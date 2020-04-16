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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Мін'юст (679) Суркіс (75) Приватбанк (422) Сульжик (15)

 Результат дій Мін'юсту має бути вже дуже скоро, інакше держава втратить 7 млрд грн, - член правління "ПриватБанку" Сульжик про рішення суду на користь Суркісів

Юристи вже подали заяву, на основі якої Міністерство юстиції може перевірити дії виконавчої служби, і провести дії з відновлення справедливості.

Про це член правління "ПриватБанку" Роман Сульжик написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Програш 7 мільярдів гривень компаніям, пов'язаним з колишніми власниками, особливо, коли я знаю, але не можу озвучити джерело походження цих 7 мільярдів гривень, це дуже неприємно. І особливо неприємне безсилля - я мало що розумію в цих касаціях, ухвалах, окружних і апеляційних судах, просто розумію, що сталася несправедливість", - заявив він.

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"Але є і хороші новини. Юристи подали заяву, на основі якого Міністерство юстиції може перевірити дії виконавчої служби, і, зі свого боку, провести дії з відновленню справедливості", - додав Сульжик.

"Так що, відповідаючи всім, хто мені писав вчора і хто переживає за країну і її майбутнє, не все втрачено - м'яч в руках Мін'юсту, який, я впевнений, виступає в цьому матчі на боці закону, а значить України. Вони вже написали, що не стягувати гроші з банку, але юристи говорять, що є всі підстави повністю закрити виконавче провадження, що цілком в їхніх повноваженнях. Результат дій Мін'юсту має бути вже дуже скоро, інакше держава може втратити 7 млрд грн дивідендів. Тримаю за нас кулаки!"- підсумував Сульжик.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського суду Києва, яке зобов'язує державний "Приватбанк" виплатити понад $250 млн офшорним компаніям, що належать родині Суркісів.

Результат дій Мінюсту має бути вже дуже скоро, інакше держава втратить 7 млрд грн, - член правління ПриватБанку Сульжик про рішення суду на користь Суркісів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189587
 
 
 Топ коментарі
 
Sergey Naumovich
23 мин. ·

Создатель Твиттера Джек Дорси пожертвовал четверть всего того, чем владеет - один миллиард долларов США - на помощь в борьбе с коронавирусом. Наверняка все слышали эту новость. А сколько пожертвовали наши легендарные и известные на весь мир миллиардеры? Ответ такой: на фоне их капитализации эта сумма стремится к нулю.
Но нет, подождите! Вот же, кажется, новость о том, что Суркисы пожертвовали 250 миллионов долларов! Ну моложцы! Наконец-то!.. А, нет. Наоборот. Это мы им скинемся: "Братья Суркисы выиграли апелляцию у Приватбанка на сумму 7 млрд гривен." То есть нас ограбят второй раз в одном и том же банке. Как такое вообще возможно??? С нашей судебной системой - легко!
Коротко:
1) ПБ - государственный банк;
2) связанные (юридический термин) с акционерами ПБ лица - братья Суркисы - имели депозитные вклады в ПБ до того, как из него начался вывод средств;
3) депозитные вклады Суриков были арестованы, и превратились в акции банка, принадлежащие государству, после того, как обескровленный банк был национализирован;
4) Суркисы пошли в самый известный в мире своей продажностью Печерский суд и "выиграли" его. Получив, кстати, лишь "ухвалу", а не полноценное решение суда. Позже они "выиграли" и вторую инстанцию. Теперь, налогоплательщики, бабло на бочку! Скинуться!
Это какой-то ядерный пu3д∑ts! Если государство не в состоянии защитить интересы налогоплательщиков в государственных же инстанциях в такое сложное время, то возникает вопрос: зачем тогда вообще платить налоги, если одни парни блокируют целый парламент ради интересов одного олигарха, а другие - ставят на колени судебную систему ради возвращения своего депозита в ими же (вместе с компаньоном) ограбленном банке. Мне кажется, что такое даже в Сомали и Республике Бангладеш невозможно...
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Не государство потеряет, а все украинцы потеряют из-за галочек малоросов на выборах
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Зе-министр юстиции Малюська и пальцем не шевельнёт, даже наоборот, прикажет своим подчиненным ничего не делать. Не даром же он вчера распинался, что всё по справедливости, всё в соответствии с законами и решениями украинско-поротновских судов.
Зе-скоты правят бал, и выбрали зе-скотов во власть 73% - столько у нас лохов.
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Так минюст уже сделал все что мог и суркисы выиграли апелляцию. Что еще может сделать минюст?
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Повна втрата хоч якихось осмислених дій у всіх сферах діяльності, окрім антиукраїнської і то - тої, що планується і підказуються з кремля і міжнародною мафією...

https://www.youtube.com/watch?v=uNUuh0B1VL0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR10OTiVnyoPaECyj8TzD1QHXewXbn3Wo7JBRL0f1qZerh6-VqJ1EJn_aOc
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Не государство потеряет, а все украинцы потеряют из-за галочек малоросов на выборах
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Тююю!
"Слуги" уже 300 миллиардов разворовали!
Что им ещё какие-то 7 лярдов?
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так минюст єто посредник и способствовал єтому смешно читать прошение одному из участников єтого ограбления
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Ща суркисня зарядит Динамо на всю семёрку лярдов и ЛЧ наша?🤔...Да не-просто по карманам распихают украденное. Не впервой.
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в порівнянні з тим що "крав " Порох це крихти та й телевізор мовчить .
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Да ещё порох стрелял по Кеннеди в Далласе а по телевизору об этом не говорят,от падлюки.
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Если потеряем эти 7 млрд грн. потеряем и Зеленского.
Эти деньги напрямую связаны с аферами Коломойского.
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А зе-тыпилам пох!
У них в мозгах до сих пор "воруют" свинарчуки и Порошенко.

