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Все про:ДТП (2843) Київ (7692) негода (335) патрульна поліція (990)

 Пилова буря: трасу М07 "Київ-Ковель-Ягодин" перекрили в обох напрямках через ДТП з жертвами

На автодорозі міжнародного значення М-07 "Київ-Ковель-Ягодин" за 55 км від Києва сталася велика ДТП за участю шести автомобілів (чотири вантажні і два легкові), є загиблі і травмовані.

Йдеться про трасу, також відому як "Варшавська" або "Варшавка". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Патрульній поліції в фейсбуці.

Як наголошується в повідомленні, ДТП сталося через негоду.

"Наразі через пил, який здійнявся вгору внаслідок сильного вітру, недостатня видимість на автодорогах…Прохання до учасників дорожного руху бути максимально уважними та обережними. Якщо є змога, відкладіть заплановану поїздку. Якщо ви вже в дорозі — зупиніться й перечекайте негоду. Пішоходи, без нагальної потреби не виходьте на вулицю", - закликали в поліції.

Також дивіться: Київ і передмістя накрила пилова буря. ВIДЕО

Як повідомлялося, Київ після обіду в четвер накрила пилова буря, в місті сильний вітер, на дорогах знижена видимість.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189588
 
 
 Топ коментарі
 
Побольше лесов нужно вырезать, будет степь, потом пустыня.
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Вот вам и теплая зима, когда это в апреле были пылевые бури.
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У нас тоже погодка пошептала...Позавчера - ураганный ветер, дождь с градом. У свояка здоровенный клен ветром повалило, на дорогу, провода порвало. Сегодня там страховая экспертизу проводит, завтра будем это дело пилить и прибирать.
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Вот вам и теплая зима, когда это в апреле были пылевые бури.
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От вам і інтернет.
Скільки б людей довідалось про цю пригоду, якби не сер Бернерс Лі.
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Взимку 69 була буря так всім бурям буря, не те що зараз.
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А позжее не вспомнили ? 2000 или 2001 год в январе в футболках ходили. В феврале грозы, в конце марта буря пипец. 7 мая снег Хорошо запомнил, на ночевке были и ночью снег
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Ну я про бурю казав, у 69 пам'ятаю, під хвіртку землі намело з мій тодішний зріст! Пилова буря: трасу М07 "Київ-Ковель-Ягодин" перекрили в обох напрямках через ДТП з жертвами - Цензор.НЕТ 8430
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Побольше лесов нужно вырезать, будет степь, потом пустыня.
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там вже пустеля
відійти від траси 50 метрів і куча вирізаних ділянок, а в деяких місцях вже не соромляться й до дороги ріжуть
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У нас тоже погодка пошептала...Позавчера - ураганный ветер, дождь с градом. У свояка здоровенный клен ветром повалило, на дорогу, провода порвало. Сегодня там страховая экспертизу проводит, завтра будем это дело пилить и прибирать.
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В Києві теж пилюка,як туман,в повітрі висить.І вітер.Чорнобильський дим пропав,тепер пил.Нема спокою
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що зараз пилова буря - те влітку суховій
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в нас теж димка з пилу над містом
вітер дуже поривчастий
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Нічого собі околиці Києва: північ Луганської області, сильна пилова буря.
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У нас тоже с обеда мгла висит. Дожили: на севере Украины ПЫЛЕВАЯ буря.😨 Ну так наши леса или вырубают подчистую, или лесные пожары..беда за бедой..
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Да, на большей части страны буря матом небо кроет.
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это пока не леса. Поля распахали, земля как порох, зелени нет и ветер дикий.
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І ліси вирізаєм безбожно, і лісосмуги вирубуєм варварські, і поля розорюєм аж до середини річок,і болота висушуєм та випалюєм!!!
Ніяк не нажеремося!!!!
І це тільки початок екокатастрофи в Україні, бо немає Диктатури Закону, або Диктатора!!!
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