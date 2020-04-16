 Нардеп ОПЗЖ Суркіс хоче відібрати у країни 7 млрд, а його соратники піаряться у лікарнях із дешевими масками і рукавичками, - Казанський

Про це пише в фейсбуці журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора найгуманніший і справедливий в світі київський суд зобов'язав державний "Приватбанк" виплатити офшорам братів Суркісів 7 млрд грн. Ці гроші були у них на рахунках, коли "Приват" націоналізували. А оскільки Суркіси є бізнес-партнерами Коломойського і вважаються пов'язаними особами, їхні гроші тоді разом з банком перейшли державі в рахунок покриття тих збитків, які понесла країна через націоналізацію.
Само собою, розлучатися з такою жирною сумою Суркіси не захотіли. І тепер хочуть обкласти нас даниною під прикриттям пандемії і карантину. Виплачувати олігархам 7 мільярдів доведеться, зрозуміло, не якійсь абстрактній державі, а всім нам - українським платникам податків. Кожному з нас Суркіси залізуть в кишеню", - зазначив він.
Казанський також підкреслює, що Григорій Суркіс - народний депутат від ОПЗЖ, який з одного боку обдирає пенсіонерів і лікарів, а з іншого - його соратники по партії Юрій Бойко і Наталія Королевська радісно піаряться перед телекамерами "112 каналу" і дарують лікарням дешеві маски і рукавички .
"Дивлячись в об'єктиви камер, вони прекрасно пам'ятають про те, що їхній колега по фракції ОПЗЖ в цей самий момент хоче обкласти країну даниною в 7 млрд. Але продовжують видавати себе за благодійників і фальшиво співчувати медикам. 7 млрд грн - це 7000 апаратів ШВЛ, але Суркісам гроші потрібніші, тому замість апаратів нам доведеться заплатити їм. А потім добрий Бойко, так і бути, подарує який-небудь лікарні мікроавтобус зеленки і бинтів", - зазначає журналіст.
"Ось після таких історій і починаються Майдани. І коли розлючений кризою і бідністю натовп вкотре піде громити урядовий квартал, не потрібно буде розповідати про американські печеньки і змову соросят. Люди виходять на Майдан не за печеньки, а через тупу жадібність синовників, суддів і депутатів, яких 2014-й рік так нічому і не навчив", - підсумовує Казанський
Тільки Супрун і тільки приватна лікарняна практика врятують країну
мені особисто чекати не треба я це можу собі уявити і так
но а кто ща не пиарится?
петя не пиарится? дошло до того, шо в коробки своих конфет по одной мед. маске ложит.
когда в аптеках масок ваще нет. купи коробку конфет за 150 грн. и получи заветную маску себестоимость которой 70 коп. в подарок.
отличный рекламный ход как барые + пиар как "политику"
а краще - на гілляку
А мне активисты спалят хату...
Я правильно понял этого пламенного борца ?
В чём причина вспышки ярости ? В невинных вопросиках или ненависти к людям ?
Что ты везде рога вспоминаешь...больная тема ?
Ты хоть под проводами не ходи, ещё зацепишься.
Не потому ли, что при национализации не была подведена мощная законодательная база и теперь эта бабушка выигрывает все суды ?
Так может это Гонтарева так спешила помакать пальчики в денюжки, что Украина по любому потеряет эти деньги ? Погохоботство+патриотизм =гремучая смесь, её мозгами надо разбавлять...Петя с бухгалтершой нагадили, Украина расхлёбывает...зелеботы виноваты.
Это нам понятно, а Фемиде нужны ещё и доказательства, а о каких доках идёт речь, если нет ни пострадавшей стороны, ни подозреваемых, ни уголовных дел....на что опираться судье при вынесении решения ? На симпатии , патриотизм, справедливость или на ЗАКОН ?
А еті новиє,справжніє мародьори.
Ви сдєлалі єто разом
9 ч. ·
Турборежим на турботормозе
Антиколомойский закон был проголосован в муках в первом чтении ценой больших обещаний различным депутатским группам. Теперь второе чтение. Чтобы его продавить нужен законопроект 1043 - о запрете внесения тысяч пустых правок для блокады законопроектов. И сегодня президенту надо снова собирать голоса.
Коломойский уступать не собирается. Вчера суд принял решение о возврате вкладов Григория Суркиса в "Приватбанке" на 250 миллионов долларов - а это означает, что деньги национализированных банков именем Украины следует возвращать, что бы там ни придумали депутаты.
То есть под законом о запрете возврата средств национализированных банков взорвали ядерную бомбу - ведь право собственности, которое закреплено решением суда, антиколомойский закон отменить не в силах. Если получил свое Суркис - значит получат и другие.
Да и в других сферах Зеленский не всесилен - например, Фонд госимущества по-прежнему бессилен выполнить постановление Кабмина и поменять директора "Центрэнерго".
Даже если президент продавит голосование сегодня, ему придется все чаще и чаще расторговывать любые другие голосования завтра.
Мир сотрясается от старых и новых кризисов, а президент Владимир Зеленский осуществляет очередную попытку наладить управление своими не управляемыми "слугами".
Сколько еще таких попыток будет впереди?
Ну хто повірить у цей цирк?
"Само собой, расставаться с такой жирной суммой Суркисы не пожелали" (с) Ну это вообще скоты! "...из-за тупой жадности чиновников, судей и депутатов"(с) начинаются Майданы. Теперь всё прояснилось... люди вышли на Майдан из-за золотого батона..У Яныка был, а у них нет.
А за три года никак не получилось в суде доказать, что Суркисы являются бизнес-партнерами Коломойского и считаются связанными лицами.Или только бла-бла-бла. Может тогда бы нынешний суд не оставил бы без изменения решения того ещё суда, который был пораньше..в эпоху шоколадного материализма.
"Кроме того, эти офшорные компании вместе с Игорем Суркисом подали иски в Высокий суд Лондона против пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой."
Вот будет весело, если Суркисы и там выиграют.