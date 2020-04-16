 У трьох священників на Івано-Франківщині підтверджено COVID-19, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це на онлайн-брифінгу повідомив в.о. голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів.
За його словами, лабораторно підтверджений діагноз COVID-19 у трьох священників.
Федорів зазначив, що всього в області з підозрою на коронавірус до медиків звернулося вісім священників.
"Шість священників проходять лікування в медустановах, а двоє перебувають на самоізоляції вдома", - додав він.
В Івано-Франківській області станом на 16 квітня інфікована коронавірусом 401 особа, 18 видужали і 31 померла.
😇
Може в кадило щось підсипають?
Релілія-опіум для народу..
Зараз ще й вірусняк..
😇
Для Мене може вже звичка..
Найкращі побажання!!😇
Так что скоро, они как и хотели, предстанут перед Богом, и расскажут каким царькам они служили, и что лили в головы своих прихожан..
Аллилуйя братья и сестры!
Новинскому и Паше иному уже открыли ворота в честилище ..