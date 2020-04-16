 Суд відправив Чорновол під цілодобовий домашній арешт. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Суд зобов'язав Чорновол прибувати на виклики слідчих і суду, також повідомляти про зміну місця проживання та роботи, здати закордонний паспорт і носити електронний засіб контролю.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко зазначила в фейсбуці, що суддя Сергій Вовк відхилив клопотання всіх народних депутатів, які просили взяти Тетяну Чорновол на поруки.

"До 8.06 посадили Таню на домашній арешт. Не зважаючи на те, що у неї маленькі діти і старі батьки, якими вона займається і тепер елементарно не зможе виїхати навіть в супермаркет або на лікування зламаної в ДБР ноги. Рішення Вовка тільки підкреслює політичний підтекст справи і мету мстивих замовників - закрити рот і закрити Таню в будинку, щоб не лазила зеленими парканами влади", - написала нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати з "Батьківщини" готові взяти Чорновол на поруки, - Тимошенко

Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії Регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет нагору. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена ​​велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.