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 За кордоном
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 Глави МЗС країн "нормандської четвірки" збираються обговорити ситуацію в Україні, - МЗС РФ

Міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" готують зустріч у форматі відеоконференції, на якій буде обговорюватися ситуація в Україні.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті МЗС Росії, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що до такого рішення міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і його німецький колега Хайко Маас прийшли під час телефонної розмови.

"Міністри домовилися врахувати розвиток ситуації під час підготовки до відеоконференції глав зовнішньополітичних відомств "нормандської четвірки", дата якої буде додатково узгоджена", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков

Нагадаємо, попередня зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Німеччини, Росії, Франції та України) відбулася після трирічної перерви в Парижі 9 грудня 2019 року. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189594
 
 
 Топ коментарі
 
Не забувайте запросити на цю зустріч повноправних членів за рішенням Єрмака - Консультаційну групу.
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тому що печеніги попиздили у слов'ян всі наші слова
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Не забувайте запросити на цю зустріч повноправних членів за рішенням Єрмака - Консультаційну групу.
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Може на паРаші вже треба обговорити??
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А никакой разницы нету. ЕС, РФ, Китай это уже неформальная империя глобалистов.
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тому що печеніги ********* у слов'ян всі наші слова
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І відвезли ці слова на Алтай більше ніж 2000 років назад😁
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Изините, но. Звучит уже примерно как: Министры ЛДНР собираются обсудить ситуацию на Юпитере.
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Видно рашку припекло, коль сама встречи захотела, та и обмен состоялся. Так хочется слезть с санкций аж челюсть сводит.
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нафига постить новости от московских уродов ? Там слова правды нет , не было и не будет
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собираются обсудить капитуляцию Украины...
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