 "Це втішний крок", - Євросоюз про обмін полоненими

Про це йдеться в заяві представника зовнішньополітичної служби Європейського Союзу, поширеній у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це - втішний наступний крок на шляху до здійснення одного із заходів, узгоджених на саміті в Паризькому нормандському форматі 9 грудня 2019 року. Європейський Союз очікує, що всі сторони продовжать роботу з виконання Мінських угод, в тому числі, спираючись на рекомендації, узгоджені в нормандському форматі", - йдеться в заяві.

При цьому в ЄС знову запевнили в підтримці роботи Нормандського формату, Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) і Тристоронньої контактної групи. "Повне виконання Мінських угод є єдиним способом досягнення стійкого і мирного врегулювання конфлікту на сході України", - впевнені в Брюсселі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців. ФОТОрепортаж

Крім того, в заяві наголошується, що "постійне припинення вогню - також і у відповідь на глобальний заклик Генерального секретаря ООН Гутерреша - зміцнить довіру і полегшить важку гуманітарну ситуацію". "Росія і підтримувані нею збройні формування також повинні забезпечити свободу пересування через лінію зіткнення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і гуманітарних організацій, а також доступ для Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх, хто залишилися під вартою", - сказано в тексті.

При цьому в заяві констатували, що Європейський Союз "залишається незмінним у своїй твердій підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України".

Також читайте: У полоні найманців РФ на Донбасі залишаються 50 українців, - Східноукраїнський центр громадських ініціатив. СПИСОК