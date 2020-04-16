 Результат дій Мін'юсту має бути вже дуже скоро, інакше держава втратить 7 млрд грн, - член правління "ПриватБанку" Сульжик про рішення суду на користь Суркісів

Про це член правління "ПриватБанку" Роман Сульжик написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Програш 7 мільярдів гривень компаніям, пов'язаним з колишніми власниками, особливо, коли я знаю, але не можу озвучити джерело походження цих 7 мільярдів гривень, це дуже неприємно. І особливо неприємне безсилля - я мало що розумію в цих касаціях, ухвалах, окружних і апеляційних судах, просто розумію, що сталася несправедливість", - заявив він.

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"Але є і хороші новини. Юристи подали заяву, на основі якого Міністерство юстиції може перевірити дії виконавчої служби, і, зі свого боку, провести дії з відновленню справедливості", - додав Сульжик.

"Так що, відповідаючи всім, хто мені писав вчора і хто переживає за країну і її майбутнє, не все втрачено - м'яч в руках Мін'юсту, який, я впевнений, виступає в цьому матчі на боці закону, а значить України. Вони вже написали, що не стягувати гроші з банку, але юристи говорять, що є всі підстави повністю закрити виконавче провадження, що цілком в їхніх повноваженнях. Результат дій Мін'юсту має бути вже дуже скоро, інакше держава може втратити 7 млрд грн дивідендів. Тримаю за нас кулаки!"- підсумував Сульжик.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського суду Києва, яке зобов'язує державний "Приватбанк" виплатити понад $250 млн офшорним компаніям, що належать родині Суркісів.