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Именно. Поэтому такие мозги и мозгами-то полноценными считать не стоит.
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просто минюст зеленского в доле с суркисами. им всем реально наплевать на тупых идиотов, которые выбрали клоуна управлять страной.
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Помните скандал с Свинарчуками там фигурувала сумма 3-4 млн дол. и какой скандал был.
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Зеля имеет право на ошибку (особенно на такую жирную)
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Sergey Naumovich
23 мин. ·

Создатель Твиттера Джек Дорси пожертвовал четверть всего того, чем владеет - один миллиард долларов США - на помощь в борьбе с коронавирусом. Наверняка все слышали эту новость. А сколько пожертвовали наши легендарные и известные на весь мир миллиардеры? Ответ такой: на фоне их капитализации эта сумма стремится к нулю.
Но нет, подождите! Вот же, кажется, новость о том, что Суркисы пожертвовали 250 миллионов долларов! Ну моложцы! Наконец-то!.. А, нет. Наоборот. Это мы им скинемся: "Братья Суркисы выиграли апелляцию у Приватбанка на сумму 7 млрд гривен." То есть нас ограбят второй раз в одном и том же банке. Как такое вообще возможно??? С нашей судебной системой - легко!
Коротко:
1) ПБ - государственный банк;
2) связанные (юридический термин) с акционерами ПБ лица - братья Суркисы - имели депозитные вклады в ПБ до того, как из него начался вывод средств;
3) депозитные вклады Суриков были арестованы, и превратились в акции банка, принадлежащие государству, после того, как обескровленный банк был национализирован;
4) Суркисы пошли в самый известный в мире своей продажностью Печерский суд и "выиграли" его. Получив, кстати, лишь "ухвалу", а не полноценное решение суда. Позже они "выиграли" и вторую инстанцию. Теперь, налогоплательщики, бабло на бочку! Скинуться!
Это какой-то ядерный ****∑ts! Если государство не в состоянии защитить интересы налогоплательщиков в государственных же инстанциях в такое сложное время, то возникает вопрос: зачем тогда вообще платить налоги, если одни парни блокируют целый парламент ради интересов одного олигарха, а другие - ставят на колени судебную систему ради возвращения своего депозита в ими же (вместе с компаньоном) ограбленном банке. Мне кажется, что такое даже в Сомали и Республике Бангладеш невозможно...
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Зе-министр юстиции Малюська и пальцем не шевельнёт, даже наоборот, прикажет своим подчиненным ничего не делать. Не даром же он вчера распинался, что всё по справедливости, всё в соответствии с законами и решениями украинско-поротновских судов.
Зе-скоты правят бал, и выбрали зе-скотов во власть 73% - столько у нас лохов.
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По Вашей логике, если решением суда от 2017 года Приват обязали вернуть Суркисам их депозиты, то тогда в 2017 "пэдро-скоты правили бал, и выбрали пэдро-скотов во власть 54% - столько у нас лохов." Результат дій Мін'юсту має бути вже дуже скоро, інакше держава втратить 7 млрд грн, - член правління "ПриватБанку" Сульжик про рішення суду на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 3397
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"В апреле текущего года национализированный Приватбанк выплатил двум членам набсовета гонорары по 752 тыс. гривен и одному - 580 тыс. гривен.
Об этом свидетельствуют соответствующие декларации членов насбовета Приватбанка, передают Українські Новини.
В частности, член набсовета Юлия Мецгер 1 апреля получила гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым договорам в размере 580 066 гривен.
Ольга Томаш и Роман Сульжик 1 апреля получили по 751 712 гривен гонораров от Приватбанка.
Декларации других членов набсовета Приватбанка пока еще не обнародованы."
Неплохо так руководство привата дерибанит народные денежки.
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Да занесут братаны в этот МинЮст 1 млрд. грн. и получат остальные 6 . Можно подумать в минюсте сидят не такие юристы как в Печерском суде
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Посадить судей все дела. пусть расскажут, сколько им суркисы занесли.
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Можна здогадуватися тільки скільки отримали "судді".
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а что для гос-ва впервой что то терять? страна терпил))) жертвы выбирают своих насильников
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"Кроме того, эти офшорные компании вместе с Игорем Суркисом подали иски в Высокий суд Лондона против пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой."

Как бы не пришлось томосоносцу из своего кармана выплачивать. Он то думал, что второй срок будет царствовать, "а там глядишь то ли шах помрет, то ли ишак сдохнет" Результат дій Мін'юсту має бути вже дуже скоро, інакше держава втратить 7 млрд грн, - член правління "ПриватБанку" Сульжик про рішення суду на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 1043
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