злодії і брехуни.Але по суті цієї конкретної справи ми нічого не знаєм.Тому нехай Приватбанк подає апеляцію.Якщо розуміють, що наш суд продажний, нехай позиваються до суркісів через британський суд.Україна ж хоче бути правовою та демократичною державою? А так цей весь"бєспрєдєл" дійсно може закінчитись черговоюреволюцією, але вже не сопливою, а кривавою.Постраждають всі.
 показати весь коментар
 
Кто у Суркисов деньги забирал, то пускай и платит.
"Кроме того, эти офшорные компании вместе с Игорем Суркисом подали иски в Высокий суд Лондона против пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой."

Вот будет весело, если Суркисы и там выиграют.
 показати весь коментар
 
Не довіряють українським судам.Ні, там не виграють, бо Порошенко і Гонтарєва сидіти не хочуть і гроші свої віддавати також бажання не мають.Це ж не державний приватбанк з продажним менеджментом.
 показати весь коментар
 
після повернення бєнєй грошей привату хай приват і віддає їх...
 показати весь коментар
 
А 73 % черни и плебеев скачут на граблях и орут порошенкавор.
 показати весь коментар
 
Зеленский ни причём! Это Порошенко виноват, что "рыгов" не прищемил. Правда, сейчас Зеленскому ничто не мешает это сделать. Но,всёравно, Порошенко виноват.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору