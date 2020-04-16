 Суд відправив Чорновол під цілодобовий домашній арешт. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відео "Прямий"
Суд зобов'язав Чорновол прибувати на виклики слідчих і суду, також повідомляти про зміну місця проживання та роботи, здати закордонний паспорт і носити електронний засіб контролю.
Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко зазначила в фейсбуці, що суддя Сергій Вовк відхилив клопотання всіх народних депутатів, які просили взяти Тетяну Чорновол на поруки.
"До 8.06 посадили Таню на домашній арешт. Не зважаючи на те, що у неї маленькі діти і старі батьки, якими вона займається і тепер елементарно не зможе виїхати навіть в супермаркет або на лікування зламаної в ДБР ноги. Рішення Вовка тільки підкреслює політичний підтекст справи і мету мстивих замовників - закрити рот і закрити Таню в будинку, щоб не лазила зеленими парканами влади", - написала нардеп.
Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії Регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет нагору. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
Про це в ефірі "Прямого" заявила народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Софія Федина.
"Це не просто розправа над Тетяною Чорновол, це є початок великої розправи над усіма майданівцями. Також не витримує критики паперова частина того, що відбувається. У самій підозрі написано так, ніби Тетяна уже винна і вже доведено, що вона задумала когось там вбити. Тобто вирок вже винесений, влада без суду і слідства вже визнала її винною в тому, чого вона не робила. І тут ми бачимо багато схожих речей зі справою Шеремета та зі справою Звіробій і моєю. Адже в нас так само зазначено, що ми є винні. Влада призначає винними тих, з ким вона хоче розібратися.
Я сумніваюсь, що ми можемо очікувати чогось доброго. Мої колеги депутати, які були присутні в суді, готові були взяти Тетяну на поруки, але їх навіть не вислухали. Кажуть, що суддя Вовк тікав до нарадчої кімнати так, що аж гай гудів. Ми розуміємо, що тут є команда зверху, і суддя Вовк є тим, через кого найбільше ретранслюють рішення влади", - сказала Федина.
Детальніше дивіться у відео: https://prm.ua/vlada-priznachaye-vinnimi-tih-z-kim-vona-hoche-rozibratisya-fedina-pro-spravu-chornovol/
Рішення суду про цілодобове домашній арешт для журналістики і політика Тетяни Чорновол - поза всяким сумнівом, груба провокація реваншистів, які працюють в тісній зв'язці з російськими дестабілізаторами України
І таких рішень ми найближчим часом побачимо ще чимало.
Нафта дешевшає, незважаючи на всі спроби російського президента Володимира Путіна завершити цінову війну, яка розв'язана Кремлем. У цій ціновій війні Росія вже програла - і тепер питання тільки в тому, якими будуть втрати для її бюджету. А тут ще й пандемія, яка пробиває свої дірки в "Титаніку" російської економіки. Питання навіть не в тому, коли потоне це іржаве хиже судно. Питання в тому, що у його старезного капітана немає грошей на велику війну.
А ось гроші на дестабілізацію України у нього є. Це просто дешевше - тим більше, коли мова йде про країну, яка і сама занурюється в хаос. Непрофесійне управління, президент-популіст, який досі не зрозумів, де опинився, депутати - «прислужники» олігархічних кланів, за влучним визначенням сатирика Володимира Зеленського. І теж епідемія, так.
Путіну необхідно, щоб наш корабель затонув першим. Щоб він затягнув нас на дно разом з Росією. І там, на дні, зайнявся інтеграцією мерців.
Ось чому йому так кортить, щоб ми не вижили. Ось чому ухвалюються найбезглуздіші рішення, вручаються найбожевільніші підозри. Російська агентура в дії, їй допомагають «корисні ідіоти» і всім їм дуже важливо заразити нашу країну політичним коронавірусом - навіть якщо цей вірус колабораціонізму загине разом з носієм.
В.Портников - https://espreso.tv/article/2020/04/16/vitaliy_portnykov_aresht_chornovol_provokaciya_revanshystiv
Детальніше про ці розклади - на FB за ссиллю:
Как это хитро делают сегодняшняя власть? Обыск у журналистки, потом вроде отпустили, сняли напряжение... потом гав! и снова обыск... и в кутузку журналистку... пусть мучается. Подлые служебные власти. Как пришли с хитростью к власти так и будут исподтишка хватать , сажать и издеваться. Мало Татьяну избивали? Хотят добить.. или выудить компромат? Хотят скоимпрементировать весь Майдан и его лидеров... или хотя бы внести раздор в украинское движение. Интересно в этой связи вопрос по Правому сектору! Ведь этот сектор был основной радикальной силой в Майдановском движении, действия которое пытались остановить даже Порошенко и Кличко. И что?