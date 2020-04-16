 Результат дій Мін'юсту має бути вже дуже скоро, інакше держава втратить 7 млрд грн, - член правління "ПриватБанку" Сульжик про рішення суду на користь Суркісів

Про це член правління "ПриватБанку" Роман Сульжик написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Програш 7 мільярдів гривень компаніям, пов'язаним з колишніми власниками, особливо, коли я знаю, але не можу озвучити джерело походження цих 7 мільярдів гривень, це дуже неприємно. І особливо неприємне безсилля - я мало що розумію в цих касаціях, ухвалах, окружних і апеляційних судах, просто розумію, що сталася несправедливість", - заявив він.
"Але є і хороші новини. Юристи подали заяву, на основі якого Міністерство юстиції може перевірити дії виконавчої служби, і, зі свого боку, провести дії з відновленню справедливості", - додав Сульжик.
"Так що, відповідаючи всім, хто мені писав вчора і хто переживає за країну і її майбутнє, не все втрачено - м'яч в руках Мін'юсту, який, я впевнений, виступає в цьому матчі на боці закону, а значить України. Вони вже написали, що не стягувати гроші з банку, але юристи говорять, що є всі підстави повністю закрити виконавче провадження, що цілком в їхніх повноваженнях. Результат дій Мін'юсту має бути вже дуже скоро, інакше держава може втратити 7 млрд грн дивідендів. Тримаю за нас кулаки!"- підсумував Сульжик.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського суду Києва, яке зобов'язує державний "Приватбанк" виплатити понад $250 млн офшорним компаніям, що належать родині Суркісів.
https://www.youtube.com/watch?v=uNUuh0B1VL0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR10OTiVnyoPaECyj8TzD1QHXewXbn3Wo7JBRL0f1qZerh6-VqJ1EJn_aOc
"Слуги" уже 300 миллиардов разворовали!
Что им ещё какие-то 7 лярдов?
Эти деньги напрямую связаны с аферами Коломойского.
У них в мозгах до сих пор "воруют" свинарчуки и Порошенко.
23 мин. ·
Создатель Твиттера Джек Дорси пожертвовал четверть всего того, чем владеет - один миллиард долларов США - на помощь в борьбе с коронавирусом. Наверняка все слышали эту новость. А сколько пожертвовали наши легендарные и известные на весь мир миллиардеры? Ответ такой: на фоне их капитализации эта сумма стремится к нулю.
Но нет, подождите! Вот же, кажется, новость о том, что Суркисы пожертвовали 250 миллионов долларов! Ну моложцы! Наконец-то!.. А, нет. Наоборот. Это мы им скинемся: "Братья Суркисы выиграли апелляцию у Приватбанка на сумму 7 млрд гривен." То есть нас ограбят второй раз в одном и том же банке. Как такое вообще возможно??? С нашей судебной системой - легко!
Коротко:
1) ПБ - государственный банк;
2) связанные (юридический термин) с акционерами ПБ лица - братья Суркисы - имели депозитные вклады в ПБ до того, как из него начался вывод средств;
3) депозитные вклады Суриков были арестованы, и превратились в акции банка, принадлежащие государству, после того, как обескровленный банк был национализирован;
4) Суркисы пошли в самый известный в мире своей продажностью Печерский суд и "выиграли" его. Получив, кстати, лишь "ухвалу", а не полноценное решение суда. Позже они "выиграли" и вторую инстанцию. Теперь, налогоплательщики, бабло на бочку! Скинуться!
Это какой-то ядерный ****∑ts! Если государство не в состоянии защитить интересы налогоплательщиков в государственных же инстанциях в такое сложное время, то возникает вопрос: зачем тогда вообще платить налоги, если одни парни блокируют целый парламент ради интересов одного олигарха, а другие - ставят на колени судебную систему ради возвращения своего депозита в ими же (вместе с компаньоном) ограбленном банке. Мне кажется, что такое даже в Сомали и Республике Бангладеш невозможно...
Зе-скоты правят бал, и выбрали зе-скотов во власть 73% - столько у нас лохов.
Об этом свидетельствуют соответствующие декларации членов насбовета Приватбанка, передают Українські Новини.
В частности, член набсовета Юлия Мецгер 1 апреля получила гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым договорам в размере 580 066 гривен.
Ольга Томаш и Роман Сульжик 1 апреля получили по 751 712 гривен гонораров от Приватбанка.
Декларации других членов набсовета Приватбанка пока еще не обнародованы."
Неплохо так руководство привата дерибанит народные денежки.
Как бы не пришлось томосоносцу из своего кармана выплачивать. Он то думал, что второй срок будет царствовать, "а там глядишь то ли шах помрет, то ли ишак сдохнет"