EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Суспільство
  5468  131
Все про:суд (6047) Чорновол Тетяна (173) домашній арешт (71)

 Суд відправив Чорновол під цілодобовий домашній арешт. ВIДЕО

Печерський районний суд Києва обрав для колишнього народного депутата Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео "Прямий"

Суд зобов'язав Чорновол прибувати на виклики слідчих і суду, також повідомляти про зміну місця проживання та роботи, здати закордонний паспорт і носити електронний засіб контролю.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко зазначила в фейсбуці, що суддя Сергій Вовк відхилив клопотання всіх народних депутатів, які просили взяти Тетяну Чорновол на поруки.

"До 8.06 посадили Таню на домашній арешт. Не зважаючи на те, що у неї маленькі діти і старі батьки, якими вона займається і тепер елементарно не зможе виїхати навіть в супермаркет або на лікування зламаної в ДБР ноги. Рішення Вовка тільки підкреслює політичний підтекст справи і мету мстивих замовників - закрити рот і закрити Таню в будинку, щоб не лазила зеленими парканами влади", - написала нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати з "Батьківщини" готові взяти Чорновол на поруки, - Тимошенко

Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії Регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет нагору. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена ​​велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189595
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапи, сєпаро-риги та прості зебіли святкують.
 показати весь коментар
 
в нашій країні відбувається кремлівський реванш.
Арешт Чорновол - якраз під обмін - бальзам на фуйлову душу.
зелені, ви зробили це разом !
 показати весь коментар
 
Пора сметать власть, вне зависимости, от того,нравится кому то Черновол или нет!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Кримінальна справа проти народного депутата VIII скликання і громадської активістки Тетяни Чорновол є початком розправи над майданівцями.
Про це в ефірі "Прямого" заявила народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Софія Федина.
"Це не просто розправа над Тетяною Чорновол, це є початок великої розправи над усіма майданівцями. Також не витримує критики паперова частина того, що відбувається. У самій підозрі написано так, ніби Тетяна уже винна і вже доведено, що вона задумала когось там вбити. Тобто вирок вже винесений, влада без суду і слідства вже визнала її винною в тому, чого вона не робила. І тут ми бачимо багато схожих речей зі справою Шеремета та зі справою Звіробій і моєю. Адже в нас так само зазначено, що ми є винні. Влада призначає винними тих, з ким вона хоче розібратися.
Я сумніваюсь, що ми можемо очікувати чогось доброго. Мої колеги депутати, які були присутні в суді, готові були взяти Тетяну на поруки, але їх навіть не вислухали. Кажуть, що суддя Вовк тікав до нарадчої кімнати так, що аж гай гудів. Ми розуміємо, що тут є команда зверху, і суддя Вовк є тим, через кого найбільше ретранслюють рішення влади", - сказала Федина.
Детальніше дивіться у відео: https://prm.ua/vlada-priznachaye-vinnimi-tih-z-kim-vona-hoche-rozibratisya-fedina-pro-spravu-chornovol/
 показати весь коментар
 
 
Жорстокість притамана як раз дріб'язковим істотам з комплексом неповноцінності, які раптом отримали безмежну владу. Мало того, що причепились ні за що, так ще й познущатись. Ненавиджу вашого наполєончіка, українці, який нищить повсякденно Україну, а ви все довіряєте і довіряєте йому.
 показати весь коментар
 
 
Віталій Портников: Арешт Чорновол - провокація реваншистів

Рішення суду про цілодобове домашній арешт для журналістики і політика Тетяни Чорновол - поза всяким сумнівом, груба провокація реваншистів, які працюють в тісній зв'язці з російськими дестабілізаторами України
І таких рішень ми найближчим часом побачимо ще чимало.
Нафта дешевшає, незважаючи на всі спроби російського президента Володимира Путіна завершити цінову війну, яка розв'язана Кремлем. У цій ціновій війні Росія вже програла - і тепер питання тільки в тому, якими будуть втрати для її бюджету. А тут ще й пандемія, яка пробиває свої дірки в "Титаніку" російської економіки. Питання навіть не в тому, коли потоне це іржаве хиже судно. Питання в тому, що у його старезного капітана немає грошей на велику війну.
А ось гроші на дестабілізацію України у нього є. Це просто дешевше - тим більше, коли мова йде про країну, яка і сама занурюється в хаос. Непрофесійне управління, президент-популіст, який досі не зрозумів, де опинився, депутати - «прислужники» олігархічних кланів, за влучним визначенням сатирика Володимира Зеленського. І теж епідемія, так.
Путіну необхідно, щоб наш корабель затонув першим. Щоб він затягнув нас на дно разом з Росією. І там, на дні, зайнявся інтеграцією мерців.
Ось чому йому так кортить, щоб ми не вижили. Ось чому ухвалюються найбезглуздіші рішення, вручаються найбожевільніші підозри. Російська агентура в дії, їй допомагають «корисні ідіоти» і всім їм дуже важливо заразити нашу країну політичним коронавірусом - навіть якщо цей вірус колабораціонізму загине разом з носієм.

