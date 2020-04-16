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 Економіка, Здоров'я
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 Портові збори в Україні в 2,5 рази вищі за середньосвітові, - нардеп Магомедов

Депутат вважає, що портові збори необхідно знизити як мінімум на 30%

Портові збори в Україні в 2,5 рази вище світових, їх потрібно знижувати. Про це заявив народний депутат України Муса Магомедов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає РБК-Україна.

"Враховуючи, що портові збори у 2,5 рази вище середньосвітових, безумовно, цю ситуацію потрібно коригувати... Я сподіваюся, що ті зміни, про які говорить міністр інфраструктури пан Криклій, про те, що буде змінюватися Адміністрація морських портів України, можливо, прийдуть люди більш професійні, які будуть працювати над ефективністю, а не над тим, як зібрати більше і при цьому не збільшити ефективність роботи портів", - сказав Магомедов.

За словами депутата, зниження портових зборів дозволить вітчизняним експортерам витримати конкуренцію на світових ринках, яка криза буде посилюватися.

"Потрібно абсолютно точно розуміти, що будь-яке збільшення собівартості, перевезення, перевалки - воно все кладеться в собівартість. І кажучи про те, що на далеких ринках доводиться воювати з безліччю конкурентів, там кожний втрачений долар - це означає втрачені обсяги", - сказав Магомедов.

Депутат вважає, що портові збори необхідно знизити як мінімум на 30%, що призведе до збільшення обсягів перевалки в портах.

"Я думаю, що це компенсується збільшенням обсягів перевалки. Тому що торік був такий експеримент, коли знизили на 20% ставки по перевалці, це був невеликий проміжок часу, оскільки за цей час на 21% зросли обсяги", - розповів Магомедов.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністра України та керівництва міністерства інфраструктури з проханням знизити на 20% розміри портових зборів в Україні до рівня порівнянних закордонних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

Президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов вважає, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.

Крім того, генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт заявив, що зниження портових зборів зменшить вартість продукції підприємств гірничо-металургійного комплексу і підвищить конкурентоспроможність українського експорту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189590
 
   
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У нас йде війна і країні потрібні гроші, тому потрібно ще підняти портові збори! Перевалка вантажів зменшилась в рази після припинення російського транзиту, тому підняли портові збори і піднімуть ще, щоб збільшити прибутковість портів!
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снизить и в концессию родсвенной синагоге...
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Контору «Адміністрація морських портів України» придумала команда Януковича в 2013 г. Классная штука при нулевых затратах стричь бабло со всех портов Украины. Уже нет Януковича. у власти, но сначала Порошенко, а теперь и Зеленского все устраивает. Меняется только руководители, назначаемых из своих. Коррупция в чистом виде
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Порти - це стратегічні об'єкти. Бажаєш їх теж розпродати?
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Не об этом речь. Раньше до 2013 года порты отчисляли в городской бюджет, теперь в Киев. За лоцманские услуги платили опять же в порт, теперь опять такив Киев. Это ты считаешь правильным. Между прочим, штат "АМПУ" более 7 тыс человек.
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ніколи збори не йшли повз столицю. Може раніше і місцевим бюджетам щось перепадало - тут я не в курсі, але збори весь час йшли централізовано у держ бюджет.
Щодо роздутих штатів - я в курсє.
З приходом бубочки з'явились вимоги по працевлаштуванню великої кількості якихось типів, що нічого не роблять, а лиш витрачається на них бюджет.
Не здивуюсь, якщо всі вони є пов'язаними з бубочкою однією синагогою чи то шоу-бізнесом чи хз чим
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Ви податків, падли, не сплачуєте, то платіть хоч портові збори.
Більше грошей в країні залишиться
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Про що говорять середньосвітові ціни? Ні про що.
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