В.Портников - https://espreso.tv/article/2020/04/16/vitaliy_portnykov_aresht_chornovol_provokaciya_revanshystiv
 показати весь коментар
 
 
Арешт - може і занадто, а ось в дурці підлікувати - саме те, що треба.
 показати весь коментар
 
 
Если Ченовол не будет наказана за смерть, пусть даже по неосторожности, это будет плохой прецедент.
 показати весь коментар
 
 
Будет, все нормально. Убийца будет сидеть. Следующий на очереди - Стерненко.
 показати весь коментар
 
 
Какая неосторожность кстати? Если я пойду сейчас подожгу здание банка какого нибудь полного сотрудников, меня тоже будут по неосторожности судить?
 показати весь коментар
 
гугл пишет, что на Стерненко тот с ножом напал...
 показати весь коментар
 
Гора родила мышь. Дальше будет как у того пана, осваивающего кузнечное дело, - пшик.
 показати весь коментар
 
Як там у вас апошнім часам, гарэлка з трактарам у лазні нармальна заходзіць?
 показати весь коментар
 
Петров - соратник затриманого 14 квітня 2020 року генерал-майора СБУ Валентина Шайтанова, у якого Петров був заступником у 6-му управлінні ЦСО «А», що неофіційно називалось «Шайтанбатом». Завдяки заступництву Шайтанова - любимця голови СБУ Василя Грицака, більше відомого в народі як «Вася-їбанько» - Олексій Геннадійович не тільки отримав звання «заслужений юрист України», але й очолив у 2017 році Департамент контррозвідки СБУ. На цій посаді Петров проявив феноменальну оперативну кмітливість, розкривши низку державних заколотів і замахів на президента Порошенка. Кого же еще хотел убить Шайтанов? Откровения "источников" Гордона • Портал АНТИКОР Суд відправив Чорновол під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 2385
 показати весь коментар
 
 
Помню. Когда в 2014 году на Банковой нашли "бомбу"!
 показати весь коментар
 
Порошенко был не судья, чтобы рыгов сажать, дебилописаки.
 показати весь коментар
 
 
Ці, як ти кажеш, "дебилописаки" - скоріш за все, запоребрикові... Або - ригописаки
 показати весь коментар
 
Дело Черновол - пересечение многих интересов и смыслов. На поверхности лежит только часть из них. Это ревизия противостояния Майдана и Антимайдана и воскрешение этого противостояния. За 6 лет результатов расследования убийств так и не появилось, что дало основания для утверждений, что «не все было так однозначно». А затем - что бойню спровоцировали и даже организовали сами протестующие. Это важный российский нарратив, имеющий целью подорвать новейшую историю Украины. Начавшейся с 2014 года, когда мир увидел, что Украина - это не территории где-то в подбрюшьи России, а государство с гражданами, готовыми умирать за свою страну, сражаться против превосходящих сил врага и побеждать эти силы.

Детальніше про ці розклади - на FB за ссиллю:
 показати весь коментар
 
Ловко.
Как это хитро делают сегодняшняя власть? Обыск у журналистки, потом вроде отпустили, сняли напряжение... потом гав! и снова обыск... и в кутузку журналистку... пусть мучается. Подлые служебные власти. Как пришли с хитростью к власти так и будут исподтишка хватать , сажать и издеваться. Мало Татьяну избивали? Хотят добить.. или выудить компромат? Хотят скоимпрементировать весь Майдан и его лидеров... или хотя бы внести раздор в украинское движение. Интересно в этой связи вопрос по Правому сектору! Ведь этот сектор был основной радикальной силой в Майдановском движении, действия которое пытались остановить даже Порошенко и Кличко. И что?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору